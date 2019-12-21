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Все про:гральний бізнес (113) Нацполіція (8694)

 Поліція почала 250 кримінальних проваджень за зайняття гральним бізнесом

Під час відпрацювання поліцейські вилучили майже 4,5 тисячі одиниць грального обладнання на 51 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що заходи з виявлення та припинення незаконної діяльності об'єктів грального бізнесу на території України тривають. "Мобільні групи поліції здійснюють постійний моніторинг і готові реагувати на спроби власників грального бізнесу відновити незаконну діяльність", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гральний бізнес очолюють ті, хто має йому протидіяти, - Рябошапка

Загалом з початку відпрацювання у правопорушників вилучено 4400 одиниць грального обладнання. Серед вилученого – 29 електронних рулеток, 107 столів для гри у покер, 247 гральних автоматів, 3715 одиниць комп’ютерного обладнання, 318 одиниць іншого комп’ютерного обладнання. Приблизна вартість вилученого становить 51,3 мільйона гривень.

Наразі за фактами зайняття гральним бізнесом поліцейські відкрили 250 кримінальних проваджень за ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

Окрім того, на спецлінію "102" надійшло 14 повідомлень громадян про незаконну діяльність ігрових автоматів. За результатами виїзду нарядів поліції та слідчо-оперативних груп на місця події за трьома адресами поліцейські задокументували протиправну діяльність, в інших випадках - інформація не підтвердилася.

Поліцейські звертаються до всіх громадян: якщо ви бачите, що такі заклади функціонують, повідомляйте на лінію 102 для оперативного реагування на такі події.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук 21 грудня повідомив, що в Україні припинено діяльність 5300 гральних закладів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166734
 
   
 Топ коментарі
 
Радіо Свобода@radiosvoboda

У селі
Лісники під Києвом поліція не дозволила стелити асфальт, який мешканці купили
за свій кошт.
Жителі села підозрюють в куруванні діями правоохоронців
екскерівника Конституційного суду України Наталію Шапталу.
Мовляв, вона не
бажає, щоб повз її будинок їздили автівки.
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Когда же вы касатики так коррупцию арестуете?, , по спецлинии "102" поступило 139 000 сообщений граждан и гражданок.Источник: https://censor.net.ua/n3166734
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Ладно, с игорным бизнесом все ясно, очень тонко сработано.
А с землицей как, в чем там правда, а в чем иносказание.
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Зацените тонкость ума с игорным бизнесом, Юля бы ишла напролом- низяяя, а тут так тонко сработано, накрыли весь игорный бизнес, конечно благодаря Авакову. Ждём решений по земле, мне это все больше нравится, такая себе многоходовочка от Зеленского. А шо? Народ доволен и это самое главное.
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Там с горшка с цветком,землю отдадут 73% пациентам дохтора Хауса,а цветы отдадут санитарке дохтора Хауса Поліція почала 250 кримінальних проваджень за зайняття гральним бізнесом - Цензор.НЕТ 4366
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Представляю каких усилий им стоило делать вид что у нас небыло незаконного игорного бизнеса. Неужели отмучались ? 😎 Может ещё нарко аптеки и бардели закроят ? 😵 Зачем заниматся криминалом, если есть ключи от казны ? 😁
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Закон про легалізацію ігорного бізнесу лобірував кабмін, він навіть у бюджет вклав проценти з налогів за ігорний бізнес, але не зрослось.
Чому, що сталось, це вже не корупція, це підстава, за це і партбілет на стіл можна покласти.
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лично мое ИМХО - нужно сделать легализацию. Это такой поток в бюджет будет пипец просто. А так - это бодалово с теневыми дельцами как Сизифов труд.
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Наша служба и опасна, и трудна -
Кажный год мы закрываем казина. Поліція почала 250 кримінальних проваджень за зайняття гральним бізнесом - Цензор.НЕТ 3041
А если кто-то кое-где из нас опять
В казино захочет,
Значит, завтра снова будем открывать,
И с Аваковым Авакова гонять -
Служба дни и ночи...
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Город засыпает - просыпается м а ф и я Поліція почала 250 кримінальних проваджень за зайняття гральним бізнесом - Цензор.НЕТ 1177
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В Харькове игровые бутки ушли на зимние каникулы,пока сойдёть пена.Затаились,как и мусора.
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Теперь ещё таможню прищучить и я за Тимошенко больше не голосую, только за команду ЗЕ.
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У ЗЕ в команде много отложенных мафией яиц.Мы это видим ,и он с ней борется даже внутриСН..Не всё получается.Но он быстро учится.С волками жить -по волчьи выть.Надеюсь, его не укатают крутые горки.А виртуозная игра на пианино приносит свои плоды и в мире и в стране.А у Шустера ЮВТ ,ПР-ОПЗЖ ,НК ,АЗОВ и Путлер выдвинули общие требования СН по поводу оборота земель.Сходится до запятых.Увы.Боятся уйти в забвение вот и хватаются за любую грязь.Я за 600 га в одни руки и уничтожение нотариусной мафии
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Как всё просто .А при Свинарчуках процветало .
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