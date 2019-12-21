EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  3338  78
Все про:закордонний паспорт (50) Росія (14729) Пристайко (298)

 Швидкий та дієвий інструмент допомоги, - Пристайко пояснив, навіщо закордонний паспорт для виїзду в РФ

Використання біометричного паспорта для в'їзду Російську Федерацію для громадян України дозволить скоротити бюрократичну тяганину в разі втрати документа.

Про це в твітері повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ.

"Втрата старої аналогової "книжечки" - це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами - це швидкий та дієвий інструмент допомоги від наших консулів", - написав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З березня для виїзду з України в РФ потрібен буде закордонний паспорт, - Гончарук

Швидкий та дієвий інструмент допомоги, - Пристайко пояснив, навіщо закордонний паспорт для виїзду в РФ 01

Нагадаємо, з 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта, але тільки для громадян України, які виїжджають з України на територію РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ дозволив банкам обслуговувати клієнтів за закордонними паспортами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166740
 
   
 Топ коментарі
 
Якщо громадянин України вирішив їхати на росію, то йому не паспорт треба давати😏
 показати весь коментар
 
зачем такие заморочки?
в кацапию? - зеленкой на лбу крест и отбирается украинский паспорт.
 показати весь коментар
 
Если Дрыстайко укрепляет связи с врагом, то кто он тогда является? Швидкий та дієвий інструмент допомоги, - Пристайко пояснив, навіщо закордонний паспорт для виїзду в РФ - Цензор.НЕТ 4243
Швидкий та дієвий інструмент допомоги, - Пристайко пояснив, навіщо закордонний паспорт для виїзду в РФ - Цензор.НЕТ 7480
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Якщо громадянин України вирішив їхати на росію, то йому не паспорт треба давати😏
 показати весь коментар
 
 
Або пістолет, щоб одразу застрелився.
 показати весь коментар
 
 
Згідний. Паспорт забирати. А давати новий чемодан і квиток в один кінець. А при перетині кордону - видаляти з усіх баз навіть згадку про репатріанта. Чому репатріанта? Бо українцю в кацапії нічого робити.
 показати весь коментар
 
 
Удалять его с баз данных не стоит, наоборот, создавать базу данных о идиотов, которые туда едут, это типичные мышебратья, делать в Украине им нечего, и жить им у нас не стоит, вообще жить не стоит.
 показати весь коментар
 
А если у гражданина Украины есть необходимость визита в РФ по личным целям? Как например у меня, а именно утрата отца. Так специально для этого мне нужно делать биометрику?
 показати весь коментар
 
лять,год назад такое в страшном сне не приснилось бы...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если Дрыстайко укрепляет связи с врагом, то кто он тогда является? Швидкий та дієвий інструмент допомоги, - Пристайко пояснив, навіщо закордонний паспорт для виїзду в РФ - Цензор.НЕТ 4243
Швидкий та дієвий інструмент допомоги, - Пристайко пояснив, навіщо закордонний паспорт для виїзду в РФ - Цензор.НЕТ 7480
 показати весь коментар
 
 
Взагалі, треба копіювати досвід Ізраілю. У них є перелік країн-ворогів, відвідування яких громадянам Ізраїлю заборонено, а у випадку відвідування, ізраїльтяни несуть відповідальність за законом.
 показати весь коментар
 
 
Законодавство Ізраїлю оперує поняттям івр. מדינת אויב‎ - «ворожа держава». ...Закон про порушників кордону від 1954 року, з урахуванням всіх поправок, встановлює для громадян Ізраїлю кримінальну відповідальність за відвідування без спеціального дозволу міністерства внутрішніх справ таких країн, визнаних ворожими: Іран, Сирія, Ліван, Ірак, Саудівська Аравія, Ємен.
 показати весь коментар
 
 
зачем такие заморочки?
в кацапию? - зеленкой на лбу крест и отбирается украинский паспорт.
 показати весь коментар
 
 
Когда говорят: А вот при Порошенко такого небыло!
... мне сразу вспоминается: А вот при немцах был Порядок!
*)
 показати весь коментар
 
 
Wenn die Soldaten
durch die Stadt marschieren,
Offnen die Madchen
die Fenster und die Turen.😋
 показати весь коментар
 
 
Kommen die Soldaten
Wieder in die Heimat,
Sind ihre Mädchen/Seiet, ihre Mädchen,
Alle schon verheirat'.
 показати весь коментар
 
 
Ще трохи ЗЄ "порядку"--і заскавулиш не лише за Порошенком,а й за німцями і комуняками з їх ГУЛагами.
 показати весь коментар
 
 
"Эхо России" Когда мир убедился, что перед ним вруны - нас стали обходить
17 декабря, 2019 - 17:06
Швидкий та дієвий інструмент допомоги, - Пристайко пояснив, навіщо закордонний паспорт для виїзду в РФ - Цензор.НЕТ 6364За ложь в российской антидопинговой ассоциации русский спорт отстранили от участия в международных соревнованиях на четыре года. До этого была ложь в политике - "их-там-нет", "мы-не сбивали", "мы-не-вмешивались-в-выборы" и т.д. Была постоянная ложь собственным гражданам и о пенсионном возрасте, и об уровне жизни. Было постоянное сокрытие сверхвеликих доходов, была ложь судей, выносящих абсурдные приговоры по болотному и московскому делу, была ложь свидетельских показаний. Море лжи, в котором, кажется, не видно ни одного островка правды.
Современная российская власть обнаружила, что правду говорить вовсе не обязательно. Можно и нужно говорить то, что тебе выгодно не зависимо даже от того, верят тебе, или уже не верят. Врать, что называется, на голубом глазу. Какое великое открытие!
Другие народы открывают законы мироздания, осваивают тончайшие медицинские технологии, раскрывают тайны древних цивилизаций, а наши правители открыли свой know how - врать на каждом шагу. Такое беззастенчивое вранье в глаза без всякой даже попытки выдать ложь за правду - это открытие путинского правления, с энтузиазмом принятое очень многими его клевретами и подданными, да и немалым числом зарубежных эпигонов современной российской власти.
Совершившие это "великое" открытие в области морали безотносительно к их отношению к религии, являются стопроцентными твердокаменными материалистами, самим поведением своим свидетельствующими, что никакой идеальной сферы не существует. Нет ничего истинного, прекрасного и совершенного. Старина Платон может идти спать. Его диалоги - шизофренический бред.
Однако же вся история человеческой культуры от первых письменных текстов до сего дня свидетельствует об обратном. Мир стоит на правде, порядок космоса, общества, семьи и внутренний строй человека зиждутся на соответствии тому, что арии именовали ритой, египтяне - маат, а мы, славяне - правдой.
Без этого соответствия космос начинает разрушаться и быстро превращается вокруг лжеца в пыль. Гибнет и лжец и следующие ему. Отец лжи - сатана. Иисус утверждает это в Евангелии вполне определенно, а о сатанинской природе лжи было известно за тысячелетия до пришествия Иисуса в мир.
Люди говорят неприятную им правду и воздерживаются от удобной лжи не потому что они - дураки, а как раз наоборот - потому что они умные и знают, что заканчивается любая ложь полным позором и гибелью. А вот круглые дураки думают по своей дикости и глупости, что на лжи можно прожить, игнорируя, а подчас и не ведая бесчисленных доказательств торжества правды. Дураки ведь не только глупы, они и невежественны.
То, что нынешняя ложь, как форма жизни, приведет к гибели самих лжецов - нет сомнения. Но становится страшно от мысли, как долго после их гибели придется нам отмываться друг перед другом и перед всем миром от этой лжи.
Среди порядочных людей слову человека верят. Наши дураки, принятые в общество людей порядочных, воспользовались этим и стали врать напропалую. Когда мир убедился, что перед ним вруны, нас стали обходить, стали чураться, начали общаться не забывая, что ни единому слову и уверению, исходящему от Кремля, верить нельзя. Как теперь восстановить доброе имя России, ее репутацию. Сколько поколений порядочных людей должны будут буквально распинать себя правдой, чтобы имя "лжец" отошло от нас.
Дуракам-лжецам это всё неважно. Они, как сказал когда-то Бисмарк, способны учиться только на собственных ошибках, да и то - далеко не всегда. Как и в сегодняшнем случае с ВАДА, как и в тупом покушении на Скрипалей, как и со сбитым Боингом, просто скажут, икнув, "не повезло", "не потрафило", "не легло" . Дураки, они ведь и есть дураки.
Андрей Зубов
 показати весь коментар
 
 
Мокша наче й правду пише,крім того,що кацапи є слов"янами.
 показати весь коментар
 
Достаю из широких штанин,
Дубликатом бесценного груза,
Но карманы я на спор зашил...
Не избежал потому я конфуза..
 показати весь коментар
 
 
Я достаю из широких штанин,
И все возмущенно кричат: "гражданин !"
 показати весь коментар
 
То, что говорят эти дебилы, лучше не слушать. Раньше в Правительстве были дебилы. Теперь Правительство дебилов....
 показати весь коментар
 
 
По сообщениям из Италии,в стране проходят массовые арест итальянских мафиози с времен 1992 года.Масштабные аресты осуществляют карабинеры.На сегодня арестовано более 350 известных мафиози.В 1992 году было арестовано и осуждено 350 мафиозо.Вот это я понимаю работа
 показати весь коментар
 
А Петро с Климкиным, лопухи, про это даже не задумывались!
 показати весь коментар
 
 
А на що нам ті, хто їздить в раську федераську? Це не українці - це малоросісянці.
 показати весь коментар
 
 
Смеяться уже нужно? Так вот он какой - юмор для Ылиты 8%-ной..
 показати весь коментар
 
А навіщо ти ніки міняєш? На Цензорі це заборонено
🤔
 показати весь коментар
 
 
Слуги поступово привчають що запаребрік не такий вже і ворог.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
30 серебрянников совсем деградировал Швидкий та дієвий інструмент допомоги, - Пристайко пояснив, навіщо закордонний паспорт для виїзду в РФ - Цензор.НЕТ 8081
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тебя кто к этому приучил? ПЕС?
 показати весь коментар
 
Смена конституции россии совсем скоро.Предлагается в графе национальность внести правку и убрать всяких калмыко-чечно-удмуртов и прочих чукчей называть россиянин.все национальности и народности будут ликвидированы под корень.Валерий Зорькин,глава конституционного суда россии сказал.Желательно ничего не менять.Значит будут менять.все в будет в точности до наоборот.это россия,а не какие то США
 показати весь коментар
 
 
Пенюнчики, а че Педро не ввел?
Липецк помешал???
🤗
 показати весь коментар
 
 
Чому не на мооови? Ты зраааднык! Гав-гав!
 показати весь коментар
 
 
боялся лишиться титула- "Почётный налогоплательщик России!"
"это вам- не это..."- любил поговаривать он
 показати весь коментар
 
 
по сути правильно, но нужен визовый режим
 показати весь коментар
 
Зрада зрадная!На святое позарились!У ******** приднестровской мафии кровные связи с липецком обрывают!Свободу Безвизу!Тамжежнашелюди!Пупинвведи!
 показати весь коментар
 
Интересная логика. Паспорт можно потерять только в РФ ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору