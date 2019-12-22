 Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global

Про це повідомляє S&Р Global, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після відмови швейцарської компанії Allseas продовжити будівництво через санкції, затверджені в США, у Росії виникла проблема з трубоукладкою.

Корабель "Фортуна", який міг би продовжити будувати "Північний потік-2", не може використовуватися в територіальних водах Данії. Цей корабель має необхідне обладнання і потенційно міг би добудувати трубопровід, проте виданий Данією дозвіл на будівництво трубопроводу передбачає, що кораблі повинні мати систему динамічного позиціонування, якої у "Фортуни" немає.

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Єдиний російський корабель, який міг би продовжити будівництво "Північного потоку-2" не боячись санкцій США - судно "Академік Черський". Цей корабель росіяни використовували для прокладки трубопроводів в арктичних водах. Однак поки судно перебуває на Далекому Сході Росії, а для того, щоб продовжити будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії йому потрібно буде плисти близько 2 місяців.

Раніше президент США Дональд Трамп схвалив затверджений Конгресом і Сенатом пакет санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд у США. Крім того, будь-яка власність компаній, що є на території Сполучених Штатів, буде заморожена.