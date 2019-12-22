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 Окупанти РФ за добу 6 разів обстріляли позиції ОС: втрат немає

21 грудня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і з забороненого мінськими угодами озброєння", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано два обстріли позицій Об'єднаних сил:

- біля населеного пункту Кримське - зі 120-мм мінометів - 12 мін;

- поблизу населеного пункту Зайцеве - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог застосував міномети калібру 120 мм біля Кримського, від початку доби на Донбасі - без втрат, - пресцентр ОС

Крім того, противник обстріляв населений пункт Хутір Вільний із міномета калібру 82 мм, унаслідок чого було пошкоджено житловий будинок.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції українських захисників:

- поруч із Новотроїцьким - зі станкових протитанкових гранатометів;

- двічі поблизу населеного пункту Піски - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

За минулу добу, 21 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

"Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат із нашого боку немає", - наголошується в повідомленні.

Окупанти РФ за добу 6 разів обстріляли позиції ОС: втрат немає 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166751
 
 
 Топ коментарі
 
"вооруженные формирования Российской Федерации"
Нарешті визначились хто конфліктує з Україною.
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Фултонскую речь готовит, наверное

Шли третьи четвертые сутки подготовки Зеленским ответа на территориальные претензии Путина к Украине.

Наверное, серьезно обдумывает, крутых спецов привлек, чтоб эффективнее ответить, большое видео записывает.

Не может же быть так, что к стране нагло и по-хамски предъявляются территориальные претензии, а Президент и Верховный главнокомандующий делает вид, что не слышит, правда?

Светлана Самборска

Оккупанты РФ за сутки 6 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет - Цензор.НЕТ 3099
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"вооруженные формирования Российской Федерации"
Нарешті визначились хто конфліктує з Україною.
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Наконец то цн начал называть вещи своими именами.
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пусть уже зе вводит план" Б "там нес кем и не очем переговариваться.это нужно было сделать еще 4 года назад
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Фултонскую речь готовит, наверное

Шли третьи четвертые сутки подготовки Зеленским ответа на территориальные претензии Путина к Украине.

Наверное, серьезно обдумывает, крутых спецов привлек, чтоб эффективнее ответить, большое видео записывает.

Не может же быть так, что к стране нагло и по-хамски предъявляются территориальные претензии, а Президент и Верховный главнокомандующий делает вид, что не слышит, правда?

Светлана Самборска

Оккупанты РФ за сутки 6 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет - Цензор.НЕТ 3099
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oylee - правильно написал Корчинский когда то ....

Примерно так:
Есть мужественные и рисковые евреи, а есть те кто на скрипочках пиликают....
Вот нам достался, кто на скрипочке.... Окупанти РФ за добу 6 разів обстріляли позиції ОС: втрат немає - Цензор.НЕТ 7780
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В принципі, це *********** трьоп, а не офіційна заява. Десь шось там сказав... вітер носить. Гра на нервах і провокація на слабО.
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треп, это когда бабки на лавочках что то обсуждают...
а это официальное лицо - царь всея Московии...
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Янєлоха треба відвести на Шкодову гору в Одесі . Нехай подивиться на старовинне козацьке кладовище з мальтійськими хрестами, яке було засноване у 1775 році. Там жили наші козаки та постачали каміння для забудови міста. А потім нехай зателефонує кремлівському злодію та розповість, що Україна завжди була Європою, ще до того як Катька на неї око поклала.
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Бубочкаа на"трьоп" ***** не в состоянии отреагировать.
Соблюдает субординацию с главным куратором КВНа.

Быкануть на бойца ВСУ - йанелоху легко,

иль натравить ДБР на Марусю Звіробій за обідниє слова (трьоп ілі нє тріоп?), под синхрон завываний зебилов.

Знает *****-джуниор место своё.
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от вроде бы...как бы и треп пустопорожний... но... но от первого лица государства соседнего...звучит не только как дразнилка для соседей...но и как зомбопосыл для своих ихтамнетов и долбо...
мне кажется, что достойно ответить на эту муйню надо.. но..не через неделю...а по факту
и простыми дипломатичными словами - подача заведомо искривленной истории в высказываниях президента (х.ла) с высокой трибуны.... вызывают удивление не только у правительства и патриотов Украины, но и у граждан соседних стран и историков, краеведов ...
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не верю! а кое кто ж божился что 20-21 "оте" перестанут стрелять (как вкопанные)
(нашим то с сентября по рукам бьют и не велят...не рекомендуют, как бы)
/
Пристайко ( глава МИД) сообщил что, дата начала нового перемирия - 20-21 декабря.
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На расєйкє 23 грудня будуть пробні навчання по відключенню рунета. Так що може після 23грудня кремлівське чмо нам ще якийсь сюрприз готує.
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