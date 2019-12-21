 Швидкий та дієвий інструмент допомоги, - Пристайко пояснив, навіщо закордонний паспорт для виїзду в РФ

Про це в твітері повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

"Втрата старої аналогової "книжечки" - це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами - це швидкий та дієвий інструмент допомоги від наших консулів", - написав міністр.

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Нагадаємо, з 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта, але тільки для громадян України, які виїжджають з України на територію РФ.

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