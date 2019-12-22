 "Надихають не здаватися", - Зеленський привітав українських спортсменів з успіхом на зимових Дефлімпійських іграх в Італії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Вітаю українську збірну з успішним виступом на ХIХ зимових Дефлімпійських іграх, що проходили в Італії", - цитує слова Зеленського пресслужба.
Президент зазначив, що дефлімпійці отримали 11 медалей і 2 місце в командному заліку.
"Ці досягнення дефлімпійців демонструють світові наш непереможний дух, а головне - надихають кожного українця ніколи не здаватися і долати будь-які труднощі", - підкреслив він.
Везде ляпает своим языком,шумит изображает работу.
А на самом деле-пустое место...
Говорящая голова.
А всё решает Беня...
головне - пропіаритись на чужій перемозі
Заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук заявила, що не розуміє, чому міністр внутрішніх справ запросив президента Володимира Зеленського на брифінг щодо вбивства Павла Шеремета.
ви повинні це розуміти
хотя по сути должно быть наоборот
Причиной обращения стало решение Кабмина остановить в декабре финансирование работы федераций по олимпийским видам спорта. Ассоциации регби, хоккея, бокса, баскетбола и легкой атлетики обратили внимание руководства страны на то, что подготовка к старту в Токио-2020 находится под угрозой срыва."Уже сейчас у федераций возникла задолженность за услуги, предоставленные в течение 2019 года. По этой причине спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать роста долгов. Прекращение финансирования именно в этот период разрушает все усилия, которые были потрачены на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в течение предыдущих трех с половиной лет. Многолетний труд тренеров, спортсменов, менеджмента может быть разрушен моментально в то время, когда для достижения поставленных целей остается сделать последние шаги", - говорится в обращении.
Ха.. Тина лизнула)) "мой мужчина зе"))) Интересно, когда зе свалит в Ростов, она с ним или ?)
https://twitter.com/i/status/1208477469961072641
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https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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ОБЕЗАТЕЛЬНО к ПРОСМОТРУ !!
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