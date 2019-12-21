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 Політика України, Економіка
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Все про:ПДВ (98) Укрметалургпром (30) Каленков Олександр (60)

 Підприємства недоотримають 150 млрд грн і не зможуть розплатитися із працівниками, підрядниками та постачальниками, - Каленков про скасування відшкодування ПДВ

Через можливе невідшкодування ПДВ великим промисловим підприємствам в галузі пора оголосити надзвичайну ситуацію.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "112 Україна" президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас це була шокуюча інформація. Фактично зараз підприємства, керівництво підприємств перебувають у надзвичайному стані. Це несподіваний, спровокований і, я б навіть сказав, підлий крок з боку Фіскальної служби. Вже кілька років ми отримуємо відшкодування ПДВ, фактично це наші гроші, які повертаються нам від держави своєчасно, на ці гроші розраховують", – розповів він.

За словами Каленкова, з другої половини цього року галузь вже перебуває в стані кризи – всі металургійні підприємства від початку року зазнають збитків.

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"Однак підприємства працюють, намагаються зберігати робочі місця, виплачувати зарплату, підтримуючи регіони присутності. У стані кризи у підприємства немає додаткових фінансових ресурсів – платежі приходять, тут же платежі йдуть, все йде за графіком. І в цій ситуації дізнатися про те, що держава, не виконуючи свої зобов'язання, не буде платити понад 1,5 млрд гривень, – це просто шокувало", – підкреслив Каленков.

Він зазначив, що скасуванням відшкодування ПДВ держава фактично запускає спіраль неплатежів.

"До чого це призведе? Зараз час платити зарплати працівникам, наближаються свята – заробітні плати платити буде нічим. Зараз потрібно виплачувати підрядникам, постачальникам – грошей на це теж не буде. Понад півтора мільярда гривень, які були заплановані на отримання, на які розраховували, – їх зараз просто немає… У підприємств просто в умовах кризи немає цих грошей на рахунках і немає можливості протягом декількох днів ці кошти мобілізувати. Тому я кажу саме про надзвичайний стан. Зараз вживаються всі заходи для того, щоб донести цю позицію для всіх, хто ухвалює рішення в органах державної влади", – підкреслив президент "Укрметалургпрому".

Раніше стало відомо, що держава може призупинити відшкодування ПДВ низці великих промислових підприємств. Так, міністр економіки України Тимофій Милованов заявив про намір підписати з представниками промисловості меморандум, в якому будуть зафіксовані основні проблеми промпідприємств та шляхи їх розв'язання. При цьому міністр висловив упевненість в необхідності написання стратегії розвитку вітчизняної промисловості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166732
 
   
 Топ коментарі
 
Я рад, что пострадают прежде всего зебилы, которые в большинстве своем и есть работники подобных предприятий.
Зебилы должны страдать, им это этого хуже не будет, а мы хоть посмеемся
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Звичайно, що не Порох. Не подобалось при Пороху, коли незважаючи на гібридну війну країна не ґепнулася в колапс, хаос, анархію та зубожіння?
Зе не Порох, так. Усе пустив по хмизді в турборежимі.
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А вот кому хорошо так это ЗЕ вошел во вкус
Содержание Офиса президента при Зеленском оказалось дороже, чем при Порошенко
21.12.2019, 17:00 • 472 • 1

Расходы на содержание Офиса президента и деятельность главы государства за 5 месяцев каденции шестого президента Украины Владимира Зеленского составили 353 миллиона гривен, что на 27 млн дороже, чем содержание Администрации президента при пятом главе государства Петре Порошенко.
Соответствующая информация опубликована на сайте Государственной казначейской службы, сообщает strana.ua.
По месячными отчетами о выполнении Государственного бюджета Украины расходы на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и его Администрации за первые пять месяцев текущего года (с января по май) составляют 325 300 000 гривен.

Скриншот: treasury.gov.ua
Через пять месяцев сумма использованных средств составила 678 400 000 гривен, следовательно, за аналогичный период Офис Зеленского потратил на 27 миллионов больше, чем Администрация Порошенко.

Скриншот: treasury.gov.ua
Отметим, ранее Зеленский неоднократно заявлял о необходимости сокращения расходов на чиновников.
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"Страна"
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Махинации , которые вертели с возвратным НДС , надо изучать. Через границу возили непонятно что, там скидывали по дешевке, а документы были в ажуре на большие суммы
Добавлю даже, что такими схемами занимался бизнес с востока Украины,Днепр , Запорожье,
Все это схемы из раши, там вообще дурят всех
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Я же написал, что есть и такое. Но пострадает не ахметка (который продаёт сначала сам себе на оффшор за копейки, а потом уже оттуда по реальной цене), а пострадает тот же столяр, или кондитер, или любой другой плательщик НДС (все те, кто платят налоги "на общих основаниях"). Ведь за всё купленное ими раньше "сырьё", электроэнергию и т.п. они НДС уже заплатили, а вернуть НДС за всё проданное им сейчас не смогут. НДС- это налог на добавленную стоимость, а не 2 раза на всю стоимость, как это у зебилов теперь получается.
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Мой коллега из Донбасса рассказал, как во времена оные, донецкие "предприниматели" производили "интеллектуальную" продукцию с высокой добавленной стоимостью: брали прутки арматуру или проволоки, рубили на мерные куски, сгибали под определенным углом, вот вам (и налоговой) "Толкатель универсальный согласно ТУ-55554444333222", а Донецкая торгово-промышленная палата признавала, что экспортируется в одну далекую страну очень нужная продукция (в том числе НДС, который нужно вернуть производителю с макеевской пропиской). И возвращался НДС фирме-однодневке быстрее дыма паровоза, увозившего хлам/металлолом в страну далече. Чем больше такого экспорта "продукции", тем больше возврата НДС (реальных живых денег из бюджета). Так из ничего делались состояния успешных донецких "предпринимателей" и "эффективных менеджеров". На денежки от НДС скупались целые секторы экономики.
Позже, при некоем премудром маркшейдере (в близком кругу "Коля-НДС"), ставшим начальником донецкой областной налоговой, перестали даже заморачиваться о изготовлении кочерыжек, просто на таможне проштамповывали декларации, типа "все ок"-груз ушел за кордон получателю, основания для возврата НДС налицо. Через Мариупольский порт (на бумагах) стали уходить "налево" целые пароходы с "металлопрокатом", которого в глаза никто не видел. Но НДС возвращался реальный, реальней не бывает.
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Кстати, Коля-НДС (налог для своих) уже не хочет вспоминать, как стал издавать "Вестник донецкой налоговой", на который обязаны были подписываться (для ликвидации налоговой безграмотности и повышения Килиного благосостояния) все директора и главбухи Донетчины. Наш филиал в Донецке в то время заставили выписать с десяток этих милых макулатурных изданий, привозил своим в Киев, наши смеялись, читая, как полжурнала рассказывали про сущую ерунду, в т.ч., как проводят досуг сотрудники налоговой, как не покладая рук помогают пополнять бюджет даунбаса. Дополнялись, киля дожил до премьера им же ограбленной страны. Доживет ли до скамьи подсудимых?
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Да пофиг уже, Металлургия почти вся идёт на экспорт, а укрепление гривны до 23 для них автоматически сильный убыток. Всем экспортёрам укрепление нац валюты только во вред. Они по любому из за ЗЕбилов трускавецких будут лапу сосать.
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Везде бардел с новыми управленцами




@фогот

@stormmans

·51 мин
позвонил побратим,сегодня последний день контракта,рапорт о сдаче посады не принимают без дополнения,что согласен уволиться без своевременного рассчета.. т.е. с завтрашнего дня ему з/п не начисляют,но и не увольняют..ничего блд не меняется,сколько уже жалоб было ,толку нет.бардак
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ну таки это бывало и во времена пчеловода с юлей. писать нужно заранее. дней за 15 отправлять заказным письмом с описью отправленного и к моменту окончания контракта или выслуги можно смело посылать всех и через 3 дня подавать в суд на невыплату \ по другому тянут до года \
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не подохнут они без НДС. 5 лет ахметов и пинчук жили припевая, когда в гривне благодаря скачку доллара выторг всего за год вырос в три раза!!!!!!!!!!1111, а зарплаты поднимались на 20% в год в течении 5 лет.
у металургиии запас прочности в офшорах офигенный.
перестанут платить зарплаты - национализировать и продать зарубежному инвестору. Лакшми Митал не ноет и работает
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на фоне этих "эффективных менеджеров" - Коля Азаров просто бог экономики!
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НДС не возвращают? Да они даже с проститутками не засчитываются! Ну разве что билетиками 95 Квартала 🤡
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Я, конечно, не эконом, не сложилось, но сколько лет уже той НДС - так не пойму, а нафига то его вводили?ну, кроме схем всяких, нехороших
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НДС давно пора заменить налогом с продаж!
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меньше будет цепочка из фирм-прокладок от производителя к покупателю, иначе товар будет неконкурентен /по цене/!
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Не турбуйтесь, торгуватимуть завжди не в збиток, а от ви заплатите вищу ціну - якщо не через більші податки, то через надприбутки внаслідок укрупнення та монополізації бізнесів
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А че вы хатели?
У Малюськи зарплата меньше чем у моллюска в Европах!
😁😁
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запомни. хмырь...с возвращенного ндс мерсы покупают и новый год гужуют. а не в зарплату вкладывать... .
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Выбрали авантюристов получили сразу и капитуляцию и дефолт.
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Давно пора отменить этот возврат НДС. Кусюки, Ахметовы и прочие только жируют на этих деньгах.
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НДС надо отменить в нашей стране. У нас его даже в лучшие годы возвращали за взятку налоговикам 50\ на 50.
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Жалко работников которых уволят рынок труда переполнен.
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Не надо паники . Если пирамида ОВГЗ вытеснит биткоин, то сюда потянутся поляки, затем итальянцы и в самом конце ОВГЗ-благодати приедут немцы дупы мыть нашим старикам.
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Блин, саме гривна укрепилась, только жить начали - и гроши кончились.
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Это не такая уж высокая цена в борьбе с коррупцтией, и, рано или поздно, ее придется заплатить. И, вопрос, кто заплатит. Отнюдь не рядовой гражданин, а всякого рода бахматюки, ахметовы да фирташи. На Беню тоже доля придется. Продукция перераспределится в пользу украинского народа. А методы борьбы с саботажниками еще Феликс Эдмундович очертил. Підприємства недоотримають 150 млрд грн і не зможуть розплатитися із працівниками, підрядниками та постачальниками, - Каленков про скасування відшкодування ПДВ - Цензор.НЕТ 1487
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гривна укрепилась=доллар упал в мире)) Смотрите по евро цены сейчас
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приведите пример хоть одного государства, чья экономика , находясь в состоянии стагнации , получила положительный результат от укрепления национальной валюты ?
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Платят всегда люди на предприятиях, инвесторы переводят инвестиции в более выгодные проэкты
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"..епоха бідності скінчилася, зе.... вирішив її кардинально - ЛОХИ МАЮТЬ ЗДОХНУТИ! "
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Ну что, начало сбываться то, о чем так "настойчиво предупреждали большевики" - у государства не хватает средств для выполнения своих обязательств..... ОГВЗ уже не спасают.... Впереди отчетливо замаячил призрак дефолта.....
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Это фактически дефолт. Если не сейчас, то через месяц.
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Зачем нужна армия чиновников, которые не ходят на работу, демонстрируют бурную деятельность только в Facebook, держат семьи в США, обвиняют украинцев в том, что те слишком много едят и гробят здоровье нации, рассказывая о вреде вишневых косточек..

🤑
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а это не те 150 ярдов которые порох с гонтаревой освоили типа на приват. ведь если была недостача значит кто то с...издил. где расследование???
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Корпоратив. Трагедия без частей

Сумна Веселка
«Господа, господа, вы же элита, перестаньте плеваться икрой, это некультурно! Да, из бассейна можно пить, там шампанское «Вдова Клико» … Да можно пить, я говорю. Юзик? При чем тут… О, Боже, господин Корявченков, немедленно вылезайте! Что значит, не хотите? Пузырики щекочут. Ага. Эй, кто-нибудь, набросайте в бассейн закуски и повесьте табличку, что пить отсюда уже нельзя».
В углу скандировали «За Трускавец!» и били об головы клешни крабов, чуть дальше под вопли «страааайк!!!» катились ананасы и разбивались бутылки с «Хеннесси», ошалевшие официанты, проскальзываясь на рябчиках, метались сразу во все стороны, безрезультатно пытаясь успеть ко всем.
…«А он каааак прыгнет! С микрофоном! А я… ик! Гворю: «ты чо - страх потерял??» И с разворота ему кээээк… ».
«Госпожа Мендель, поставьте стул.»
«Ты чооо - страх потерял?»
«Госпожа Менд…АЙ!!!»
… «Вы же министр культуры, интеллигентный человек. Кто обзывается? Вот что вы пишете, какой «икс», какой «игрек», ка… О, господи. У человека костюм за четыре тысячи долларов, а вы ему майонезом по спине. Нет-нет, все замечательно, без ошибок»…
…«Господа, дайте пройти. Нет, это не Гасконь. Нет здесь Боярского и не было никогда. Где? «Упала шляпа, упала на пол»? Какой кошмар, поднимите Осадчую и вытрите ей усы. Господин министр, вы опять? Отдайте кетчуп».
… «Да-да, вы очень внушительно смотрелись. И взгляд, такой острый, сразу видно - величайший всех времен. Конечно, он испугался, просто вида не подал. Да отведет войска, отведет, не переживайте. И ролик отличный. Дизлайки? Это враги. Ну вот, расстроился. Включите аплодисменты, громче. Нет, не эти, а с криками «браво». Улыбается… Фууух, успокоился. Госпожа Мендель, никто его не трогал, госпожа Ме-АЙ!!!».… «Чем им салаты не нравятся? В салатах по двести гривен порция лежать не статусно? Ладно, поменяйте на те, что по триста пятьдесят. Так лучше? Почему опять крик? Хотят пить из бассейна… Но ведь там Юзик, а вокруг него пузырьки. Угрожают мандатами? Ладно, убирайте табличку. Когда ж это все закончится? Как же хорошо, что телефонов ни у кого нет. Кроме меня».

Підприємства недоотримають 150 млрд грн і не зможуть розплатитися із працівниками, підрядниками та постачальниками, - Каленков про скасування відшкодування ПДВ - Цензор.НЕТ 9408
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це називається "закінчення епохи бідності") і початок епохи злидарювання і виживання) саме прикро, що ображатись люди можуть лише саме на себе, що вибрали таку владу
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В стране война, а у власти "в@та" с миллионными зарплатами
Общество 21-дек, 06:049 1 540 0

Очень мне нравиться сейчас призывы об экономии со стороны КабМина в то время как госчиновники просто с ума сходят накручивая себе зарплаты до немыслимых уровней!

К примеру вот вам такая себе просто глава Отраслевого государственного архива Министерства обороны Украины Алиса Дмитриева.

Согласно данных декларации Дмитриевой только за 2018 году на указанной должности в Министерстве обороны она заработала почти 11 с половиной миллионов гривен!!!

Полмиллиона долларов за год!!!

......................................

Чиновник из Минобороны Алиса Дмитриева негативно высказалась в соцсетях о переименование улиц в рамках декоммунизации в Украине.
Об этом в Facebook сообщил координатор Общества ветеранов войны с Россией Сергей Боднар.
"Все оказалось хуже, чем я думал. Главный государственный архив Министерства обороны возглавляет …. тадададам …. ват*ица. Лазает по комментариям и решительно протестует против переименования улиц в честь украинских героев", - написал он.

Согласно е-декларации за 2018 года Дмитриева на должности главы Отраслевого государственного архива Министерства обороны заработала 11 с половиной миллионов гривен.
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И это без переезда: во сколько украинцам обходится офис Зеленского
Суббота, 21 декабря 2019, 19:14

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Офис президента Владимира Зеленского обошелся украинцам на 27 миллионов гривен дороже, чем Администрация президента при Петре Порошенко.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram канал Украина 24/7.
Расходы на Офис президента, который пришел на смену Администрации президента, за 5 месяцев составили 353 миллиона гривен. В эту сумму вошло обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности заведения.
Сумма не включила в себя расходы на переезд чиновников с улицы Банковой.
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мне в 0 ровно )))
впрочем как и остальное тоже
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Тот, кто считает себя ни при чём и от него ничего не зависит, в любом случае, при любых раскладах окажется в глубокой жопе. Даже если вы не занимаетесь политикой, политика занимается вами. И выбор у вас лишь в том, как прожить и как сдохнуть - от паленой водки и уставания от войны, играя хером на рояле или как человек.
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эта власть по безответственности и жадности уже переплевывает предыдущие.. но ведь отвечать придется и того же Зеленского, которого недавно обожали, снесут с трона
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Странно,при,,барыге,, на все хватало и все работало. Пришли ,,честные,,и денги за пол года закончились. Надеюсь зебуины первые на своей сраке почуствуют результаты своего выбора.
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фигня какая - да одной украденой пецьками косюками и бахматюками землицы хватит покрыть и ещё останется Підприємства недоотримають 150 млрд грн і не зможуть розплатитися із працівниками, підрядниками та постачальниками, - Каленков про скасування відшкодування ПДВ - Цензор.НЕТ 2565
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Барига мародёр всё воровал и бюджет выполняли 5 лет в полном обьёме, и ВВП рос по +3% в год. Пришли рехворматоры одной щирой проукраинской национальности и всё..бабло сразу куда то пропало..Совпадение??
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Давно вже слід замінити ПДВ на податок з обороту.
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а я знаю что будет дальше. будет очередная массовая волна безработицы, кто сможет, тот уедет на заработки. а кому здоровье не позволяет, тот будет смотреть "Cваты" и ждать поддержки от тех родственников, которые на заработках)
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я так понимаю, что бизнес развивается только тот, что близок к Коломойскому? а народу пора зубы на полку отложить
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Цензор - в заголовке 150 миллиардов гривень, в тексте - 1.5 (полтора миллиарда). Это что за качество подачи материала ? Скромно в 100 раз набрехали . . .
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да, действительно страшно представить, какой экономический коллапс грозит нашей стране... но еще страшнее то, что по ящику нам приближенные к власти хладнокровно рассказывают о каких-то успехах.. лучше бы уже признали свои ошибки
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