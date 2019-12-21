 Підприємства недоотримають 150 млрд грн і не зможуть розплатитися із працівниками, підрядниками та постачальниками, - Каленков про скасування відшкодування ПДВ

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "112 Україна" президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, інформує Цензор.НЕТ.
"Для нас це була шокуюча інформація. Фактично зараз підприємства, керівництво підприємств перебувають у надзвичайному стані. Це несподіваний, спровокований і, я б навіть сказав, підлий крок з боку Фіскальної служби. Вже кілька років ми отримуємо відшкодування ПДВ, фактично це наші гроші, які повертаються нам від держави своєчасно, на ці гроші розраховують", – розповів він.
За словами Каленкова, з другої половини цього року галузь вже перебуває в стані кризи – всі металургійні підприємства від початку року зазнають збитків.
"Однак підприємства працюють, намагаються зберігати робочі місця, виплачувати зарплату, підтримуючи регіони присутності. У стані кризи у підприємства немає додаткових фінансових ресурсів – платежі приходять, тут же платежі йдуть, все йде за графіком. І в цій ситуації дізнатися про те, що держава, не виконуючи свої зобов'язання, не буде платити понад 1,5 млрд гривень, – це просто шокувало", – підкреслив Каленков.
Він зазначив, що скасуванням відшкодування ПДВ держава фактично запускає спіраль неплатежів.
"До чого це призведе? Зараз час платити зарплати працівникам, наближаються свята – заробітні плати платити буде нічим. Зараз потрібно виплачувати підрядникам, постачальникам – грошей на це теж не буде. Понад півтора мільярда гривень, які були заплановані на отримання, на які розраховували, – їх зараз просто немає… У підприємств просто в умовах кризи немає цих грошей на рахунках і немає можливості протягом декількох днів ці кошти мобілізувати. Тому я кажу саме про надзвичайний стан. Зараз вживаються всі заходи для того, щоб донести цю позицію для всіх, хто ухвалює рішення в органах державної влади", – підкреслив президент "Укрметалургпрому".
Раніше стало відомо, що держава може призупинити відшкодування ПДВ низці великих промислових підприємств. Так, міністр економіки України Тимофій Милованов заявив про намір підписати з представниками промисловості меморандум, в якому будуть зафіксовані основні проблеми промпідприємств та шляхи їх розв'язання. При цьому міністр висловив упевненість в необхідності написання стратегії розвитку вітчизняної промисловості.
Добавлю даже, что такими схемами занимался бизнес с востока Украины,Днепр , Запорожье,
Все это схемы из раши, там вообще дурят всех
Позже, при некоем премудром маркшейдере (в близком кругу "Коля-НДС"), ставшим начальником донецкой областной налоговой, перестали даже заморачиваться о изготовлении кочерыжек, просто на таможне проштамповывали декларации, типа "все ок"-груз ушел за кордон получателю, основания для возврата НДС налицо. Через Мариупольский порт (на бумагах) стали уходить "налево" целые пароходы с "металлопрокатом", которого в глаза никто не видел. Но НДС возвращался реальный, реальней не бывает.
@фогот
@stormmans
·51 мин
позвонил побратим,сегодня последний день контракта,рапорт о сдаче посады не принимают без дополнения,что согласен уволиться без своевременного рассчета.. т.е. с завтрашнего дня ему з/п не начисляют,но и не увольняют..ничего блд не меняется,сколько уже жалоб было ,толку нет.бардак
у металургиии запас прочности в офшорах офигенный.
перестанут платить зарплаты - национализировать и продать зарубежному инвестору. Лакшми Митал не ноет и работает
У Малюськи зарплата меньше чем у моллюска в Европах!
😁😁
🤑
🤣🤣
Сумна Веселка
«Господа, господа, вы же элита, перестаньте плеваться икрой, это некультурно! Да, из бассейна можно пить, там шампанское «Вдова Клико» … Да можно пить, я говорю. Юзик? При чем тут… О, Боже, господин Корявченков, немедленно вылезайте! Что значит, не хотите? Пузырики щекочут. Ага. Эй, кто-нибудь, набросайте в бассейн закуски и повесьте табличку, что пить отсюда уже нельзя».
В углу скандировали «За Трускавец!» и били об головы клешни крабов, чуть дальше под вопли «страааайк!!!» катились ананасы и разбивались бутылки с «Хеннесси», ошалевшие официанты, проскальзываясь на рябчиках, метались сразу во все стороны, безрезультатно пытаясь успеть ко всем.
…«А он каааак прыгнет! С микрофоном! А я… ик! Гворю: «ты чо - страх потерял??» И с разворота ему кээээк… ».
«Госпожа Мендель, поставьте стул.»
«Ты чооо - страх потерял?»
«Госпожа Менд…АЙ!!!»
… «Вы же министр культуры, интеллигентный человек. Кто обзывается? Вот что вы пишете, какой «икс», какой «игрек», ка… О, господи. У человека костюм за четыре тысячи долларов, а вы ему майонезом по спине. Нет-нет, все замечательно, без ошибок»…
…«Господа, дайте пройти. Нет, это не Гасконь. Нет здесь Боярского и не было никогда. Где? «Упала шляпа, упала на пол»? Какой кошмар, поднимите Осадчую и вытрите ей усы. Господин министр, вы опять? Отдайте кетчуп».
… «Да-да, вы очень внушительно смотрелись. И взгляд, такой острый, сразу видно - величайший всех времен. Конечно, он испугался, просто вида не подал. Да отведет войска, отведет, не переживайте. И ролик отличный. Дизлайки? Это враги. Ну вот, расстроился. Включите аплодисменты, громче. Нет, не эти, а с криками «браво». Улыбается… Фууух, успокоился. Госпожа Мендель, никто его не трогал, госпожа Ме-АЙ!!!».… «Чем им салаты не нравятся? В салатах по двести гривен порция лежать не статусно? Ладно, поменяйте на те, что по триста пятьдесят. Так лучше? Почему опять крик? Хотят пить из бассейна… Но ведь там Юзик, а вокруг него пузырьки. Угрожают мандатами? Ладно, убирайте табличку. Когда ж это все закончится? Как же хорошо, что телефонов ни у кого нет. Кроме меня».
Общество 21-дек, 06:049 1 540 0
Очень мне нравиться сейчас призывы об экономии со стороны КабМина в то время как госчиновники просто с ума сходят накручивая себе зарплаты до немыслимых уровней!
К примеру вот вам такая себе просто глава Отраслевого государственного архива Министерства обороны Украины Алиса Дмитриева.
Согласно данных декларации Дмитриевой только за 2018 году на указанной должности в Министерстве обороны она заработала почти 11 с половиной миллионов гривен!!!
Полмиллиона долларов за год!!!
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Чиновник из Минобороны Алиса Дмитриева негативно высказалась в соцсетях о переименование улиц в рамках декоммунизации в Украине.
Об этом в Facebook сообщил координатор Общества ветеранов войны с Россией Сергей Боднар.
"Все оказалось хуже, чем я думал. Главный государственный архив Министерства обороны возглавляет …. тадададам …. ват*ица. Лазает по комментариям и решительно протестует против переименования улиц в честь украинских героев", - написал он.
Согласно е-декларации за 2018 года Дмитриева на должности главы Отраслевого государственного архива Министерства обороны заработала 11 с половиной миллионов гривен.
Суббота, 21 декабря 2019, 19:14
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Офис президента Владимира Зеленского обошелся украинцам на 27 миллионов гривен дороже, чем Администрация президента при Петре Порошенко.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram канал Украина 24/7.
Расходы на Офис президента, который пришел на смену Администрации президента, за 5 месяцев составили 353 миллиона гривен. В эту сумму вошло обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности заведения.
Сумма не включила в себя расходы на переезд чиновников с улицы Банковой.
впрочем как и остальное тоже