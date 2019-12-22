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 Жінку, що вигулювала собак у районі поліцейського стрільбища в Миколаєві, поранили в шию

38-річна городянка проходила за 200-250 метрів від місця проведення стрільб та раптом відчула, що їй пече в області шиї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.

"За свідченнями потерпілої, вона перебувала за 200-250 метрів навскоси від місця проведення стрільб, коли відчула печіння в області шиї. Жінка чула, що в цей час на полігоні відбуваються навчальні стрільби. Ані одяг, ані інші частини тіла ушкоджень не зазнали.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. ст. 125 ККУ "Умисне легке тілесне ушкодження", призначено проведення відповідних медичних експертиз, які мають встановити походження поранення та характер методу його отримання. Вирішується питання щодо передачі провадження за підслідністю до ДБР.

Очікуються результати медичної експертизи, триває слідство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166775
 
   
 Топ коментарі
 
Еще можно было на танковое стрельбище пойти собачек погулять или на ядерный полигон. Тоже хорошее место.
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Чего она так далеко гуляла, поближе надо.
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Она слышала, что там стреляют...
Но, сцуко, всё-равно поперлась!!!
Она просто дура или форменная? Жінку, що вигулювала собак у районі поліцейського стрільбища в Миколаєві, поранили в шию - Цензор.НЕТ 7010
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Ей бы с собачкой на минные поля на Донбасс
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Прикольная ранка, снизу вверх или сверху вниз рикошетом прошла.
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Позасырали все дворы своими собаками.
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А как она, вообще, на территорию стрельбища попала? А если бы дети там бегали? Ответственному в МВД надо голову оторвать. Проход на такие "стрельбища" нужно СТРОЖАЙШЕ ограничивать.
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