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 Чоловік стріляв із травмату на пр. Курбаса в столиці, двох поранено

У Святошинському районі столиці зловмисник під час конфлікту з двома чоловіками відкрив вогонь з травматичного пістолета. У одного з постраждалих - поранення ока, обох ніг і грудної клітини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого один із них дістав зброю та здійснив декілька пострілів. Внаслідок події 44-річного потерпілого з пораненням ока, обох ніг та грудної клітини доставлено до лікарні, а 33-річному постраждалому надано медичну допомогу на місці.

"Під час проведення поверхневої перевірки у чоловіка, на якого вказали свідки, ми виявили кобуру та дозвіл на пристрій для відстрілу гумових куль, але самої зброї при ньому не знайшли. Також на місці ми виявили шість гільз із-під гумових куль, які направили на балістичну експертизу", - повідомив начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула.

Правопорушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 49-річний мешканець столиці, який раніше проблем із законом не мав.

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"Розпочато кримінальне провадження за частиною четвертою статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Тривають необхідні слідчі дії, а також вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу", - додав правоохоронець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166725
 
 
 Топ коментарі
 
А почему он "зловмисник"? У него разрешение на ношение оружия. Может те два упыря на него наехали, и он Робин Гуд?
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Невиновен,в Киеве можно стрелять даже боевыми - это закон паршивинского.
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Пашинский великий соевый Херой ....он представитель Ылиты ....Порося их хотел выделить в избранную касту .НО он не ожидал шо вся каста избранных ИМ ,,патриотов,, околачивается в окрестностях Лондона и дальнего зарубежья . Получился облом
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Облом будет когда Порося сядет лет так на ннадцать с полной конфискашкой.
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Надеюсь, один из раненых - "стрелок"... Не спилил мушку...
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Я в шоке (( Валера -овцы за волка , не ваш девиз ? порося главный хоплофоб страны , а вы как бы ехали в трамвае , а музыка играла ??
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Мой девиз - резинки для лохов. Резинка не решает ни одной из задач короткоствола для самообороны.
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Не нужно спешить называть его злоумышленником.
Вполне возможно, что он ветеран или волонтер, а те двое - корреспонденты.
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Невиновен,в Киеве можно стрелять даже боевыми - это закон паршивинского.
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Такі от вони - нинішні реалії життя....... "дякуючи" маріонеточному режиму кровавого бариги.
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А сколько в Лахте доплачивают типа "за знание украинского языка"?
Тоже хочу стать кремлеботом, я порядочная скотина!
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Порядочная в смысле изрядная или я что-то неправильно понял?
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Я только пытался понять смысл напечатанного. Порядочная скотина это взаимоисключающие пункты, вот и уточнял.
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Просто он, не зная (или зная), воспользовался неким литературным приемом под названием оксюморон.
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Как обычно только громкие заголовки... Сути 0. Подробностей 0. Как дело было никто не знает, но это не проблема, сейчас эксперты все пояснят
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Точно..Был бы хаос и сомали кругом ...парашенко бох верующих в соевое пакращення вже сьогодня
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Полюбе быдла в разы меньше чем на "донецком " Печерске.
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почему то часто из травмата попадают именно в глаз, а из рогатки тока в него.
карма какая то....
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шо не владелец травмата или там рогатки то снайпер?
тоже так думаю....
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"Нарушителя" задержали на месте! Чоловік стріляв із травмату на пр. Курбаса в столиці, двох поранено - Цензор.НЕТ 5773Чоловік стріляв із травмату на пр. Курбаса в столиці, двох поранено - Цензор.НЕТ 5773Чоловік стріляв із травмату на пр. Курбаса в столиці, двох поранено - Цензор.НЕТ 5773Чоловік стріляв із травмату на пр. Курбаса в столиці, двох поранено - Цензор.НЕТ 5773 - ну фсе, планктон может спать спокойно.
В этой стране если достал - сразу "нарушитель"
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А почему он "зловмисник"? У него разрешение на ношение оружия. Может те два упыря на него наехали, и он Робин Гуд?
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Наверняка так и было. Никто не знает - что от него требовали участники конфликта. Следующий раз соберутся за чашечкой кофе и все обсудят мирно и культурно. Так Америка приучала уважать собеседника, знать чувство меры и не базарить по фене.
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Срочно легализовать автоматическое оружие!
И гранатомет в каждую квартиру.При покупке двух, бутылку водки в подарок!
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Парашенко твая прэзидента , хоплофоб ? А у полиции НЕТ оружия ? Они на дежурство ходят с огурцом в кобуре ? Ответь мне на простой вопрос -они украинцы или нет ?
Они живут рядом с тобой в соседней квартире или на Марсе ?
Они обладают какими то сверхъестественными способностями . двигают глазами шахматные фигуры , попадают из пистоля с 1000 м в очко комару ?
НЕТ !!
Они просто подписуют контракт СЛУЖИТЬ действующей власти .....Власти петуховичей , шоколадных барыг , ит.д
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Не понял!
Ну да ладно,главное что нэгодование так и прет!
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Я только увидел нэгодование которое из вас прёт (18.52) только и всего то .
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но для чего-то єто устройство таки сделали и продают
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Для пострілів у ноги та нижню частину тулуба. А після застосування власник зобов'язаний викликати поліцію та медиків. Отакі от дивні вимоги.
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Наверняка двух обдолбаных зебуинов подстрелил
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Стрілок мєнт чи з прокурорських? Дозвіл на гумостріл отримує тільки каста "вельмишановних" панів чиновників, а ще журналісти але не всі.
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травмат не о чём, надо боевыми или хотя б вместо резины шарики металлические)
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