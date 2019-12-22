EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події
  375  4
Все про:компенсації (151) Одеса (2260) пожежа (1963)

 Сім'ям загиблих і постраждалих під час пожежі в одеському коледжі перерахували 2,13 млн грн матдопомоги, - міськрада

Сім'ям п'яти загиблих і 31 постраждалого внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу перерахували матеріальну допомогу - 2,13 мільйона гривень.

Про це повідомив Департамент інформації та зв'язків із громадськістю Одеської міськради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається також, що гроші надходять від підприємств, установ і громадян Одеси як благодійна допомога постраждалим і сім'ям загиблих. Так, сім'ї загиблих мають отримати по 50 тисяч гривень, ті, хто постраждали і досі перебувають у лікарнях - по 30 тисяч гривень, ті, хто постраждали, мають ушкодження різного ступеня тяжкості - по 10 тисяч гривень.

"Загальний обсяг витрат на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та особам, які постраждали в результаті пожежі, становить 4,95 мільйонів гривень, із них за рахунок коштів бюджету - 3,66 мільйона гривень, за рахунок коштів цільового фонду Одеської міської ради - 1,29 мільйона гривень", - повідомили в міській раді.

Читайте також: Комісія Кабміну назвала основну версію пожежі в одеському коледжі: займання побутового електрообладнання

Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Також читайте: У ДСНС Одеської області намагалися знищити документи з перевірки коледжу, в якому сталася пожежа, - СБУ

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166744
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
До мене пожежники з перевіркою приїжджали. Дав 2000 гривень, щоб мізки не компасували, так швидко бухать поїхали.
 показати весь коментар
 
 
во первых новость, не достойна нормального журналиста. во вторых, жлобье подсчитывает прибыль родных. в третьих, такую (сумму) просто стыдно озвуивать
 показати весь коментар
 
интересно, сколько мылыция заработала на сигнализации ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору