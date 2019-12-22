 ДБР незаконно використовує для обшуків постанови Печерського суду, - адвокат Порошенка Головань

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише в фейсбуці адвокат Ігор Головань, який представляє інтереси 5 президента України Петра Порошенка.

"Згідно з частиною 2 статті 234 КПК України, обшук проводиться на підставі постанови слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого перебуває орган досудового розслідування. Загальновідомо, що адреса ДБР - вул. Симона Петлюри, 15, Київ, 01032. Це прямо зазначено на сайті. Тому рішення про обшук згідно із законом мав приймати слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва", - зазначає він, коментуючи позавчорашній обшук в офісі "Євросолідарності".

На думку Голованя, директор ДБР Роман Труба "любить тільки відомий одіозними рішеннями на користь його улюбленого заявника Портнова Печерський суд. Заради того, щоб слідчі ДБР зверталися з клопотаннями саме до Печерського суду, Роман Труба готовий на все, готовий брехати, навіть зробити службове підроблення".

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Так адвокат Порошенка пояснює той факт, що Труба у своєму наказі №310 від 11.11.2019 написав, що слідчі підрозділи ДБР розташовуються на 7 поверсі будинку 26 на бульварі Лесі Українки. У тому ж наказі, за його словами, Труба стверджує, що приміщення за адресою: м. Київ, Грушевського, 12/2 та С. Петлюри, 15 використовуються слідчими ДБР як допоміжні.

"Однак це нахабна й відверта брехня. Приміщення, розташовані за адресою: м Київ, бул. Лесі Українки, 26 орендовані окремою юридичною особою - Територіальним управлінням ДБР у Києві. Суборенда договором не передбачена, тому немає жодних правових підстав для розміщення там слідчих центрального апарату ДБР ", - зазначає Головань.

"Слідчі центрального апарату ДБР працюють на Петлюри, 15, викликають на допити на Петлюри, 15 ... Факт розміщення органу досудового розслідування ДБР саме в Шевченківському районі міста Києва встановлено Ухвалою Київського апеляційного суду від 16 грудня 2019 року у справі №761/ 44873/19. Внесення свідомо неправдивих відомостей в офіційні документи є злочином. Роману Трубі і його спільникам доведеться відповідати", - підсумовує юрист.







