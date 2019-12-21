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Все про:Львівщина (1006) ОДА (713) отруєння (685)

 14 людей потрапили до лікарні з отруєнням після відвідин ресторану на Львівщині, - департамент охорони здоров'я ОДА

14 людей госпіталізовано з харчовим отруєнням після відвідин ресторану в Бориславі Львівської області.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації.

"До КНП ЛОР "Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" надійшло повідомлення про госпіталізацію впродовж 11-12.12.2019 року до КНП "Центральна міська лікарня м. Борислава" БМР пацієнтів із скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, тошноту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець", - йдеться в повідомленні.

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Всі постраждалі відвідували ресторан "РАТ" в Бориславі і вживали піцу, салат "Цезар" та інші страви.

У матеріалі більшості пацієнтів була висіяна Salmonella enterіtіdіs.

Станом на 20 грудня 14 постраждалих госпіталізовані, ще один перебуває на амбулаторному лікуванні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166733
 
 
 Топ коментарі
 
"культурная столица Украины" меня пугает все больше и больше, начиная с привокзального "евроремонта" где гранитная брусчатка была положена наверно одноруким мастером не вышедшим из запоя и заканчивая грязной торговкой на том же железнодорожном вокзале, "торгующей" бананами по...65(шестьдесят пять) гривен!
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Десь у Львові..

- Эх-х-хорошо у вас на Украине!
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле.Вы даже сами не подозреваете насколько замечательная у вас страна!
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете..
- Так.
- Прям на ходу верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь!
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки.. Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня! Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто! Роскошная фонетика!
- Смачного.
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Ну для Львівщини це - звичайна картина.
Доводилось там бувати проїздом у відрядженнях. Намагався там нічого не їсти в закладах громадського харчування.
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Шо ты там будешь иметь в своей рязании?
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"культурная столица Украины" меня пугает все больше и больше, начиная с привокзального "евроремонта" где гранитная брусчатка была положена наверно одноруким мастером не вышедшим из запоя и заканчивая грязной торговкой на том же железнодорожном вокзале, "торгующей" бананами по...65(шестьдесят пять) гривен!
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А чего, мокша, ты украинские бананы во Львове покупаешь? На ********* санкции😁😁😁?
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"украинские бананы"_________да ты не только вонючий, а и тупой до неприличия!
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Может стоит помыть клаву от мусора или твоих испражнений , глядишь и вонять меньше будет 😁😁😁
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Твой мой сам. И не забудь с кадыровской пляшечки слезть. Пригораешь зебил☝️☝️☝️
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Та то тi мишебраття. Наормили, гiвом. Не кушайте мишебратьське.
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На западной народ в кафешках откровенно офуел.
Год назад брал в одном заведении приличную пиццу.
Месяц назад заказал такую же, но побогаче.
Мне буркнули, что это будет дороже.
В результате я получил пиццу дороже, в которой кроме теста и кетчупа вообще ничего не заметил.
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Воооооттт, а если бы ели пальмовое масло от РФ то такого бы и не было. Думайте кто враг . Бла, бла, есле чё.
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Ну на то они и столовые рестораны чтобы травиться. У нас же люди настолько жадные что даже водку из стаканов обратно в бутылку сливают и опять продают.
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"При 60 градусах сальмонелла погибает через час, при 80 градусах - в течение 3 минут."
(Медицинская энциклопедия)
😲🙄😳
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Видимо, в салат добавили майонез, приготовленный в ресторане. Т.е. инфецированные сальмонеллой желтки без термической обработки.
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у хорошей хозяйки за год пуд грязи сьешь, а не у хорошей?
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А ПОТОМ НОЮТ ЧТО БИЗНЕС КОШМАРЯТ! ДАК НАУЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО А НЕ ЛЮДЕЙ ТРАВИТЬ!
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научитесь себя любить и не есть де попадя - шаурма, шаурма... из крыс....
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Да тут что не рыгаловка то ресторан. Принесут какого то говна на тарелке кусок а цену заломят как в Парыже. Поетому кроме бокала вина или кофе я ничего в наших рэсторанах не употребляю.
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можно и ресторан и даже совсем неплохо иногда,
но ресторан который ты знаешь и в котором уверен...
а если нет? - боже упаси туда детей...
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В шаурме навряд ли сальмонеллу найдёте.
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даже и пытаться не буду.
все ети тележки с на по хряцать на улице - не мое.
домой приду поем - кулек чипсов на крайняк, если уже голод жмет...)))
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Десь у Львові..

- Эх-х-хорошо у вас на Украине!
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле.Вы даже сами не подозреваете насколько замечательная у вас страна!
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете..
- Так.
- Прям на ходу верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь!
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки.. Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня! Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто! Роскошная фонетика!
- Смачного.
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Тобі - щуряча отрута, кацапчику!
Смачного!
🤗
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Еще бы было правило на Цензоре: ктоматерится или оскорбляет другого , то кацап! А то вместо шуток и обмена мнениями сплошная грызня!
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А хто сраною вЯлікамагуч"єю їзікою шкребе--той українець!
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Не переймайся! То було написане не лише для українців....
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То шкреби англійською.Тоді тебе "паймають" мільярди.
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Скільки можна троїти людей ....коли скінчиться ...цей дибилізм в державі і почнеться контроль на продукти , харчуванням .....це африка ....чи жунгі люди добрі .......позорисько одне......
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