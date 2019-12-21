 Поліція почала 250 кримінальних проваджень за ведення грального бізнесу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.
Зазначається, що заходи з виявлення та припинення незаконної діяльності об'єктів грального бізнесу на території України тривають. "Мобільні групи поліції здійснюють постійний моніторинг і готові реагувати на спроби власників грального бізнесу відновити незаконну діяльність", - наголошується в повідомленні.
Загалом від початку відпрацювання у правопорушників вилучено 4400 одиниць грального обладнання. Серед вилученого – 29 електронних рулеток, 107 столів для гри у покер, 247 гральних автоматів, 3715 одиниць комп’ютерного обладнання, 318 одиниць іншого комп’ютерного обладнання. Приблизна вартість вилученого становить 51,3 мільйона гривень.
Наразі за фактами зайняття гральним бізнесом поліцейські відкрили 250 кримінальних проваджень за ст. 203-2 Кримінального кодексу України.
Окрім того, на спецлінію "102" надійшло 14 повідомлень громадян про незаконну діяльність ігрових автоматів. За результатами виїзду нарядів поліції та слідчо-оперативних груп на місця події за трьома адресами поліцейські задокументували протиправну діяльність, в інших випадках - інформація не підтвердилася.
Поліцейські звертаються до всіх громадян: якщо ви бачите, що такі заклади функціонують, повідомляйте на лінію 102 для оперативного реагування на такі події.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук 21 грудня повідомив, що в Україні припинено діяльність 5300 гральних закладів.
А с землицей как, в чем там правда, а в чем иносказание.
Чому, що сталось, це вже не корупція, це підстава, за це і партбілет на стіл можна покласти.
Наша служба и опасна, и трудна -
Кажный год мы закрываем казина.
А если кто-то кое-где из нас опять
В казино захочет,
Значит, завтра снова будем открывать,
И с Аваковым Авакова гонять -
Служба дни и ночи...
22.12.2019, 00:08 • 41 • 0
Зачистка игорного бизнеса, о которой распорядился Кабмин после провала голосования по закону о легализации игорки в Раде 19 декабря, оказалась неожиданностью для работающих в этой отрасли компаний.
Но они быстро сориентировались и уже готовят ответный план. Пока профильные ассоциации будут оспаривать постановление Кабмина в суде, сами бизнесмены начали "решать вопросы" с силовиками.
"Решающими будут эти выходные. За эти дни собираются обо всем договориться. Уже через 3-4 дня заведения снова начнут работать, правда, пока в закрытом режиме и не все. Владельцы крупных сетей готовы пожертвовать несколькими точками, чтобы им оставили самые прибыльные. И платить за "крышу" теперь тоже придется больше", - рассказал "Стране" источник, знакомый с ситуацией в отрасли.
Якобы, такие условия бизнесменам озвучили полицейские и представители радикальных организаций, которым те и так регулярно платили за "крышу".
Они до этого получали порядка 15-20 тысяч гривен в месяц в точки, а хотят - до 30 тысяч, то есть, почти двойную таксу.
"Поясняют тем, что риски большие плюс, если точек будет работать меньше, то прежней суммы не получится", - рассказал наш источник.
Но пока сложно сказать, что значит эта готовность силовиков договариваться - частная инициатива местной полиции (которая к тому же может ни к чему не привести - бизнес только заплатит, не получив взамен никаких гарантий) или же сигнал "сверху".
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Бытует версия, что к срыву голосования за легализацию игорного бизнеса может быть причастен глава МВД Арсен Аваков. (Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже давно обвинял министра МВД Арсена Авакова в наличии у того нелегального игорного бизнеса.) При этом в СМИ в ходу теория, что как раз в отместку за это Зеленский позвонил Авакову и потребовал от него закрыть все салоны, а когда тот начал закрывать только салоны-конкуренты, а не "свои", то у Зеленского подключили СБУ и провели через Кабмин решение об аннулировании приказа Минфина о лицензиях лотерейщикам.
По другой версии - депутатам за согласие не голосовать за проект платили владельцы крупных сетей игорных заведений, которые не хотят никакой легализации и хотят оставить все как есть.
Не исключено, что интересы полицейских, крышующих точки, и представителей игорки сошлись, и они действовали сообща.
Как бы то ни было, во власти посчитали провал законопроекта результатом усилий лоббистов и решили их прилюдно наказать. Но само по себе это вопрос не решает.
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Легализация игорного бизнеса повисла в воздухе. Рада ушла на каникулы, проекта, который можно было бы выносить в сессионный зал нет.
"Теперь комитет начнет работу над проектом фактически с нуля. Возьмем как шаблон самый первый проект от Кабмина и уже его будет дописывать", - рассказала "Стране" руководитель общественного объединения "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" (она работает в профильном комитете Рады как эксперт) Елена Мочалова.
По ее словам, парламент вновь может вернуться к этому вопросу, и принять законопроект по легализации за основу примерно в середине февраля.
То есть, до этого времени у представителей игорного бизнеса есть время, во-первых, заработать, во-вторых, посодействовать тому, чтобы заложить в новый законопроект нужные им нормы.
Впрочем, игорный бизнес сейчас крайне неоднородный, а зачистка рынка еще больше всех рассорила. Поэтому чем в итоге все закончится пока прогнозировать сложно.
Как считает Мочалова, "если президент ослабит контроль, то уже через несколько дней игорные заведения начнут "оживать", а дальше все будет как было. Мы это в свое время уже проходили, когда Аваков обещал побороть нелегальную горку в 2014 году. То есть, сейчас решается вопрос - смогут ли нелегалы влиять на продвижение законопроекта по игорке в Раде и подкупать депутатов за "правильное" голосование. Ведь цель этой кампании - перекрыть игорному бизнесу доступ к деньгам, чтобы они не могли пятить лоббистам".
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По словам Мочаловой, обилие правок и альтернативных проектов (а их уже восемь) заставляет заподозрить, что тему легализации специально "валят". На самом деле очень мало депутатов "в теме", и этим пользуются разного рода лоббисты. Собственно, похоже, Зеленский тоже особо не вникает какой именно законопроект по легализации примут и сможет ли он работать. Его расстроил именно факт провала голосования, и за него он бросил "ответку" лотерейщикам.
Но в таком виде, как прописано в законопроекте, легализация рынка неинтересна даже тем, кто раньше ее активно поддерживал. Поэтому единственный способ быстро все переиграть - "похоронить" этот проект и пролоббировать новый, считают лотерейщики.
То есть, теперь "игра" по сути начинается сначала - комитет планирует работать с самым первым проектом Кабмина (№2285), и лоббистам придется заново искать способы проталкивать в него нужные правки, а тем, кто не хочет легализации рынка - думать как всему этому помешать.
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"Страна"