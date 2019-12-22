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Матеріали за темою:
Все про:опалення (140) Тарифи на газ (156) транзит газу (139) Гончарук_Олексій (391)

 Цієї зими ціна на газ не зростатиме, що дасть змогу знизити цифру в платіжці за комунальні послуги і за опалення, - Гончарук. ВIДЕО

Нові газові домовленості з Російською Федерацією дозволять не піднімати тарифи на газ для українців цієї зими.

Про це заявив у підсумках тижня глава українського уряду Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протокол переговорів про транзит газу між Оператором ГТС України і "Газпромом". ДОКУМЕНТ

Він підкреслив, що підписаний у ЄС контракт передбачає достатні обсяги газу, "щоб Україна і Європа почувалися безпечно в плані енергетики". Крім того, тариф за прокачування встановлюватиметься за європейськими правилами, завдяки чому українці не будуть "заручниками двосторонніх переговорів".

"Що це означає для українського бізнесу і українців. Це означає, що цієї зими ціна на газ не зростатиме. Це дає нам можливість знизити цифру в платіжці за комунальні послуги і за опалення", - підсумував прем'єр.

Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підписана і добре збалансована, - Шефчович про газову угоду України та РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166742
 
 
 Топ коментарі
 
Вам обещали «справедливые» тарифы? Получите рост цены на газ с Нового года. Чтобы вы ничего не поняли, пока не получите платежки за январь, вам говорят, что цена будет ниже на 10%, чем в отопительном сезоне год назад, но ничего не говорят, что она будет выше текущей на 25%.
И уж, конечно, не говорят, что год назад газ в Европе стоил вдвое дороже.
Вам говорили, «сильные будут заботиться»? Зарплату учителям в 4 тысячи долларов? Ну, во-первых, отец президента уже объяснил, что не надо быть идиотами, и верить всему, что наговорил его сын...😂
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да-да.. такие Ыканамисты - что на калькуляторе подсчитать не смогли, ошиблись Этой зимой цена на газ расти не будет, что позволит снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 933
то-то у этих Ыканамыстов с диплоном из подворотни - за 5 месяцев зашквар случился - и экономика Украины из "30 месяцев непрерывного роста"(с)(моника в канаде) - получила стагнацию и огромную дыру в бюджете, причем с введением (впервые с 90х годов!) - картотеки и возможной отменой возврата НДС...
п.с. когда вместо зарплаты - зебилов выгонят с работу - включайте г+г! там эпоха зубожиння закинчилася для слуг народа))

Этой зимой цена на газ расти не будет, что позволит снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4152
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п.с... интересно, во сколько раз можно было снизить цену на газ, заставив рашку выплатить эти 12 млрд.долларов.. в 2..? в 3 раза?))
но гешефт от путина в карман моники и ко оказался для них, естественно, предпочтительнее..
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гАЗОПРОВОД В аФРИКУ и плешивый питерский гопник ВСЕХ ПОСТАВИТ НА КОЛЕНИ.хИ ХИ.Северный потои Турецкий поток Трамп сожрет не подавившись...
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Годовой бюджет города New-York больше чем весь годовой бюджет россии.Строители долбанные
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А роковий бюджет Каліфорнії більший ніж вся економіка Німеччини
😄
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причина повышений и понижений цена дюсельдорф + или все уже забыли,что и тарифы незаконны.Умники мля.
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В ***** похоже это последние 3 лярда, потому как такса не меняется со времён овоща.
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Ну как их назвать?! Цена газа расти не будет,но на закупке в ЕС - падает, комунальные расти не будут по сравнению с прошлым годом,но газ дешевле!
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Охрененно снизили.
У меня общедомовой теплосчётчик, так за ноябрь начислили почти в полтора раза больше, чем в прошлые годы. Я уже молчу, шо в связи с падением курса в баксах это ещё дороже.
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Зате в зелі рейтинг високий. Так от.
Йоиу надали мандат довіри на все, що він робить.
А якщо тобі раптом не полобається зависока ціна на газ, тоді ти пратівний порохоботіще.
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Чергова брехня від чувака на самокаті.
Этой зимой цена на газ расти не будет, что позволит снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2886
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Схоже що пєтюнці-порохососіки і тут знайдуть "зраду". Этой зимой цена на газ расти не будет, что позволит снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4602
Важко їм останнім часом. Уявляю що буде коли баригу нарешті арештують .
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Андрюша...дурень думкою багатіє...
В твоєму ватяному випадку - мріями про рюзуюкій мір.
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Зебилам не понять, что параша подотрётся договором на транзит при первом удобном для неё случае (если, например, Штатам не удастся остановить "Северный поток"). Поэтому виртуально зебилы получили 3 млрд.$ (которые тут же уйдут в оплату параше за газ), а реально- 2-х бл*дей и 1-го старого пид*раса, как в известном анекдоте. Но пока они радуются, как им и завещал великий ПЖ. Не забудьте только намордники одеть. Этой зимой цена на газ расти не будет, что позволит снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4395
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Не было времени на неделе эту муйню прочитать. Теперь прочитал и офуел с п. 2.2.2, по которому параша уже подтёрлась этой бумажкой, которая не предусматривает никаких штрафных санкций за её нарушение. Браво, зебилы, вы меня в очередной раз не разочаровали, пробив очередное днище своими тупыми головами. Цієї зими ціна на газ не зростатиме, що дасть змогу знизити цифру в платіжці за комунальні послуги і за опалення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3663
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десяток сое-тролей, написали ночью под три сотни сообщений. Значит власть всё делает верно.
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Ти сам троль, пишеш отаку фігню , одне і теж, вже втретє під цією новиною Этой зимой цена на газ расти не будет, что позволит снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1785
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я не троль. я антитроль. у меня просто бессонница. ты - троль.
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У тебя не бессоница, у тебя шиза, как у вовочки - по породе Цієї зими ціна на газ не зростатиме, що дасть змогу знизити цифру в платіжці за комунальні послуги і за опалення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4020
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Інших показників ефективності роботи у влади немає, все розраховано тільки на реакцію сое-ботів ? Все робиться з погляду на них? А вони зговоряться і кидануть, ото буде сміху Этой зимой цена на газ расти не будет, что позволит снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5515 !
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у тебя пустой набор слов соевого троля. вы только понижаете рейтинг Пе, вызывая к нему омерзение.
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Лахта брехливая,иди отсюда лесом,болотами,тундрой....
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не я, а ты соевая лахта брехливая, иди отсюда лесом, болотами, тундрой....
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Мафия рулит !!! Мафия вечна !!! Затягивай народ пояса... Без лоха и жизнь плоха
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Ночь была,а все вернитепетю отписались.За это зеле спасибо)))Разшевелил троляк мыженетакие,мы за демократию)))
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что, говены шоколадные, все вам плохо?
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если цена за ГАЗ в платежке расти не будет - то вырастет давление газа в ..ж..опе у коболева
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Ні, неправильно, коли гривня укріпилась на 20%, то на ці ж 20% повинно зменьшитись кількість парів води9вологість), азоту, та вуглекислоти в природньому газі
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Клінічний ідіот...
Рости не буде означає, що ціна не знизиться... А залишиться на тому самому рівні...
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Ваш пост говорит скорее о ваших умственных способностях. Для соевых экспердов что закупочная цена, что цена реализации, что рентабельность - одно и то же. Лишь бы ляпнуть.
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они думаю они умнее всех а ничего что закупка раньше в прошлом году была 290 а сейчас упало до 190 газ во всем мире и так дешевеет он никак не может стоить по той самой цене как год назад на что они акцентируют мол будет дешевле на 7% чем год назад и упасть платежка должна не на 7% на более чем на половину хотя бы если по справедливости
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При владі ідіоти і БРЕХУНИ. А взагали-то ганчірки,об які витрають всі ногі,та сцикуни і зрадникі.Нація яка при владі від природи шахраї і крадії, та великі балаболи.
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Та нехай хоч по 1грн за 1 куб зроблять ціну, після всіх облгазів,трансгазів і різних кантор газ зайде в квартиру не нижче 8-10 грн/м.куб
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экономика по Марксу
гривня укрепилась на 30%
РФ дает скидку 25%
уряд милостиво не повышает цену
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Ну сказали ж, прибутки підуть зубожілим, яких вже немає, бо епоха бідності закінчилася
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Оно милостиво не повышает нам цену Которая завышена минимум в два раза Ну и при этом скромно умалчивает о газе украинской добычи Которого нам хватает с головой для населения Собственно от премьера с мордой лица олигофрена я другого и не ожидал Себя ругаю Ну нвфига я проголосовал за ейного маланского вундеркинда Который как оказалось уроки по брехне у самого офшорника брал
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У протоколі зустрічей представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн щодо транзиту газу не згадується питання повернення активів НАК «Нафтогаз України», що залишилися на території анексованого Кримського півострова.

Про це під час брифінгу заявив виконавчий директор компанії Юрій Вітренко.

«Стосовно арбітражу, який за активами в Криму, що належать групі Нафтогаз: жодним чином це не згадується в цьому протоколі. Це окремий процес. Стороною цього процесу є держава Російська Федерація, яка відповідає за відповідними позовами «Нафтогазу». І в цьому протоколі це ніяк не згадується», - повідомив Вітренко. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/u-protokoli-pro-tranzit-gazu-nema-punktu-pro-povernennja-aktiviv-naftogazu-v-krimu-vitrenko-648395.html
одному мне кажется что отказ от исков по имуществу в Крыму это признание аннексии Крыма
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цена на газ не расти должна, а падать! цены мировые в разы меньше, чем раньше, а цена на газ в разы выше, чем раньше. явно это показывает махинации и коррупцию и незаконное обогащение тех, кто сидит на этих схематозах!
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А на транспортировку? Будет или не будет? Это был вопрос для зебилов.
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Стилусом намного удобнее писать чем мышкой))))))
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Недосказанно....Зимой тарифы на газ повышаться не будут,но придет весна,лето и мы с вас слупим как с родной мамы вдвое,втрое,,,,,
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Згадуючи про ціну на газ для населення "слуги урода" якось соромливо "забули" про включення ними в платіжку додаткового платежу за транспортування газу споживачу. Сума досить суттєва і не пов'язана з ціною на газ. Це вже, як кажуть в Одесі - ловкость рук и никакого мошенничества
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Кто подскажет какой % газа используют дворники для уборки территории?
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Цієї зими ціна на газ не зростатиме, що дасть змогу знизити цифру в платіжці за комунальні послуги і за опалення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6090"...вот местные выборы пройдут,тогда и начнется..." Цієї зими ціна на газ не зростатиме, що дасть змогу знизити цифру в платіжці за комунальні послуги і за опалення, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6090
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Придурок самокатный, с мозгами горилы.
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