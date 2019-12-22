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Все про:Міноборони (2970) обстріл (5814) поранення (1591) Гуцуляк (73) операція Об'єднаних сил (1888)

 У зоні ООС поранено бійця, окупанти півгодини обстрілювали Кримське і Піски, - Міноборони

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли. Поранено українського бійця.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.

"З 06.10 ранку окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по захисниках н.п. Піски. Ворог вів щільний обстріл упродовж півгодини. Також противник з 10.40 до 11.25 від окупованого н.п. Сміливе застосував по наших позиціях у районі Кримського АГС і стрілецьке озброєння", - сказав він.

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Гуцуляк додав, що через обстріли один український військовослужбовець зазнав поранення. Його доставили у військовий мобільний госпіталь.

"Підрозділи Об'єднаних сил щохвилини перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на сході нашої країни", - підсумував спікер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166766
 
 
 Топ коментарі
 
КП Луганская
К «фашыздам» за пензиями
В зоне ООС ранен боец, оккупанты полчаса обстреливали Крымское и Пески, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9440
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А на когда там анонсировали "полное и безоговорочное прекращение огня"?
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А на когда там анонсировали "полное и безоговорочное прекращение огня"?
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на месте не заметно...а в кабинетах - не слышно...значит пере-пепемирие... (сарказм)
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Шо там, домовленості з ****** працюють? В зоне ООС ранен боец, оккупанты полчаса обстреливали Крымское и Пески, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1149
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"Надо просто перестать стрелять !!!" (С)
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КП Луганская
К «фашыздам» за пензиями
В зоне ООС ранен боец, оккупанты полчаса обстреливали Крымское и Пески, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9440
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И ни одного вменяемого 100%. Стадо ватных ублюдков.
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Я часто приезжал еще до войны в Луганск (и Донецк) в командировку. В Луганске было постоянное ощущение, что время тут остановилось: люди, отношения, повадки местных князьков, разгул криминала; даже внешний облик этого захолустного провинциального городишки, где царили безнадега, ощущения скорого конца и безрадостного существования.
Когда луганчане в 2014 году начали поддерживать орков и понаехавшее быдло, ничуть не удивился: этим людям было абсолютно нечего терять.
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но Донецк реально был другой - а какой аэропорт там был - да уж
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Да, другой. Очень красивый. Европейский (в центре точно). Когда привозил фотографии с Донецка, коллеги не могли поверить, что есть в Украине такие улицы, такие проспекты (в Киеве таких точно не было, нет и не будет). Но у власти были такие же подонки, ворье, кринминал, коррупционеры. Все подтверждало: здесь, в Донецке, правит желтый дьявол и власть тьмы. Но многое доставалось и городу, области. Элита хотела, чтобы город был для нее раем на земле, и у них получалось. За счет многих и многих миллиардов дотаций из Киева на производство угля, на достройку метро (которое никто и не думал достраивать, миллиарды уходили "на поддержание уже сделанных работ"), на возврат НДС от несуществующего экспорта... да мало ли. Красиво жить за счет богатого бюджета страны дело нехитрое.
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То есть правительству Украины в Киеве, которое выбрал народ Украины, было абсолютно наплевать с 1991 года, как живут люди в Луганске и Донецке. Что же вы теперь хотите после такого отношения к ним, длившегося десятилетиями???
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Бросьте молоть чепуху. Людьми людей делает не Киев, ни миллиарды дотаций, ни приказы с министерств, а сущность, душа народа. Некоторое время я жил в Финляндии, страна с населением 5,5 млн человек (= население Донбасса). То, что они сделали со своей страной (имея только леса, мало солнца и холодное море) не снилось "крепким хозяйственникам" из Донбасса. Мне неинтересно вам рассказывать, что сегодня есть Финляндия, прочтите, каком там Индекс Человеческого Развития и Индекс Счастья, тогда, быть может, поймете. И, если там будете, обратите внимание на культуру этой нации и приезжающего пожрать, поспать населения одной соседней мокшандии; почувствуйте разницу, как говорится. А вы "отношения, отношения".
Человек - это с детства. Или - никогда. Я про обитателей Лугандонии и Даунбаса. Даже, предположим, когда Украина зайдет туда и компенсирует (что тоже возможно), думаете, мозги у этих обитателей станут другими? Не думаю. Пропащее поколение.
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Ну Финляндия с 70-х годов сидит на дешевом советском газе, нефти, лесе... Поэтому не хочет ни в какое НАТО.
А Украина делилась по Днепру на Правобережную и Левобережную еще с 16-го века. И с тех пор правобережная, а затем и западная Украина ненавидят и презирают левобережную Украину. Которой, чувствуя эту ненависть и презрение, просто кроме России некуда податься.
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Не повторюй за ємєлями "Когда луганчане в 2014 году начали поддерживать..."
ДЕЯКІ з луганчан, досить невелика кількість. Все було зроблемно ємєлямі, оплотом, тощо.
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в случае реинтеграции понадобится децимация, не меньше
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Если это настоящее мнение, то Вы уже проиграли войну с РФ
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глав зебил сказал - платить - значит будут - вы сделали это вместе
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Я не зебіл і не пебіл і не юбіл, я націоналіст. Задовбався я вже про це писати всяким ботам, млять.
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да ты шо - но и благодаря тебе моника у власти - так шо вы это сделали вместе - как то так)))
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А зохен вей и танки наши быстры - вы это - тише будьте - хотя типа - ваше мнение для меня важно))
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Скоро так не только за пенсиями, а будут садиться на поезда и в Киев голосовать ездить будут выбирать нам гауляйтеров.
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Самое интересное что пенсии они получают раза в 3 выше чем пенсионеры в среднем по Украине. 7-9тыс. грн. ето реальная пенсия у даунбаситов. За 2000грн. они бы так жопу не рвали.
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Мои знакомые ездят за тремя тысячами.
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Донбасскіє кормільци ГОНЯТЬ ПОРОЖНЯК в Україну, за ПРОДУКТАМИ і ГРОШИМА.
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Действительно, ведь сыньоносый закончил АТО за годыны ещё в 2014, а тут пришел Зеленский и заново начались обстрелы
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Спроси у гноя зелёного, раз ты общаешься с гноем.
Хотя с такой паталогией, тебе с врачами поговорить бы))
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Говорил, врачи сказали нужен анибиотик. Гильотина и виселица очень помогают от зе гноя.
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Оу, ну так тебе курс прописали, так лечись же, черт побери))
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Комплексы контрбатарейной борьбы которые нам передали США позволяют нам дать ответку в течении 2 минут. Если враги пол часа обстреливали наши позиции значит никакой ответки на подавление врага не было. Тоесть Хомчак и его бандитская свора просто использует наших солдат как мишени.
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Договорняк с орками. Не секрет ведь что практически вся правящая верхушка - предатели.
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Зє бубочка відвів війська на трьох ділянках, щоби хутін приїхав до Паріжику, щоби там пообіцяти йому відвести війська ще на трьох ділянках...
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те президентство йому до сраки, він може кинути це у будь-який момент
так сказав, так сказать, папа-проффесор
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Талантливому актеру,некоторые власть имущие,предложили сыграть самую большую роль в его жизни,на самой большой арене,от такой возможности отказаться было невозможно,в результате всё получилось,у уставшего ,от безнадёги народа, появилась надежда,а вдруг получится, и жизнь засияет новыми красками,но проблема оказалась в том,что актер был далёк от политики и экономики,тут же ему предложили в труппу артистов.. которых не интересовала ни политика ни экономика,которые никогда ни чем не руководили,пребывая шестёрками при прошлых власть придержащих,они только умели как помочь коррупционерам отмазаться от судов,другая часть,имела опыт, как из воздуха делать деньги и отправлять в офшоры,как организовать работу на таможне,теряя государством,миллиарды долларов,а также получать гранты,потому и имеем Сивоху ,Наема,Лещенка Милованова и др. на должностях. На шоу эти артисты имеют наглость грубить,смеятся ,оскорблять тех,кто предлагает профессионально выходы из сложившейся ситуации и болеет за страну.
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Який резон тоді був у відведенні військ?..Відводиш - стріляють,не відводиш - теж стріляють...І якщо ми глухо вперлися в мінські угоди без жодного просвіту на навіщо було заставляти бійців знову колупати мерзлу землю і рити бліндажі?..Щоб показати що ти щось робиш?Як той півень,що без надіі догнати курку біжить за нею і тішиться що хоч зігріється...
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Новости с Кавказа. Некое лицо кавказской национальности заявило, что у Киева есть последняя возможность поддержать мир на Донбассе. А иначе... Ну, в общем, вы поймете.
У зоні ООС поранено бійця, окупанти півгодини обстрілювали Кримське і Піски, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8923
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Всех слуг,принимавших участие в корпоративе, направить на недельку в Крымское и Пески,а то прошла информация,что их ,якобы ,отправят в США на повышение квалификации.
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Почему на недельку ? На полгода в окопы. Чтобы слушали свист пролетающих 122-мм.
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В золоте-4. Там, млять, типу розвід військ був, але вчора обстріляли сєпари...
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Братское быдло кремля уничтожало только чеченских террористов.иногда Сирийскх детей в Хатыни и Беслане....Паскуды позорные
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почерк кремлевских шакалов Дзержинского чЛенина Сралина...легко отследить.Интернет это позволяет сполна
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а главнокомандующий на корпоративах селфится
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ВЕРНЫЙ СОЛДАТ И ДУРАК, НЕ ОДНО И ТО ЖЕ. (фильм Король Артур)
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Мне кажется, что Порошенко при Зеленском стал зарабатывать на войне еще наглее и в разы больше. Почему его никто не остановит?
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