 Ворог застосував міномети калібру 120 мм біля Кримського, від початку доби на Донбасі - без втрат, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

в районі населеного пункту Кримське – із 120 мм мінометів – 12 мін;

поблизу населеного пункту Зайцеве - обстріл позицій українських захисників зафіксовано з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

Крім того, противник обстріляв населений пункт Хутір Вільний з міномету калібру 82 мм, внаслідок чого був пошкоджений житловий будинок.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поруч з Новотроїцьким – зі станкових протитанкових гранатометів;

двічі поблизу населеного пункту Піски - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Сьогодні, 21 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, незаконні збройні формування 20 грудня 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець має поранення, ще один - бойову травму.