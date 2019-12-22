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Все про:Львівщина (1007) митниця (638) ДБР (721)

 Чиновників Львівської митниці підозрюють у заподіянні державі збитків на 2 млн, - ДБР

Двох інспекторів митного поста "Західний" та інспектора відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці ДФС підозрюють у зловживанні владою і заподіянні державі збитків на 2 мільйони гривень.

Про це повідомили в ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Чиновники у змові з підприємцями налагодили злочинну схему розмитнення вантажних автомобілів марки "MAN" на територію України через митний пост "Західний" із заниженням митної вартості. Підозрювані не перевіряли відомості, які містяться в документах, що підтверджують митну вартість іноземних вантажівок й ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що нарахування митних платежів відбувалося по заниженій ставці, через що держбюджет недоотримав 2 мільйони гривень.

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Чиновникам інкримінують ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу - зловживання службовим становищем. У разі доведення провини їм загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, із штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166768
 
 
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Да разве только одна Львовская таможня так работает....
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Они с западенцами борятся? В Одессе все чиновники хорошие?
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Нада не судить их а повысить зарплату на енту сумму..
Дети изгаладаютца...
😢
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Ось як це робиться...Викликає начальник районного ДБР начальника митниці і каже - треба посадити когось з ваших,бо мені вже звонили і сказалі що результату ні хрєна нема...Начальник митниці думає і каже - посадим Петренка,бо вже падла другий місяць не заносить,і посадим Іваненка,бо занадто чесний для нашої непростой работи...Хорошо,каже ДБР,лавай продумаєм апєрацию...Та шо там продумивать - відповідає нач митниці,оно во Пєтренко вже засунув руку в авто і тягне сотку,а Іванєнко рахує бабло в каптьорці...ідєм і бєрьом...
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какое отношение гбр имеет к таможне?
там работает арахамия?
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Що саме цікаве що у цих "чиновників" прізвища немає.
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