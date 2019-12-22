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 Політика України, Здоров'я
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Все про:реабілітація (201) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (20) Коляда Оксана (22)

 Мінветеранів анонсувало зміну підходу до реабілітації бійців

Міністерство з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб обиратиме заклад для реабілітації спільно з ветеранами.

Про це, як повідомляє пресслужба Мінветеранів, заявила очільниця відомства Оксана Коляда, передає Цензор.НЕТ.

"Ми змінюємо сам підхід до надання послуг. Ми створюємо власну систему реабілітаційних центрів для ветеранів війни і запускаємо три профільні центри. В одному з них, який функціонує на базі "Лісової галявини", буде створено тренінговий центр для тих, хто працює з ветеранами та їхніми близькими. Також центр сімейної реабілітації в Клевані і центр у Циблях. У цих установ є свої напрямки роботи і вони їх розвивають. Крім того, ми хочемо зробити якісний аудит тих послуг, які є в обласних госпіталях ветеранів", - розповіла міністр ветеранів.

За її словами, кожен госпіталь ветеранів війни в рамках медичної реформи має боротися за свого клієнта.

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"На думку самих ветеранів, наразі деякі госпіталі не здатні надавати послуги з реабілітації: не мають обладнання, профільного персоналу й інших можливостей. Відомство і ветерани самі визначатимуть суб'єктів надання послуг. Це асть змогу створити здорову конкуренцію серед керівників госпіталів у боротьбі за клієнтів, а отже активно працювати над рівнем надання послуг", - зазначила Коляда.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166741
 
 
 Топ коментарі
 
Можна приймати програми реабілітації, багато говорити... Але лікарі вже не вірять владі, особливо зеленій владі. Скоро будете шукати лікарів із мікроскопом.
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да, мы уже в курсе. Медкомисия по особенностям походки ветеранов распределяет их по изоляторам.
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не читал, но так понимаю, что теперь лечить раненых можно в сизо, зеленский
с судьями вамь вась, постанову хлобысь и отдыхай на нарах
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Можна приймати програми реабілітації, багато говорити... Але лікарі вже не вірять владі, особливо зеленій владі. Скоро будете шукати лікарів із мікроскопом.
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Зеленій владі вже більше ніхто не вірить
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Тут суть очевидно не в тому. "ветеранські" організації отримують з держ-бюджету мільярди гривень, ця тема якось піднялась в засобах масової інформації і зникла, але гроші очевидно залишились і їх потрібно якось відмити, тож мінветеранів і за мінветиранилось...
Питання; а на чию долю коштів більше приходиться, на самих ветеранів, чи їх "реабілітаторів"...
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да, мы уже в курсе. Медкомисия по особенностям походки ветеранов распределяет их по изоляторам.
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не читал, но так понимаю, что теперь лечить раненых можно в сизо, зеленский
с судьями вамь вась, постанову хлобысь и отдыхай на нарах
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А що зараз потрібно хлопцям, які постраждали у боротьбі з терористами? І що потрібно сім'ям тих Героїв, які загинули? Може вони самі скажуть?
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І займатися цим доручать сепарші королевській
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Первая на днях Ирка Геращенко спустя пять лет вспомнила о реабилитации а тогда склероз мешал.. Мінветеранів анонсувало зміну підходу до реабілітації бійців - Цензор.НЕТ 3434
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