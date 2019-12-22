 Окупанти РФ за добу 6 разів обстріляли позиції ОС: втрат немає

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і з забороненого мінськими угодами озброєння", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано два обстріли позицій Об'єднаних сил:
- біля населеного пункту Кримське - зі 120-мм мінометів - 12 мін;
- поблизу населеного пункту Зайцеве - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Крім того, противник обстріляв населений пункт Хутір Вільний із міномета калібру 82 мм, унаслідок чого було пошкоджено житловий будинок.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції українських захисників:
- поруч із Новотроїцьким - зі станкових протитанкових гранатометів;
- двічі поблизу населеного пункту Піски - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
За минулу добу, 21 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
"Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку немає", - наголошується в повідомленні.
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Нарешті визначились хто конфліктує з Україною.
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Шли
третьичетвертые сутки подготовки Зеленским ответа на территориальные претензии Путина к Украине.
Наверное, серьезно обдумывает, крутых спецов привлек, чтоб эффективнее ответить, большое видео записывает.
Не может же быть так, что к стране нагло и по-хамски предъявляются территориальные претензии, а Президент и Верховный главнокомандующий делает вид, что не слышит, правда?
Светлана Самборска
Примерно так:
Есть мужественные и рисковые евреи, а есть те кто на скрипочках пиликают....
Вот нам достался, кто на скрипочке....
а это официальное лицо - царь всея Московии...
Соблюдает субординацию с главным куратором КВНа.
Быкануть на бойца ВСУ - йанелоху легко,
иль натравить ДБР на Марусю Звіробій за обідниє слова (трьоп ілі нє тріоп?), под синхрон завываний зебилов.
Знает *****-джуниор место своё.
мне кажется, что достойно ответить на эту муйню надо.. но..не через неделю...а по факту
и простыми дипломатичными словами - подача заведомо искривленной истории в высказываниях президента (х.ла) с высокой трибуны.... вызывают удивление не только у правительства и патриотов Украины, но и у граждан соседних стран и историков, краеведов ...
(нашим то с сентября по рукам бьют и не велят...не рекомендуют, как бы)
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Пристайко ( глава МИД) сообщил что, дата начала нового перемирия - 20-21 декабря.