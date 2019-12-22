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 "Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь. ФОТОрепортаж

Десятки музикантів виступають на Майдані Незалежності в підтримку підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Музичний марафон під назвою "Білими нитками" стартував опівдні. За задумом організаторів, він триватиме до 22 годин.

Організатори та учасники марафону вважають, що Андрій Антоненко (Riffmaster), Юлія Кузьменко та Яна Дугарь "несправедливо утримуються за ґратами". Вони переконані, що "доказів для обвинувачення мало, а ті, які є не витримують жодної критики".

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"Ми бачимо в цій справі політичне забарвлення і переслідування і тиск на активний прошарок суспільства", - заявили організатори марафону.

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У марафоні заявлено 24 виконавці і спікери. Серед них - "Мотор'ролла", "Фіолет", "Мандри" Сергій Танчинець ("Без обмежень"), Karna, Vlasna, "Нумер 482", TaRuta, "Пирятин", Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Іван Лень і Володимир Шерстюк (Kozak System), "Брати Станіслава", Олекса Бик, Алекс Кльоц, Юрій Сусло, Соня Сотник, Сергій Кузін, Сергій Зенін, Анна Заклецька, Геннадій Попенко, Анатолій Вексклярський, GrozovSka, Олександр Піпа (екс-басист "Воплів Відоплясова", учасник @Traktor).

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.




Білими нитками: на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь 13
Білими нитками: на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь 14
Білими нитками: на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь 15
Білими нитками: на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь 16


Білими нитками: на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь 17
Білими нитками: на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь 18
Білими нитками: на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь 19

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166772
 
   
 Топ коментарі
 
Ви називаєте їх вбивцями без рішення суду і навіть не бачивши матеріали слідства?
Потужно, що тут можна сказати.
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дело сшито не белыми, а скорее зелёными нитками
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А це єдиний критерій - "знает весь мир"? Багато кого знає весь світ, але ж це борошна для вух таке слухати. Кількісна популярність ще не їсти синонімом якості.
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Да уж точно не это сборище аутсайдеров на сцене
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Ты, кацапская шняга, атвали сваю жопу в Зауралье к китайцам и атлижи промежность с яйцами своему Путлеру! А в Украине будь астарожен, пока бандеры твои яйца тебе в глотку не засунули!
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Нормальные музыканты и исполнители щас по корпоративам отжигают

...
Нуфф мовив.
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Концертный директор Софии Ротару подтвердил, что во время пребывания в Москве звезда отыграла "на всевозможных огоньках".
"Со 2 декабря по 14 декабря находилась в Москве. Отыграла на
всевозможных "Огоньках" и "Песнях года". - сказал он.
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Гарний фоторепортаж.Не вистачає тільки хлопчиків збоку і в дворах.Впевнений,у цих нациків теж є УБДшка,чесно зароблена в теплій кімнатці десь на третій лінії.
"Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 9132

"Білими нитками": на Майдані відбувається музичний марафон на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь - Цензор.НЕТ 1522
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Чому досі не допитаний Сергій Коротких(Малюта), що бачивсь з Шереметом за годину до вибуху?
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