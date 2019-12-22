EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  10400  167
Все про:Путін (4741) СРСР (158) Пристайко (299)

 Пристайко - Путіну: Тих, хто бачить за кордоном якісь "споконвічні території", завжди чекає поганий фінал

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко вважає неспроможними аргументи президента Росії Володимира Путіна про споконвічно російські території у складі України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі "Укрінформу".

"Історія - не дуже надійний радник із політичних справ. До історичних аргументів зазвичай звертаються тоді, коли нічого більше сказати. Але історія може давати уроки; один із таких уроків надто добре відомий, щоб його ігнорувати: тих, хто задивляється на чужу землю, хто бачить за кордоном якісь "споконвічні території", завжди чекає поганий фінал", - зазначив міністр.

Пристайко підкреслив, що Україна - незалежна суверенна держава, кордони і територіальна цілісність якої визнані всіма країнами світу і захищені міжнародним правом.

Читайте також: "Ісконно руські" болота можуть легко вміститись в одну Московську область, - Турчинов про заяву Путіна

"І якщо саме ми маємо надати комусь черговий урок історії - то так тому і бути", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, 19 грудня під час пресконференції Путін заявив, що під час створення Радянського Союзу "споконвічно російські території, які до України взагалі не мали жодного стосунку", були передані до складу УРСР.

Також читайте: Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав? - заступник міністра закордонних справ Боднар щодо заяви Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166755
 
   
 Топ коментарі
 
В Новосибирске около оперного сделали каток, ёлку поставили. Красота(вид сверху)
Пристайко - Путину: Тех, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории", всегда ждет плохой финал - Цензор.НЕТ 923
 показати весь коментар
 
Гитлер был тысячу раз умнее и достойней своих амбиций,чем этот расийский дурачок. Тот с нуля поднял экономику.А этот транжирит природные богатства по принципу - после меня хоть потоп.
 показати весь коментар
 
Біснуватий Адольф Алоїзович - теж колись ввжав Судети споконвічними землями третього рейху.. І де тепер Судети, судетські німці, біснуватий адольф і "тисячолітній" рейх?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Бубочка наконец-то хоть Пристайку выставил ответить. Сам не смог.

Пристайко - Путіну: Тих, хто бачить за кордоном якісь "споконвічні території", завжди чекає поганий фінал - Цензор.НЕТ 135
 показати весь коментар
 
 
"В кумаре" потому что... Его сейчас на люди не пускают - боятся, чтобы он не начал "мартышню ловить", в телеэфире...
 показати весь коментар
 
 
Кремлевскому недомерку старость не в радость.С каждым днем тупеет,тупеет и тупеет,а в принципе он таким и был,старость и большая долгая власть только обострила эту его большую проблему..
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
шо? зовсім ******** - це тобі шо? пацанські розборки в подворотні?
 показати весь коментар
 
"Украина - независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которой признаны всеми странами мира и защищены международным правом".-это все равно что "вы дурак -ответ-нет я очень умный вы ошибаетесь у меня диплом есть о высшем образовании которое признаны всеми странами мира и защищены международным правом"-бесхребетное чучело лучше вообще не говорил бы а зеленое чмо я так понимаю и не скажет посягательство на нашу страну которое дал президент Пуйло а не глава МИДа но Зебил наоборот сделеал подарок ботоксному санкции которые все ждали и Трамп вот вот подпишет в такую позу поставил бы Пуйла и газпром что не пришлось отказыватся от всех исков и прощать 12 лярдов и 7 лярдов грн санкции и пеня с украинских санкций они и так бы выполнили и оплатили 3 лярдов а теперь иски все международные аресты газпрома иски за рубежом сняты и про крым одним пакетом забыли второе спасение пуйла от санкции и позора первое отдача Цемаха где и так вступал трибунал второй сейчас-Зе работает на другое государство
 показати весь коментар
 
 
в этой "речи не мальчика,а мужа"!ни одного конкретного обозначения кому он говорил ,кому то "кто думает что ......и тд"
 показати весь коментар
 
А почкму прмо и откровено ,скромно не вспомнить,ЧТО РУСЬ ТО КИЕВСКАЯ!!!была стогда уже когда на мксте Москвы деревни еще волки ьегали??И где то еще лет 500-600 поле на княжение в Мосву князей назначаал КИЕВ!!!А И ИЛЬЯ МУРОМЕЦ и ПРОЧИЕ АЛЕШИ ПОПОВИЧИ были из дружины КИЕВСКОГО КНЯЗЯ??Я БЫ НА МЕСТЕ НАЩТХ МИД НАПОМНИЛ ПУТИНУ НА ЕГО И РОССИИ МЕСТО В ИСТОРИИ, и кто на чт имеет бльш правол
Безграмотный -0авователь по принципу "ПРАВ ТОТ У КПГО БОЛЬШЕ ПРАВ УЧИТ ГРАМОТНУЮ УКРАИНУ?СМЕХУ ПОДОБЕН СОВРЕМЕННЫЙ ГИТЛЕР ПУТИН!НО КАК НЕ "ВЕЛИК "ББЫЛ Гмтлр Европа (ге в пример нынешим Лизателчм путина Гитлера потомкам нацисткой германмм и Французких ПЕЕНОВ сумела поставить на место Гитлера.Сменчтся нынещние торгаши в ЕВРОПЕ!!!!! И путлер займет достойное ем мест в Еврлпе
 показати весь коментар
 
 
На фоні постійної антиукраїнської діяльності цієї влади - перманентне виведення українського війска з украхнських земель, в той час як ворог кожного дня вбиває наших воїнів, вижигає їм очі лазерною зброєю, а у відповідь отримує газові угоди, які врятують російські газові свердловини від катастрофи і закриття, дарує ворогу $12,25 млрд., відкликавши позов "Нафтогазу" до "Газпрому"..., то така заява Пристайка виглядає як нікчемна і лицемірна.
 показати весь коментар
 
Наш МИД ИМЕЕТ ЗАКОННОЕ ПРАВО ДОКАЗЫВАТЬ БЕЗГРАМОТНОМУ ТРУСУ БОЯЩЕМУСЯ СВОИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ"ИХ ТАМ НЕТУ!"""""ЕГО МАНИАКАЛНУЮ ЖАДНОСТЬ К ЧУЖИМ ГОСУДАРСТВАМ И ЗЕМЛЯМ И СУДИТЬ ЕГО ПО ЗАКОНАМ ДРЕВНЕГО КИЕВА ПО ДРЕВНЕЙ"ГАЗЕТЕ" "*************""" ОБИДНО ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ИЕГ О КОМАДА НЕОЖИДАННО ОКАЗАЛИСЬ ДАЖЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ такимиБЕЗЗУБЫМИ!!!!!
 показати весь коментар
 
Воспитать широкие массы народа в национальном духе можно только на путях поднятия

их социального уровня. /А.Г./
 показати весь коментар
 
Хреново в стране , когда президент дебил и министров набрал дебилов . По тому что не понимать что Мордор срать хотел на все международные правила установленные после второй мировой , у них ***** возомнил себя Нью Гитлером ,просто на этот раз он уверен , что благодаря ЯО все засцут его бить как Гитлера .И по тому он и проводит учения КАВКАЗ 2020 , самые большие с развала СОВЫ , легенда которых : Принуждение к миру соседней фашисткой страны . СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЗЕБИЛОВ НА ПАЛЬЦАХ ОБЪЯСНЯЮ , ЧТО ЭТО РЕПЕТИЦИЯ ВТОРЖЕНИЯ В УКРАИНУ,
 показати весь коментар
 
 
А у чувпчка с ксивой презЕдента что опять позднее зажигание? оно то почему сидит с языком в жопе... где его ответ на этот высер зуйла?
 показати весь коментар
 
 
Помилуйте, не все же сразу.
Пристайко, "храбрый" дипломат, несколько суток следил за реакцией запоребрика на ответ Турчинова.
Когда понял, что безопасно, и бить лично его никто не будет, тогда и высказался.
Через месяц, после йолок, выскажется и "бубочка".
 показати весь коментар
 
 
Завтра голова Верховного Хуралу Монголії заявить путіну, щоб вимітався з кремля. І взагалі, за логікою путіна, територію московії заселяють монголи. а ніякы не руськы.
 показати весь коментар
 
Хммм.....но дело своё они делают! Вы заметили, как зелёная слизь стравливает народы? Причём не имеет значения происхождение, вера и т.д. Главное поднять умышленный шум и раздуть жар. О работа у зеленожопого дебила!
 показати весь коментар
 
в штаны наложил-указивка сверху-не нагнетать,усе пошло на лад!3 лярда обещались
 показати весь коментар
 
це взагалі не відповідь... Де офіційна заява? Де заява представника в Раді Європи? Де заява від нашого представника в ООН? Незрозуміло що ці всі люди взагалі роблять у владних кабінетах...
 показати весь коментар
 
 
"История не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков". (В. Ключевский)
 показати весь коментар
 
 
А смог бы СССР присоединить Украину без этих русскоязычных пролетариев?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
СССР не присоединял Украину. Украина сама один из создателей СССР.
 показати весь коментар
 
 
именно "присоединял".Тебе следовало хорошо учиться в школе и научиться думать своей головой.Да и с каких это пор "немцы" стали истиной в последней инстанции? Обычно это делают федерасты росиянские.Но их то понять можно.Ведь они "окружены врагами",которые двести лет хотят "захватить" их нужник и никак не решаются на это Пристайко - Путіну: Тих, хто бачить за кордоном якісь "споконвічні території", завжди чекає поганий фінал - Цензор.НЕТ 7999
 показати весь коментар
 
 
Ну да, тільки не Україна, а УССР зі столицею в Харькові. Западна частина України була в складі Польщі.
 показати весь коментар
 
 
Вумник піди та повчи історію. Мабудь книжку прокурив за рогом.
Читай.

10 березня 1919 року, в розпал громадянської війни, більшовиками була проголошена самостійна Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР; у подальшому - УРСР) зі столицею в Харкові, що знаходилася у військовому союзі з РРФСР.

30 грудня 1922 року, підписавши Союзний договір, Українська РСР спільно з РРФСР, Білоруською РСР та Закавказькою РФСР увійшла до складу СРСР
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Хлебало приткни, мудак.
 показати весь коментар
 
Историк ******,оказывается-это целое направление в неприемлемом для общежития поведении душевно-больного.
 показати весь коментар
 
На чужой каравай,рот не разевай.
Не следи за чужой м.....,свою потеряешь.
Пока путен тужится на чужие земли,прозевает свои.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Очень спорное утверждение. Пристайко видимо плохо знает историю. Немало стран приросли территориями за счет соседей, и не только соседей.
 показати весь коментар
 
 
Свое надо всегда защищать, иначе могут найтись желающие.
 показати весь коментар
 
Своё у москаля козла-московия-всегда жрал капусту по чужим огородам,начиная от 6-го сынка княза Киевского Мономаха -Юры Довгорукого,который мокшанке сделал сына Андрея и пошло-поехало лизать сапоги ханам да род своих предков продавать,пока ордынцы всех не исстребили и стали 13-м улусом Золотой орды-чёртовой дюжиной из которой образовали россеянскую империю,а затемь совок.1/8 часть суши с 140млн.оккупированых народов,вместо 3.5 млрд.идентичной территории восточного соседа из-за катссапа(палач-мясник с тюрькского языка)никак не может вырваться из обьятий шакала-оккупанта ,убийцы-агрессора.Всё у того,видите-ли своё-земля,народ,надра,культура,язык,вера.Одним словом-ху"ло!
 показати весь коментар
 
Говорят в Аду есть их исконные земли...
 показати весь коментар
 
 
Расие всего 300 лет,она появилась на свет при Петре 1.Это молодое агрессивное государство с короткой историей.Поэтому ничего "исконного" у расии нет и быть не может.А вот Калининградская область-это исконные земли немецкого народа-Восточная Пруссия.Чечня-исконная земля чеченского народа и т.д.
 показати весь коментар
 
 
Нет, тогда была Российская Империя, составной частью которой была и часть Украины. Нынешняя РФ появилась в 1991 году после распада СССР.
 показати весь коментар
 
пойдем дальше.Киевская русь или Украина уже была цивилизованным государством в то время когда на территории нынешней московии лягушки квакали ,а позже московия была частью киевской Руси,но никак наоборот.
 показати весь коментар
 
 
А еще раньше татары, скифы, трипольцы, и так далее. История это как сказал Пристайко, не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. И я с ним абсолютно согласен.
 показати весь коментар
 
 
Вот именно. Призыв "учить историю" чаще всего звучит от ваты или кацапов. История это такая штука - что не скажи всё будет правдой и аргументом, шикарно для демагогии.
 показати весь коментар
 
 
Когда-то и в Америке жили только индейцы.
 показати весь коментар
 
Расея стала называться Россией с 1721-го года при Петре. До этого она была московией, государством с управлением ордынского типа с весьма небольшой территорией, населением и примитивной экономикой. В Европе про московитов мало что знали, разве что как варваров и дикарей. По сути масквабад основали киевские князья. У Акунина очень доступно описано развитие этого гнойного образования
 показати весь коментар
 
 
Расссея- территория ограниченная кремлевской стеной, а все остальное-Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дегестан, Ингушетия, Кабардино Балкария, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха, Северная Осетия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чечения, Чувашия. Кенигсберг и Курилы. Что там от рашки остается?
 показати весь коментар
 
 
И Тыва и Татарстан входят в состав РФ также, как и Закарпатье с венграми и Черновцы с румынами в состав Украины.
 показати весь коментар
 
Дещо невірна точка зору. Расєя - це приклад людини, яка живе за новими документами, відмовившись від справжніх імені, прізвища, історії. Расєя - це мокша та інші Кгро-фінські племена, деякі мали навіть свою писемність. Від Петра І історія цих племен, їхній епос, їхні писемні пам'ятки почали знищуватися. І тепер це справжні "Івани, нє помяшіж родства" - манкурти. Вони так і не стали слов' янами всупереч придуманій в угоду Катерині німецькими шулєрами від історії, але втратили вже свою справжню ідентичність.
 показати весь коментар
 
 
Тех кто видит Петю героем Украины тоже.Не умеют в партии регионов проигрывать.
 показати весь коментар
 
Пристайко не ориентируется в истории. Даже сегодня, в наш просвященный век демократии, свобод, казалось бы установившихся границ и пр..., государство, пользующееся своей силой, может аннексировать части другого государства, что мы и видим на нашем примере. И государства-гаранты и мировые "жандармы" ничего поделать не могут, кроме позорного тявканья и слабеньких санкций, а мировые институты типа ООН показывают свою полную импотентность. Одна вонючая выгребная яма-********* по-гопнически диктует свою волю гораздо более мощным странам по Украине, Сирии и прочим делам. В истории всегда определяющим было право сильного. Поэтому нам надо делать свои выводы, развивать и укреплять свою армию, восстанавливать ЯО хотя бы на оперативно-тактическом уровне, тогда с нами будут считаться, уважать и бояться сунуть свой пятак на нашу территорию
 показати весь коментар
 
 
а моника, ес-но зассало высказать свое мнение про исконность))))
 показати весь коментар
 
 
Тих, хто лягає під агресора і просуває підералізацію, теж ченкає ганебний фінал.
 показати весь коментар
 
 
было бы лучше если бы прямо сказал - "Гитлер тоже был любителем найти исконные земли у соседей", но для этого надо то, чего нет у земразей.
 показати весь коментар
 
 
Он же публичный политик, а не бабушка Путин.
 показати весь коментар
 
Министерство Капитуляций открыло рот на своих партнеров? А если касапы запретят фильмы бубочке у них снимать?
 показати весь коментар
 
 
и по утру оно проснулось..."История - не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать."То есть дристайка признает пуйловский бред истинной историей???
зекретинcкая шобла,вам ,оказывается,лучше молчать,от слова совсем...
 показати весь коментар
 
Відповідь Хутіну через коментатора Укрінформу, як на мене, то це відповідь в стилі "сам дурак". Де офіційна НОТА?
 показати весь коментар
 
«Русскому кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого и из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей.» (Владимир Соловьев «Мнимые и действительные меры к подъему народного благосостояния». Соловьев В. С. «Смысл любви», Избранные произведения. М., «Современник», 1991).
 показати весь коментар
 
Знач так, историография по путиноидски: Украинцев придумал граф Потоцкий, значит Украины нет, поляков придумали немцы с французами, значит Польши нет а все есть "исконно русишшвайнские земли", ну и дальше как всегда по марксизму-ленинизму " шестой интернационал", " пролетарии всех стран соединяйтесь", Марсельеза и ура товарисчи!
 показати весь коментар
 
Не ругайте Пристайко,он в любом случае пошустрее вечно сонного климкина будет))))
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору