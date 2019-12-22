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Все про:Зеленський (3953) допомога (952) США (5851) Трамп (2052)

 Вже через годину після телефонної розмови із Зеленським Трамп заблокував військову допомогу Україні, - Bloomberg

Документи свідчать, що чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Про це з посиланням на документи, які є в його розпорядженні, пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Нові документи свідчать про те, що президент Дональд Трамп за місяць до телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським цікавився деталями американської військової допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за місяць до розмови лідерів країн на запит Трампа, Департамент бюджету й управління зробив запит у Пентагон щодо надання детальної інформації про військову допомогу Україні.

Читайте також: "Найбільш ганебний політичний епізод в історії нації", - у Білому домі відреагували на рішення Палати представників про імпічмент Трампа

Крім того, згідно з опублікованими документами, військова допомога Україні була заблокована Дональдом Трампом приблизно через годину після розмови з президентом України наприкінці липня.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Також читайте: Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166761
 
 
 Топ коментарі
 
Гундяй Крестовоздвиженский

оце так його тупість та антиукраїнська спрямованість дістали Трампа?

Уже через час после телефонной беседы с Зеленским Трамп заблокировал военную помощь Украине, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3798
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"дипломат" фуев! Одним словом - фуембей!!!
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Зєлю примусили крутитися як вьюна на сковородці. От і ціна президентства. І радив же йому Петро - не лізти в політику... Жив би собі поживав, і мільйони євро щорічно наживав. Запрагнув стати,а фулє - ЛІДЕРОМ.
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Не переживай,он и так наживает грабя и сдавая ***** Украину
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А ты не знаешь?... на держи в две руки Вже через годину після телефонної розмови із Зеленським Трамп заблокував військову допомогу Україні, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6839
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html
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Какое нах запрагнув,Беня сказал есть такое слово надо, сынок, а не то поедешь назад в Кривой Рог семки с лысым на корточках плевать, а не в квартале писюркой дрыгать...
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Бо з подачі фсбешних манкуртів і тупих хахлов, борці з Порошенком, ліпили образ України, як країни з «На пєрвом местє по КАРУППЦІІ !!!»

А от ПРАВДА:
«САМЬІЕ КОРРУМПИРОВАННЬІЕ СТРАНЬІ МИРА

http://worldpopulationreview.com/countries/most-corrupt-countries/
10 найбільш корумпованих країн за рейтингами американських новин та світових звітів за 2018 рік:

1. Нігерія
2. Колумбія
3. Пакистан
4. Іран
5. Мексика
6. Гана
7. Ангола
8. РОССІЯ
9. Кенія
10. Гватемала»
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Його оточення з нього і блазня ліпить. Всеодно, як "голий король".
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російською вираз "играть членом" - двозначний: грати членом та бавитись членом
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оце так його тупість та антиукраїнська спрямованість дістали Трампа?
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Гундяй Крестовоздвиженский

оце так його тупість та антиукраїнська спрямованість дістали Трампа?

Уже через час после телефонной беседы с Зеленским Трамп заблокировал военную помощь Украине, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3798
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Трамп можливо сумнівався в намірах Зелі.
Чи буде він воювати з рашкою, чи буде брататись.
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И правильно сделал, все равно все разворуют.
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зря Зе задницу лизал....
Трамп понял, что с путиным нужно считаться, а с Клоуном и наридом которого этого клоуна избрал нет..
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Угу, а после импичмента резко передумал ))))
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У него был импичмент? Он что, на посту президента США сейчас незаконно находится? Власть захватил?
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Ладно, не придирайтесь к словам. Сообщения трудно написать и ёмко и кратко.
Трампу объявили импичмент- это факт.
На фоне грозящего импичмента, помощь разблокировали, санкции за сп ввели
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Ради справедливости нужно сказать что процес запущен и трам сейчас как раз в процессе импичмента
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Ну и где эти защитники трампона?!
Божья роса ?!
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Тут мы не переживайте
Трамп всё правильно делает - аргументы с выкручиванием рук всегда эффективнее чем просто аргументы 😀
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Янєлох - це ж "дипломат та політик" від Бога, тому нічого дивного.
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Не понял, что как в известном анекдоте, Монику оказывается изнасиловали? Уже через час после телефонной беседы с Зеленским Трамп заблокировал военную помощь Украине, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 321
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А шо, в Оральном кабинете??
Кака ж он проссссочился...
🤣
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ну да...если бы бубочка начал зарится на мой самолет,я б тоже его заблокировала Уже через час после телефонной беседы с Зеленским Трамп заблокировал военную помощь Украине, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8271
та ясно,трампуша решил зебобу просто подогнать с "расследованием" за счет миллионов каких то чужих ему людей,а вон как оно получилось...
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Правильно говорится: "Лучше с умным потерять, чем с дураком - найти...". Попытка Трампа что-то "найти" с "Блазнем", обернулась инициацией импичмента...
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Похоже, это Ху*ло попросил их пообщаться. Потому что всё последующее было выгодно именно ему. Уже через час после телефонной беседы с Зеленским Трамп заблокировал военную помощь Украине, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5833
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Трамп требует от Сената не примен.ять тотальные санкции к орде.Сенат пока непоколебим.
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Трампуша легко исчо отде..обделался..
А *****-капець!
🤣
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П А вже давно не президент а ти свинарчучок все клована згадуєш.
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Тю,придурок. Так а з ким Трамп бесіду вів? Чи тобі аби щось перднути?
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Набагато цікавіше буде те що з за того піаніста трамп заробив імпічмент. Уже через час после телефонной беседы с Зеленским Трамп заблокировал военную помощь Украине, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1876
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Новость то за ИЮЛЬ, а порохоботы только проснулись. тупоголовые в экстазе.
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Клоун с бодуна с Трампом поговорил? после корпоратива тяжко небойсь.
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Неоспоримый повод для импичмента. Использование служебного положения в своих ЛИЧНЫХ целях.
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Педро з Югіком-кумом намутили, - а цим розхльобуй
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Главное, что в штатовском бюджете эта помощь предусмотрена, а значит будет оказана.
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Вовочка возомнил себя королем вселенной. Ох и дурко.
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Украинское ватергейт столько грязного американского белья вытащил наружу, что им теперь вовек не отмыться.
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