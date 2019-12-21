 Чоловік стріляв із травмату на пр. Курбаса в столиці, двох поранено

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого один із них дістав зброю та здійснив декілька пострілів. Внаслідок події 44-річного потерпілого з пораненням ока, обох ніг та грудної клітини доставлено до лікарні, а 33-річному постраждалому надано медичну допомогу на місці.

"Під час проведення поверхневої перевірки у чоловіка, на якого вказали свідки, ми виявили кобуру та дозвіл на пристрій для відстрілу гумових куль, але самої зброї при ньому не знайшли. Також на місці ми виявили шість гільз із-під гумових куль, які направили на балістичну експертизу", - повідомив начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула.

Правопорушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 49-річний мешканець столиці, який раніше проблем із законом не мав.

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"Розпочато кримінальне провадження за частиною четвертою статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Тривають необхідні слідчі дії, а також вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу", - додав правоохоронець.