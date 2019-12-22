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Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Суспільство
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Все про:Київ (6723) концерт (131) майдан (526) Шеремет (303) Антоненко Андрій (28) Кузьменко Юлія (28) Дугарь Яна (14)

 "Білими Нитками": на Майдані відбудеться акція на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь, заарештованих у справі Шеремета

О 12:00 в неділю, 22 грудня, на Майдані Незалежності в Києві почнеться рок-марафон на підтримку співака і музиканта Андрія Антоненка (Riffmaster), дитячого хірурга і волонтера Юлії Кузьменко і військової медсестри Яни Дугарь. На думку організаторів, їх несправедливо утримують за ґратами у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться в поширеному пресрелізі акції, передає Цензор.НЕТ.

"Творче співтовариство України - музиканти, художники, громадські діячі - обурені цією ситуацією. Ми не віримо в причетність Андрія, Юлі та Яни до вбивства Шеремета. Ми вважаємо, що доказів для звинувачення - мало, а ті, що є - не витримують жодної критики. Ми бачимо у цій справі політичне забарвлення і переслідування і тиск на активний прошарок суспільства. Ми вимагаємо справедливого, неупередженого правосуддя в Україні!" - зазначається в повідомленні.

У марафоні візьмуть участь близько 20 відомих українських виконавців, музичних груп і спікерів (волонтери, військові, адвокати й родичі ув'язнених), зокрема: "Мотор'ролла", "Фіолет", "Мандри", Сергій Танчинець ("Без Обмежень") , Karna, Vlasna, Нумер 482, TaRuta, "Приємно", Pushkin Klezmer Band & Toporkestra, Pidkaura, Іван Лень та Володимир Шерстюк (Kozak System), "Брати Станіслава", Олексій Бик, Алекс Кльоц, Юрій Сусло, Соня Сотник, Сергій Кузін, Сергій Зенін, Анна Заклецька, Геннадій Попенко, Анатолій Вексклярський, GrozovSka, Олександр Піпа.

Дивіться також: Фронтмен гурту "Бумбокс" Хливнюк підтримав підозрюваного в справі про вбивство Шеремета Антоненка. ВIДЕО

Захід триватиме до 22:00.

При цьому окремо наголошується, що захід не є політичним і не є партійним мітингом.

"Просимо всі політичні партії і політичні рухи - будь ласка, не намагайтеся перетворити цей захід на ваш власний піар! Просимо не приносити і не поширювати ніякої політичної символіки, не створювати ніяких політичних мітингів і провокацій! Не проголошувати жодних політичних гасел і заяв! На нашому заході дозволено прапори формувань ЗСУ, МВС і добровольчих рухів, які захищали і захищають незалежність країни в боротьбі з російським агресором. А прапори політичних сил - заборонені! І ми будемо за цим уважно стежити", - попереджає оргкомітет.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166756
 
   
 Топ коментарі
 
А хто на суд тисне ?
Твій зеля.
Він вже влаштував пресуху і обвинуватив цих людей у вбивстві.
Без жодних вагомих доказів.
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Тільки відкритий суд повинен поставити крапку в цій справі.. Все інше - тиск на суд ..
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а в мене у підвалі живе барабашка
а сусід стверджує, що бачив зелених чоловічкив
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Петр Киян - гражданский муж медика Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета

Источник: https://elise.com.ua/2019/12/22/delo-sheremeta-muzh-detskogo-hirurga-podtverdil-podlinnost-telefonnyh-razgovorov/ © ELISE JOURNAL
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Потрібно всіх цих співучасників злочину взяти на "папірець". А потім детально перевірити.
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На папірець потрібно взяти троля під давеім нвком андрюша сміцкій.
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Анатолий Шарий разбирает выступление на суде адвоката Юлии Кузьменко про ее алиби.



Мощное алиби закладчицы адской машинки
https://www.youtube.com/watch?v=UBvQxDJBnCA
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Евгений Фоменко 3 дня назад

Ну так не зря же основное правило МВД: "Главное,это в процессе расследования не выйти на самих себя"



shaposhnikov news 3 дня назад
Главным расследователем убийства оказывается стал известный фейкомет Антон Геращенко, который ходит по ТВ и пытается всех убедить что волонтеры и АТОшники преступники, а Россия ни в чем не виновата, хота ранее Геращенко утверждал, что следствие МВД имеет 99% доказательства что Шеремета убила диверсионная группа из России по заказу России. Рассказываю о том, как заместитель Авакова Вадим Троян организовал слежку за Шереметом как раз в то время как было совершено убийство. Троян это бывший командир АЗОВа, и именно члены АЗОВа встречались с Шереметом накануне его убийства.
https://www.youtube.com/watch?v=eUe2qW61I3A

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Чикатило был учителем, а садист нацист доктор Менгеле - врачом, Гитлер рисовал картины. Но Из этого же не следует, что все эти профессионалы негодяи.... Откуда следует что все патриоты плохие,? Даже патриот Гришенко, хоть он и был шесть раз судим, разве из этого следует. что он плохой патриот? Есть уголовное дело, убийца должен быть найден,ведь иначе этот убийца продолжит убивать людей. Любого может убить. Вашего ребенка, вашу жену или мать. таких надо отлавливать и изолировать в тюрьме. Разве можно кого-то оправдывать. кого-то только из-за того, что он разжился квартирами, домами и машинами на волонтерстве - присваивая себе деньги. что украинцы жертвовали на армию*
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"Білими Нитками": на Майдане пройдет акция в поддержку, хороший повод проверить всех присутствующих на причастность к преступлению.
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Смешно. А тролли здесь пригожинские говорят, то что думают, или то , что в методичках?
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Когда вашего ребенка застрелит такой не посаженный вами в тюрьму убийца, вот тогда вам будет смешно...
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Вбивст тисячі щодня, ви сподіваюся не сидите постійно під охороною. Хоча і вона не допоможе, якщо прийде ваш час
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Убийцы убивают безнаказанно - детей, журналистов. Таки да, смешно...
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на мій погляд в будь-якій адекватній людині така нікчемна справа має викликати негативну реакцію. я ще можу зрозуміти навіщо це авакову але важко зрозуміти навіщо владі така безперспективна "історія"? мабуть щоб створювати привід для протестів і невдоволення в достатньо активної частини суспільства. хоча можливо влада збирається і надалі жорстко проштовхувати досить непопулярні рішення тому і потрібен такий "ефективний" керівник мвс як аваков, в якого є до того ще і свої інтереси. якщо так то можна прогнозувати в недалекому майбутні ще більшу турбулентність в країні. ще під час виборчої кампанії коли зеленський досить позитивно відгукувався про макрона в голову прийшла думка що якщо президентом стане зеленський то буде така ж політика і відповідно таке ж саме невдоволення простих шарів населень яке буде переростати в протести.


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Надо посмотреть, кто же спонсирует такие митинги. Там и сидят заказчики убийства, которые давят на суд с помощью акций, боясь возмездия за кровавые дела.
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"Специалисты" из украинского Скотлед-Ярда могут шить только белыми нитками. У нас за время генерального правления Луценко в прокуратуре Украины сложилась целая школа, которую выкорчевать будет так же тяжело как школу "президенства" Кучмы.
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73/43%зебілів, і оцей сук в т.ч., здатні лише на наглу і цинічну брехню з пригожинських методичок.
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Почему такие акции не проводили, когда Савченко просидела год в СИЗО? Видать, с баржи минометами стрелять правдоподобней, чем заложить мину журналисту? Пускай тоже посидят, пока идет следствие!
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Гадя Савченко-такая же авантюристка как и шмаркля. А вы сейчас к достойным людям пристаёте со своими криминальными глупостями и отвлекаете их от серьёзной работы. Кто завтра детям операции будет делать вместо Кузменко? А кто согласен на время расследования посидеть с калашом в окопе вместо Антоненко ? Вобщем нужны 3 добровольца ! Только не таких ссыкливых как шмарля !
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От "презумпции невиновности" до "невиновности" - оказывается один шаг. И "кто-то" усиленно пытается его сделать(продавить). Причём находясь в тени, и манипулируя "патриотической общественностью". Причём, с уже почти во весь голос, - "кровью захлебнётесь зелёные"...
"Кто-то" - очень спешит... Кому-то - очень не по себе...
Будем "посмотреть".
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Краще винного відпустити, ніж посадити невинного. В Україні з її "кривосуддям" все навпаки, судді як правило лише підгавкують прокурорам, СІЗО переповненні людьми з такими от доказами шитими "білими нитками".
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Пастор Шлаг був також шпионом в Рейхе.Вроде свята,добра,непорочна людина,а для Рейха шпигун и баста.А як им Штирлиц, манипулировал грамотно, играя на его душевной простоте як на скрипке
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