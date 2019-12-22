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Все про:гральний бізнес (116) Гончарук_Олексій (391)

 Гончарук закликає українців повідомляти про гральні зали, які "ховаються" від поліції. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав українців повідомляти про всіх працівників гральних закладів, яким вдалося сховатися від поліції.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ви знаєте про існування залу ігрових автоматів, який переховується, і цього не помітили правоохоронці спеціально або випадково, повідомляйте про це нам", - сказав Гончарук.

Прем'єр-міністр попросив писати про працюючі зали ігрових автоматів у соцмережах Кабміну і місцевим управлінням Нацполіції.

Читайте також: Гральний бізнес очолюють ті, хто має йому протидіяти, - Рябошапка

Також Гончарук додав, що ігрові автомати мають повністю зникнути в Україні до кінця 2019 року.

За інформацією уряду, в країні працювало близько 8 тисяч підпільних казино, за два дні поліції вдалося закрити понад 5 тисяч таких закладів.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не хочете платити в бюджет - негайно закриваємо всі ігрові зали. Думай ... те, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166762
 
   
 Топ коментарі
 
Спроси у Рюкзакова, кто у него ещё "прячется" от него самого. Гончарук призывает украинцев сообщать об игорных залах, которые "прячутся" от полиции - Цензор.НЕТ 5809
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Звертатися до Авякана з претензіями до Авякана. Анекдот.
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Да. Менты, которые крышуют, приедут отпремируют
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Де ховаються??? За поліцієй??? Так в Авакова спитай...
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Докладываю возле каждого метро прячутся и не только. Да и не прячутся они вовсе....
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Тобі ж Авак Арсенов сказав:- Закрито всі лохотрони...Чи ти не віриш йому.!??? Гончарук закликає українців повідомляти про гральні зали, які "ховаються" від поліції - Цензор.НЕТ 5002
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Поясняю: недавно провалили голосование за легалайз игоронки
Теперь кто-то кому-то мстит за сей провал
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Кстати, напомню: в 2009 Украина закрыла игоронку именно по просьбе путлера плешивого карлика.
и до сих пор не открыла именно по настоятельной резкой форме того же плешивого карлика
открытие игоронки в Украине - это звонкая-презвонкая оплеуха карлику плешивому
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ну и резкое обострение терок с кремлем мгновенно
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так сказать, участковый слепой и глухой - отлично.
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когда плешивій карлик из питерской подворотни готовился первій раз стать презом, он обращался ко многим синдикатам типа дайте денег на раскрутку, я могу віиграть віборі.
Обратился он также особо и к игорному синдикату. Бароні игоронки посмотрели на єто чмо и решили, что у єтого чміря никаких шансов, решили в моль не вкладівать, громко поржали только.
но плешивій мстительній карлик єто не забіл, и став презиком, устроил кровавую резню баронам игоронки а потом и вовсе запретил игоронку.
большая часть руськой игоронки ушла в Украину, в Украину пошли миллиарді из мацковская игоронки. Кроме того, в Украину ринулись толстіе кацапские кошельки просто поиграть, благо самолет летит около часа все го лишь.
И тгда плешивій моськовський карлик резко и очень резко попросил Украину закріть у себя игоронку, дабі не біло многомиллиардного оттока наличніх денег из московии в Украину.
Поєтому напоминаю - все, кто против игоронки в Украине, они все поддерживают московського карлика
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Полностью поддерживаю! Залы оставить. Играть в них разрешить строго по российскому паспорту! Никого больше не пускать! Правильно я понял?
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Юморист этот Гончарук. Прячутся от полиции и Авакова с 2014 года.
По центральным улицам городов.)

https://tsn.ua/politika/avakov-ogolosiv-biy-gralnim-zakladam-i-obicyaye-zakriti-yih-za-tizhden-396659.html

Гончарук закликає українців повідомляти про гральні зали, які "ховаються" від поліції - Цензор.НЕТ 9742
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Украина - банкрот. И чтобы получить хоть что-то в бюджет она готова легализовать любые преступления и грязные деньги, будь-то игровые автоматы или добыча янтаря.

Нам не надо легализовать игровые автоматы на каждом углу. Нам нужно парочку своих Лас Вегасов и Атланик Сити. Где-нибудь в Броварах (возле Киева), в каком-нибудь Ильичевске (возле Одессы) и в каком-нибудь Трускавце. И все. Все остальное закрыть. В городах должна быть только национальная лотерея с джек-потами в сотни миллионов гривен, как в Европе или Америке, где за счет лотерей строятся спортивные и культурные объекты.

Нам не нужна легализация янтаря и уничтожение природы и красоты Украины. Требуем сделать национальный заповедник в местах добычи и развития туризма и правильного лесопользования, вместо лунных ландшафтов и деградации флоры и фауны, которая аукнется нам и нашим детям сторицей.
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меньше смотри масковський телевизор и может тогда перестанешь визжать, что Украина банкрот
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. И чтобы получить хоть что-то в бюджет она готова легализовать любые преступления и грязные деньги, будь-то игровые автоматы или добыча янтаря.

особливо тупим.
Легалізований бізнес перестає бути злочинним.
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Премьер-министр попросил писать о работающих залах игровых автоматов в соцсетях Кабмина и местным управлениям Нацполиции. Источник: https://censor.net.ua/n3166762
Сильно сказано Гончарук закликає українців повідомляти про гральні зали, які "ховаються" від поліції - Цензор.НЕТ 8450
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сами, сами - переодевайте полицейских и засылайте туда в виде игроков, не рассчитывайте на стукачей
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Гончарук, а зачем у вас полиция?
Она вам не сообщает?
Идиоты.
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ОТЛИЧНО ТЕПЕРЬ МОЖНА ИДТИ НА КОРПОРАТИВЧИК.......ДЛЯ СЛУГ.
и так:
За даними джерела, салати коштуватимуть народним обранцям від 100 до 350 грн, гарячі страви - від 200 до 1850 грн. При цьому за алкоголь доведеться заплатити близько 3000 за бутулку горілки, до 1500 грн за коктейль і до 35 тис. грн за пляшку віскі.Раніше OBOZREVATEL розповідав, що фракція партії "Слуга народу" витратить на новорічний корпоратив близько 1 млн грн, про що заявив заступник глави фракції Олександр Корнієнко.
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Гончарук не смеши пихву, вона і так смішна. Кому повідомляти? В ОЗУ під виглядом поліції? Може самому Сабакову?
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Ігровий зал - Кабмін Гончарука - не знають, що робити з економікою, заплуталися..прокатка на самокатах.
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ну просто сказочный зе..премьер - кто о чём , а козёл про капусту, лучше бы рассказал народу про цену транзита и про пять украинских компаний-прокладок, с которыми заключил договор газпром на поставку газа в Украину...это было бы послушать интересней..
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Таке враження що в льошки гончарука "біла гарячка"
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ВР, сплошной игровой зал и ставки у них люди
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Пишите! Настоящие игорные заведения:
Офис Президента
Верховная Рада
Кабинет Министров
Генеральная прокуратура
НАБУ
СБУ
МВД
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У ВР,крім іграшок,ще міняють правила гри. Гончарук фас.
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"...призывает украинцев сообщать..."

Дайте номер "Спортлото"!
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Господин Премьер сообщаю что до сих пор работает казино в ресторане МИСТО по улице Клочковской в Харькове ,его держит подельник Авакова Шумилкин ,а крышует Аваков
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Брехня все. Сьогодні викликали поліцію в Івано-Франківську в такі заклади. Поліція була приїхала і сказала що цей заклад має право працювати. В мене є відео цього всього. Але не знаю як його можна викласти тут.
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)))))
«прячутся от полиции», это сильно , очень)))))
Пчелы против мёда )))))
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а они прям прячутся так что не найти?)) любая надпись типа лотерея на помещении с полностью заклеинными окнами этой самой лотереей и есть зал игровых автоматов.
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