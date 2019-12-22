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Все про:борг (170) Росія (14729) Янукович (2276) Козак Дмитро (2)

 Питання "боргу Януковича" вирішили не пов'язувати з урегулюванням газових суперечок, - віце-прем'єр-міністр РФ Козак

У процесі газових переговорів була ідея прив'язати до вирішення спору питання про хабар $3 млрд, який Віктор Янукович отримав від Росії в грудні 2013 року.

Про це журналістам розповів віце-прем'єр-міністр РФ Дмитро Козак, інформує Цензор.НЕТ на російське державне інформагентство  "РИА Новости".

"До цієї проблеми можна було підв'язати ще масу проблем. Але тоді ми б точно не домовилися. Це окреме питання. Його розділили заради того, щоб швидше досягти домовленості. ... Якщо ми спробуємо пов'язати, а такі спроби були, ми тоді не знайшли б розв'язку", - сказав він.

Згідно з позицією Росії, борг російського "Газпрому" перед українським "Нафтогазом" за рішенням Стокгольмського арбітражу є комерційним, а питання "боргу Януковича" стосується держави.

"Це окреме питання. У нас багато складних питань, але це все-таки різні борги. Там державний борг, тут - борг підприємств, комерційний", - пояснив Козак.

Читайте також: Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" виріс до $3 млрд, - Вітренко

Нагадаємо, Україна в грудні 2015 року допустила дефолт по євробондах, викуплених Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд - сам випуск та $75 млн - останній купонний платіж).

Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних з комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.

17 лютого 2016 року Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями. Суд 29 березня 2017 року схвалив прискорений розгляд зазначеного позову, фактично відкинувши основні заперечення України і погодившись з наявністю у неї зобов'язань за єврооблігаціями. Суд визнав, що транзакція є стандартною борговою операцією, хоча і здійсненою за незвичайних умов.

Водночас у рішенні суду зазначалося, що деякі визначення, які містяться в ньому, потребують уточнення, є багато важливих питань, з якими суд повинен розібратися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166765
 
 
 Топ коментарі
 
А почему не связали отобранный у Украины газовый шельф у одесского побережья?
Угнанные газовые вышки? Подарили?
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на тебе еще и порадуйся - зебил - это тебе не ролики смотреть - это факты - Расходы из государственного бюджета в 2019 году на содержание Офиса Президента Владимира Зеленского за 5 месяцев работы оказались на 27 миллионов гривен больше, чем расходы Администрации предшественника - Петра Порошенко - за первые 5 месяцев этого же года.
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ну и когда торговые партнёры начнёт предявлять претензии? Заплотите с полна за прикольное голосование, с полна и ещё чуть чуть.
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в разы прикольней и так и будет, отдаст те кто голосовал по приколу, скажи, прикольно будет.
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Трудно сказать, я никогда не голосовал по-приколу
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Правильно, тупорылые Зебилы!

Просрем в суде эти 3 лярда, а чтобы отдать параше долг, отказались от 12 лярдов и получим 3 по арбитражу от раши. Все парашенцы в шоколаде, Украина в опе!!!!

Зебилы, уходите по хорошему!
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Зе арихметика. Они по ней богатеют с каждым днем
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Янукович у них
кто БРал пусть и отдаёт
а то мы почему-то платим за то долги привата
теперь Януковича
честно надоело
теперь вытянули приват стал прибыльным
находятся покупатели /пусть сначала расчитаются
за вложенные деньги
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Логично. А МВФу пусть отдаёт Парашенко, он же брал !
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Де янукович? На Ростові. Де Ростов? На расії. Питання?
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Не вернуть "долг Януковича" у Украины шансов почти нет. Был легальный выпуск евробондов, то есть государственных облигаций в валюте, который купило российское правительство. Вероятность, что какой-то международный суд посчитает этот долг липовым, близки к нулю. Подать какой-то встречный иск, выиграть его и провести взаимозачет, это возможно. Сейчас идет второй суд в Лондоне. Первый суд выиграла Россия, Украина после подала апелляцию.
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