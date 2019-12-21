 Трамп оголосив про створення Космічних військ

Про це американський лідер заявив під час церемонії підписання військового бюджету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

"Сьогодні у нас найважливіша віха, сьогодні ми офіційно представляємо нову гілку наших збройних сил, яка називається "Космічні сили", - сказав Трамп.

"На тлі серйозних загроз нашій національній безпеці американська перевага в космосі абсолютно необхідна. Ми лідируємо, але недостатньо, але дуже скоро ми будемо лідирувати. Космічні сили допоможуть нам стримувати агресію і контролювати вищі позиції", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти "Північного потоку-2" починають діяти негайно, - Мінфін США

Президент США також заявив, що Космічні сили очолить генерал ВПС Джон Реймонд.

Відомо, що в рамках поточного бюджету на Космічні сили виділять $40 мільйонів. До складу Космічних сил увійдуть близько 16 000 військовослужбовців і цивільних осіб.