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Все про:Павлоград (37) вирок (567) суд (5686) тероризм (2129)

 Терористку Дрюк, прототип головної героїні фільму "Ополченочка", засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки

Терористка уклала угоду з Генпрокуратурою і викрила діяльність понад 20 кадрових російських військових, які воюють на Донбасі.

Вирок був винесений Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Світлану Дрюк визнали винною за ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

"Під час досудового розслідування обвинувачена визнала вину у скоєнні вказаного злочину та викрила незаконну діяльність понад 20 кадрових російських військових, які перебували на тимчасово окупованій території Донецької області та брали участь у веденні агресивної війни проти України, а також щодо поставок бойової техніки з території РФ", - сказано в повідомленні.

"Між обвинуваченою і прокурором Генеральної прокуратури України затверджено угоду про визнання винуватості та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки", - зазначили в суді.

Світлана Дрюк - учасниця незаконного збройного формування "ДНР". Під позивним Вєтєрок вона стала прототипом головної героїні фільму "Ополченочка" - пропагандистської стрічки, випущеної терористами.

У березні 2019 року Дрюк перейшла на бік України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166776
 
   
 Топ коментарі
 
неплохо кацапофицеров дрюкнула
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Вопли из-за поребрика
Террористка Дрюк, прототип главной героини фильма "Ополченочка", приговорена к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года - Цензор.НЕТ 3150
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то есть тогда садил Петя, а не Арсен, а сейчас садит Арсен, а не Вова?
убогие земрази
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ЗАКОН УКРАИНЫ
Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики.

4) символика коммунистического тоталитарного режима
- символика, включает:
а) любое изображение государственных флагов, гербов и других символов СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных советских республик в составе СССР
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То есть, пятёрочку должна отсидеть, а потом трёшку будут испытывать? Или как ?
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Загуглити не судилося?
Усе навпаки. Випробний термін - це різновид умовного покарання. Тобто: відпускають на волю, але якщо протягом цих 3 років набокопориш - у буцигарню. Після закінчення випробного терміну судимість є погашеною.
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ні дали 3 роки умовно якщо залетить вступить в силу вирок на 5 років.
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Для недалеких, троєчку дивляться і якщо все добре , зовсім не сидить.
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Абалденочка дрюк-хрюк... Комичные персонажи эти недохерои из бандитских лугандонов. Скоро всю эту мразоту будем шерстить и сажать
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я одного не пойму, неужели эта рядовая давалка сепарам что то знала такого офигенно ценного и важного? надо было впаять за то что оружие в руки взяла против воасти лет 12-15 и вперед ватники на зоне шить.... нашли блин мату хари...
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Перепрошую... а навіщо в Україні шити ватники?
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Да говорят, что она отнюдь не рядовая там была.
Кроме того - перешла на нашу сторону сама.
Кроме того - еще и подарочков кацапам оставила - несколько танков подорвала с 200ми.
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20-ть которые были в одной палатке с мадам Дрюк.
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Это же был "сенсационный успех СБУ". А теперь ее в тюрьму?
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Да,правильно,надо сразу к стенке ставить.Так экономнее,содержать эту шваль в тюрьме на налоги граждан некомильфо
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вопрос, если она убивала наших, ей нужно быть дать пожизненное с конфискацией, а не 3 года исп. срока! бред!
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Девчоночка на свободе! Поохотилась и хватит! теперь можно детей рожать и баблос косить, простите родственники убитых по ситуации, война есть война...
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