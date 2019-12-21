 Національна асоціація адвокатів України внесла необхідну суму застави - 768 400 гривень - за адвоката Чібірдіна

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної асоціації адвокатів України (НААУ), у жовтні 2019 року суд вперше задовольнив прохання захисників Чібірдіна про альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. На початку грудня Голова НААУ оголосила відкритий збір коштів для застави, необхідного для звільнення адвоката з СІЗО. Пожертви акумулювалися в Благодійному фонді допомоги адвокатам. Зібраних коштів було недостатньо, тому було задіяно допомогу Вищої школи адвокатури, завдяки чому стало можливим внесення застави.
Справа адвоката Чібірдіна з моменту її початку перебувала у постійному фокусі уваги Національно асоціації адвокатів. Про порушення його професійних прав систематично повідомлялися не лише правоохоронні органи України, але і міжнародні інституції. У 2018 року про цю ситуацію було направлено звернення до уповноваженого представника управління спеціальних процедур офісу Верховного Комісара ООН з прав людини. Випадок прав адвоката Чібірдіна постійно фіксувався у тематичних звітах НААУ з порушень прав адвокатів в Україні, які поширюються у професійному середовищі в Україні та за кордоном.
"Порушення прав адвокатів в Україні є, на жаль, поширеною практикою, а окремі кричущі випадки викликають міжнародний резонанс. Для Національної асоціації адвокатів пріоритетним завданням є захист професійних прав і гарантій кожного адвоката. У цій ситуації ми доклали максимальних зусиль для того, щоб домогтися судового рішення про можливість внесення застави і зібрали необхідну суму. НААУ буде уважно ставитися до подальшого розслідування проти адвоката Чібірдіна", - прокоментувала цю ситуацію Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова.
А «461тысячных», це ти про $4000 ?
Думаю, що на цензорі хворі Зефобією!
Чи ти з дєдов стукачів приклад береш?
Шото Я про..щелкал..
🤔
А ти лизунчик..
🤗
ТИ пахучий !!😷
Бувай і не турбуй!!)))
Тут, какая-то модерская шкура, банит меня -- как дети в школу ходят -- токо без каникул...
...то ли недоросль толстожопый, то ли дочь-невеста -- вся в прыщах?
Я без обидок -- иногда и самому хочется забаниться отсель -- особенно в свете последнего мрака...
Так вот -- сообщаю грубо и официально: Завтра, перед обедом, ко мне прибывает моя Любимая -- из-за вашего Бугра.
...а послезавтра, мы с ней отбываем в средиземноморский корабельный вояж, по самым тёплым местам, барам и пляжам ... -- нам есть о чем пошептаться надосуге... -- мы ж соскучились! -- это у нас регулярно...*)
До 7 января -- я добровольно ухожу в бан! ...и нехай теперь модеры клевещут, шо это они мне всё устроили, а не я им...*)
Всех Наших с Рождеством, НГ, и снова с Рождеством! ...ещё услышимся... *)
Прорвёмся!
Слава Україні!