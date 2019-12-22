 "Надихають не здаватися", - Зеленський привітав українських спортсменів з успіхом на зимових Дефлімпійських іграх в Італії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Вітаю українську збірну з успішним виступом на ХIХ зимових Дефлімпійських іграх, що проходили в Італії", - цитує слова Зеленського пресслужба.

Президент зазначив, що дефлімпійці отримали 11 медалей і 2 місце в командному заліку.

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"Ці досягнення дефлімпійців демонструють світові наш непереможний дух, а головне - надихають кожного українця ніколи не здаватися і долати будь-які труднощі", - підкреслив він.