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Все про:АЕС (66) Герус (96) Зелений тариф (8) Електрика (312)

 Державні АЕС перевели на малу потужність, щоб забезпечити роботу приватних СЕС і ВЕС за "драконівським" тарифом, - Герус

Сьогодні вночі було здійснено диспетчерське примусове зниження генерації атомних електростанції на величину 400 МВт, яке триває досі.

Про це повідомив голова парламентського комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, причиною є низьке споживання електроенергії (тепла погода і падіння промисловості) при високому виробленні "зелених" виробників.

Імпорт електроенергії з РФ і Білорусі (1,3 грн) відсутній, додає Герус.

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"Дожили до того, що вимикаємо вже побудовані державні атомні електростанції з тарифом 0,7 грн і з нульовими викидами СО2, щоб забезпечувати роботу приватних промислових СЕС і ВЕС із найбільшим у Європі тарифом 3-5 грн за кВт/год. Уже зараз зрозуміло, що навесні це повторюватиметься в масштабах в рази більших. Це державна політика? Є ще десь у світі таке?" - пише Герус.

Державні АЕС перевели на малу потужність, щоб забезпечити роботу приватних СЕС і ВЕС за драконівським тарифом, - Герус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166774
 
   
 Топ коментарі
 
Какого хрена? Где рынок электроэнергии? Почему люди должны покупать дорогой товар, когда производство дешевого приостанавливается??
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Здирають з людей гроші по зеленому тарифу.
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О, какю чушь начали народу в головы заливать. Похоже за переделом игорного рынка грядет передел рынка энергетического. К Герусу, который вероятно тоже "прочитал в интернете" есть несколько вопросов:
1. А как это 22 декабря, самом несолнечном дне года, произошла перегенерация солнечной энергии? Раньше было меньше? Это как?
2. Компенсировать перегенерацию солнечной энергии снижением атомной может только круглый идиот. Почему не снижена угольная и газовая генерация? Что угля задофига? Еще вчера же не хвалало.
3. Португалия гордится тем, что смогла сутки прожить на одну зеленую энергию, остановив всю остальную генерацию. А у нас это оказывается катастрофа. Дураки вишь в Португалии, а у нас умные, у нас свой путь, особенный. Потому что кто-то прочитал в интернете, что "атомная энергия самая зеленая".
4. То, что 3-5 грн/кВт*час это самый высокий тариф в Европе, это полная чушь.
Вывод из этого один. Либо к власти пришли владельцы угольной и газовой генерации и хотят уничтожить конкурентов, которые занимаются солнечной. Либо стало надо больше уголька и газка покупать у России.
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Мало того, что сегодня самый короткий день в году. У Геруса максимум генерации, из-за которых АЭС отключали, произошел НОЧЬЮ. То, что он круглый идиот, я и так знаю, но мне не очень нравится, когда он меня считает идиотом.
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Идиоты - те, кто трепется про максимум генерации, а не потребления
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Максимум потребления во всех электросетях всех стран мира днем. И только в стране победившего зеленого идиотизма - ночью. Ок, меня в этой стране уже ничего не удивляет.
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Державні АЕС перевели на малу потужність, щоб забезпечити роботу приватних СЕС і ВЕС за "драконівським" тарифом, - Герус - Цензор.НЕТ 2265
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Хрень это! Кто хочет, пусть ставит себе ветряк или солнечные батареи для личных нужд и автономии, а навязывать другим покупать эту дорогую по стоимости энергию никак нельзя
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Государственные АЭС перевели на малую мощность/Энергоблоки с ВВЭР 1000 спроектированы для работы только в базисе-номинальной мощности.В отдельных случаях допускают снижение нагрузки до 85% по тепловой и 75% по электрической мощности.Как эксперимент на 5 блоке ЗАЭС кратковременно была снижена нагрузка до 30%. Государственные АЭС перевести на малую (30% и менее ) мощность -большой риск. Но Герус об этом не знает.
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Кто кроме государства может снизить производство ЭЭ государственных АЭС? Власть в руках слуг, завтра Герусу в партии объяснят, про что можно говорить,а о чем лучше помалкивать
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ой да кому нужна та э/энергия по 70 коп, вот по 3, а еще лучше по 5, это совсем другое дело..., предлагаю АЭС совсем остановить и перейти только на ту, что по 5, а еще лучше поднять до 10....
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Герус похоже продавливает ради своего барина развал электроэнергетики в стране. Это работа у него такая. А остальное - хобби.
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Як ,я ненавиджу оце патріотично маніпулююче базікало.Яке до речі з самого центра бандерівщини і яке продалось жидам з потрохами...
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Какую АЭС в этот раз планируют подорвать?
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Герус бреше як і вся інша ЗЕсволота. Просто засРашка, (чи інші оператори-прокладки) запропонували вночі майже дармову електрику (ну не можна зупиняти парашковські потужності, Зе домовився). ***** як не на газі то на електриці обідре Україну
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Маневрировние мощностями АЭС-очень сложная процедура, технологией которой владеют не все страны где есть АЭС. Реально только Франция. На засРашке экспериментируют, но не делают. Косоглазый снова обосрался.
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Поганому танцюристу самі знаєте що заважає.Малий попит на ел.ен можна пояснити тим, що зараз підприємства закриваються.
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Кстати, россияне уверяют, что 5 украинских компаний, называния которых не приводятся, заключили договора с Газпромом на прямые поставки газа в 2020 году.
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