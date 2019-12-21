 14 людей потрапили до лікарні з отруєнням після відвідин ресторану на Львівщині, - департамент охорони здоров'я ОДА

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації.
"До КНП ЛОР "Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" надійшло повідомлення про госпіталізацію впродовж 11-12.12.2019 року до КНП "Центральна міська лікарня м. Борислава" БМР пацієнтів із скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, тошноту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець", - йдеться в повідомленні.
Всі постраждалі відвідували ресторан "РАТ" в Бориславі і вживали піцу, салат "Цезар" та інші страви.
У матеріалі більшості пацієнтів була висіяна Salmonella enterіtіdіs.
Станом на 20 грудня 14 постраждалих госпіталізовані, ще один перебуває на амбулаторному лікуванні.
Доводилось там бувати проїздом у відрядженнях. Намагався там нічого не їсти в закладах громадського харчування.
Год назад брал в одном заведении приличную пиццу.
Месяц назад заказал такую же, но побогаче.
Мне буркнули, что это будет дороже.
В результате я получил пиццу дороже, в которой кроме теста и кетчупа вообще ничего не заметил.
столовыерестораны чтобы травиться. У нас же люди настолько жадные что даже водку из стаканов обратно в бутылку сливают и опять продают.
(Медицинская энциклопедия)
😲🙄😳
но ресторан который ты знаешь и в котором уверен...
а если нет? - боже упаси туда детей...
все ети тележки с на по хряцать на улице - не мое.
домой приду поем - кулек чипсов на крайняк, если уже голод жмет...)))
- Эх-х-хорошо у вас на Украине!
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле.Вы даже сами не подозреваете насколько замечательная у вас страна!
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете..
- Так.
- Прям на ходу верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь!
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки.. Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня! Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто! Роскошная фонетика!
- Смачного.
Смачного!
🤗