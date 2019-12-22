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Все про:Гідрометцентр (84) Карпати (90) снігопад (283) ДСНС (2197)

 Негода може призвести до порушення або припинення руху транспорту на дорогах Карпат, - ДСНС

Український гідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов у західній частині країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.

"За даними Українського гідрометцентру, 22 грудня вночі в Закарпатській області, впродовж 23-24 грудня в західних областях - значні дощі, в Карпатах - пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї - 25-28 м/с. 23-24 грудня в Карпатах значне ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - зазначено в повідомленні.

Рятувальники попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення і місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166747
 
 
 Топ коментарі
 
Так, часник на зиму сіють. Точніше, саджають.
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В людей цибуля і часник посходили. Озимина гниє..
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В людей цибуля і часник посходили. Озимина гниє..
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под зиму даже сеют морковь и буряк .
У меня есть сорт помидор Черри , которые осенью в ноябре опадают в землю, а весной сами всходят , растут и плодоносят.
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Не знаю.
А як ?
А може і яровиця
Якась пшениця пропадає.
Я в це питання не заглиблювалась
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Так, часник на зиму сіють. Точніше, саджають.
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так... цибулю не пробував (але коли неуважно викопую і щось пропущу, то навесні - зелена і красива) а часник дійсно тикаю і в осени (озимий..у нього тоді твердий зріз-хвостик, як посохне, фото 1) і весною (яровий, фото 2) у нього хвостик м"який і саме цей добре храниться в зимку... а на смак не різняться - часник як часник...однаковий))))
Негода може призвести до порушення або припинення руху транспорту на дорогах Карпат, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2516 Негода може призвести до порушення або припинення руху транспорту на дорогах Карпат, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6855
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)) рассеянін, це гугль залёт! прально буде не "храниться", а "сохраняється". ото ж! ))
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Негода може призвести до порушення або припинення руху транспорту на дорогах Карпат, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4659

та не...до росиянина ешшо не дорос.... так... суржиконосец )))))
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"Ярові" сіють весною, коли прогріється земля...(Як казав сусід, дід Трохим, "Коли гола срака у борозні більше десяти минут, не мерзне...", - він так, дійсно, землю весною, перевіряв...). То вам хтось "лапші на вуха навішав", про гниття пшениці і про "намолот восьми літрів зябу з гектара...".
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У мене черешенька, цього року посадив, тижнів за два зацвіте.
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Клімат змінюється. Незабаром будемо вирощувати банани.
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Арахіс почали вирощувать у центральних областях, років 20 тому, а зараз уже вирощують по всій Україні. На Чернігівщині і Сумщині вже можна зустріть на ринках... Так само, як вирощують і "родича" "ківі" (актинідії китайської) - "актинідію полігаму" (на Далекому Сході її звуть "перчик").
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Арахис завезли и выращивали еще немцы в 1942г.
Моя бабушка еще в начале 60-х выращивала. (раньше не помню).
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Но я же пишу о "массовом" выращивании... "Павловский" лимон начали выращивать в России ещё при Анне Иоанновне, однако, я не вижу лимонных садов, на территории бывшего СССР, до сих пор...
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)) рассея родина ананасов. исконно руцкий продукт. скоро будут претензии к ананасоаграриям мира. помню в "особенностях нацохоты", кузьмич идя к дояркам, попутно, в бурьянах срубывает одну штуку и уходит. так шо от так.
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Хто це вам сказав, що "озимина гниє"?... У нас, зараз, реально - "кримська зима". Я жив у Степовому Криму, тому знаю... Часник люди садовили завжди під осінь, і він, до зими, виростав сантиметрів на 15-20, і такий стояв усю зиму. Цибулю на зиму, не садовили, але та, що залишилась невибрана, теж проростала і приморозків зі снігом, який часом, випадав, і лежав по кілька днів, не боялась... А по озимині ми цілу зиму на диких гусей полювали... І ніякого "гниття" я не помічав.... Могла "підіпріть - у низинках, коли дуже сильно дощами заливало, і воді нікуди було просочуваться... Однак, я б, не сказав, що у нас озимина, у цьому році, сильно дощами була залита... Опадів, восени, було менше норми...Біда буде, коли вона "переросте", за цей час, а потім навалить снігу і вдарить мороз... От тоді вона, під весну, дійсно може "підіпріть"... Але для цього селяни її, буває, "підстригають" - випускають корів, і ті з"їдають верх листя... (Корова, на відміну від інших тварин, зриває траву язиком, не чіпаючи її прикореневу частину).
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з озиминою цього року інша проблема - в результаті надто теплої погоди, вона надто високо піднялася..... якщо сніг її не накриє повністю і підуть морози, то врожаю озимих не буде
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Дочитай, до кінця, уважно, мій коментар... Крім того, саме головне не у тому листі, що виростає до весни - воно служить лише для процесу фотосинтезу, який потрібен для забезпечення розвитку кореневої системи в осіннє-зимовий період, та накопичення поживних речовин. Весною це листя відмирає, а розвинутий, за цей час, прикореневий вузол росту, викидає нове, весняне, листя, а потім і стеблину...
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Господу нравятся наши бабы!
Послал нам бабье лето, потом бабью осень, наступила бабья зима.

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На Закарпатю ще досі гриби збирають білі.
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те, що шапки мухоморів вкриті білим інеєм, не означає, що вони "білі" Негода може призвести до порушення або припинення руху транспорту на дорогах Карпат, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8257
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Як ростуть мухомори, то і білі теж.
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Я кілька днів тому, за дві години набрав піввідра зимових опеньок, так їв запіканку з них...
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Пффф, у мене магнолія зібралась зацвісти. Повилазили бруньки та ось-ось можуть розпуститьсь. Вона взагалі сама рання на весні, а тут посеред зими таке. В минулому році квіти були наприкінці вересня.
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