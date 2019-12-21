 Підприємства недоотримають 150 млрд грн і не зможуть розплатитися із працівниками, підрядниками та постачальниками, - Каленков про скасування відшкодування ПДВ

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "112 Україна" президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, інформує Цензор.НЕТ.

"Для нас це була шокуюча інформація. Фактично зараз підприємства, керівництво підприємств перебувають у надзвичайному стані. Це несподіваний, спровокований і, я б навіть сказав, підлий крок з боку Фіскальної служби. Вже кілька років ми отримуємо відшкодування ПДВ, фактично це наші гроші, які повертаються нам від держави своєчасно, на ці гроші розраховують", – розповів він.

За словами Каленкова, з другої половини цього року галузь вже перебуває в стані кризи – всі металургійні підприємства від початку року зазнають збитків.

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"Однак підприємства працюють, намагаються зберігати робочі місця, виплачувати зарплату, підтримуючи регіони присутності. У стані кризи у підприємства немає додаткових фінансових ресурсів – платежі приходять, тут же платежі йдуть, все йде за графіком. І в цій ситуації дізнатися про те, що держава, не виконуючи свої зобов'язання, не буде платити понад 1,5 млрд гривень, – це просто шокувало", – підкреслив Каленков.

Він зазначив, що скасуванням відшкодування ПДВ держава фактично запускає спіраль неплатежів.

"До чого це призведе? Зараз час платити зарплати працівникам, наближаються свята – заробітні плати платити буде нічим. Зараз потрібно виплачувати підрядникам, постачальникам – грошей на це теж не буде. Понад півтора мільярда гривень, які були заплановані на отримання, на які розраховували, – їх зараз просто немає… У підприємств просто в умовах кризи немає цих грошей на рахунках і немає можливості протягом декількох днів ці кошти мобілізувати. Тому я кажу саме про надзвичайний стан. Зараз вживаються всі заходи для того, щоб донести цю позицію для всіх, хто ухвалює рішення в органах державної влади", – підкреслив президент "Укрметалургпрому".

Раніше стало відомо, що держава може призупинити відшкодування ПДВ низці великих промислових підприємств. Так, міністр економіки України Тимофій Милованов заявив про намір підписати з представниками промисловості меморандум, в якому будуть зафіксовані основні проблеми промпідприємств та шляхи їх розв'язання. При цьому міністр висловив упевненість в необхідності написання стратегії розвитку вітчизняної промисловості.