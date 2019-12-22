 У зоні ООС поранено бійця, окупанти півгодини обстрілювали Кримське і Піски, - Міноборони

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.
"З 06.10 ранку окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по захисниках н.п. Піски. Ворог вів щільний обстріл упродовж півгодини. Також противник з 10.40 до 11.25 від окупованого н.п. Сміливе застосував по наших позиціях у районі Кримського АГС і стрілецьке озброєння", - сказав він.
Гуцуляк додав, що через обстріли один український військовослужбовець зазнав поранення. Його доставили у військовий мобільний госпіталь.
"Підрозділи Об'єднаних сил щохвилини перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на сході нашої країни", - підсумував спікер.
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К «фашыздам» за пензиями
Когда луганчане в 2014 году начали поддерживать орков и понаехавшее быдло, ничуть не удивился: этим людям было абсолютно нечего терять.
Человек - это с детства. Или - никогда. Я про обитателей Лугандонии и Даунбаса. Даже, предположим, когда Украина зайдет туда и компенсирует (что тоже возможно), думаете, мозги у этих обитателей станут другими? Не думаю. Пропащее поколение.
А Украина делилась по Днепру на Правобережную и Левобережную еще с 16-го века. И с тех пор правобережная, а затем и западная Украина ненавидят и презирают левобережную Украину. Которой, чувствуя эту ненависть и презрение, просто кроме России некуда податься.
ДЕЯКІ з луганчан, досить невелика кількість. Все було зроблемно ємєлямі, оплотом, тощо.
Хотя с такой паталогией, тебе с врачами поговорить бы))
так сказав, так сказать, папа-проффесор