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Все про:Польща (2031) пропаганда (1306) Путін (4741)

 "Пропаганда епохи сталінського тоталітаризму", - в МЗС Польщі розкритикували слова Путіна про початок Другої світової війни

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Друга світова війна почалася не в результаті пакту Ріббентропа-Молотова, а в результаті Мюнхенської змови 1938 року в якому Польща нібито була агресором проти Чехословаччини. Офіційна Варшава відповіла різко.

Відповідь Путіну міститься в офіційній заяві МЗС Польщі, опублікованій на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Із занепокоєнням і недовірою ми сприйняли висловлювання представників влади Російської Федерації, зокрема президента Володимира Путіна, що стосуються генезису і перебігу Другої світової війни, що представляють помилку картини подій", - йдеться в повідомленні.

У посольстві заявили, що Путін посилається на "пропаганду сталінського режиму, яку засудив радянський лідер Микита Хрущов".

"Польща, що відновила свою незалежність у 1918 році після 123 років полону й експлуатації з боку країн-учасниць: Австрії, Пруссії і Росії, послідовно здійснювала зовнішню політику щодо Німеччини і Радянського Союзу", - зазначили у відомстві.

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У МЗС вважають за доцільне відновити роботу Групи складних справ для дотримання історичного діалогу з Росією. Також у відомстві додали, що слова Путіна нівелюють попередні досягнення Михайла Горбачова і Бориса Єльцина у відносинах із Польщею.

"Нинішні спроби Росії реабілітувати німецько-радянську угоду 1939 і замовчати її довгострокові трагічні наслідки - не більше спроба фальсифікації історії і захисту політики тоталітарних режимів, жертвами яких стали не тільки поляки, євреї, литовці, латиші, естонці, румуни, фіни, українці, білоруси і представники багатьох інших народів, а й самі росіяни", - зазначили в міністерстві.

Йдеться про слова Путіна під час пресконференції 19 грудня. Тоді він заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію. Також Путін зазначив, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила Заолоську область Чехословаччини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166759
 
 
 Топ коментарі
 
Німеччина розпочала другу світову війну 1-го вересня, а ссср -17-го вересня 1939 року.. До 22-го червня 1941 року війна гітлера в Європі та Атлантиці велась за повної економічної й політичної підтримки сталіна..
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Поляки звісно апріорі святі. Однак з задовеленням відхапали частину Чехословаччини. Так що будемо реалістами. Для українців - Україна понад усе! З вдячністю сприймаємо всю дійсно гігантську допомогу Польщі,однак українські інтереси понад усе.
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Ооо... такое прилепить можно ко всем!
Вот например...
Украинци априори святые но с удовольствием отхапали часть Венгрии...!
Ну как???
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Звичаймо відхапали. Це аксіома.З претензіями Звертайтеся до духу Сталіна. Але це не означає, що ми мусимо віддавати частину Закарпаття.
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Яка херня? Потрібно ЗАВЖДИ захищати інтереси України. А інтереси Угорщини чи Польщі нехай захищають угорці і поляки.
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Для начала надо сделать условия для жизни, а то я только слышу про "долг родине" и то что надо "защищать интересы".
С таким отношением этой страны ко мне я срать на ее интересы хотел, и уверен что таких как я больше чем ты думаешь!
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Сери і .., а що тобі заважає здриснути із України? Сім футів під кілем...
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Меня пока все устраивает. Но в случае чего воевать за эту страну я точно не буду! И можешь быть уверен более 5млн уже сдрыснули и будут здрысать дальше пока не остануться - зебилы, пенсионеры и такие как ты типа патриоты!
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Кстати я за двойное гражданство что бы в случае чего было удобно показать комбинацию с двух рук этой клоаке!
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Яка пєтюніська блєядь заблокува мій український коментар?
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Яка проплачена блєядь заблокувала мій український коментар?

Поляки звісно апріорі святі. Однак з задовеленням відхапали частину Чехословаччини. Так що будемо реалістами. Для українців - Україна понад усе! З вдячністю сприймаємо всю дійсно гігантську допомогу Польщі,однак українські інтереси понад усе.
22.12.2019 12:03
Eugeniusz 1
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Подзадрал этот историк..
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І що він сказав неправду. ? Дійсно ак було... Єдині союзники України - армія і добровольці. В перспективі авіація і можливо флот.
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А шо вы хотели, Кабаев уже старенький, оно уже совсем шлемазл..... "Пропаганда эпохи сталинского тоталитаризма", - в МИД Польши раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 4992
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Ну це стара суперечка пшеків з кацапами......... "Пропаганда эпохи сталинского тоталитаризма", - в МИД Польши раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 5257
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А до того западную Беларусь отгрызли(и часть Украины).
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Кожны свядомы беларус памятает.
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Da bylo takoje,no ne vsiu Litvu poskolku byli razbyti,tam i belorusi takze vmeste s nimi vojevali protiv nas.No finale razbyli ix i ostanovili nastuplenije
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Львов брал украинский военный округ в 39 году.
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А красножопые разных национальностей воняют по разному? Или туда понабирали смердючек из рязаней и сыктывкаров?
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Читал, тогда территориальный принцип укомплектовки войск был. Так что освобождение западной Украины от ига, заслуга украинского народа. А воняли они или нет, мне не ведомо.
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День, когда путин сдохнет, озарится фейерверками и хлопками крышек от шампанского.
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но не на долго...
московиты поставят над собой такое же чудовище, а может и страшнее...
они так всегда делали...
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Німеччина розпочала другу світову війну 1-го вересня, а ссср -17-го вересня 1939 року.. До 22-го червня 1941 року війна гітлера в Європі та Атлантиці велась за повної економічної й політичної підтримки сталіна..
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Почему весь мир принимает бред убогого ? Он издохнет , и ватники нассут на его саркофаг .
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вот так например?
Чем более вурдалак, тем более московиты уважают...

"Пропаганда эпохи сталинского тоталитаризма", - в МИД Польши раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 4177
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Значит будут обоссаны могилы всех московитов.
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Нехрен ляжками мардовских людоедов кормить. "Пропаганда епохи сталінського тоталітаризму", - в МЗС Польщі розкритикували слова Путіна про початок Другої світової війни - Цензор.НЕТ 6032 "Пропаганда епохи сталінського тоталітаризму", - в МЗС Польщі розкритикували слова Путіна про початок Другої світової війни - Цензор.НЕТ 5736 "Пропаганда епохи сталінського тоталітаризму", - в МЗС Польщі розкритикували слова Путіна про початок Другої світової війни - Цензор.НЕТ 5736
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Ту морду потрібно обкласти стелами з іменами закатованих людей.
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Тому що він частково правий, він просто перекладає вину СРСР на Польщу. Доля правди в цьому є, поляки зважаючи на слабкість чехів, захопили Тешин. Інша справа що СРСР поступив ще гірше.
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гитлер тоже иногда говорил правду . Это не меняет его сути . Он гитлер , и путло тоже гитлер .
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Да ну??? Они шкурку такого же идиота-сифилитика лелеят и регулярно вымачивают в соляном растворе вот уж 100 лет поди. И зиккурат на манер гробницы царя Мовсола построили для этих целей. И кладбище в самом центре мацквабада увлажняют слкзами... нет, только не эти терпилы... говно руское только тем и занимается, что скорбит, а потом мстит всем несогласным. Подлейшее поголовье... ***********...
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******* хоч розірвися між симпатіями до Гітлера і до Сталіна!
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"он заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию"
ВОТ!
Тепер зрозуміле завдання Зєєєлі та "слуг урода"!
Довести країну до нового Майдану, і тоді пуйло типу заведе війська в країну, де уряд не контролює ситуацію! "Пропаганда эпохи сталинского тоталитаризма", - в МИД Польши раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 9723
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а хіба не те ж саме воно патякає про захват Криму?
ідуть віка, а говноімперія не міняє ні методи, ні відмазки
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Эти ублюдки и есть истинное лицо ВДВ и военных Русни, " геоев " Русни Буд анки и Шаманки. В этом нет ни малейшего сомнения. Не верите?! Смотрите ; https://www.youtube.com/watch?v=YKKAT1vki1E&feature=youtu.be ;https://www.youtube.com/watch?v=MHcvWPXN7Uc&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=n4bb-nBPO40&feature=youtu.be Эти три видео ролика для здравомыслящих людей. Первые два не для слабонервных.

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А таки було...
Hitler не дурачком був, дозволив полякам трошки
побавитися..
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Не "раскатывай губу"... Лучше почитай стихи Тютчева, времён Крымской войны... Их даже царская цензура запрещала, "за ражигание межгосударственной розни"... (Шовинизм "пёр через край"...).
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73/43%зебілів (ті, що галасували за клована і зеко-манду по факту) - ДЕ РЕАКЦІЯ ОФІЦІЙНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРЕТЕНЗІЇ ***** ДО УКРАЇНИ???
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ДЕ РЕАКЦІЯ ОФІЦІЙНОЇ ВЛАДИ НА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРЕТЕНЗІЇ ***** ДО УКРАЇНИ???/ Хозяин Украины гражданин Израиля Коломойский уже сказал: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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"Пропаганда эпохи сталинского тоталитаризма", - в МИД Польши раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 5357Кремлёвский Фюрер заявил, что даже если его руки в говне любого кто с ним обнимет, Источник: https://censor.net.ua/n3166759
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Чекотило не прожил сколько живёт "Пропаганда эпохи сталинского тоталитаризма", - в МИД Польши раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 2456 .
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Поляки обиделись на правду, которую изложил российский президент, приведя данные из вновь открытых архивов.... Особенно им не понравились следующие слова -
"Донесение посла Польши в Германии Йозефа Липски министру иностранных дел Юзефу Беку от 20 сентября 1938 года. Считаю необходимым просто вам его зачитать. Он вел беседу с Гитлером, и вот что он пишет об этом, польский посол своему министру иностранных дел: "В дальнейшем во время беседы Канцлер Германии, то есть Гитлер, настойчиво подчеркивал, что Польша является первостепенным фактором, защищающим Европу от России".Из других высказываний фюрера следовало, что его осенила мысль о решении еврейской проблемы путем миграции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а может быть, и Румынией. Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку. Но не просто выслать, отправить их фактически на вымирание. Понимаем, что имелось в виду под колониями в 1938 году. На вымирание. Это первый шаг к геноциду, к уничтожению еврейского народа и к тому, что мы сегодня называем "холокостом".Что же ответил на это польский представитель и что он написал в этой связи своему министру иностранных дел, видимо, рассчитывая на взаимопонимание и на одобрение. "Я (то есть посол Польши в Германии) ответил (это он пишет своему министру иностранных дел), что если это произойдет, если это найдет свое разрешение, мы поставим ему (Гитлеру) прекрасный памятник в Варшаве".
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Дыныры идите на..й с историей придуманной на Лубянке.
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Нужны новые военные союзы против этого новогитлера.Нато изжило себя как организация.
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Речь ***** важна, он всему миру обьяснил, что он имперский маразматик-многоходовочник.
Вот и все его цели... не развитие, технологическое, финансовое, социально, культурное, а гребаные средневековые *******.
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В 1942-м году в селе Толдзгун в Северной Осетии солдаты финской дивизии СС расстреляли пятерых местных "шпионов". Из дневника добровольца СС Яакко Хинтикки:

"Младшему было 17 лет, а следующему - 20; остальные - уже пожилые мужчины с бородами. Последним расстреляли самого молодого. Сначала он забросал остальных землей, а потом настал его черед. Нервы у него, конечно, были что надо - даже отдал честь перед смертью»
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По твоему, финны в 1942-м должны были целовать ноги Сралину за агрессию против них в 1939-м? Правильно сделали, что мочили парашную нечисть везде, где только могли."Пропаганда епохи сталінського тоталітаризму", - в МЗС Польщі розкритикували слова Путіна про початок Другої світової війни - Цензор.НЕТ 8339
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На много ходов очка найдетца Болт с резьбой..
🤗
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тут в сегодняшнем разобраться трудно а это )(уйло еще и далекое прошлое ворошит.
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Реакція здорового МЗС ,здорової країни.Досі чекаємо на реакцію українських МЗС,парламенту,президента,РНБО на слова путіна про "ісконно русскіє зємлі" з того ж 19 грудня.
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Никакой пропаганды! Кропотливая последовательная работа зелёного говна по натаскиванию народов друг на друга. А как уродина старается. Уже и чехов приплел, и поляков задел, то Казахстан никогда государством не был. Слыыыышь, ты ..зеленое было, что ты сидишь между людьми, тварь. Пшёл нахрен отсюда!!!!
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Портников казав,що це Хубло работает в кабинете Сталина.Кабинет був опечатан,а Хубло его распечатало и село за стол Сталина.Тому,надышался флюидами нафталина той эпохи и несёт бред
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Оригінал - "Z niepokojem i niedowierzaniem odnotowujemy wypowiedzi przedstawicieli władz Federacji Rosyjskiej, w tym Prezydenta Władimira Putina dotyczące genezy i przebiegu II wojny światowej, które prezentują fałszywy obraz wydarzeń".

Переклад Цензора - "Із занепокоєнням і недовірою ми сприйняли висловлювання представників влади Російської Федерації, зокрема президента Володимира Путіна, що стосуються генезису і перебігу Другої світової війни, що представляють помилку картини подій".
Правильний переклад - "Із занепокоєнням і недовірою ми сприйняли висловлювання представників влади Російської Федерації, зокрема президента Владіміра Путіна, що стосуються генезису і перебігу Другої світової війни, що представляють фальшиву картину подій".

Тобто є дві відмінності:
1) Путін Владімір, а не Володимир. Не одомашнюймо *****.
2) Поляки добре розуміють, що це не помилка, а фальшування - тобто свідома брехня.
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