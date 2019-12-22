 Будівництво "Північного потоку-2" зупиняється через відсутність необхідних кораблів, - S&Р Global

Про це повідомляє S&Р Global, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що після відмови швейцарської компанії Allseas продовжити будівництво через санкції, затверджені в США, у Росії виникла проблема з трубоукладкою.
Корабель "Фортуна", який міг би продовжити будувати "Північний потік-2", не може використовуватися в територіальних водах Данії. Цей корабель має необхідне обладнання і потенційно міг би добудувати трубопровід, проте виданий Данією дозвіл на будівництво трубопроводу передбачає, що кораблі повинні мати систему динамічного позиціонування, якої у "Фортуни" немає.
Єдиний російський корабель, який міг би продовжити будівництво "Північного потоку-2" не боячись санкцій США - судно "Академік Черський". Цей корабель росіяни використовували для прокладки трубопроводів в арктичних водах. Однак поки судно перебуває на Далекому Сході Росії, а для того, щоб продовжити будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії йому потрібно буде плисти близько 2 місяців.
Раніше президент США Дональд Трамп схвалив затверджений Конгресом і Сенатом пакет санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд у США. Крім того, будь-яка власність компаній, що є на території Сполучених Штатів, буде заморожена.
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать..
я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится..
в общем, Батя, я стараюсь.
Все было впервые и вновь
Как строились лодки и лодки звались
Вера Надежда
Любовь
Как дружно рубили канаты
И вдаль уходила земля
И волны нам пели и каждый пятый
Как правило был у руля
Я пью до дна за тех кто в море
За тех кого любит волна
За тех кому повезет ))
Плыть по русски означает "тыщиться" за буксирами как легендарный Кузя и не два месяца, а пол года....
Вообщем, как всегда ((
Рашка согласилась - соотвественно иск был уже несостоятельным - ибо предмета иска (прекращения транзита) уже не было.
Понимаете, нет? Не было 12 миллиардов - был только иск о компенсации транзита на 12 миллиардов, иск еще даже в суде не рассматривался.
теперь -- не буду!)
12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что среди российских военных нарастает фрустрация и гнев в связи с их неспособностью противостоять атакам израильских истребителей-бомбардировщиков стелс F-35в Сирии.----------------------------------------------------
В настоящий момент в строю ВМФ тридцать один корабль ближней и дальней морской, а также океанской зон (за вычетом неходовых кораблей, которые в море уже не выйдут, но ещё не выведены из боевого состава). Кроме пяти корветов проекта 20380 и четырёх фрегатов (три 11356 и один 22350), все они были заложены ещё при СССР. Из этого количества десять кораблей сейчас на ремонте, включая единственный авианосец.
Фактически в настоящее время Северный флот может вывести в море пять надводных кораблей 1-го и 2-го ранга, включая два крейсера, Черноморский - пять СКР и фрегатов, Тихоокеанский - шесть, включая один крейсер, Балтфлот - один СКР проекта 11540 и четыре корвета проекта 20380.
Для сравнения: у Японии тридцать семь боевых кораблей УРО в строю и три вертолётоносца ПЛО, у Франции - двадцать три корабля УРО и полноценный атомный авианосец.
Есть у нас, конечно, ещё некоторое количество (менее тридцати на весь ВМФ) малых противолодочных кораблей, малых ракетных кораблей, ракетных катеров и вспомогательных кораблей и судов. Но они или не могут действовать в дальней морской зоне без больших кораблей, либо необходимы для организации обороны прибрежных вод, либо и то, и другое. Ту же группировку ВС РФ в Сирии ими уже особо не защитить, вблизи Хоккайдо или Шпицбергена не повоевать. Те же новые МРК проекта 21631, отметившиеся пусками «Калибров» имеют очень ограниченную мореходность, и не имеют ни ПВО, ни средств ПЛО, или хотя бы противоторпедной защиты.
https://topwar.ru/149232-flot-bez-korablej-vmf-rossii-na-grani-kollapsa.html
К тому же - совсем забыли про Китай.
Не по Сеньке шапка.
Північний потік 2 буде зупинено!
Vadym Glamazdin, Head of GR у Нафтогаз України:
Північний потік 2 - це зброя. І Україні, як і всьому світові, потрібно докласти максимальних зусиль, аби ця зброя не була завершена і в Росії не було можливості її використати. І сьогодні - визначальний день у цій боротьбі.
Три роки тому, коли ми з Oleksandr Kharchenko починали нашу боротьбу, ми якось пожартували, що найкрутіше було би дозволити росіянам витратити максимум грошей та добудувати відсотків на 90 - і потім зупинити будівництво. Хто ж знав тоді, що цей жарт виявиться пророчим…
Я особисто знаю всього трьох людей, які вірили в те, що це можливо, од початку і до кінця - себе, Oleksandr Kharchenko та Daniel Vajdich. Ніхто більше не вірив у те, що це можливо, коли ми починали. Майже ніхто не вірить і досі - навіть ті, хто приймає участь у боротьбі та підтримує. Кремлівська пропаганда з усіх отворів волає, що нічого не буде. Наші доморощені експерти та «експерти» постійно розповідали нам, що ми «не тим займаємося» та розганяли зраду.
Втім.. втім, щойно було оприлюднено підсумки конференції щодо узгодження тексту законопроекту NDAA. Сьогодні ж буде оприлюднено і текст законопроекту - і він міститиме санкції щодо компаній, які постачають технології та кораблі для побудови російських морських енергетичних трубопроводів. Це вже офіційна інформація. Цей текст погоджено всіма учасниками процесу NDAA і буде проголосовано найближчими днями (голосування у Палаті представників очікується у четвер, Сенат голосуватиме на самому початку наступного тижня). А вже до кінця наступного тижня його буде підписано Президентом США і він стане законом. І ПП2 буде зупинено. І це не просто перемога - це без перебільшення визначальна подія для України та всієї Європи.
Daniel Vajdich - один з найбільш щирих та беззастережних друзів України з усіх, кого я зустрічав, і один з найпрофесійніших політичних консультантів. Саме він писав Ukraine Freedom Support Act та проводив його через Конгрес. Саме він та його фантастична команда розробили текст санкцій та провели його через Конгрес попри всі політичні ускладнення та турбулентність. Daniel - ти найкращий! Доречи, цього тижня Ден у Києві і я дуже раджу всім, хто цікавиться міжнародною політикою і відносинами між Україною та США скористатися можливістю і поспілкуватися з ним.
Також, безперечно, я дякую Oleksandr Kharchenko - друже, ми це зробили і я дуже радий, що ми робили це разом!
Окремо я хочу подякувати Andriy Kobolyev, який (хоч і не вірив) повністю підтримував од початку і до кінця, і приймав найактивнішу участь у процесі.
Shcherbenko Vitalii… Ця людина вирішила одне з найскладніших завдань - завдання адміністративної підтримки процесу. Віталію, друже, дякую!
Ну і, безумовно, я дякую Aliona Osmolovska - найкращому спецу з комунікацій! Твоя участь і підтримка були надважливі!
Или вы считаете, что если вы подадите на кого-то иск на триллион долларов, а потом - отзовете иск еще до начала его рассмотрения - вы подарите кому-то этот триллион?
Добудують...
А зараз вони отримали контракт від України і відкликання позову на 12.5 млрд доларів.
По словам топ-менеджера, "Газпром", после строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", перестанет "выполнять свои обязательства перед "Нафтогазом" как владельцем контракта". Коболев уточнил, что иск направлен в Стокгольмский арбитраж.
КОНТЕКСТ
Глава "Нафтогаза" отметил, что его компания будет готова отказаться от иска случае заключения нового долгосрочного контракта с "Газпромом" по европейским стандартам.
Не один планете раз
Молвлено Кремлем:
- Шиш хохлам российский газ!
Арбитраж пошлем!
- Мы - двуглавые орлы!
Нефть у нас и газ!
Замерзают пусть хохлы,
Умоляют нас!
… Чьи моленья слышу я?
Путин говорит:
- Братья наши и друзья,
Дайте нам транзит!
На колени чуть не пал
Русь объевший вор:
- Газ возьмите!.. Прочитал
Миллер договор,
Чертыхнулся, подписал:
- Горек текст, как лук!
Так «контору» нагибал
Только Яценюк!
"Единственный российский корабль, который мог бы продолжить строительство "Северного потока-2" не боясь санкций США - судно "Академик Черский" .... Однако пока судно находится на Дальнем Востока России, а для того, чтобы продолжить строительство "Северного потока-2" в водах Дании ему нужно будет плыть около 2 месяцев"
О ТРУБЕ И НЕ ТОЛЬКО.
«После подписания Трампом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 военного бюджета вступают в силу немедленно. Строительство СП-2 должно быть прекращено», - комментарий Минфина США. Швейцарская компания Allseas, уже приостановила работы.
Что произошло? Ничего особенного. Просто Штаты подождали, когда плешивый карлик ввалит в этот проект максимум миллиардов, а потом по щелчку пальцев поставили его на многомесячную паузу.
Хочу уточнить, что Вашингтоном прописаны только санкции в отношении компаний, вовлеченных в строительство и работу газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Но и они вводятся в более мягком виде, чем ранее предлагали сенаторы. Это удар по Эрэфии, хоть и несколько смягчённый Трампом.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=700238180380511&id=100011830050778
Ок, приостановят строительство трубы на зиму, зато немецкие экологи будут довольны - перелетных причек не побеспокоят. К слову, важный факт - немцы не давали разрешение на строительство СП-2 зимой, так что оно было под вопросом и без санкций США.
Санкции США вбивают еще один клин в отношения этой страны с Турцией, что на руку Москве, вбивают клин с отношения с немцами, что также на руку Москве.