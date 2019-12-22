 Цієї зими ціна на газ не зростатиме, що дасть змогу знизити цифру в платіжці за комунальні послуги і за опалення, - Гончарук. ВIДЕО

Про це заявив у підсумках тижня глава українського уряду Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

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Він підкреслив, що підписаний у ЄС контракт передбачає достатні обсяги газу, "щоб Україна і Європа почувалися безпечно в плані енергетики". Крім того, тариф за прокачування встановлюватиметься за європейськими правилами, завдяки чому українці не будуть "заручниками двосторонніх переговорів".

"Що це означає для українського бізнесу і українців. Це означає, що цієї зими ціна на газ не зростатиме. Це дає нам можливість знизити цифру в платіжці за комунальні послуги і за опалення", - підсумував прем'єр.

Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

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