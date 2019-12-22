 "Пропаганда епохи сталінського тоталітаризму", - в МЗС Польщі розкритикували слова Путіна про початок Другої світової війни

Відповідь Путіну міститься в офіційній заяві МЗС Польщі, опублікованій на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.
"Із занепокоєнням і недовірою ми сприйняли висловлювання представників влади Російської Федерації, зокрема президента Володимира Путіна, що стосуються генезису і перебігу Другої світової війни, що представляють помилку картини подій", - йдеться в повідомленні.
У посольстві заявили, що Путін посилається на "пропаганду сталінського режиму, яку засудив радянський лідер Микита Хрущов".
"Польща, що відновила свою незалежність у 1918 році після 123 років полону й експлуатації з боку країн-учасниць: Австрії, Пруссії і Росії, послідовно здійснювала зовнішню політику щодо Німеччини і Радянського Союзу", - зазначили у відомстві.
У МЗС вважають за доцільне відновити роботу Групи складних справ для дотримання історичного діалогу з Росією. Також у відомстві додали, що слова Путіна нівелюють попередні досягнення Михайла Горбачова і Бориса Єльцина у відносинах із Польщею.
"Нинішні спроби Росії реабілітувати німецько-радянську угоду 1939 і замовчати її довгострокові трагічні наслідки - не більше спроба фальсифікації історії і захисту політики тоталітарних режимів, жертвами яких стали не тільки поляки, євреї, литовці, латиші, естонці, румуни, фіни, українці, білоруси і представники багатьох інших народів, а й самі росіяни", - зазначили в міністерстві.
Йдеться про слова Путіна під час пресконференції 19 грудня. Тоді він заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію. Також Путін зазначив, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила Заолоську область Чехословаччини.
Вот например...
Украинци априори святые но с удовольствием отхапали часть Венгрии...!
Ну как???
С таким отношением этой страны ко мне я срать на ее интересы хотел, и уверен что таких как я больше чем ты думаешь!
Поляки звісно апріорі святі. Однак з задовеленням відхапали частину Чехословаччини. Так що будемо реалістами. Для українців - Україна понад усе! З вдячністю сприймаємо всю дійсно гігантську допомогу Польщі,однак українські інтереси понад усе.
22.12.2019 12:03
Eugeniusz 1
московиты поставят над собой такое же чудовище, а может и страшнее...
они так всегда делали...
Чем более вурдалак, тем более московиты уважают...
ВОТ!
Тепер зрозуміле завдання Зєєєлі та "слуг урода"!
Довести країну до нового Майдану, і тоді пуйло типу заведе війська в країну, де уряд не контролює ситуацію!
ідуть віка, а говноімперія не міняє ні методи, ні відмазки
😁
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Hitler не дурачком був, дозволив полякам трошки
побавитися..
"Донесение посла Польши в Германии Йозефа Липски министру иностранных дел Юзефу Беку от 20 сентября 1938 года. Считаю необходимым просто вам его зачитать. Он вел беседу с Гитлером, и вот что он пишет об этом, польский посол своему министру иностранных дел: "В дальнейшем во время беседы Канцлер Германии, то есть Гитлер, настойчиво подчеркивал, что Польша является первостепенным фактором, защищающим Европу от России".Из других высказываний фюрера следовало, что его осенила мысль о решении еврейской проблемы путем миграции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а может быть, и Румынией. Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку. Но не просто выслать, отправить их фактически на вымирание. Понимаем, что имелось в виду под колониями в 1938 году. На вымирание. Это первый шаг к геноциду, к уничтожению еврейского народа и к тому, что мы сегодня называем "холокостом".Что же ответил на это польский представитель и что он написал в этой связи своему министру иностранных дел, видимо, рассчитывая на взаимопонимание и на одобрение. "Я (то есть посол Польши в Германии) ответил (это он пишет своему министру иностранных дел), что если это произойдет, если это найдет свое разрешение, мы поставим ему (Гитлеру) прекрасный памятник в Варшаве".
Вот и все его цели... не развитие, технологическое, финансовое, социально, культурное, а гребаные средневековые *******.
"Младшему было 17 лет, а следующему - 20; остальные - уже пожилые мужчины с бородами. Последним расстреляли самого молодого. Сначала он забросал остальных землей, а потом настал его черед. Нервы у него, конечно, были что надо - даже отдал честь перед смертью»
🤗
Переклад Цензора - "Із занепокоєнням і недовірою ми сприйняли висловлювання представників влади Російської Федерації, зокрема президента Володимира Путіна, що стосуються генезису і перебігу Другої світової війни, що представляють помилку картини подій".
Правильний переклад - "Із занепокоєнням і недовірою ми сприйняли висловлювання представників влади Російської Федерації, зокрема президента Владіміра Путіна, що стосуються генезису і перебігу Другої світової війни, що представляють фальшиву картину подій".
Тобто є дві відмінності:
1) Путін Владімір, а не Володимир. Не одомашнюймо *****.
2) Поляки добре розуміють, що це не помилка, а фальшування - тобто свідома брехня.