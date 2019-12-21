 "Українська делегація - молодці", - віцепрем'єр РФ Козак похвалив учасників газових переговорів від України

Таку думку висловив віцепрем'єр РФ Дмитро Козак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми вчора, коли закінчили переговори, підписали протокол, я сказав, що ми відкрили "вікно можливостей", і переконалися в тому, що, незважаючи на всі складності наших відносин загалом, ми можемо досягати угоди з різних питань. Зробімо все можливе, щоб це вікно стало широкими дверима…
У нас є багато питань. Якщо діяти прагматично і конструктивно, за наявності політичної волі, якщо не шарахатися з однієї крайності в іншу, як часто буває, то можна спокійно знайти рішення в інтересах і російських, і українських громадян", - заявив Козак, зазначивши, що "українська делегація - молодці".
"Хотів би сказати: "Дякую". Боюся, що без координуючої ролі з українського боку домовленості не вийшло б.
Цю роль з української сторони взяв на себе Єрмак (помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак. - Ред.). У нас з ним давній досвід взаємодії", - сказав віцепрем'єр.
Польща - 500 Га
Румунія - 100 Га
Угорщина - 300 Га
Україна - 200 000 Га
Ви розумієте до чого це веде?
Хтось дуже хоче, швидко скупити за безцінь, родючи українські землі.
Завоювати не змогли, а скупити зможуть...
Закончится его срок, тут последняя собака ему в морду плюнет и на концерты никто не пойдет, так он себе в рашу на корпоративы место готовит.
Україна - 200 000 Га
Зеленський запропонує знизити в 20 разів норму землі в одні руки
Президент запропонує комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі в одних руках з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів. Про це він повідомив під час зустрічі із фермерами на Київщині, передає ЕП
(Моше Даян)
Когда Путин втирает дичь про "исконно русские территории юго-востока"... это не про историю... а про то, что там орудуют олигархи... Харьков, Одесса, Днепр пополам с Пинчуком - это Коломойский...... Мариуполь, остатки Донбасса - это Ахметов и Фирташ.... И Путин четко понимает, что эти черти, за бабло и дешовые русские ресурсы готовы это все приподнести россии, как на блюдичке......
Молодець Козак! Здав подільника!
Наслідки для непідписання транзитного контракту більше нашкодить Росії, бо вона втратить основного споживача газу, а саме Європу.
12 грудня в Брюселі Україна підписала угоду з румунською Трансгаз, угода розблокувала трансбалканський газовий коридор. З 1 січня 2020 року через газову точку в Одеській області на кордоні з Румунією Україна зможе отримувати 18 млн куб газу на добу. Україна отримала південне, альтернативне джерело отримування газу. Про газ див. відео з хв. 16:10 https://www.youtube.com/watch?v=2pkZkeFPe80
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и это только по газу..
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прекрасно = если все так как написано
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Украина --ПОТЕРЯЛА 12 млрд..
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ДА !
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Ребята !
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Они - не лохи !
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ЛОХИ --КТО ИХ ВЫБИРАЛ !
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Ермак, пойди застрелись!
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им 42 года ..
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и они "посерединке" с пукиным ОГРАБИЛИ украинсский народ - которому они СЛУГи ----
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НА 12 млрд долларов..
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ДА !
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ОНИ НЕ ЛОХИ !,- хотя главному СЛУГИ - только 42 гола !!!
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Звісно, якщо встигне втекти.
Фуйло может еще медальки вручить
и всё это за небольшую взятку, тем более - совим людям.
В кремле сидят хабадники, и коломойская команда хабадники.
Для кремля Хабад - всегда молодец !