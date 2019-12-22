 Зеленський підписав закон про сумісництво помічників нардепів

Про це свідчить інформація на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.
Перед цим Верховна Рада ухвалила проєкт закону за основу і в цілому - рішення підтримав 321 народний депутат на засіданні 3 грудня.
Документ вносить зміни до статей №№25 і 36 закону про протидію корупції, згідно з якими помічники-консультанти нардепів виключаються зі списків посад, на які поширюється антикорупційне законодавство в частині поєднання роботи.
На них також не поширюється вимога антикорупційного законодавства щодо передачі іншим особам належних їм підприємств і корпоративних прав.
Це положення також поширюється на працівників секретаріатів спікера Верховної Ради, його першого заступника і заступника, співробітників секретаріатів депутатських фракцій і груп.
подписал бы сразу что на доблесных слуг народа никакой закон не распостраняется
да *уй с ним -пусть отменит и сам суд Божий
Це приблизно як "раввин Waffen SS".
Андрей Илларионов - ЗЕЛЕНСКИЙ СДАЕТ УКРАИНУ ПУТИНУ ЦЕЛИКОМ!
Щойно прийшов Зеленський - і вже якось сумнівно, а чи не почнеться зараз таке, що "лихие 90-е" здадуться дрібними незручностями.
...
З аналогічним успіхом можна ще закинути участь в організаціях жовтенят та піонерів за радянських часів.
Про "нажился на войне" - навіть коментувати не треба. Все, що до цього пункту - теж говорилося багато разів (хто може в дипломатію, той в курсі, особливо про різницю між "підписати" і "виконувати").
🐽
🤔
😇
А в училище: не копай яму ближнему, использует, падлюка, как окоп...
😇
Та і так зрозуиіло..
Краще б помовчав, за розумного може й був..
Бувай, "розумнику", памперс на "розуму" міняй ,
тхе від тебе шаКАЛадом..
😁
🤑
))
Тримай 🍌🍌 и по известному маршруту, пахучий!
😁
ЦЕ ВАЖКО БУЛО ПРОЧИТАТИ?
K04EGAR IV
@K04EGR
·52 мин
Парочка клоунов на фото будет стоить нашему бюджету чуть больше 1 000 000 гривен ежемесячно. Бюджету, который находится в дефолтном состоянии. Бюджету, в котором прописана минимальная пенсия 1 760 гривен. Не спрашивайте почему так происходит, ответа на этот вопрос я не знаю.
И плюсанули ещё Г,
В мозгах всё сразу же застыло,
Но стало проще быть в г..не...