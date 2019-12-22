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Все про:Зеленський (3953) Італія (331) Олімпіада (218) спорт (786)

 "Надихають не здаватися", - Зеленський привітав українських спортсменів з успіхом на зимових Дефлімпійських іграх в Італії

Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з виступом на 19-х зимових Дефлімпійських іграх в Італії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Вітаю українську збірну з успішним виступом на ХIХ зимових Дефлімпійських іграх, що проходили в Італії", - цитує слова Зеленського пресслужба.

Президент зазначив, що дефлімпійці отримали 11 медалей і 2 місце в командному заліку.

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"Ці досягнення дефлімпійців демонструють світові наш непереможний дух, а головне - надихають кожного українця ніколи не здаватися і долати будь-які труднощі", - підкреслив він.

Надихають не здаватися, - Зеленський привітав українських спортсменів з успіхом на зимових Дефлімпійських іграх в Італії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166758
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский-зицпредседатель Фунт.
Везде ляпает своим языком,шумит изображает работу.
А на самом деле-пустое место...
Говорящая голова.
А всё решает Беня...
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Цей поражєнєц так і хоче здатись...
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Пошел ты,гнусавый торчек кокаиновый,со своим поздравлением.Иди нюхни "дорожку" и может быстрее откинешься.
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Зеленский-зицпредседатель Фунт.
Везде ляпает своим языком,шумит изображает работу.
А на самом деле-пустое место...
Говорящая голова.
А всё решает Беня...
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а тепер Пеціни біцепси в студію!!!!! "Надихають не здаватися", - Зеленський привітав українських спортсменів з успіхом на зимових Дефлімпійських іграх в Італії - Цензор.НЕТ 9015 "Надихають не здаватися", - Зеленський привітав українських спортсменів з успіхом на зимових Дефлімпійських іграх в Італії - Цензор.НЕТ 9015 "Надихають не здаватися", - Зеленський привітав українських спортсменів з успіхом на зимових Дефлімпійських іграх в Італії - Цензор.НЕТ 9015 ну оті, що поміж складками жиру ховаються.
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Чего ты, зубожилый, и вся другая зеленая мразота, до сих пор сравниваете с Пецей, Петей, Порохом? Это не сравнимые величины, разные галактики. Не понял еще? И вообще, сморчок 8 месяцев на троне, уже пропердел сиденье, забудь про папиредникав! И тебя должны интересовать не складки на животе, а то что ниже.
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Пошел ты,гнусавый торчек кокаиновый,со своим поздравлением.Иди нюхни "дорожку" и может быстрее откинешься.
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Когда он молчал , была надежда и загадочная интрига . Когда заговорил - разочарование . Каждый должен заниматься своим делом .
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Я бы советовал ЗЕ для детей военных ,находящихся на передовой и детей погибших,раненых .повсеместно в областных центрах и крупных городах организовать ёлки и праздничные экскурсии.
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Он лучше еще один корпоратив для слуг урода организует, с вискарём по 38000 грн. за бутылку "Надихають не здаватися", - Зеленський привітав українських спортсменів з успіхом на зимових Дефлімпійських іграх в Італії - Цензор.НЕТ 4149
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вітаємо кожного учасника! дякуємо за перемоги медалістам! щасти вам...
"Вдохновляют не сдаваться", - Зеленский поздравил украинских спортсменов с успехом на зимних Дефлимпийских играх в Италии - Цензор.НЕТ 7417
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А на высер ***** о поичерноземте когда чувпчок с ксивой презЕдента что нить проблеет? Почему сидит с языком в жопе и молчит? согласен с ******?
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Не надо пугать вождя , он и так готов сбежать .
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Пристайко відповів. Ти новини вибірково читаєш?
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как так? а 12 лярдов этож проездной на 50 лет
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та то дрібниці!
головне - пропіаритись на чужій перемозі
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похоже Зеленский это просто приложение к Овакову, увы
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але це показово, коли комусь приписують майбутні досягнення і топлять за нього, ніби все це вже збулося
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НУ ДА! НА БАБЬЕМ ЯРУ много не попиаришься
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Вы для начала перестаньте создавать трудности,щоб украинцам нечего было преодолевать.А то в Раде навыдумывают всяких трудностей,а потом, давай украинец вперёд и с песней на полосу препятствий
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ЗЕжики плакали,кололись,но продолжали трахать кактус...
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интересно, а звание «нелох» Зеленскому Оваков присвоил ?
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те он ему разрешил спортсменов проздравлять, или он без спроса ?
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У Слузі народу не розуміють, навіщо Аваков запросив Зеленського на брифінг щодо вбивства Шеремета

"Надихають не здаватися", - Зеленський привітав українських спортсменів з успіхом на зимових Дефлімпійських іграх в Італії - Цензор.НЕТ 9271

Заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук заявила, що не розуміє, чому міністр внутрішніх справ запросив президента Володимира Зеленського на брифінг щодо вбивства Павла Шеремета.
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не запросив, а наказав, Оваков - вірмен, він хазяїн Украини, людина першого гатунку,
ви повинні це розуміти
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видимо у Овакова есть компромат на Зеленского,
хотя по сути должно быть наоборот
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Щоб пов'язати злочином. Закон італійських мвюафіозі - омерта - мовчання, або закон всіх бандюків - втягнути у злочин, зробити сівучасриком, підчепити на гачок спільної відповідальності - кругової поруки.
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Планы двухтурового артиста-пианиста.Зеленский поручил разработать план для проведения Олимпийских игр в Украине. Зеленский попросил перенести Киевскую ОГА из столицы в область.Что двухтуровому артисту-пианисту удалось осуществить. Мэр Борисполя Федорчук и Зеленский обговорили очистку водоемов от фекалий.
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Пять спортивных федераций Украины выступили с заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.
Причиной обращения стало решение Кабмина остановить в декабре финансирование работы федераций по олимпийским видам спорта. Ассоциации регби, хоккея, бокса, баскетбола и легкой атлетики обратили внимание руководства страны на то, что подготовка к старту в Токио-2020 находится под угрозой срыва."Уже сейчас у федераций возникла задолженность за услуги, предоставленные в течение 2019 года. По этой причине спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать роста долгов. Прекращение финансирования именно в этот период разрушает все усилия, которые были потрачены на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в течение предыдущих трех с половиной лет. Многолетний труд тренеров, спортсменов, менеджмента может быть разрушен моментально в то время, когда для достижения поставленных целей остается сделать последние шаги", - говорится в обращении.
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Хоч би один день потерпіли.Ні,зразу в колокола.Політика свербить.
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