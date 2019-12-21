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Все про:адвокат (699) застава (249) Одеса (2256)

 Національна асоціація адвокатів України внесла необхідну суму застави - 768 400 гривень - за адвоката Чібірдіна

Адвокат Олександр Чібірдін із березня 2017 року утримувався в слідчому ізоляторі Одеси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної асоціації адвокатів України (НААУ),  у жовтні 2019 року суд вперше задовольнив прохання захисників Чібірдіна про альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. На початку грудня Голова НААУ оголосила відкритий збір коштів для застави, необхідного для звільнення адвоката з СІЗО. Пожертви акумулювалися в Благодійному фонді допомоги адвокатам. Зібраних коштів було недостатньо, тому було задіяно допомогу Вищої школи адвокатури, завдяки чому стало можливим внесення застави.

Справа адвоката Чібірдіна з моменту її початку перебувала у постійному фокусі уваги Національно асоціації адвокатів. Про порушення його професійних прав систематично повідомлялися не лише правоохоронні органи України, але і міжнародні інституції. У 2018 року про цю ситуацію було направлено звернення до уповноваженого представника управління спеціальних процедур офісу Верховного Комісара ООН з прав людини. Випадок прав адвоката Чібірдіна постійно фіксувався у тематичних звітах НААУ з порушень прав адвокатів в Україні, які поширюються у професійному середовищі в Україні та за кордоном.

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"Порушення прав адвокатів в Україні є, на жаль, поширеною практикою, а окремі кричущі випадки викликають міжнародний резонанс. Для Національної асоціації адвокатів пріоритетним завданням є захист професійних прав і гарантій кожного адвоката. У цій ситуації ми доклали максимальних зусиль для того, щоб домогтися судового рішення про можливість внесення застави і зібрали необхідну суму. НААУ буде уважно ставитися до подальшого розслідування проти адвоката Чібірдіна", - прокоментувала цю ситуацію Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166731
 
 
 Топ коментарі
 
😁 ну МЛЯТЬ майже святий... Хоча за цей час прокуратура і менти могли би і довести провину, якщо вона є.
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Одеська прокуратура. Одеська поліція. Одеський адвокат. Як вважаєте, вони всі знайомі?
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А «461тысячных», це ти про $4000 ?
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А что не так? Я до 2010 и раньшиме считал, что многим нужна психиатрическая помощь. Плохо, что очень многим.
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Ты не понял. Вероятность того, что ты-бот гораздо ниже, чем у того, о котором я говорил. Теперь понятнее?PS насчёт того чем у меня в комментах попахивает-дело твоё, тут высказываются свободно
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ОК. Но он выложил картинку в данном случае и не самую обидную. Я иногда хрень тоже пишу, не поверишь, но даже стыдно бывает. Конечно, хочется, чтобы у большинства украинцев была общая перспективная парадигма. Посмотрим, может в этих спорах появится если не истина, то что-то ближе к правде и справедливости.
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Omg, да меня тут по 20 раз на день называют сторонником зелёной шмаркли, думаешь я обижаюсь?)))Да у меня даже не иммунитет от педиотов, а полная тотальная резистентность
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Ну, як же можна пропустити таку нагоду ? Лові, імунний:

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Ты вскрюкнул какой-то картинкой (добрО если ы ты сам её намалевал, а так...), я тебя отправил в спам. Нравится продолжать беседу в подобном ключе?
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Отож. Был бы конструктивный диалог.....а все эти картинки меня волнуют как укусы клопа-чучело бегемота.
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Та ні! Тут все більше Зеленським усі марять, всюди Зе и Ко винні!
Думаю, що на цензорі хворі Зефобією!
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Но ты же не считаешь Зеленского безальтернативным, несмотря на антипорошенковство?
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Нет конечно, не стоит чересчур уж преувеличивать роль личности в истории. "Только ситхи возводят всё в абсолют" как говорится. Из более раннего это Маяковский: "Кто не с нами, тот против нас".
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".высказываются свободно ".Їзьїкомь вічного ворога.І це--в час війни.Патріоти засрані.
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А тебе сюди хтось смотрящим поставив?
Чи ти з дєдов стукачів приклад береш?
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Зе-Зе муха, яку від лайна не відтягнеш за вуха ))
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обвиняется в мошенничестве, и создании преступного сообщества..
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Знайшов вже інфо. Там і шахрайство, і розбій, і ще купа ніштяків.
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😁 ну МЛЯТЬ майже святий... Хоча за цей час прокуратура і менти могли би і довести провину, якщо вона є.
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Одеська прокуратура. Одеська поліція. Одеський адвокат. Як вважаєте, вони всі знайомі?
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Не знаю ситуації. Але судячи з того, що Ви написали то це все кримінальна сєпарня...
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ЧІ Бірь Дін--китайозький камуннісьт.Чесний ,як сам Мао.
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А шо за чалавек??
Шото Я про..щелкал..
🤔
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Звичайно, що ти "щьолкал" по бокалу фальсифікованого віски🍶
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да как обычно, бАрец с режЫмом. Хз с каким, но главное борец. Деньги давайте короче.
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срепохрень, ну не всем же подлизывать режиму, ты и сам справляешься Национальная ассоциация адвокатов Украины внесла необходимую сумму залога - 768 400 гривен - за адвоката Чибирдина - Цензор.НЕТ 6651
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Каждый думающий гражданин-патриот должен находиться в определенной оппозиции ко власти - к любой власти. Потому что любая власть по природе своей воровата, ленива, лицемерна..
А ти лизунчик..
🤗
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Так це про тих, хто вміє думати! Тобі можна не турбуватися😊
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У тебя рыльце в паху..не..пуху..не в ПАХУ!!
ТИ пахучий !!😷
Бувай і не турбуй!!)))
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Тебе не турбувати? Не проси, бо буду турбувати тебе до повного одужання від твоєї психічної зехвороби😊
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я так понял, 768 400 гривен пошли не только на "залог"...
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-- да, так вот: про суды и адвокатов... *)
Тут, какая-то модерская шкура, банит меня -- как дети в школу ходят -- токо без каникул...
...то ли недоросль толстожопый, то ли дочь-невеста -- вся в прыщах?

Я без обидок -- иногда и самому хочется забаниться отсель -- особенно в свете последнего мрака...
Так вот -- сообщаю грубо и официально: Завтра, перед обедом, ко мне прибывает моя Любимая -- из-за вашего Бугра.

...а послезавтра, мы с ней отбываем в средиземноморский корабельный вояж, по самым тёплым местам, барам и пляжам ... -- нам есть о чем пошептаться надосуге... -- мы ж соскучились! -- это у нас регулярно...*)
До 7 января -- я добровольно ухожу в бан! ...и нехай теперь модеры клевещут, шо это они мне всё устроили, а не я им...*)
Всех Наших с Рождеством, НГ, и снова с Рождеством! ...ещё услышимся... *)

Прорвёмся!
Слава Україні!
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Кожен заслуговує того, що сам собі забезпечує😊 Але звіт та результати відпочинку необхідні👯
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Всё будет абгемахт! -- ты ж меня знаешь по нашему общему окопу...*)
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ГРОМКОЕ ДЕЛО ОДЕССКОЙ БАНДЫ «АДВОКАТА ЧИБИРДИНА»: «НАРОДНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ» СТРЕМИТСЯ ВЫГОРОДИТЬ ПРЕСТУПНИКОВ https://rupor.od.ua/news/Gromkoe-delo-odesskoj--bandy-advokata-CHibirdina/
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прокомментировала эту ситуацию председатель НААУ, САУ Лидия Изовитова Источник: https://censor.net.ua/n3166731= подруга Портнова, = Кивалов = Медведчук, рулить адвокатурою з 2001р. Уявляєте !!!
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Чі Біррь Дін--ще один святий мученик і російська жертва кривавої української бЄндьйорафскай хунти."Ввіді ваїска"?
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Адвокат это стриптизер ,кто платит за того и танцует.
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