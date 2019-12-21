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Все про:Міноборони (2967) шахрайство (285) Правоохоронні органи (559) Військова прокуратура (604) ДП Антонов (1)

 Колишнього начальника військового представництва Міноборони підозрюють у заволодінні більш ніж 4 млн грн коштів ДП "Антонов"

За версією військової прокуратури, ексначальник 615-го Військового представництва Міністерства оборони з 2009 по 2017 рік заволодів більш ніж 4 млн гривень ДП "Антонов".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

"Полковник переконав службових осіб держпідприємства у наявності підстав та законності укладання договорів підряду ДП "Антонов" з військовослужбовцями та працівниками військового представництва на науково-технічне супроводження сертифікаційних робіт та випробувань при розробці та модернізації зразків авіаційної техніки цивільного призначення. Начальник отримав доступ до персональних даних своїх підлеглих для використання під час укладання договорів та отримання коштів у касі від їх імені. Готував також акти про нібито виконані роботи з підробленими підписами виконавців. Одержані за них кошти привласнював та використовував на власні потреби" , - сказано в повідомленні.

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20 грудня 2019 року колишньому начальнику 615-го Військового представництва Міністерства оборони повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої. Дії полковника кваліфікували за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України, серед яких заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у особливо великих розмірах та використання завідомо підробленого документу, вчинене повторно.

Наразі стороні захисту повідомлено про закінчення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів. Військовою прокуратурою Київського гарнізону вживаються також заходи щодо відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями. Підготовлений відповідний цивільний позов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166728
 
   
 Топ коментарі
 
Нівєрюяусьоврьоті!
При 🐷 ніхто і нічо не вкрав!!
🤑
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Ты порохофоб, при Нём такого не было!Ты огенд крЫмля, шататель будко-лодки и вообще если не хрю-хрю, то пустые!
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А за этого сывочолый гэтьман залог внесет? Порохоферма за его свободу взывать на "Цензоре" будет?
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Нівєрюяусьоврьоті!
При 🐷 ніхто і нічо не вкрав!!
🤑
 показати весь коментар
 
 
Ты порохофоб, при Нём такого не было!Ты огенд крЫмля, шататель будко-лодки и вообще если не хрю-хрю, то пустые!
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коментар відмічено як спам  
 
Зебилы лелеют образ врага. Это не Путин - это Порошенко.
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А почему бы одному благородному дону не пойти в спам благодаря другому благородному дону?
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А что, Путин деребанил украинскую казну?
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А кто? Ты знаешь сколько расисткая ********* выкачиват бабла из Украины? Благодаря своим нефти, автогазу, мобильным операторам, перекрасившимся брендам и прочей нечисти! Колишнього начальника військового представництва Міноборони підозрюють у заволодінні більш ніж 4 млн грн коштів ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 7273
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А как же быть с Вакарчуком? Тимошенко? Вы там от Путина отвлекаете внимание обдрачивая Порошенко, который был лучше Зеленского.
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Просто кожен начальник прагне зібради декілька десятків мільйонів баксів із власного високого крісла. Таке життя. А колари партій ,така єрунда.
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Настоящий полковник. А если посадят,то?"Полковнику никто не пишет?"
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Ага, щас, умный какого, метр кирпича насквозь. Миномёт от Пашинского надо давать.
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Она вообще думала, что Горловка это такой вид минета (с) мультик от Ирены Карпы про Штепу Колишнього начальника військового представництва Міноборони підозрюють у заволодінні більш ніж 4 млн грн коштів ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 5312
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Я о Т.Чорноволихе..
Када она палучили лейтенанта артиллерии, то узнала,
шо миномет енто не миньет и не миньон..))
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А за этого сывочолый гэтьман залог внесет? Порохоферма за его свободу взывать на "Цензоре" будет?
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Ха. Встречный вопрос: сколько соевые с ботофермы внесут за сивочолого?Вангую: ни-фи-га!
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Це дуже добре.
Потрібно виводити підбарижників на чисту воду.
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не дали жить пацану по-новому как бпп и розен...ти)))) Колишнього начальника військового представництва Міноборони підозрюють у заволодінні більш ніж 4 млн грн коштів ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 5393 Колишнього начальника військового представництва Міноборони підозрюють у заволодінні більш ніж 4 млн грн коштів ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 5393
печаль бяда Колишнього начальника військового представництва Міноборони підозрюють у заволодінні більш ніж 4 млн грн коштів ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 2018
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Кстати, а где петюнины?Чего такая подозрительная тишина в их рядах?Один Максимка дизайнер намалевался и всьо.
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А шо дають?
Макарони!
А бациллу?
Бацилла тільки в Бога та в начальства! (c) Митець Колишнього начальника військового представництва Міноборони підозрюють у заволодінні більш ніж 4 млн грн коштів ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 4332
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Готовил также акты о якобы выполненных работах с поддельными подписями исполнителей./ Военпред прост как редиска и незатейлив как грабли-сажай нехочу.Это не Коломойский с 5,5 млрд ворованных долларов и даже не Герус: Андрій Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії - Скороход. Владельцу диплома университета Соломона даже попиариться не на чем.
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Всім відомо, що начальник при Питру Аліксєйовичу красти не міг!! Бу у нього руки одрубані!!! Ето палітічєскоє пріслєдованіє!!!
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"Власть - ничто без злоупотребления". Колишнього начальника військового представництва Міноборони підозрюють у заволодінні більш ніж 4 млн грн коштів ДП "Антонов" - Цензор.НЕТ 6701

(Ким Ир Сен)
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Если бы за миллион сажали на пожизненное, без разных залогов, тогда бы немного думали, прежде, чем воровать миллионы.
А так власть своими законами сама стимулирует чиновников воровать.
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