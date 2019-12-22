 Негода може призвести до порушення або припинення руху транспорту на дорогах Карпат, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.
"За даними Українського гідрометцентру, 22 грудня вночі в Закарпатській області, впродовж 23-24 грудня в західних областях - значні дощі, в Карпатах - пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї - 25-28 м/с. 23-24 грудня в Карпатах значне ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - зазначено в повідомленні.
Рятувальники попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення і місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.
У меня есть сорт помидор Черри , которые осенью в ноябре опадают в землю, а весной сами всходят , растут и плодоносят.
А як ?
А може і яровиця
Якась пшениця пропадає.
Я в це питання не заглиблювалась
та не...до росиянина ешшо не дорос.... так... суржиконосец )))))
Моя бабушка еще в начале 60-х выращивала. (раньше не помню).
Послал нам бабье лето, потом бабью осень, наступила бабья зима.