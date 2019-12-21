 "Газпром" відмовився брати на себе українські законодавчі та регуляторні ризики, тому контракт на організацію транзиту укладений із "Нафтогазом", - Вітренко

Саме цим, як заявив у фейсбуці виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, пов'язана необхідність підписання транспортної угоди між українською і російською компаніями, інформує Цензор.НЕТ.
"Навіщо потрібен Нафтогаз між Газпромом і оператором? Справа у тому, що Газпром не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства і регулювання, особливо ризики змін у нормативно-правовій базі, які можуть статися щодня. Нафтогаз є пристосованіший до таких ризиків, оскільки це національна компанія, акціонером якого є український уряд", - написав Вітренко.
За його словами, угоду про організацію транзиту між НАК і "Газпромом" буде укладено на п'ять років, з певними обсягами, під які "Нафтогаз" забронює потужності у Оператора газотранспортної системи України.
"За ці потужності Газпром гарантовано має заплатити Нафтогазу, а Нафтогаз потім оператору. В угоді між Газпромом і Нафтогазом буде наперед визначений тариф. І вона буде укладена за міжнародним правом і з міжнародним арбітражем", - зазначив Вітренко.
Зі свого боку, угода між НАК і оператором буде стандартним договором на транспортування і з тарифами, які затверджуються українським регулятором.
Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператор ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років і буде мати можливість пролонгації ще на 10 років.
Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.
Кто тупой , а кто еще тупее?
При всьому, тому, команді Коболєва і Вітренко, респект.
Всю правду написала....
Быть порохоботом-дрочером, так же стыдно как и зе-дрочером....- никакой разницы...
Не одружені ?
Фаріон файна дівка.
Не баріться.
Іван Соболь @Sob762 21 час назад
1.Я не знаю хто перший зрозумів вплив соцмереж на процеси у країні - Америка, Москвоцапія чи китайці. Майже одночасна поява фейсбуків/твіттерів та одноглазників/вконтадрочерів дозволяє мені припустити, що цей вплив визнали і почали досліджувати в один і той же час.2.І перше, що спало на думку високочолим окулярникам з бородами(чи гаспадам з пагонамі, не суть), - це схожість мереж з дитячими колективами молодшого віку. І там, і там так само Вова бреше, Коля хизується, Маша вийобується, а Юля - скаржиться на лиху долю.
3.І там, і там - для того, щоб усунути подразник(******** Вову по їбалу за брехню чи відшукати фоловера і дати тому просратися за наклеп), треба зробити певний комплекс дій, які підпадають під означення "овчінка видєлкі нє стоіт". Простіше перевести стрілки на "сам дурак".
4."Ага" - сказали окулярники/гаспада в пагонах - "Якщо ми почнемо впливати на людей через соціальні мережі, то нам одразу потрібен дієвий контрзасіб проти резонних зауважень та звинувачень у брехні, які неодмінно з'являться у відповідь на наші вкидання".
6. "Евріка!" - заверещали бородані/гаспада з погонами - "Можна починати наші вкидання, дієвий спосіб протидії контрпропаганді знайдено!". Коротше. Як тільки починалися спецоперації у соцмережах, то одразу в інфопросторі з'являвся нормально залегендований персонаж і видавав.
7.Давав просту відповідь на питання, що вже починали з'являтися. У нашому випадку в 2015 році таким персонажем став гаспадін Андрєй Ілларіонов. Чому в 2015-у? Бо Москвоцапія зрозуміла, що війною Україну не візьмеш. Що краще роздмухувати внутрішні чвари. Що дешевше через інтернет.
8. Дальше ви знаєте. Ілларіонова підхопили всі, кому бракувало аргументів чи доказів. Всі, кому треба було підтвердити бюджети. Всі, кому хтось не давав провернути свою оборудку з підконтрольними пустобріхами імені Моніки Клінтон. Шабуніни, лєщенки та прочі станки.
9.А вже потім це взяли на озброєння і пересічні гражданє. Бо зручно і не напружуєшся. А потім навіть вилізло піддувайло мадам Кольчуги - пан Кент. І теж туди саме. Cui prodest, кажете? Всім. Всім стало в пригоді просте слово - "порохоботи".
Может и она "прокладка"..
Голодомор мам "Нафтогаза" грядет!
Таак пееррреживаю , шо ОЙЦ!
🤣🤣
А ти?
Пушкин в 33. Маяковский застрелиллся в 36.
Есенин повесился в 30.
А что сделал ТЫ для Пенсионного фонда??
Я Пенс даавно..😁
А ти, хочеш зрубати сук, на якому сидиш.
А тебе трохи захищав..в свої роки..
Здоров'я Вам і Віри в Україну!
І теж, було діло, Вас захищав. Від призову не косив.
Удачі.
Назавжди.
Я-АТЕЇСТ..
😇
73,22% не дадуть їм це зробити.
Жидами називають євреїв тільки поляки..
Це в них така мова, державна...
Ізраїль називають Жидовством..
Знаю, командувам ними, поляками..
Не було проблем ніяких..
😁
А гле подписи под соглашением? Там же где и обмен?
2 декабря, 2019 - 19:09
«Газпром» столкнулся с резким падением цен на газ на ключевом европейском рынке. В третьем квартале средняя цена реализации тысячи кубометров топлива в ЕС составила 169,8 доллара, сообщила компания комментарии к отчету по МСФО. По сравнению со вторым кварталом (205,1 доллара) российский газ стал дешевле на 18%, а в годовом выражении цены рухнули на 32%.
Настолько дешево продавать газ в Европе «Газпрому» не приходилось с 2004 года - тогда средняя цена составляла 137,7 доллара, но уже в 2005-м поднялась выше 190 долларов вслед за нефтяными котировками.
Даже в кризисном 2016 году, когда контрактные цены газа обвалились из-за привязки к нефти, «Газпром» зарабатывал больше - в среднем 176 долларов за тысячу кубов.
Газ в ЕС стремительно дешевеет из-за наплыва СПГ из Катара и США, которые продолжают наращивать мощности по сжижению, несмотря на то, что предложение на мировом рынке уже превышает спрос. Из-за избытка цены на газ Азии, куда традиционно направлялись вереницы танкеров, рухнули вдвое. Впервые с 2015 года на мировом рынке сложилась ситуация, когда газ в Европе стоил дороже, чем СПГ в Азии: в результате ближневосточным и американским производителям стало выгоднее отправлять грузы на европейский рынок.
Это еще больше ударило по ценам. На крупнейшем газовом хабе - TTF в Нидерландах - стоимость газа с немедленной поставкой за год рухнула на 57% и едва превышают 110-120 долларов за тысячу кубометров.
«Газпром» продает газ дороже - по долгосрочным контрактам, которые лишь частично учитывают спотовые цены, но масла в огонь подливает падение спроса - на 4% за квартал и 8% год к году. За июль-сентябрь выручка «Газпрома» на европейском рынке обвалилась почти вдвое - с 934,7 до 586,7 млрд рублей.
Экспорт в ЕС - самый рентабельный бизнес для компании, напоминает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук: компенсировать провал на европейском рынке пока бессильны как повышение цен внутри России (на 5,7%), так и рост продаж в страны бывшего СССР (на 21%). Общая выручка «Газпрома» упала на 16%, чистая прибыль -на 40%, ****** - на 44%.
В результате компания, обладающая крупнейшими в мире запасами газа и монопольным правом на его экспорт по трубопроводам, стала убыточной по денежным потокам. Получив 270 млрд рублей от операционной деятельности, «Газпром» потратил 436 млрд рублей на капитальные стройки и завершил квартал с кассовым разрывом на 166 млрд рублей.
Покрывать его пришлось за счет долга, продажи собственных акций с баланса и проедания денежной подушки, накопленной на банковских счетах. Будучи отрезанным от рынка еврооблигаций из-за риска ареста активов по искам «Нафтогаза», «Газпром» переключился на банковские кредиты: он привлек 1,4 млрд евро у итальянского Intesa, 1 млрд евро у Natixis и MUFG, а также около 220 млн евро у ВТБ.
Общий долг «Газпрома» вырос с 3,711 до 3,818 трлн рублей, а чистый (то есть не покрытый наличными на счетах) взлетел на 19% - с 2,07 до 2,467 трлн рублей.
Топ-менеджмент холдинга продолжает излучать уверенность и в ходе телеконференции с инвесторами заявил, что ждет роста цен на газ до 200 долларов и выше в 2020-21 гг. Но в прогнозы «Газпрома» не верит даже российский Минфин: в бюджет 2020-22 гг он заложил 179-184 доллара за тысячу кубов.
Впрочем, и эти ожидания могут оказаться слишком оптимистичными, считают аналитики Goldman Sachs. Официальный прогноз Минэнерго США предполагает, что в 2020 году экспорт СПГ вырастет вдвое, Катар в ноябре объявил о планах в 1,5 раза увеличить мощности по сжижению.
В этих условиях газовый рынок продолжит захлебываться в избыточном предложении, а цены в Европе упаду еще на 22% - с 5,04 до 3,90 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), или 90 долларов за тысячу кубов, считает GS.
Другие баламутят..
Третьи облизывают..
Четвертыя пенку снимают..
Круговорот лайна в природе..
А Я прикалываюсь от ыкыкспердов!
🤣🤣
21 декабря, 2019 - 22:59
Продолжавшиеся пять лет и стоившие 20 млрд долларов попытки «Газпрома» обогнуть Украину газовой трубой и лишить Киев доходов от транзита - закончились провалом.
По итогам переговоров в Минске Россия и Украина договорились о продолжении транзита российского газа в Евросоюз через украинскую ГТС.
Согласно протоколу, подписанному главой «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком, который опубликовало правительство Украины, российская компания в 2020 прокачает через Украину как минимум 65 млрд кубометров. Это минимальный объем, в случае недопоставки которого «Газпрому» придется платить штраф.
В 2021-24 гг транзит составит 40 млрд кубометров. Сейчас «Газпром» качает через Украину 90 млрд кубов.
Тариф на прокачку, согласно протоколу, должен быть «конкурентным» и соответствовать ценам в Западной Европе. По данным «Интерфакса», «Нафтогаз» требовал повышения тарифа с 2,61 доллара за тысячу кубометров до 3,21 доллара (при условии бронирования прокачки на 60 млрд кубов).
Это в 1,5 раза выше, чем, по данным «Газпрома», могли бы обойтись поставки по «Северному потоку-2» (2,1 доллара), достроить который в срок помешали санкции США и медлительность правительства Дании.
Одновременно «Газпром» после 3 лет судов, апелляций и арестов имущества соглашается выплатить «Нафтогазу» долг по решению Стокгольмского арбитража. До 29 декабря он обязуется перечислить 2,9 млрд долларов. Эта сумма включает как основной долг (2,56 млрд долларов), так и накопленные пенни.
«Нафтогаз» в свою очередь отзывает иск на 12,2 млрд долларов и 1,33 млрд кубометров газа (без денежной оценки). Власти Украины снимают арест с имущества «Газпрома», наложенный в качестве обеспечительных мер.
Если эти пункты будут выполнены, Россия «рассмотрит возможность» поставки газа Украине по цене, привязанной к котировкам европейского газового хаба (NCG). При этом возможна «обоснованная скидка с учетом объемов поставок», говорится в протоколе.
«Подписанный протокол уже работает», - сообщил ТАСС глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Сегодня в Вене идет работа по подготовке межоператорского соглашения», - добавил он. Этот документ «Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины», при этом Нафтогаз» выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.
Кроме того, «Газпром» и правительство Украины намерены подписать мировое соглашение, по которому будут сняты претензии Антимонопольного комитета Украины, оштрафовавшего российскую компанию на 7,4 млрд долларов (172 млрд гривен).
Украина начала процесс взыскания активов «Газпрома» в 2017 году. «Газпром» заявлял, что принял решение оспаривать в украинских судах действия Министерства юстиции Украины по наложению арест и их принудительной продаже. Слушания по арбитражному разбирательству были назначены на июнь 2021 года в Женеве.
Пару сотен млн долларов в год за транзит решают ровным счетом ничего. А без него Газпром бы платил миллиардные штрафы клиентам в Европе..
Pavlo Klimkin
@PavloKlimkin
·7 ч
В газових домовленостях з РФ завжди є дві частини: публічна і непублічна. Москва нічого просто так не робить. Ніколи. Далі буде. І не тільки по поставках газу в Україну
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3енелейсские получили 2 млрд - откупа , а Украина вместо 14, 9 млрд получает 2, 9 млрд..
И РФ --ДОВОЛЬНА .
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ВСЕ КАК БЫ ПО СЕРЕДИНЕ,,,
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ВСЕ ХОРОШО !
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Идем смотреть сериал--- СЛУГА нАРОДА !
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Клятве наркомана,
слезам проститутки и обещаниям *****.
А зачем называть "Нафтогаз" оператором? Зачем эта схема для лохов? Зачем два тарифа?
Зачем Газпрому один тариф, а "В свою очередь, соглашение между НАК и оператором будет стандартным договором на транспортировку и с тарифами, утверждаемыми украинским регулятором"???!!!
Это очень напоминает схему Фирташа с Газпромом из нулевых годов...
Пассажиры и лохи схавают?