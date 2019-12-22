 Вже через годину після телефонної розмови із Зеленським Трамп заблокував військову допомогу Україні, - Bloomberg

Про це з посиланням на документи, які є в його розпорядженні, пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"Нові документи свідчать про те, що президент Дональд Трамп за місяць до телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським цікавився деталями американської військової допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за місяць до розмови лідерів країн на запит Трампа, Департамент бюджету й управління зробив запит у Пентагон щодо надання детальної інформації про військову допомогу Україні.
Крім того, згідно з опублікованими документами, військова допомога Україні була заблокована Дональдом Трампом приблизно через годину після розмови з президентом України наприкінці липня.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.
3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html
А от ПРАВДА:
«САМЬІЕ КОРРУМПИРОВАННЬІЕ СТРАНЬІ МИРА
http://worldpopulationreview.com/countries/most-corrupt-countries/
10 найбільш корумпованих країн за рейтингами американських новин та світових звітів за 2018 рік:
1. Нігерія
2. Колумбія
3. Пакистан
4. Іран
5. Мексика
6. Гана
7. Ангола
8. РОССІЯ
9. Кенія
10. Гватемала»
оце так його тупість та антиукраїнська спрямованість дістали Трампа?
Чи буде він воювати з рашкою, чи буде брататись.
Трамп понял, что с путиным нужно считаться, а с Клоуном и наридом которого этого клоуна избрал нет..
Трампу объявили импичмент- это факт.
На фоне грозящего импичмента, помощь разблокировали, санкции за сп ввели
Божья роса ?!
https://censor.net.ua/video_news/3166660
https://censor.net.ua/news/3166667
Трамп всё правильно делает - аргументы с выкручиванием рук всегда эффективнее чем просто аргументы 😀
🤣
Кака ж он проссссочился...
🤣
та ясно,трампуша решил зебобу просто подогнать с "расследованием" за счет миллионов каких то чужих ему людей,а вон как оно получилось...
)))
А *****-капець!
🤣