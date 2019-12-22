 Державні АЕС перевели на малу потужність, щоб забезпечити роботу приватних СЕС і ВЕС за "драконівським" тарифом, - Герус

Про це повідомив голова парламентського комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, причиною є низьке споживання електроенергії (тепла погода і падіння промисловості) при високому виробленні "зелених" виробників.
Імпорт електроенергії з РФ і Білорусі (1,3 грн) відсутній, додає Герус.
"Дожили до того, що вимикаємо вже побудовані державні атомні електростанції з тарифом 0,7 грн і з нульовими викидами СО2, щоб забезпечувати роботу приватних промислових СЕС і ВЕС із найбільшим у Європі тарифом 3-5 грн за кВт/год. Уже зараз зрозуміло, що навесні це повторюватиметься в масштабах в рази більших. Це державна політика? Є ще десь у світі таке?" - пише Герус.
1. А как это 22 декабря, самом несолнечном дне года, произошла перегенерация солнечной энергии? Раньше было меньше? Это как?
2. Компенсировать перегенерацию солнечной энергии снижением атомной может только круглый идиот. Почему не снижена угольная и газовая генерация? Что угля задофига? Еще вчера же не хвалало.
3. Португалия гордится тем, что смогла сутки прожить на одну зеленую энергию, остановив всю остальную генерацию. А у нас это оказывается катастрофа. Дураки вишь в Португалии, а у нас умные, у нас свой путь, особенный. Потому что кто-то прочитал в интернете, что "атомная энергия самая зеленая".
4. То, что 3-5 грн/кВт*час это самый высокий тариф в Европе, это полная чушь.
Вывод из этого один. Либо к власти пришли владельцы угольной и газовой генерации и хотят уничтожить конкурентов, которые занимаются солнечной. Либо стало надо больше уголька и газка покупать у России.