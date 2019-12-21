 Ворог застосував міномети калібру 120 мм біля Кримського, від початку доби на Донбасі - без втрат, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:
в районі населеного пункту Кримське – із 120 мм мінометів – 12 мін;
поблизу населеного пункту Зайцеве - обстріл позицій українських захисників зафіксовано з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
Крім того, противник обстріляв населений пункт Хутір Вільний з міномету калібру 82 мм, внаслідок чого був пошкоджений житловий будинок.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поруч з Новотроїцьким – зі станкових протитанкових гранатометів;
двічі поблизу населеного пункту Піски - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Сьогодні, 21 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Нагадаємо, незаконні збройні формування 20 грудня 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець має поранення, ще один - бойову травму.
а если Украина, во время войны с кацапней, мышебратается с ней же,
то думаю есть тока один рыжий американец, который "возможно" етому порадуется.
большинству по барабану, те шо вроде меня возмущены....
но то такое....
А еще обратите внимание каждый день обстрелы по шесть раз и у нас нет потерь только боевые травмы а госпитали поступления то есть информация подается искаженная они понимают что недовольство их импотенцией очень напрягает народ
В пятницу, 20 декабря, в Днепре приземлился военный вертолет с раненным украинским защитником на борту. За считанные минуты, с сиренами и в сопровождении полиции, автомобиль скорой помощи доставил бойца в областную офтальмологическую больницу, где его ждала длинная и тяжелая ночь в операционной.
"При наблюдении в оптическое устройство боец получил поражение сетчатки глаза - противник использовал лазерное оружие для пресечения осмотра своих позиций. Военнослужащего направили офтальмологию, где сейчас он находится под присмотром опытных медиков. Мы искренне верим в стойкость Героя - он обязательно поправится. Вся Украина тихонько за него молится." - говорится в сообщении
Зачем они вообще приобретались? 🤯
Що сховано за сухими цифрами поранень
15 июля, 2015 - 16:29
"Полтора года назад Россия начала войну с братским народом. Точнее, войну начала не Россия (что это за определение такое? Березы и рябины, что ли, начали войну?), войну начал бездарный президент страны, Путин. Начал войну он от жадности - не мог удержать Украину в зоне своего влияния деньгами и интересом; тогда решил Украину разрушить.
Холуйская администрация выдумала причины для войны: украинский фашизм, геноцид русского народа, запрет русского языка, защита русского населения от погромов - все эти причины лживы; ничего этого и в помине не было. Но русское население довели до приступа имперской ненависти.
Диверсионным маневром провели аннексию Крыма, заслали диверсионные части на Донбасс. Разорвали мировые соглашения. Развязали войну. Вошли в суверенное государство, оправдывая себя тем, что государстве этом свергли правительство. Кстати, правительство никто не свергал - правитель сам удрал. Никакого вооруженного путча не было. И хунты никакой нет. Врали.
Война разгоралась медленно: диверсанты жаловались, что местное население неохотно переходит от мирной жизни к смертоубийству.
Засылали диверсионные войска, провоцировали население - убивать и умирать. Призывали солдат, провоцировали волонтеров.
Затем война началась. Как всякое братоубийство, эта война немедленно получила сотни локальных, внутренних причин и правд - месть за павших, сведение счетов.
Причину реальную старались стереть в памяти - и стерли.
Помнят избирательно - только то, что украинские власти обстреливали оккупированный Донецк; но то, что этот самый Донецк оккупировали диверсионные группы - не помнят. Как себя вести правительству, если часть страны оккупирована бандитами - непонятно. Как отвечать на вторжение и террор - рецептов нет.
Очевидно, что если бы Донецк реально штурмовали, город бы за один день погиб (ср. с Грозным) - но даже и локальные обстрелы уносили жизни населения. Вскоре жители Донбасса бросились бежать.
Миллион человек убежали с Донбасса, огромная территория разрушена.
Диверсанты, которые затеяли войну, вернулись в Москву; дают интервью. С убийцами здороваются, бандиты приняты в обществе.
Население России переживает войну с самим собой (поскольку декларируется, что украинцы и русские один народ), настроено бодро. Тысячи человек уже убиты, еще тысячи покалечены. Обрубки войны скачут по улицам, прося милостыню.
Зачем столько людей убили, неизвестно. Зачем покалечили, непонятно. Никто из убитых не сделал дурного, все жили мирно до того, как их решили убить.
Убийство людей воспели русские литераторы.
Народ России хочет войны с Западом, который наказывает Россию за агрессию.
Президент России, который начал диверсионную войну, объявил, что начнет ядерную войну, если в мире не признают его право на вечное царство.
В защиту своего воровского начальства поднялся народ.
Человек по прозвищу Окурок, Моль и *****, стал символом Российского возрождения."
Максим Кантор