 Пристайко - Путіну: Тих, хто бачить за кордоном якісь "споконвічні території", завжди чекає поганий фінал

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі "Укрінформу".
"Історія - не дуже надійний радник із політичних справ. До історичних аргументів зазвичай звертаються тоді, коли нічого більше сказати. Але історія може давати уроки; один із таких уроків надто добре відомий, щоб його ігнорувати: тих, хто задивляється на чужу землю, хто бачить за кордоном якісь "споконвічні території", завжди чекає поганий фінал", - зазначив міністр.
Пристайко підкреслив, що Україна - незалежна суверенна держава, кордони і територіальна цілісність якої визнані всіма країнами світу і захищені міжнародним правом.
"І якщо саме ми маємо надати комусь черговий урок історії - то так тому і бути", - заявив Пристайко.
Нагадаємо, 19 грудня під час пресконференції Путін заявив, що під час створення Радянського Союзу "споконвічно російські території, які до України взагалі не мали жодного стосунку", були передані до складу УРСР.
))))
Безграмотный -0авователь по принципу "ПРАВ ТОТ У КПГО БОЛЬШЕ ПРАВ УЧИТ ГРАМОТНУЮ УКРАИНУ?СМЕХУ ПОДОБЕН СОВРЕМЕННЫЙ ГИТЛЕР ПУТИН!НО КАК НЕ "ВЕЛИК "ББЫЛ Гмтлр Европа (ге в пример нынешим Лизателчм путина Гитлера потомкам нацисткой германмм и Французких ПЕЕНОВ сумела поставить на место Гитлера.Сменчтся нынещние торгаши в ЕВРОПЕ!!!!! И путлер займет достойное ем мест в Еврлпе
их социального уровня. /А.Г./
Пристайко, "храбрый" дипломат, несколько суток следил за реакцией запоребрика на ответ Турчинова.
Когда понял, что безопасно, и бить лично его никто не будет, тогда и высказался.
Через месяц, после йолок, выскажется и "бубочка".
Читай.
10 березня 1919 року, в розпал громадянської війни, більшовиками була проголошена самостійна Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР; у подальшому - УРСР) зі столицею в Харкові, що знаходилася у військовому союзі з РРФСР.
30 грудня 1922 року, підписавши Союзний договір, Українська РСР спільно з РРФСР, Білоруською РСР та Закавказькою РФСР увійшла до складу СРСР
Не следи за чужой м.....,свою потеряешь.
Пока путен тужится на чужие земли,прозевает свои.
зекретинcкая шобла,вам ,оказывается,лучше молчать,от слова совсем...