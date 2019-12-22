 Терористку Дрюк, прототип головної героїні фільму "Ополченочка", засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки

Вирок був винесений Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
Світлану Дрюк визнали винною за ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).
"Під час досудового розслідування обвинувачена визнала вину у скоєнні вказаного злочину та викрила незаконну діяльність понад 20 кадрових російських військових, які перебували на тимчасово окупованій території Донецької області та брали участь у веденні агресивної війни проти України, а також щодо поставок бойової техніки з території РФ", - сказано в повідомленні.
"Між обвинуваченою і прокурором Генеральної прокуратури України затверджено угоду про визнання винуватості та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки", - зазначили в суді.
Світлана Дрюк - учасниця незаконного збройного формування "ДНР". Під позивним Вєтєрок вона стала прототипом головної героїні фільму "Ополченочка" - пропагандистської стрічки, випущеної терористами.
У березні 2019 року Дрюк перейшла на бік України.
Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики.
4) символика коммунистического тоталитарного режима
- символика, включает:
а) любое изображение государственных флагов, гербов и других символов СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных советских республик в составе СССР
Усе навпаки. Випробний термін - це різновид умовного покарання. Тобто: відпускають на волю, але якщо протягом цих 3 років набокопориш - у буцигарню. Після закінчення випробного терміну судимість є погашеною.
Тьфу..
Кроме того - перешла на нашу сторону сама.
Кроме того - еще и подарочков кацапам оставила - несколько танков подорвала с 200ми.