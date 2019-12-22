 Цієї зими ціна на газ не зростатиме, що дасть змогу знизити цифру в платіжці за комунальні послуги і за опалення, - Гончарук. ВIДЕО

Про це заявив у підсумках тижня глава українського уряду Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що підписаний у ЄС контракт передбачає достатні обсяги газу, "щоб Україна і Європа почувалися безпечно в плані енергетики". Крім того, тариф за прокачування встановлюватиметься за європейськими правилами, завдяки чому українці не будуть "заручниками двосторонніх переговорів".
"Що це означає для українського бізнесу і українців. Це означає, що цієї зими ціна на газ не зростатиме. Це дає нам можливість знизити цифру в платіжці за комунальні послуги і за опалення", - підсумував прем'єр.
Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.
😄
У меня общедомовой теплосчётчик, так за ноябрь начислили почти в полтора раза больше, чем в прошлые годы. Я уже молчу, шо в связи с падением курса в баксах это ещё дороже.
Йоиу надали мандат довіри на все, що він робить.
А якщо тобі раптом не полобається зависока ціна на газ, тоді ти пратівний порохоботіще.
Важко їм останнім часом. Уявляю що буде коли баригу нарешті арештують .
В твоєму ватяному випадку - мріями про рюзуюкій мір.
Рости не буде означає, що ціна не знизиться... А залишиться на тому самому рівні...
гривня укрепилась на 30%
РФ дает скидку 25%
уряд милостиво не повышает цену
Про це під час брифінгу заявив виконавчий директор компанії Юрій Вітренко.
«Стосовно арбітражу, який за активами в Криму, що належать групі Нафтогаз: жодним чином це не згадується в цьому протоколі. Це окремий процес. Стороною цього процесу є держава Російська Федерація, яка відповідає за відповідними позовами «Нафтогазу». І в цьому протоколі це ніяк не згадується», - повідомив Вітренко. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/u-protokoli-pro-tranzit-gazu-nema-punktu-pro-povernennja-aktiviv-naftogazu-v-krimu-vitrenko-648395.html
одному мне кажется что отказ от исков по имуществу в Крыму это признание аннексии Крыма