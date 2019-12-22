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Все про:Росія (14729) США (5851) Північний потік (428)

 Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global

Росія найближчим часом не зможе продовжити будівництво трубопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє S&Р Global, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після відмови швейцарської компанії Allseas продовжити будівництво через санкції, затверджені в США, у Росії виникла проблема з трубоукладкою.

Корабель "Фортуна", який міг би продовжити будувати "Північний потік-2", не може використовуватися в територіальних водах Данії. Цей корабель має необхідне обладнання і потенційно міг би добудувати трубопровід, проте виданий Данією дозвіл на будівництво трубопроводу передбачає, що кораблі повинні мати систему динамічного позиціонування, якої у "Фортуни" немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції проти "Північного потоку-2" починають діяти негайно, - Мінфін США

Єдиний російський корабель, який міг би продовжити будівництво "Північного потоку-2" не боячись санкцій США - судно "Академік Черський". Цей корабель росіяни використовували для прокладки трубопроводів в арктичних водах. Однак поки судно перебуває на Далекому Сході Росії, а для того, щоб продовжити будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії йому потрібно буде плисти близько 2 місяців.

Раніше президент США Дональд Трамп схвалив затверджений Конгресом і Сенатом пакет санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд у США. Крім того, будь-яка власність компаній, що є на території Сполучених Штатів, буде заморожена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166752
 
   
 Топ коментарі
 
Почекати доки московіти покладуть 900 км і дати по рукам, браво США.
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Какой самогон? Винторогий скот в паРаше не может выгнать самогон... он брагу всю вылакивает...
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Вот интересно , кацапы прокладывают в Европу ветки газовых потоков по дну моря , а американцы всё это видят и не делают НИЧЕГО .Точнее делают , но не то .Пытаются продавать в Европу свой дорогой сжиженный газ вместо того чтобы протянуть в Европу ветки Американских потоков по дну Атлантики
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Трамп же Путлера друган, что нибуль придумает, санкции запутает.
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Трубопроводная транспортировка выгодна до определенного расстояния. На больших - сжижение.
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украинцы уже умеют прокладывать трубопровод в океанах? или этот твоя природная тупость буквы пропечатала?
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Трамп изо всех сил посылает сигналы:
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать..
я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится..
в общем, Батя, я стараюсь.
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Кузю посылайте-у него и система динамического позиционирования отменная и арктические льды ни по чём-всем трубам трубу устроит-американцы вздрогнут и санкции скостят аж бегом.
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На Кузі недавно все згоріло, хіба що на веслах..
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а дым????У КУЗИ МНОГО черного дыма.Он же плывет за счет того что дымом отталкивается от воздуха.
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можно проследить весь курс кузи если провести линию от одного затопленного самолета к другому
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Ты помнишь как все начиналось
Все было впервые и вновь
Как строились лодки и лодки звались
Вера Надежда
Любовь
Как дружно рубили канаты
И вдаль уходила земля
И волны нам пели и каждый пятый
Как правило был у руля
Я пью до дна за тех кто в море
За тех кого любит волна
За тех кому повезет ))
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Я за )(уйло конечно искренне рад , но -тупые нарцисы-самокатчики уже все просрали в этом вопросе.
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як це Педро пропетляв без санкцій США на фабрику в Ліпецьку?
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/"ему нужно будет плыть около 2 месяцев/"

Плыть по русски означает "тыщиться" за буксирами как легендарный Кузя и не два месяца, а пол года....
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Поторопились украинцы заключать контракты. Сейчас условия самые те...
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Ну да, хоть бы подумали, почему раша так торопиться . Да хотя бы могли выбить из них побольше. Отказываться от 12млрд нужно было в обмен на какую-то компенсацию .
Вообщем, как всегда ((
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Так такие "проколы" всегда были. То газ *********, то черноморский флот отдали и тп
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В данном случае это не прокол. Иск на 12 миллиардов был подан именно как инструмент давления на Рашку, чтобы она согласилась на украинские условия договора по транзиту.
Рашка согласилась - соотвественно иск был уже несостоятельным - ибо предмета иска (прекращения транзита) уже не было.
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Эти 12 миллиардов и были именно КОМПЕНСАЦИЕЙ за возможное прекращение транзита. Тк прекращения транзита не состоялось - то и ни о каких 12 млрд не могло быть и речи.
Понимаете, нет? Не было 12 миллиардов - был только иск о компенсации транзита на 12 миллиардов, иск еще даже в суде не рассматривался.
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Спасибо, добрый человек, за пояснение... А то я третьи сутки матюки гну дома и на работе.... ))
теперь -- не буду!) Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 1865
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Ты из ды-ры строчишь свою дурь акупант ? Скоро ваши акупационные вайска попесдуют в сторону ваших же исконно-посконных жабьих болот
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уха-ха, кацапы такие смешные в своей ничтожности... все их проекты вроде пресловутых крымских мостов и сил сибири так и остаются недостроенными... Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 6586
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Пиндосы знали , что у ВЕЛИКОЙ ГАЗОВОЙ ДЕРЖАВЫ нет ничего своего для прокладки морских труб...
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Главное дождались пока вложатся по полной и бац.Оцените красоту игры.Дядя СЭМ-аплодирую стоя! Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 9829
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Российские оказались ПРО бессильны против F-35 в Сирии

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что среди российских военных нарастает фрустрация и гнев в связи с их неспособностью противостоять атакам израильских истребителей-бомбардировщиков стелс F-35в Сирии.----------------------------------------------------


В настоящий момент в строю ВМФ тридцать один корабль ближней и дальней морской, а также океанской зон (за вычетом неходовых кораблей, которые в море уже не выйдут, но ещё не выведены из боевого состава). Кроме пяти корветов проекта 20380 и четырёх фрегатов (три 11356 и один 22350), все они были заложены ещё при СССР. Из этого количества десять кораблей сейчас на ремонте, включая единственный авианосец.

Фактически в настоящее время Северный флот может вывести в море пять надводных кораблей 1-го и 2-го ранга, включая два крейсера, Черноморский - пять СКР и фрегатов, Тихоокеанский - шесть, включая один крейсер, Балтфлот - один СКР проекта 11540 и четыре корвета проекта 20380.

Для сравнения: у Японии тридцать семь боевых кораблей УРО в строю и три вертолётоносца ПЛО, у Франции - двадцать три корабля УРО и полноценный атомный авианосец.

Есть у нас, конечно, ещё некоторое количество (менее тридцати на весь ВМФ) малых противолодочных кораблей, малых ракетных кораблей, ракетных катеров и вспомогательных кораблей и судов. Но они или не могут действовать в дальней морской зоне без больших кораблей, либо необходимы для организации обороны прибрежных вод, либо и то, и другое. Ту же группировку ВС РФ в Сирии ими уже особо не защитить, вблизи Хоккайдо или Шпицбергена не повоевать. Те же новые МРК проекта 21631, отметившиеся пусками «Калибров» имеют очень ограниченную мореходность, и не имеют ни ПВО, ни средств ПЛО, или хотя бы противоторпедной защиты.
https://topwar.ru/149232-flot-bez-korablej-vmf-rossii-na-grani-kollapsa.html
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не согласен, почему ЕС получает територию без ресурсов и миллионами дебилов, нет, давай поровну - дебилы и ресурсы должны поделиться соответсвенно.
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Какой-то дурачек карту рисовал...на ней отдельно какой-то ЕС и отдельно Германия и Франция, которые входят в ЕС...ну и Англия, которая пока что еще входит туда же.
К тому же - совсем забыли про Китай.
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Неправильная карта. Все что за Уралом принадлежит Китаю, ну и Японии с Кореей чуть чуть.
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Если РФ - поработитель коренного населения, почему по этой карте вместо одного поработителя предлагаются другие, почему не страна Чукотка, Ханты, Манси ... Карту составлял латентный имперец, мол, РФ нужно развалить, что отхватить себе лакомые кусочки.
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як це Педро пропетляв без санкцій США на фабрику в Ліпецьку?
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Не дойдет российское судно или сомлийские пираты захватят или лоцман на мель посадит.
Не по Сеньке шапка.
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НЕ, на этом судне надо еще кое-что подварить перед отплытием, сварщики 1-го разряда с Кузи уже вылетели срочным рейсом.
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10 Грудня 2019
Північний потік 2 буде зупинено!

Vadym Glamazdin, Head of GR у Нафтогаз України:

Північний потік 2 - це зброя. І Україні, як і всьому світові, потрібно докласти максимальних зусиль, аби ця зброя не була завершена і в Росії не було можливості її використати. І сьогодні - визначальний день у цій боротьбі.

Три роки тому, коли ми з Oleksandr Kharchenko починали нашу боротьбу, ми якось пожартували, що найкрутіше було би дозволити росіянам витратити максимум грошей та добудувати відсотків на 90 - і потім зупинити будівництво. Хто ж знав тоді, що цей жарт виявиться пророчим…

Я особисто знаю всього трьох людей, які вірили в те, що це можливо, од початку і до кінця - себе, Oleksandr Kharchenko та Daniel Vajdich. Ніхто більше не вірив у те, що це можливо, коли ми починали. Майже ніхто не вірить і досі - навіть ті, хто приймає участь у боротьбі та підтримує. Кремлівська пропаганда з усіх отворів волає, що нічого не буде. Наші доморощені експерти та «експерти» постійно розповідали нам, що ми «не тим займаємося» та розганяли зраду.

Втім.. втім, щойно було оприлюднено підсумки конференції щодо узгодження тексту законопроекту NDAA. Сьогодні ж буде оприлюднено і текст законопроекту - і він міститиме санкції щодо компаній, які постачають технології та кораблі для побудови російських морських енергетичних трубопроводів. Це вже офіційна інформація. Цей текст погоджено всіма учасниками процесу NDAA і буде проголосовано найближчими днями (голосування у Палаті представників очікується у четвер, Сенат голосуватиме на самому початку наступного тижня). А вже до кінця наступного тижня його буде підписано Президентом США і він стане законом. І ПП2 буде зупинено. І це не просто перемога - це без перебільшення визначальна подія для України та всієї Європи.

Daniel Vajdich - один з найбільш щирих та беззастережних друзів України з усіх, кого я зустрічав, і один з найпрофесійніших політичних консультантів. Саме він писав Ukraine Freedom Support Act та проводив його через Конгрес. Саме він та його фантастична команда розробили текст санкцій та провели його через Конгрес попри всі політичні ускладнення та турбулентність. Daniel - ти найкращий! Доречи, цього тижня Ден у Києві і я дуже раджу всім, хто цікавиться міжнародною політикою і відносинами між Україною та США скористатися можливістю і поспілкуватися з ним.

Також, безперечно, я дякую Oleksandr Kharchenko - друже, ми це зробили і я дуже радий, що ми робили це разом!

Окремо я хочу подякувати Andriy Kobolyev, який (хоч і не вірив) повністю підтримував од початку і до кінця, і приймав найактивнішу участь у процесі.

Shcherbenko Vitalii… Ця людина вирішила одне з найскладніших завдань - завдання адміністративної підтримки процесу. Віталію, друже, дякую!

Ну і, безумовно, я дякую Aliona Osmolovska - найкращому спецу з комунікацій! Твоя участь і підтримка були надважливі!
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Vadym Glamazdin, я задоволений цими санкціями. Та ейфорія передчасна. Почекаємо результатів в реалі, а не на папері.
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"Однако пока судно находится на Дальнем Востока России, а для того, чтобы продолжить строительство "Северного потока-2" в водах Дании ему нужно будет плыть около 2 месяцев." - если по дороге не утонет.
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Подставили плечо убийце и агрессору.Пусть теперь "великие"-свой газ в очко затосуют.А у нас в квартире газ(ВВХ)-придурок.
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Как раз благодаря тому, что был договор и Стокгольмский арбитраж смог присудить эти 3 млрд Украине. Не нужно путать хоздоговоры и политические договоренности. Те действительно яйца выеденного не стоят.
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Уже 17? И прям подарили? Как можно подарить то, чего у тебя нет?
Или вы считаете, что если вы подадите на кого-то иск на триллион долларов, а потом - отзовете иск еще до начала его рассмотрения - вы подарите кому-то этот триллион?
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Тебе мозги видать подарили пластилиновые. (чтоб культурно сказать)
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Кацапам нікуди поспішати.
Добудують...
А зараз вони отримали контракт від України і відкликання позову на 12.5 млрд доларів.
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Государственная компания "Нафтогаз Украины" подала новый иск к российскому концерну "Газпром" на сумму в 12 миллиардов долларов. Об этом в среду, 9 января, 2019 сообщил в эфире украинского "5 канала" глава компании Андрей Коболев. Он объяснил иск угрозой падения цены украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией газопроводов в обход Украины.
По словам топ-менеджера, "Газпром", после строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", перестанет "выполнять свои обязательства перед "Нафтогазом" как владельцем контракта". Коболев уточнил, что иск направлен в Стокгольмский арбитраж.

КОНТЕКСТ
Глава "Нафтогаза" отметил, что его компания будет готова отказаться от иска случае заключения нового долгосрочного контракта с "Газпромом" по европейским стандартам.
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Опять нагнули!

Не один планете раз
Молвлено Кремлем:
- Шиш хохлам российский газ!
Арбитраж пошлем!

- Мы - двуглавые орлы!
Нефть у нас и газ!
Замерзают пусть хохлы,
Умоляют нас!

… Чьи моленья слышу я?
Путин говорит:
- Братья наши и друзья,
Дайте нам транзит!

На колени чуть не пал
Русь объевший вор:
- Газ возьмите!.. Прочитал
Миллер договор,

Чертыхнулся, подписал:
- Горек текст, как лук!
Так «контору» нагибал
Только Яценюк!
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Госдеп и Трамп подали в Сенат США требование не вводить тотальные санкции против орды.Эти санкции лишают Трампа возможности самостоятельно отменить санкции.
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Приостанавливается на 2 месяца.
"Единственный российский корабль, который мог бы продолжить строительство "Северного потока-2" не боясь санкций США - судно "Академик Черский" .... Однако пока судно находится на Дальнем Востока России, а для того, чтобы продолжить строительство "Северного потока-2" в водах Дании ему нужно будет плыть около 2 месяцев"
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Интересно, а этот "Академик" имеет европейскую сертификацию по экологической и прочей безопасности? Или проканает справка от Санслужбы города Тамбова.
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На скрепномардовском шавкають, шавка - гуано. Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 6496 Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 6496 Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 6496
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Ой! Эта как жа?! Это что жа, таварищщи?! А мы жа уже ж раструбили про пабеду... Представляю атмосферу на рашка тв, сколько гноя и истерик выльются на ненавистных пиндосов и подхрюкивающих. Мелочь, а приятно... Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global - Цензор.НЕТ 7776
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Теперь россиянам предстоит "договариваться договориться" с Трампом, который сам теперь подвешен за машонку.
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Helgi Sharp с Ol Sharp.

О ТРУБЕ И НЕ ТОЛЬКО.
«После подписания Трампом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 военного бюджета вступают в силу немедленно. Строительство СП-2 должно быть прекращено», - комментарий Минфина США. Швейцарская компания Allseas, уже приостановила работы.
Что произошло? Ничего особенного. Просто Штаты подождали, когда плешивый карлик ввалит в этот проект максимум миллиардов, а потом по щелчку пальцев поставили его на многомесячную паузу.
Хочу уточнить, что Вашингтоном прописаны только санкции в отношении компаний, вовлеченных в строительство и работу газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Но и они вводятся в более мягком виде, чем ранее предлагали сенаторы. Это удар по Эрэфии, хоть и несколько смягчённый Трампом.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=700238180380511&id=100011830050778
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вот посему "слуги" совместно с рашистом прописали транзит 45 лярдов официально,для отвода глаз ,а остальные 60 или больше лярдов,.которые "грязьпром" обязался по контракту поставить в ЕС)и которыерашист планировал прогнать северным ,прогонят украинской трубой и монету транзитную (без гейропейских тарифов) поделят...Практически"слуги" отдают украинскую ГТС ,принадлежащую украинскому народу в управление московского оккупанта за 30 серебоенников...
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як це Педро пропетляв без санкцій США на фабрику в Ліпецьку?
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думаю, что все же реакция США слишком запоздала. там не достроено что-то около 10% трубы и ***** из шкуры вылезет, но достроит. пусть значительно переплатив, наймет судно у тех же китайцев (а у них оно есть и не одно), или еще каким-нибудь макаром, но все равно достроит.
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Не вберегли кацапи Кузю. І ще деякі субмарини. Хто тепер захистить прокладені гілки від диверсій та пограбування?
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Если бы СП-2 - все, контракт на транзит был бы совсем другим. Через Украину ежегодно прокачивали примерно 90 миллиардов кубов. Новый транзитный контракт - в 2020 году - 65 млрд. Это значит, Турецкий поток 1 нитка заработает со следующего года, и туркам уже не нужно украинское направление, т.е. минус около 15 млрд. кубов от украинского транзита. 65+15 = 80 млрд. Еще 10 млрд. предполагают, что СП-2 ожидается со второй половины 2020 года, может, ближе к концу года, чем середине. С 2021 года транзит через Украину 45 млрд. Т.е. уже расчет на работу СП-2.

Ок, приостановят строительство трубы на зиму, зато немецкие экологи будут довольны - перелетных причек не побеспокоят. К слову, важный факт - немцы не давали разрешение на строительство СП-2 зимой, так что оно было под вопросом и без санкций США.

Санкции США вбивают еще один клин в отношения этой страны с Турцией, что на руку Москве, вбивают клин с отношения с немцами, что также на руку Москве.
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