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Все про:Росія (14716) транзит газу (132) Єрмак Андрій (64) Козак Дмитро (1)

 "Українська делегація - молодці", - віцепрем'єр РФ Козак похвалив учасників газових переговорів від України

Підписавши домовленості про транзит газу, Україна і Росія відкрили "кватирку можливостей" для вирішення найрізноманітніших питань в майбутньому.

Таку думку висловив віцепрем'єр РФ Дмитро Козак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вчора, коли закінчили переговори, підписали протокол, я сказав, що ми відкрили "вікно можливостей", і переконалися в тому, що, незважаючи на всі складності наших відносин загалом, ми можемо досягати угоди з різних питань. Зробімо все можливе, щоб це вікно стало широкими дверима…

У нас є багато питань. Якщо діяти прагматично і конструктивно, за наявності політичної волі, якщо не шарахатися з однієї крайності в іншу, як часто буває, то можна спокійно знайти рішення в інтересах і російських, і українських громадян", - заявив Козак, зазначивши, що "українська делегація - молодці".

"Хотів би сказати: "Дякую". Боюся, що без координуючої ролі з українського боку домовленості не вийшло б.

Цю роль з української сторони взяв на себе Єрмак (помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак. - Ред.). У нас з ним давній досвід взаємодії", - сказав віцепрем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протокол переговорів про транзит газу між Оператором ГТС України і "Газпромом". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166727
 
   
 Топ коментарі
 
Если тебя хвалит враг, а вы радуетесь, будьте уверены - вы неизлечимый идиот...
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"Украинская делегация - молодцы", - вице-премьер РФ Козак
ЛУЧШЕ И НЕ СКАЖЕШЬ про зебилов
...
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Слили все позиции, конечно молодцы. С точки зрения кацапов
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ну ясно..нажухали Україну на 5-7 млрд долярів...то чого ж - молодці, чого би і не похвалити
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Ця влада не вічна --куди будуть тікати зрадникі, шпанюки,клоуни? а це обовязково буде.
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Нагнули кацапов, конечно молодцы. А помните как раньше? "Мы вам газ перекроем, кизяками палить будете". Че ж ты фраер здал назад?😷
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так а в чем же нагиб собственно? Для умного человека очевидно, что нагнули Украину благодаря команде зедебилов
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и в чем нагнули? Контракт на 5 лет, а не 10. Объемы поставок сокращены. России это подстраховочный вариант так как поставки в Европу будут увеличиваться, а СП-2 пока не достроен. Россия ни в чем не проиграла.
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Свинороссия только выиграла. По протоколу соглашения Украина отказывается от своих судовых исков против Газпрома (прощай миллиарды долларов), давление против Северного потока-2 снизится (привет тете Меркель), свинораша имеет право снижать тариф транзита, соглашение без гарантий продления его действия (любая из сторон может отказаться его продлевать). Через 5 лет Северный поток-2 будет полностью готов, Украины посылается на хер, повторно подавать в суд по отказанным искам уже нельзя. Привет зедебилам.
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ради придурка нужно будет поменять все законы, и реально посадить. один дебил ющер был уже-результат потеря 8% территории, очко рыгам подлизывал, если бы Юшща вовремя остановили, не было бы всего этого, но этого шимпанзе сам Бог велел. ну проголосовали за тебя родители старенькие по всей Украине, которые интернетом не умеют пользоваться, и что, зелупа? они уже тебя ненавидят, и через полгода будут ненавидеть больше Порошенко
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Хороший вариант получился, в будущем, если всякая мразь , типа продажного порохла лезть не будет, всё буде классно.гоу
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У тебя всё впереди, если дебилом перестанешь быть. Попробуй мозгом пользоваться, может что то получится.
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мій мозг дуже багато памятає ємєля , тому повторюю , для вас харошєє вже було
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Ватный длбб,качай ягодичные мышцы спортиком, мозги прокачиваются книгами и большим обьемом инфы с критическим мышлением
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Хороший вариант для свинорашки? Ну да, отличный, не зря же они радуются тому, как ювелирно обыграли команду зедебилов.
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Иди на)( тупой зеленый троль.Впереди у тебя лоботомия.
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Скорее лоботомия у него позади,судя за кого оно голосовало
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На акцию за интеграцию Беларуси с РФ в Минске не пришли люди.
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похоже им уже выписали медали "за возвращение Крыма", только давать прилюдно почему-то боятся
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Что-то слишком довольная физиономия у этого Козака ...
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Максимальна площа ділянки у власності на людину:

Польща - 500 Га
Румунія - 100 Га
Угорщина - 300 Га
Україна - 200 000 Га
Ви розумієте до чого це веде?
Хтось дуже хоче, швидко скупити за безцінь, родючи українські землі.
Завоювати не змогли, а скупити зможуть...

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может зеленского снова раша похвалит после этого закона?
Закончится его срок, тут последняя собака ему в морду плюнет и на концерты никто не пойдет, так он себе в рашу на корпоративы место готовит.
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Максимальна площа ділянки у власності на людину:
Україна - 200 000 Га
"Українська делегація - молодці", - віцепрем'єр РФ Козак похвалив учасників газових переговорів від України - Цензор.НЕТ 8189

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18 грудня 2019, 13:37 Ч
Зеленський запропонує знизити в 20 разів норму землі в одні руки
Президент запропонує комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі в одних руках з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів. Про це він повідомив під час зустрічі із фермерами на Київщині, передає ЕП
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"Если тебя хвалит твой враг, значит ты предатель." 😡
(Моше Даян)
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Ну какие делегация молодцы? Олигархи - "молодцы".... А это так... портянки Коломойского, что скажет Беня, то они и делают.....

Когда Путин втирает дичь про "исконно русские территории юго-востока"... это не про историю... а про то, что там орудуют олигархи... Харьков, Одесса, Днепр пополам с Пинчуком - это Коломойский...... Мариуполь, остатки Донбасса - это Ахметов и Фирташ.... И Путин четко понимает, что эти черти, за бабло и дешовые русские ресурсы готовы это все приподнести россии, как на блюдичке......
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"Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны договоренности не получилось бы. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак (помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак. - Ред.). У нас с ним давний опыт взаимодействия", - сказав віце-прем'єр. Джерело: https://censor.net.ua/n3166727

Молодець Козак! Здав подільника! "Українська делегація - молодці", - віцепрем'єр РФ Козак похвалив учасників газових переговорів від України - Цензор.НЕТ 5726
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Цікаво, що стосовно позовів захопленя шельфу та вишекБойка??? Це теж пробачаємо???
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Похвалив за підрив країни з середини. Такий стан економіки, коли країна позичала гроші, щоб виплатити пенсії і зарплати був наприкінці 90-х.
Наслідки для непідписання транзитного контракту більше нашкодить Росії, бо вона втратить основного споживача газу, а саме Європу.
12 грудня в Брюселі Україна підписала угоду з румунською Трансгаз, угода розблокувала трансбалканський газовий коридор. З 1 січня 2020 року через газову точку в Одеській області на кордоні з Румунією Україна зможе отримувати 18 млн куб газу на добу. Україна отримала південне, альтернативне джерело отримування газу. Про газ див. відео з хв. 16:10 https://www.youtube.com/watch?v=2pkZkeFPe80
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если для рашиста молодцы (за 12 лярдов)то лишив возможности украинский народ их получить, они есть рашистские предательские слуги зас--ранцы
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и все в пецины ворота - обосрадся ворюга и паралельно извращуга ))
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Ватный длбб, у тебя рванул пердак,при чем тут ПАП,кто ездил договариваться с мордвой,ты в сознании или бредишь? Пердак заморозь хлорэтилом...
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кремлю без Украины кранты.Бацька Лукаш Путлера послал на три буквы
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Украина спасла российский «Газпром» от банкротстваТо, что в ходе переговоров в Берлине Украина, Россия и ЕС подписали протокольное соглашение о газовом транзитном контракте, спасло «Газпром» от банкротства.....http://vlasti.net/news/312740
.
..
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Братство трех славянских болванов не состоялось....Враг у ворот...
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приперло козачку )) "Українська делегація - молодці", - віцепрем'єр РФ Козак похвалив учасників газових переговорів від України - Цензор.НЕТ 1886
прекрасно = если все так как написано "Українська делегація - молодці", - віцепрем'єр РФ Козак похвалив учасників газових переговорів від України - Цензор.НЕТ 1660
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Завтра Скабеева скажет : мы победили,Зелинский наш,Трамп тоже наш.Всё наше
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3енелейсские - получили 2 млрд откупа ..
.
Украина --ПОТЕРЯЛА 12 млрд..
.
ДА !
,
Ребята !
.
Они - не лохи !
.
ЛОХИ --КТО ИХ ВЫБИРАЛ !
,
,
,
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Мірку... Я не обирав! Думаю, що можу трішки тебе зрозуміти... (((
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если бы не америкосские санкции путин этих *молодцы* послал бы НААААА
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не зря Зеркаль уволилась, чтобы Ермак классно договорился ...Уж если кацапы тебя хвалят, значит ты серьезно налажал.
Ермак, пойди застрелись!
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Зеркаль потому и уволилась, что знала об этом, о сдаче шмарклями Украины, что еще они готовы сдать, как еще готовы подставить свою ...пу.
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украинской делегации после этого всего нужно застрелиться (в Японии это называется сеппуку или харакири)
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0ни не лохи ! .
.

им 42 года ..
.
и они "посерединке" с пукиным ОГРАБИЛИ украинсский народ - которому они СЛУГи ----
.
НА 12 млрд долларов..
.
.
ДА !
,
ОНИ НЕ ЛОХИ !,- хотя главному СЛУГИ - только 42 гола !!!
.
.
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Та нах нах нам 12 ярдов, ещё заработаем))
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Зебилы пляшут на корпоративе, в бюджете дыра, дорог нет, война, 13 тысяч погибших - а мы 12 ярдов Рашке прощаем...
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Если тебя хвалит враг,то ты либо длбб либо конкретный махровый предатель
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Дуже скоро Зеленський стане депутатом Госдуми РФ.
Звісно, якщо встигне втекти.
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конечно вместо 15 сошлись на 3 млр
Фуйло может еще медальки вручить
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Соласились отозвать иск, согласились на обман а 3 миллардами -
и всё это за небольшую взятку, тем более - совим людям.
В кремле сидят хабадники, и коломойская команда хабадники.
Для кремля Хабад - всегда молодец !
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Да ,да молодци за 12,5 милиарда отказалась Украина ,а сейчас молодци подарили росии.........почему и нет ....
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