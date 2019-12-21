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Матеріали за темою:
Все про:Газпром (480) Нафтогаз (658) транзит газу (132) Вітренко Юрій (90)

 "Газпром" відмовився брати на себе українські законодавчі та регуляторні ризики, тому контракт на організацію транзиту укладений із "Нафтогазом", - Вітренко

Російський монополіст "Газпром" не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства і регулювання.

Саме цим, як заявив у фейсбуці виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, пов'язана необхідність підписання транспортної угоди між українською і російською компаніями, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіщо потрібен Нафтогаз між Газпромом і оператором? Справа у тому, що Газпром не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства і регулювання, особливо ризики змін у нормативно-правовій базі, які можуть статися щодня. Нафтогаз є  пристосованіший до таких ризиків, оскільки це національна компанія, акціонером якого є український уряд", - написав Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підписана і добре збалансована, - Шефчович про газову угоду України та РФ

За його словами, угоду про організацію транзиту між НАК і "Газпромом" буде укладено на п'ять років, з певними обсягами, під які "Нафтогаз" забронює потужності у Оператора газотранспортної системи України.

"За ці потужності Газпром гарантовано має заплатити Нафтогазу, а Нафтогаз потім оператору. В угоді між Газпромом і Нафтогазом буде наперед визначений тариф. І вона буде укладена за міжнародним правом і з міжнародним арбітражем", - зазначив Вітренко.

Зі свого боку, угода між НАК і оператором буде стандартним договором на транспортування і з тарифами, які затверджуються українським регулятором.

Також читайте: Протокол переговорів про транзит газу між Оператором ГТС України і "Газпромом". ДОКУМЕНТ

Газпром відмовився брати на себе українські законодавчі та регуляторні ризики, тому контракт на організацію транзиту укладений із Нафтогазом, - Вітренко 01

Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператор ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років і буде мати можливість пролонгації ще на 10 років.

Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166737
 
 
 Топ коментарі
 
Кароче кручу верчу.. наи..обмануть хочу...Ясно что ничего не ясно.
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Виїб....ли москалі моніку і його зелених клоунів у хвіст і гриву...
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Кароче кручу верчу.. наи..обмануть хочу...Ясно что ничего не ясно.
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Т.Е. сначала орали, что оператор нужен в соответствии с европейским ,типа, законодательством. Украина на это согласилась и создала оператора.Но договор все же не с ним , а с Нафтогазом..........
Кто тупой , а кто еще тупее?
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Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.Источник: https://censor.net.ua/n3166735
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Подписали договор через прокладку Коломойши, а если что все претензии к Укрнафте, Рф полностью умыло руки.
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А можете цитату, де у Вітренка про «Укрнафту» ?
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Нафтогазом, все равно очередная прокладка.
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Ну, що.

При всьому, тому, команді Коболєва і Вітренко, респект.
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соя топить за хазяйське корито, перевзулись в повітрі миттєво
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cumhachd eòlais - а где она не права и в чем?...

Всю правду написала....
Быть порохоботом-дрочером, так же стыдно как и зе-дрочером....- никакой разницы...
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Бачу, тема дрочіння, для Вас дуже важлива.
Не одружені ?
Фаріон файна дівка.
Не баріться.

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Правда для зебов и суть подобных "националистов", приведших к власти убийцу-Януковича и Зелемойского...
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...мамзєль іще про "зашквар" не згадала - теж касабський вкид 2015 року

Іван Соболь‏ @Sob762 21 час назад

1.Я не знаю хто перший зрозумів вплив соцмереж на процеси у країні - Америка, Москвоцапія чи китайці. Майже одночасна поява фейсбуків/твіттерів та одноглазників/вконтадрочерів дозволяє мені припустити, що цей вплив визнали і почали досліджувати в один і той же час.2.І перше, що спало на думку високочолим окулярникам з бородами(чи гаспадам з пагонамі, не суть), - це схожість мереж з дитячими колективами молодшого віку. І там, і там так само Вова бреше, Коля хизується, Маша вийобується, а Юля - скаржиться на лиху долю.

3.І там, і там - для того, щоб усунути подразник(******** Вову по їбалу за брехню чи відшукати фоловера і дати тому просратися за наклеп), треба зробити певний комплекс дій, які підпадають під означення "овчінка видєлкі нє стоіт". Простіше перевести стрілки на "сам дурак".

4."Ага" - сказали окулярники/гаспада в пагонах - "Якщо ми почнемо впливати на людей через соціальні мережі, то нам одразу потрібен дієвий контрзасіб проти резонних зауважень та звинувачень у брехні, які неодмінно з'являться у відповідь на наші вкидання".
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5.А тепер згадайте дитячий садочок. І дівчинку Наташу, яку називали "смердючкою". І хай би як слушно та резонно потім та Наташа не казала про щось очевидне - ******* ровесники брали її на кпини і категорично не сприймали. Мовляв, "що з неї взяти, вона ж - вонючка".
6. "Евріка!" - заверещали бородані/гаспада з погонами - "Можна починати наші вкидання, дієвий спосіб протидії контрпропаганді знайдено!". Коротше. Як тільки починалися спецоперації у соцмережах, то одразу в інфопросторі з'являвся нормально залегендований персонаж і видавав.
7.Давав просту відповідь на питання, що вже починали з'являтися. У нашому випадку в 2015 році таким персонажем став гаспадін Андрєй Ілларіонов. Чому в 2015-у? Бо Москвоцапія зрозуміла, що війною Україну не візьмеш. Що краще роздмухувати внутрішні чвари. Що дешевше через інтернет.
8. Дальше ви знаєте. Ілларіонова підхопили всі, кому бракувало аргументів чи доказів. Всі, кому треба було підтвердити бюджети. Всі, кому хтось не давав провернути свою оборудку з підконтрольними пустобріхами імені Моніки Клінтон. Шабуніни, лєщенки та прочі станки.
9.А вже потім це взяли на озброєння і пересічні гражданє. Бо зручно і не напружуєшся. А потім навіть вилізло піддувайло мадам Кольчуги - пан Кент. І теж туди саме. Cui prodest, кажете? Всім. Всім стало в пригоді просте слово - "порохоботи".
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Нагадує члєнкиню КПСС Фаріон Іріну.
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ви, як фахівець по газових питання, плюси якісь знайшли ?
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Пані, він фахівець з сої, корита, і трохи сапожник.
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тобто він представляє кацапських виробників шоколаду, які конкурують з Рошеном ?
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Так. Бо всі хто, хоч раз попробував «Рошен», більше ніколи не доторкнуться, до гімна «Фабрікі Бадаєва».
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Маме Коболева нада менять "прокладку"..
Может и она "прокладка"..
Голодомор мам "Нафтогаза" грядет!
Таак пееррреживаю , шо ОЙЦ!
🤣🤣
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Коболєв добився виплати Україні 3 000 000 000 долларів.
А ти?
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Чехов умер в 44 года.
Пушкин в 33. Маяковский застрелиллся в 36.
Есенин повесился в 30.
А что сделал ТЫ для Пенсионного фонда??
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Доброго всім українцям здоров'я на довгі роки
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Прально робиш! Повага!
Я Пенс даавно..😁
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Ну, бач. Виходить, плачу тобі пенсію.

А ти, хочеш зрубати сук, на якому сидиш.

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Я на пенсію не живу..тільки на цигарки вистачає..
А тебе трохи захищав..в свої роки..
Здоров'я Вам і Віри в Україну!
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Дякую. А я от кинув курити.

І теж, було діло, Вас захищав. Від призову не косив.
Удачі.
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Цього не буде.

73,22% не дадуть їм це зробити.
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Шо Ви маєте проти Євреїв??
Жидами називають євреїв тільки поляки..
Це в них така мова, державна...
Ізраїль називають Жидовством..
Знаю, командувам ними, поляками..
Не було проблем ніяких..
😁
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Мало того, кацарівський Газпром вважає, що мати справу зкобидєвсько-вітренківським Нафтогаз ом більш надійно, ніж з турборежимною непередбачуваною зеленою владою України.
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Так. От претензий отказались письменно? То есть бумажка у Газпрома в руках?
А гле подписи под соглашением? Там же где и обмен?
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И сколько денег вбухали в этот ненужный амбалдинг?
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Зима теплая, х-лы не замерзают, Северный Поток - 2 под санкциями, в Москве стреляют, авианосец сгорел, подлодки утонули, Газпром на кукане с 3 ярдами баксов торчит. Что это? Это Путин всех переигрывает.
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Не переиграл твоею Монику Зеленски? Вместо 10 лет , только 5 , вместо 87 млрд газа только 40 . Так что это ?
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Причем потепление происходит из-за высокой концентрации пердёжного газа, выделяемого при бомблении ватных пердаков.
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если сам баран - то попробуй почитать что люди пишут...
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В чем победа Монике Зеленски и ее зелёного говна в контракте по газу ? Вместо 10 лет , только 5 , вместо 87 млрд газа 40 .
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Денни, перестань. На следующий нормандский кабаев привезет монике недостающие унитазы, моника сделает фракцию и пресуху. Ґ+Ґ отправит текущего генпродюсєра на мэра Киева. К тому времени Украина будет устойчиво сидеть на газовой игле московии, да и на маневренных мощностях электроэнергии тоже... Земельная реформа поможет Зэ обюджетить пару трускавецких интенсивов. Бабушка Кало докажет в Пещерном суде, что все приваты ей должны, как земля колхозам, пожизненно. Украина перейдет на президентско-зеленскую форму правления. Барельефы баканова, раздирающему пасти чертям, будут украшать каждый вход в местные лунапарки. Детей будут массово принимать сначала в зебенята, потом в зебенеры... Всех обладателей IQ выше 30 автоматически приравняют к порохоботам со всеми вытекающими пожизненно.
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А зачем тогда потужни нафтогазовцы приняли этот, как его, анбандлинг?
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Виїб....ли москалі моніку і його зелених клоунів у хвіст і гриву...
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"Эхо России" Цена российского газа в Европе рухнула до минимума за 15 лет
2 декабря, 2019 - 19:09
"Газпром" отказался брать на себя украинские законодательные и регуляторные риски, поэтому контракт на организацию транзита заключен с "Нафтогазом", - Витренко - Цензор.НЕТ 9598«Газпром» столкнулся с резким падением цен на газ на ключевом европейском рынке. В третьем квартале средняя цена реализации тысячи кубометров топлива в ЕС составила 169,8 доллара, сообщила компания комментарии к отчету по МСФО. По сравнению со вторым кварталом (205,1 доллара) российский газ стал дешевле на 18%, а в годовом выражении цены рухнули на 32%.
Настолько дешево продавать газ в Европе «Газпрому» не приходилось с 2004 года - тогда средняя цена составляла 137,7 доллара, но уже в 2005-м поднялась выше 190 долларов вслед за нефтяными котировками.
Даже в кризисном 2016 году, когда контрактные цены газа обвалились из-за привязки к нефти, «Газпром» зарабатывал больше - в среднем 176 долларов за тысячу кубов.
Газ в ЕС стремительно дешевеет из-за наплыва СПГ из Катара и США, которые продолжают наращивать мощности по сжижению, несмотря на то, что предложение на мировом рынке уже превышает спрос. Из-за избытка цены на газ Азии, куда традиционно направлялись вереницы танкеров, рухнули вдвое. Впервые с 2015 года на мировом рынке сложилась ситуация, когда газ в Европе стоил дороже, чем СПГ в Азии: в результате ближневосточным и американским производителям стало выгоднее отправлять грузы на европейский рынок.
Это еще больше ударило по ценам. На крупнейшем газовом хабе - TTF в Нидерландах - стоимость газа с немедленной поставкой за год рухнула на 57% и едва превышают 110-120 долларов за тысячу кубометров.
«Газпром» продает газ дороже - по долгосрочным контрактам, которые лишь частично учитывают спотовые цены, но масла в огонь подливает падение спроса - на 4% за квартал и 8% год к году. За июль-сентябрь выручка «Газпрома» на европейском рынке обвалилась почти вдвое - с 934,7 до 586,7 млрд рублей.
Экспорт в ЕС - самый рентабельный бизнес для компании, напоминает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук: компенсировать провал на европейском рынке пока бессильны как повышение цен внутри России (на 5,7%), так и рост продаж в страны бывшего СССР (на 21%). Общая выручка «Газпрома» упала на 16%, чистая прибыль -на 40%, ****** - на 44%.
В результате компания, обладающая крупнейшими в мире запасами газа и монопольным правом на его экспорт по трубопроводам, стала убыточной по денежным потокам. Получив 270 млрд рублей от операционной деятельности, «Газпром» потратил 436 млрд рублей на капитальные стройки и завершил квартал с кассовым разрывом на 166 млрд рублей.
Покрывать его пришлось за счет долга, продажи собственных акций с баланса и проедания денежной подушки, накопленной на банковских счетах. Будучи отрезанным от рынка еврооблигаций из-за риска ареста активов по искам «Нафтогаза», «Газпром» переключился на банковские кредиты: он привлек 1,4 млрд евро у итальянского Intesa, 1 млрд евро у Natixis и MUFG, а также около 220 млн евро у ВТБ.
Общий долг «Газпрома» вырос с 3,711 до 3,818 трлн рублей, а чистый (то есть не покрытый наличными на счетах) взлетел на 19% - с 2,07 до 2,467 трлн рублей.
Топ-менеджмент холдинга продолжает излучать уверенность и в ходе телеконференции с инвесторами заявил, что ждет роста цен на газ до 200 долларов и выше в 2020-21 гг. Но в прогнозы «Газпрома» не верит даже российский Минфин: в бюджет 2020-22 гг он заложил 179-184 доллара за тысячу кубов.
Впрочем, и эти ожидания могут оказаться слишком оптимистичными, считают аналитики Goldman Sachs. Официальный прогноз Минэнерго США предполагает, что в 2020 году экспорт СПГ вырастет вдвое, Катар в ноябре объявил о планах в 1,5 раза увеличить мощности по сжижению.
В этих условиях газовый рынок продолжит захлебываться в избыточном предложении, а цены в Европе упаду еще на 22% - с 5,04 до 3,90 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), или 90 долларов за тысячу кубов, считает GS.
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Одни вкидывают..
Другие баламутят..
Третьи облизывают..
Четвертыя пенку снимают..
Круговорот лайна в природе..
А Я прикалываюсь от ыкыкспердов!
🤣🤣
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"Эхо России" Продолжавшиеся пять лет попытки «Газпрома» обогнуть Украину газовой трубой и лишить Киев доходов от транзита - закончились провалом
21 декабря, 2019 - 22:59
"Газпром" отказался брать на себя украинские законодательные и регуляторные риски, поэтому контракт на организацию транзита заключен с "Нафтогазом", - Витренко - Цензор.НЕТ 7289Продолжавшиеся пять лет и стоившие 20 млрд долларов попытки «Газпрома» обогнуть Украину газовой трубой и лишить Киев доходов от транзита - закончились провалом.
По итогам переговоров в Минске Россия и Украина договорились о продолжении транзита российского газа в Евросоюз через украинскую ГТС.
Согласно протоколу, подписанному главой «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком, который опубликовало правительство Украины, российская компания в 2020 прокачает через Украину как минимум 65 млрд кубометров. Это минимальный объем, в случае недопоставки которого «Газпрому» придется платить штраф.
В 2021-24 гг транзит составит 40 млрд кубометров. Сейчас «Газпром» качает через Украину 90 млрд кубов.
Тариф на прокачку, согласно протоколу, должен быть «конкурентным» и соответствовать ценам в Западной Европе. По данным «Интерфакса», «Нафтогаз» требовал повышения тарифа с 2,61 доллара за тысячу кубометров до 3,21 доллара (при условии бронирования прокачки на 60 млрд кубов).
Это в 1,5 раза выше, чем, по данным «Газпрома», могли бы обойтись поставки по «Северному потоку-2» (2,1 доллара), достроить который в срок помешали санкции США и медлительность правительства Дании.
Одновременно «Газпром» после 3 лет судов, апелляций и арестов имущества соглашается выплатить «Нафтогазу» долг по решению Стокгольмского арбитража. До 29 декабря он обязуется перечислить 2,9 млрд долларов. Эта сумма включает как основной долг (2,56 млрд долларов), так и накопленные пенни.
«Нафтогаз» в свою очередь отзывает иск на 12,2 млрд долларов и 1,33 млрд кубометров газа (без денежной оценки). Власти Украины снимают арест с имущества «Газпрома», наложенный в качестве обеспечительных мер.
Если эти пункты будут выполнены, Россия «рассмотрит возможность» поставки газа Украине по цене, привязанной к котировкам европейского газового хаба (NCG). При этом возможна «обоснованная скидка с учетом объемов поставок», говорится в протоколе.
«Подписанный протокол уже работает», - сообщил ТАСС глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Сегодня в Вене идет работа по подготовке межоператорского соглашения», - добавил он. Этот документ «Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины», при этом Нафтогаз» выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.
Кроме того, «Газпром» и правительство Украины намерены подписать мировое соглашение, по которому будут сняты претензии Антимонопольного комитета Украины, оштрафовавшего российскую компанию на 7,4 млрд долларов (172 млрд гривен).
Украина начала процесс взыскания активов «Газпрома» в 2017 году. «Газпром» заявлял, что принял решение оспаривать в украинских судах действия Министерства юстиции Украины по наложению арест и их принудительной продаже. Слушания по арбитражному разбирательству были назначены на июнь 2021 года в Женеве.
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Jesli eta informacija pravilnaja tarif jest 3.21 dolara za 1000 kubo metrov,tak ne tak mnogo i polucajtsia za tranzit.Jesli 40 miliardov kub metrov,tak polucajem 120 milionov v god.Gde tut 3 miliarda?
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це не тариф точок входу і виходу, а по старій методі - за 100км, а середня довжина транзиту бл.1250км
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Что тут неясного? Витренко с Коболевым всеми силами стремятся остаться при корыте, отсюда и возникает нагромождение "трудностей", иначе быстро от сиськи отлучат.
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Фамілію цей "оператор газотранспортної системи" має?
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порохососы! последний шанс для вас, принести хоть какую то пользу обществу! "Газпром" отказался брать на себя украинские законодательные и регуляторные риски, поэтому контракт на организацию транзита заключен с "Нафтогазом", - Витренко - Цензор.НЕТ 2075
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а Европеиские условия готов, эх чего я тут, при чём тут Европа в сделке двух дружественных стран.
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Цивилизованное решение вопроса, во всем бы так.
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это пустые отговорки. но в них есть некий смысл, - хохлы думают, что умнее всех, на скоряк организовали опЕратора вроде как в ЕС. филькина грамота договор с новЫм оператором. хохлы ушлые, но есть ушлее.
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ну, твоих тупорылых сороичей таки на 3 ярда развели, так что раздвигай булки с достоинством, ты же скрепоносец
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спроси у своих, так зрада чы перемога? определись. ты все читай о чем я пишу и не выхватывай из контекста. там выше я написал то, что сейчас ты нацарапал.
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Назад в будущее 2009 или как коррупционная прокладка росукренерго меняет вывеску на нак Нафтогаз...😄возглавить его должна полюбе Юля, она лучше всех в мире знает толк в газовых махинациях😄
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спецоперация "Сбрось маму с поезда"
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30 млрд кубов это самоокупаемость ГТС (??хотя вроде раньше говорили о 40-50-60 лярдах)
Пару сотен млн долларов в год за транзит решают ровным счетом ничего. А без него Газпром бы платил миллиардные штрафы клиентам в Европе..
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Короче все расчеты будут идти через Нафтогаз и сомневаюсь что все до цента будет доходить до бюджета и самого оператора ГТС.
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срочно проводить ракетные стрельбы на 1200 км по надводным и наземным целям.
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Как интересно! А нам то шо? Газ для украинцев по чем будет?
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Понятное дело. Откуда еще брать многомиллионные зарплаты??? И второе. Вот конкретная цена, котгрую заплатила Украина за визит зеленого недоразвитого в Париж. 12,5 млрд дол.....
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Pavlo Klimkin

@PavloKlimkin

·7 ч

В газових домовленостях з РФ завжди є дві частини: публічна і непублічна. Москва нічого просто так не робить. Ніколи. Далі буде. І не тільки по поставках газу в Україну
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ракетные стрельбы на 1200 км. по надводным и наземным целям вчера?
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*** неужели у нас гражданская вайна?
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Юрий Бутусов, если Ты Патриот, )(уячь весь биоматериал на трансляциях, простым способом, спрашивай у каждого:...... сделайте простой выбор в своей жизни, портрет законтаченной урки в школе у своего ребенка, или смерть?...........................таким вопросом легко понять кто есть кто.
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я в шоке, Билецкий против продажи земли, шо тварится?
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Да все хорошо !
.
3енелейсские получили 2 млрд - откупа , а Украина вместо 14, 9 млрд получает 2, 9 млрд..
И РФ --ДОВОЛЬНА .
.
ВСЕ КАК БЫ ПО СЕРЕДИНЕ,,,
,
ВСЕ ХОРОШО !
,
Идем смотреть сериал--- СЛУГА нАРОДА !
.

.
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Нельзя верить никогда:
Клятве наркомана,
слезам проститутки и обещаниям *****.

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Надо спрашивать не "Зачем нужен "Нафтогаз" между "Газпромом" и оператором?"
А зачем называть "Нафтогаз" оператором? Зачем эта схема для лохов? Зачем два тарифа?
Зачем Газпрому один тариф, а "В свою очередь, соглашение между НАК и оператором будет стандартным договором на транспортировку и с тарифами, утверждаемыми украинским регулятором"???!!!
Это очень напоминает схему Фирташа с Газпромом из нулевых годов...
Пассажиры и лохи схавают?
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