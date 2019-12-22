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Все про:депутат (976) Зеленський (3953) помічник депутата (16)

 Зеленський підписав закон про сумісництво помічників нардепів

Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питання сумісництва працівників патронатної служби Верховної Ради України.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Перед цим Верховна Рада ухвалила проєкт закону за основу і в цілому - рішення підтримав 321 народний депутат на засіданні 3 грудня.

Документ вносить зміни до статей №№25 і 36 закону про протидію корупції, згідно з якими помічники-консультанти нардепів виключаються зі списків посад, на які поширюється антикорупційне законодавство в частині поєднання роботи.

На них також не поширюється вимога антикорупційного законодавства щодо передачі іншим особам належних їм підприємств і корпоративних прав.

Це положення також поширюється на працівників секретаріатів спікера Верховної Ради, його першого заступника і заступника, співробітників секретаріатів депутатських фракцій і груп.

Читайте також: Батько дружини Зеленського працює помічником депутата від СН Бондаренка, - "ЧЕСНО"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166771
 
 
 Топ коментарі
 
а че так мелко
подписал бы сразу что на доблесных слуг народа никакой закон не распостраняется
да *уй с ним -пусть отменит и сам суд Божий
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То есть и из бюджета денежки получают ни за что,и занимаются своими мутняками уже законно. Вот она-зелёная "епоха благополуччя". А вы говорите...
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0:22









K04EGAR IV

@K04EGR

·52 мин
Парочка клоунов на фото будет стоить нашему бюджету чуть больше 1 000 000 гривен ежемесячно. Бюджету, который находится в дефолтном состоянии. Бюджету, в котором прописана минимальная пенсия 1 760 гривен. Не спрашивайте почему так происходит, ответа на этот вопрос я не знаю.Зеленський підписав закон про сумісництво помічників нардепів - Цензор.НЕТ 9045
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а че так мелко
подписал бы сразу что на доблесных слуг народа никакой закон не распостраняется
да *уй с ним -пусть отменит и сам суд Божий
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Совместительство это когда работают сразу и на СН и жопоблок.
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Неа, это когда работают одновременно и на пороха и на кацапов.
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"На Пороха і на кацапів" - ага, а ще одночасно на Ватікан та ІГІЛ.
Це приблизно як "раввин Waffen SS".
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Але можна бути СН та тримати чи працювати у борделі. Яременко, Ківа та багато інших СН це підтримують.👯
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https://www.youtube.com/watch?v=BhIqSXz4O04
Андрей Илларионов - ЗЕЛЕНСКИЙ СДАЕТ УКРАИНУ ПУТИНУ ЦЕЛИКОМ!
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Поверить этому кацапу, то же самое что согласиться путиным по поводу скрепных земель педирации.
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А чего ты язвишь? Партию РыгоАналов выродил порох, Головы дал поднять ОПЗЖ- порох. Кабальный минск подписал- порох, формулу штанмаера подписал- порох, заморозил конфликт на Донбассе- порох, 190 предприятий под себя подмял- порох, нажился на войне- порох, ... .
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А ещё застрелил Кеннеди и распял русскоязычного мальчика в трусиках.
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С мальчиком ты утрируешь, а вот Украину он распял, разворовал, ...
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Так "распял и разворовал", що весь цей період, попри мілітарний конфлікт на Сході (!), ми щось не чули ні про крах бюджету, ні про невиплати зарплатні та пенсій, ні про інші лиха, що загрожують колапсом країни.
Щойно прийшов Зеленський - і вже якось сумнівно, а чи не почнеться зараз таке, що "лихие 90-е" здадуться дрібними незручностями.
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У травні 2000-го створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через півроку залишив партію.

...
З аналогічним успіхом можна ще закинути участь в організаціях жовтенят та піонерів за радянських часів.
Про "нажился на войне" - навіть коментувати не треба. Все, що до цього пункту - теж говорилося багато разів (хто може в дипломатію, той в курсі, особливо про різницю між "підписати" і "виконувати").
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Ты не видишь разницы в минировании территории и разминировании? Именно порох поставил Украине капканы. Количество и направление созданных порохом партий только подчеркивает его политическую проституцию. И при порохе повылазили жопоблоковцы и рыгоАналы.
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А я часом,подумал ты на порохлятину намекаешь
🐽
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То есть и из бюджета денежки получают ни за что,и занимаются своими мутняками уже законно. Вот она-зелёная "епоха благополуччя". А вы говорите...
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Но согласись, для них эпоха бедности таки закончилась
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У нас по закону рядовому пожарнику с 5000 гривень зарплаты совместительством нельзя на жизнь зарабатывать,а зубожилым помощникам слуг народа - можно.
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Все равно этому зеленому стаду не стать ни законодателями, ни даже воспитанными, порядочными людьми. А все эти курсы, тренинги.. до одного места. Книжки надо было умные читать, причем с детства. Вспомнилось, по случаю.
Зеленський підписав закон про сумісництво помічників нардепів - Цензор.НЕТ 8308
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Связался, говорят на послезавтра есть свободное местечко, нююю, типа горррячая путевка туды..Готовся..
😇
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тебе мамка не вчила що не копай яму іншому ...ні ?
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Агга, не мама..
А в училище: не копай яму ближнему, использует, падлюка, как окоп...
😇
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я так і зрозумів що ти "детдомовский" ...і не здивуюся якщо даунбаса
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Ви майже вгадали. А ще він у своєму житті майже не працював і тому його бізнес - збирати пляшки на смітниках😊
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А чим зрозумів??
Та і так зрозуиіло..
Краще б помовчав, за розумного може й був..
Бувай, "розумнику", памперс на "розуму" міняй ,
тхе від тебе шаКАЛадом..
😁
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Фууу, мля... А то чета прочитал о "совокуплении"..
🤑
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Ойц! Ночной 🐒Абу проспался!!
Тримай 🍌🍌 и по известному маршруту, пахучий!
😁
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Я тільки з вулиці😊 А тобі тепер вистачає маленької пенсії на кордони, чи ти користуєшся старими радянськими виробами N 2?
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Один підпис і все. Корупцію подолано !!! Зеленський підписав закон про сумісництво помічників нардепів - Цензор.НЕТ 4390 Вона стала законним бізнесом
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Всё что угодно подписует, но только не то, что надо для народа. Нахрена там такой през.?
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Тобто можна робити родичів СН підприємцями і на них не розповсюджується антикорупційне законодавство😊
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Документ вносит изменения в статьи №№25 и 36 закона о противодействии коррупции, согласно которым помощники-консультанты нардепов исключаются из списков должностей, на которые распространяется антикоррупционное законодательство в части совмещения работы. Источник: https://censor.net.ua/n3166771
ЦЕ ВАЖКО БУЛО ПРОЧИТАТИ?
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Я это прочитал, и не нашел тут ничего о родственниках депутата - предпринимателях. Поэтому и спросил.
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А вони на ці посади влаштовують саме таких. Тепер я вірю, що ви не з України.
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А это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет?
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0:22









K04EGAR IV

@K04EGR

·52 мин
Парочка клоунов на фото будет стоить нашему бюджету чуть больше 1 000 000 гривен ежемесячно. Бюджету, который находится в дефолтном состоянии. Бюджету, в котором прописана минимальная пенсия 1 760 гривен. Не спрашивайте почему так происходит, ответа на этот вопрос я не знаю.Зеленський підписав закон про сумісництво помічників нардепів - Цензор.НЕТ 9045
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Заинтересовался, почему фотка с логотипом сайта Херсона 0552. Прошерстил ресурс, однако- так и остался в неведении. Не нашел я там эту фотку.
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Основные лоббисты демократов в Украине - наверное приготовят Вовку к победе Клинтон.
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ОП не включена в список на люстрацию, в отличие от АП, дипломы негосударственного образца включены в список дипломов государства...
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Нам Г не очень-то хватило,
И плюсанули ещё Г,
В мозгах всё сразу же застыло,
Но стало проще быть в г..не...
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Ви повинні гордитися, бо це був ваш вибір.
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Если эти типа умные помощники работают за безмозглых слуг , так раздайте сразу же по два конверта и тому и другому ( за тексты законов и за кнопкодавсвто за них) ... Но чтобы давать помощникам халтурить еще и на стороне ... Скоро это зеленое плесневое стадо своим же абсурдом и подавится...
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Как давится сейчас своими абсурдными идеями герой Вовы малого Вова типа великий - замахнулся уже на федерализацию , как основную ошибку трупа из Мавзолея . Чтобы лечь на место этого трупа он и свою федерализацию скоро отменит , после того, как Вовке малому навяжет с Даунбассом...
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Борьба с коррупцией у Зеленского в полном разгаре! По тому,какая дыра в бюджете в конце года можно судить о нарастающем вале бюджетного воровства партии"Слуга Урода".. Для народа-цирковые представления, для себя - бюджетные деньги!
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лучше бы отправлялся в отставку , не позорил себя и избирателей
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