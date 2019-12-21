 14 людей потрапили до лікарні з отруєнням після відвідин ресторану на Львівщині, - департамент охорони здоров'я ОДА

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації.

"До КНП ЛОР "Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" надійшло повідомлення про госпіталізацію впродовж 11-12.12.2019 року до КНП "Центральна міська лікарня м. Борислава" БМР пацієнтів із скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, тошноту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець", - йдеться в повідомленні.

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Всі постраждалі відвідували ресторан "РАТ" в Бориславі і вживали піцу, салат "Цезар" та інші страви.

У матеріалі більшості пацієнтів була висіяна Salmonella enterіtіdіs.

Станом на 20 грудня 14 постраждалих госпіталізовані, ще один перебуває на амбулаторному лікуванні.

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