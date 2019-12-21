 Поліція почала 250 кримінальних проваджень за зайняття гральним бізнесом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що заходи з виявлення та припинення незаконної діяльності об'єктів грального бізнесу на території України тривають. "Мобільні групи поліції здійснюють постійний моніторинг і готові реагувати на спроби власників грального бізнесу відновити незаконну діяльність", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гральний бізнес очолюють ті, хто має йому протидіяти, - Рябошапка

Загалом з початку відпрацювання у правопорушників вилучено 4400 одиниць грального обладнання. Серед вилученого – 29 електронних рулеток, 107 столів для гри у покер, 247 гральних автоматів, 3715 одиниць комп’ютерного обладнання, 318 одиниць іншого комп’ютерного обладнання. Приблизна вартість вилученого становить 51,3 мільйона гривень.

Наразі за фактами зайняття гральним бізнесом поліцейські відкрили 250 кримінальних проваджень за ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

Окрім того, на спецлінію "102" надійшло 14 повідомлень громадян про незаконну діяльність ігрових автоматів. За результатами виїзду нарядів поліції та слідчо-оперативних груп на місця події за трьома адресами поліцейські задокументували протиправну діяльність, в інших випадках - інформація не підтвердилася.

Поліцейські звертаються до всіх громадян: якщо ви бачите, що такі заклади функціонують, повідомляйте на лінію 102 для оперативного реагування на такі події.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук 21 грудня повідомив, що в Україні припинено діяльність 5300 гральних закладів.