 Податкова в умовах падіння поставок нарахувала за листопад на 23,6% більше ПДВ, ніж торік, - Верланов. ІНФОГРАФІКА

Про це заявив глава Державної податкової служби Сергій Верланов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
Так, за листопад сума нарахованого податку на додану вартість (ПДВ) становить 21,9 млрд грн. Це майже на 4,2 млрд грн, або на 23,6%, більше, ніж за аналогічний період 2018 року (17,8 млрд грн). Нарахування зросли навіть за умови зменшення обсягів поставок - вони знизилися на 40,4 млрд грн, або на 5%.
"Завдяки ефективним заходам з адміністрування, активній боротьбі зі схемами і якісній аналітичній складовій Державна податкова служба збільшує надходження до бюджету навіть за умов зменшення обсягів постачання", - заявив голова податкової Сергій Верланов.
За його словами, ДПС виконає всі планові надходження до бюджету за 2019 рік.
"Я пообіцяв уряду, що податкова впорається із поставленим завданням. І ми це зробимо!" - наголосив Сергій Верланов.
Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд. https://bitter-onion.livejournal.com/2766953.html
каму начислила зачем и почему ))))
как хорошо что я 15 лет плевал на эту начислялку ))
Так сам обьём налогов упал, опять ЗЕбил - провокатор кацапский Игорь Д брешет в наглую.
при уменьшении объемов поставок - они снизились на 40,4 млрд грн, или на 5%.
Повторяю по буквам.. на ДОБАВОЧНУЮ...
И для особо одаренных.. поясню на пальцах...
Ты купил за 10 грн... в том числе НДС в этой сумме составляет 1.66 грн.
Теперь ты продал за 12,грн...НДС в этой сумме составляет 2 грн... отсюда твои налоговые обязательства по НДС составляют 34 копейки... а твоя "грязная" прибыль..1,66 гривны...
И с этих 1,66 гривны... ты еще несешь расходы по доставке... хранению... зарплатам.. налогам.. и прочему...
Учи придурь матчасть..
Прибыль это то что останется от добавочной стоимости после выплаты всех расходов...
Формула проста... даже зебил по идее должен понять...
Добавочная стоимость минус расходы... равно *******...
дошло зебилушка?
Что воспаленный мозг зебила ответит на простой вопрос...если НДС это и есть прибыль... то почему НДС и налог на прибыль... это разные налоги... по разному администрирубтся и по разному платятся...?
Напряги мозжечОк... и выдай нам очередной свой бред...
Нет ни какой зависимости... НДС может быть... а прибили при этом может и не быть...
Давай посчитаем...
Твоя добавочная стоимость 3000грн....а расходы у тебя 4000 грн... у тебя есть прибыль и нет?, что на это скажет твой воспаленный мозг?
Диагноз товарища Саахова подтвержлается...
Себестоимость... это и расходы на производство или продажу товара...
Стомость материалов... расходы на энергоресурсы... заоплаты... налоги... это все составляющии себестоимости... это и есть расходы...
К примеру у тебя есть
15000 грн...
Ты купил товара на 10000 грн...
15000-10000=5000 грн у тебя осталось в кармане..
Теперь ты продал этот товар за 12000 грн..
Доьавочная стоимость у тебя составляет 2000 грн
И у тебя в кармане стало 17000 грн...
5000+12000=17000
И ты заплатил зарплату своему работнику 4000 грн...
17000-4000=13000
И у тебя в кармане в итоге получилось 13000 грн...
Скажи мне зебилушка... а где тут у тебя прибыль? 😀
И только разница между ними это то что попадает в бюджет...
Можно отрапортовать о том что обязатества выросли на 50 ярдов... и умолчать о том что кредит вырос на 70 ярдов... и зебилье будет видать и ссаца от счастья...
При чем тут не вернули?