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Все про:ветерани (445) житло (196) Кабмін (3158) переселенці (251) Коляда Оксана (22)

 Отримано гроші на житлові програми для ветеранів та переселенців, - Коляда

На рахунку Державного фонду підтримки молодіжного житлового будівництва надійшли кошти, передбачені на програми забезпечення житлом ветеранів АТО/ООС і внутрішньо переміщених осіб.

Про це міністр соціальної у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і ВПО Оксана Коляда повідомила в фейсбуці, інформує  Цензор.НЕТ.

"Щойно міністр розвитку громад і територій Альона Бабак підтвердила, що кошти на рахунки Держмолодьжитло поступили. Я дякую нашій команді в уряді за непохитну позицію, що ці програми для забезпечення житлом ветеранів і внутрішньо-переміщених осіб є надзвичайно важливими і мають бути профінансовані", - написала вона.

Коляда також подякувала міністру фінансів Оксані Маркаровій, главу уряду Олексію Гончаруку та Альоні Бабак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінветеранів анонсувало зміну підходу до реабілітації бійців

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 27 листопада вирішив направити 200 млн грн на програму, за допомогою якої ветерани і вимушені переселенці можуть придбати житло на пільгових умовах. Йдеться про довгостроковий державний кредит під 3% річних до 20 років при мінімальному власному внеску до 6% від вартості житла.

З цих коштів 100 млн грн передбачено для кредитування учасників АТО/ООС і 100 млн грн - для кредитування внутрішньо переміщених осіб.

Отримано гроші на житлові програми для ветеранів та переселенців, - Коляда 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166780
 
 
 Топ коментарі
 
классно!
а вложить их надо до 25-27 декабря ))))
ибо год закончился)))) отчитайтесь!
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Інсайд зі Збройних Сил. Військовим призупинили виплати за поранення, матеріальної допомоги, оздоровчих ("відпускні"). Що таке "призупинили"? Це як видача продовольчих пайків контрактникам: у 2000 році "призупинили" і по цей день. Далі буде...Получены деньги на жилищные программы для ветеранов и переселенцев, - Коляда - Цензор.НЕТ 6904
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В Зекоманде истерика из-за того, что Порох будет поздравлять нас с Новым годом. Получены деньги на жилищные программы для ветеранов и переселенцев, - Коляда - Цензор.НЕТ 4817 Получены деньги на жилищные программы для ветеранов и переселенцев, - Коляда - Цензор.НЕТ 950 Президент Петр Порошенко будет поздравлять граждан Украины... Іван Лютий https://tverezo.info/post/109152 Получены деньги на жилищные программы для ветеранов и переселенцев, - Коляда - Цензор.НЕТ 123

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классно!
а вложить их надо до 25-27 декабря ))))
ибо год закончился)))) отчитайтесь!
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Відчиталися і повернули кошти знову в бюджет. А 22 грудня 2020 року знову перерахують.
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Так ты же вопили, шо прикрытие программ это провал Зеленского, теперь орёшь обратное. Васёк, соберись.)))
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Ніколи не писав коменти на дану тему. Житло для ВПО потрібно надавати за рахунок житла осуджених осіб за колаборанство.
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я лично вопил? )))) та я ваще не воплю ))))
наоборот я поражаюсь, что только в декабре (в последнюю неделю) начинают как бы финансировать программы... очень надеясь, что их не успеют даже затребовать...не то что потратить )))
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Ага...и вместо 1000 грн "переселенческих" людям заплатили за декабрь по 622 гривны...
Переселенцам не доплатили по 378 грн...вот и на собиралось 200 лимонов...
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Представляю как сейчас все в Киев ломануться, нах им тот Дамбасс !
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Какие все? Там денег на 200 квартир ...максимум..
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Деньги выделяются не в первый и не в последний раз!
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Когда в предыдущий раз зеленое стадо выделяло деньги на это?
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Ага...в день...а может быть даже в час...зеленое стадо ...оно же щедрое...четверть от этой суммы за новогодний корпаратив заплатило...
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Зараз на Троєщині будують 45 - 50 метрів однокімнатні квартири. Уявіть ціну цієї квартири😊
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Хоть бы и на Троещине! Ты будешь 10 лет пахать чтобы купить, а кто-то притащится с Лугандона, сделает взнос 1,5 тысяч баксов и будет жить и не напрягаясь выплачивать!
Чем остальные хужеКоторые живут по несколько поколений в одной квартире, им тоже негде жить, по сути они тоже бездомные!
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Кредит на жилье под 3% нужно выдавать всем, а не только тем кто хочет сменить место жительства!
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В Зекоманде истерика из-за того, что Порох будет поздравлять нас с Новым годом. Получены деньги на жилищные программы для ветеранов и переселенцев, - Коляда - Цензор.НЕТ 4817 Получены деньги на жилищные программы для ветеранов и переселенцев, - Коляда - Цензор.НЕТ 950 Президент Петр Порошенко будет поздравлять граждан Украины... Іван Лютий https://tverezo.info/post/109152 Получены деньги на жилищные программы для ветеранов и переселенцев, - Коляда - Цензор.НЕТ 123

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Потрібно дивитись щоб підбарижники, яких ще не розігнали досі - не розікрали ці кошти.
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Інсайд зі Збройних Сил. Військовим призупинили виплати за поранення, матеріальної допомоги, оздоровчих ("відпускні"). Що таке "призупинили"? Це як видача продовольчих пайків контрактникам: у 2000 році "призупинили" і по цей день. Далі буде...Получены деньги на жилищные программы для ветеранов и переселенцев, - Коляда - Цензор.НЕТ 6904
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На новостях что в Украине при кабмине Гончарука фактически произошел внутренний дефолт - не выполнение доходной части бюджета, и заморожены или идут в ручном режиме многие выплаты. То это все туфта - нет там никаких денег. А слова лишь вербальный вброс типа смотрите как все хорошо деньги есть. А что им стоит соврать что деньги на счету, никто ж не потребует их срочно потратить. Хотя в принципе под обицянку будущей проплаты и застройщик может квартиры передать.
Но я думаю денег там нет, а есть п..жь.
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Да прекратите Вы с дефолтом, ща на НГ народ затарится и будет перевыполнение. Эти еще не опытные.
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