 Гончарук закликає українців повідомляти про гральні зали, які "ховаються" від поліції. ВIДЕО

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ви знаєте про існування залу ігрових автоматів, який переховується, і цього не помітили правоохоронці спеціально або випадково, повідомляйте про це нам", - сказав Гончарук.
Прем'єр-міністр попросив писати про працюючі зали ігрових автоматів у соцмережах Кабміну і місцевим управлінням Нацполіції.
Також Гончарук додав, що ігрові автомати мають повністю зникнути в Україні до кінця 2019 року.
За інформацією уряду, в країні працювало близько 8 тисяч підпільних казино, за два дні поліції вдалося закрити понад 5 тисяч таких закладів.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".
Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.
Теперь кто-то кому-то мстит за сей провал
и до сих пор не открыла именно по настоятельной резкой форме того же плешивого карлика
открытие игоронки в Украине - это звонкая-презвонкая оплеуха карлику плешивому
Обратился он также особо и к игорному синдикату. Бароні игоронки посмотрели на єто чмо и решили, что у єтого чміря никаких шансов, решили в моль не вкладівать, громко поржали только.
но плешивій мстительній карлик єто не забіл, и став презиком, устроил кровавую резню баронам игоронки а потом и вовсе запретил игоронку.
большая часть руськой игоронки ушла в Украину, в Украину пошли миллиарді из мацковская игоронки. Кроме того, в Украину ринулись толстіе кацапские кошельки просто поиграть, благо самолет летит около часа все го лишь.
И тгда плешивій моськовський карлик резко и очень резко попросил Украину закріть у себя игоронку, дабі не біло многомиллиардного оттока наличніх денег из московии в Украину.
Поєтому напоминаю - все, кто против игоронки в Украине, они все поддерживают московського карлика
По центральным улицам городов.)
https://tsn.ua/politika/avakov-ogolosiv-biy-gralnim-zakladam-i-obicyaye-zakriti-yih-za-tizhden-396659.html
Нам не надо легализовать игровые автоматы на каждом углу. Нам нужно парочку своих Лас Вегасов и Атланик Сити. Где-нибудь в Броварах (возле Киева), в каком-нибудь Ильичевске (возле Одессы) и в каком-нибудь Трускавце. И все. Все остальное закрыть. В городах должна быть только национальная лотерея с джек-потами в сотни миллионов гривен, как в Европе или Америке, где за счет лотерей строятся спортивные и культурные объекты.
Нам не нужна легализация янтаря и уничтожение природы и красоты Украины. Требуем сделать национальный заповедник в местах добычи и развития туризма и правильного лесопользования, вместо лунных ландшафтов и деградации флоры и фауны, которая аукнется нам и нашим детям сторицей.
особливо тупим.
Легалізований бізнес перестає бути злочинним.
Сильно сказано
Она вам не сообщает?
Идиоты.
и так:
За даними джерела, салати коштуватимуть народним обранцям від 100 до 350 грн, гарячі страви - від 200 до 1850 грн. При цьому за алкоголь доведеться заплатити близько 3000 за бутулку горілки, до 1500 грн за коктейль і до 35 тис. грн за пляшку віскі.Раніше OBOZREVATEL розповідав, що фракція партії "Слуга народу" витратить на новорічний корпоратив близько 1 млн грн, про що заявив заступник глави фракції Олександр Корнієнко.
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«прячутся от полиции», это сильно , очень)))))
Пчелы против мёда )))))