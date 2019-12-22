 Державні АЕС перевели на малу потужність, щоб забезпечити роботу приватних СЕС і ВЕС за "драконівським" тарифом, - Герус

Про це повідомив голова парламентського комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, причиною є низьке споживання електроенергії (тепла погода і падіння промисловості) при високому виробленні "зелених" виробників.

Імпорт електроенергії з РФ і Білорусі (1,3 грн) відсутній, додає Герус.

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"Дожили до того, що вимикаємо вже побудовані державні атомні електростанції з тарифом 0,7 грн і з нульовими викидами СО2, щоб забезпечувати роботу приватних промислових СЕС і ВЕС із найбільшим у Європі тарифом 3-5 грн за кВт/год. Уже зараз зрозуміло, що навесні це повторюватиметься в масштабах в рази більших. Це державна політика? Є ще десь у світі таке?" - пише Герус.