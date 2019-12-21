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Все про:податки (829) податкова (230) ПДВ (98) Верланов Сергій (23)

 Податкова в умовах падіння поставок нарахувала за листопад на 23,6% більше ПДВ, ніж торік, - Верланов. ІНФОГРАФІКА

Нарахування зросли завдяки ефективним заходам з адміністрування та боротьбі з корупційними схемами. ДПС обіцяє виконати всі планові надходження до бюджету за 2019 рік.

 Про це заявив глава Державної податкової служби Сергій Верланов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Так, за листопад сума нарахованого податку на додану вартість (ПДВ) становить 21,9 млрд грн. Це майже на 4,2 млрд грн, або на 23,6%, більше, ніж за аналогічний період 2018 року (17,8 млрд грн). Нарахування зросли навіть за умови зменшення обсягів поставок - вони знизилися на 40,4 млрд грн, або на 5%.

"Завдяки ефективним заходам з адміністрування, активній боротьбі зі схемами і якісній аналітичній складовій Державна податкова служба збільшує надходження до бюджету навіть за умов зменшення обсягів постачання", - заявив голова податкової Сергій Верланов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава може призупинити відшкодування ПДВ великим промпідприємствам

Податкова в умовах падіння поставок нарахувала за листопад на 23,6% більше ПДВ, ніж торік, - Верланов 01

За його словами, ДПС виконає всі планові надходження до бюджету за 2019 рік.

"Я пообіцяв уряду, що податкова впорається із поставленим завданням. І ми це зробимо!" - наголосив Сергій Верланов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італійські шуби на суму понад 50 млн грн без сплати податків продавали в Києві, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166724
 
 
 Топ коментарі
 
Какие объемы поставок,где нашли этого дебила?все что происходит это - в условиях падения экономики мы с бизнеса содрали коррупционного налога на столько то процентов больше,быдло должно радоваться.
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Тоесть несмотря на то что рабов стало меньше и рабы стали есть меньше с них собрали дань на 24% больше? зашибись какая пэрэмога.
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Я от чесно так і не вкурив про який "об`єм поставок" воно чеше. Що це взагалі за термін такий для податкової.
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Очередная лапша на уши для безмозглого зебилья...
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скоро все задушать а зелохи корпоратив будуть грати за 55 лямів
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За чотири місяці повнокровного керування країною Зельона команда добилася великих успіхів:
Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд. https://bitter-onion.livejournal.com/2766953.html
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странное предложение Податкова в умовах падіння поставок нарахувала за листопад на 23,6% більше ПДВ, ніж торік, - Верланов - Цензор.НЕТ 3041
каму начислила зачем и почему ))))
как хорошо что я 15 лет плевал на эту начислялку ))
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позвонить би боканову насчет тебя, уклонистаПодаткова в умовах падіння поставок нарахувала за листопад на 23,6% більше ПДВ, ніж торік, - Верланов - Цензор.НЕТ 5081
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Благодаря эффективным мерам по администрированиюИсточник: https://censor.net.ua/n3166724 - тупо блокировали налоговые накладные на нужную им сумму и теперь рассказывают про "эффективные меры" Податкова в умовах падіння поставок нарахувала за листопад на 23,6% більше ПДВ, ніж торік, - Верланов - Цензор.НЕТ 6201 твари! объемы поставок падают, а НДС растет Податкова в умовах падіння поставок нарахувала за листопад на 23,6% більше ПДВ, ніж торік, - Верланов - Цензор.НЕТ 5071 , это как курс доллара падает, а цены растут!! зе-дебилы пришли во власть
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Спокуха сколько Грося наблокировал рассказать?Каждое правительство делает своё экономическое чудо!Точнее экономическое чудо для всех по разному выглядит!
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Нарахувати то нарахувала. А скільки ПДВ відшкодувала??? Корупція криється у відшкодуванні. Ділки створюють кілька фірм, самі собі повітря продають і з нічого наварюють відшкодування ПДВ з бюджету.
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Опять вернулись славные девяностые, когда за возврат НДС надо платить налоговикам "толику малую". Еще одно достижение негодяев из квартала-95.
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откуда может взяться добавленная стоимость при падении объемов? - вариант 1: выросли цены за единицу - он фактически признал, что они выросли почти на 30%; вариант 2: тупо доначислили при проверках абы откуда... новый тренд - меньше миллиона не доначислять...
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вариант 3: убрали петинх казнокрадов.
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при уменьшении объемов поставок - они снизились на 40,4 млрд грн, или на 5%.

Так сам обьём налогов упал, опять ЗЕбил - провокатор кацапский Игорь Д брешет в наглую.
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именно это показывает что ушла воровская составляющая.
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от тут зібрались спеціалісти, а читати ви пробували, податкова НАРАХУВАЛА на 23,6% більше ПДВ, а де стягнула чи сплачено, нарахувати можна що хочеш, а наша податкова вміє, от тільки коли до сплати, то буде мінус 50%
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все очень просто, украинцы получили прибыли не 23% больше чем при мародере.
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ще одне, ти читати вмієш? де написано отримали, написано "нарахували" чи кацапська версія відрязняється від української? от я можу сказати, що нарахував тобі 100 мільйонів процентів, ну нарахував, ти ж мені їх не дав, а пішов в суд і скасував нафіг або тупо болт забив і не платиш. От і з податковою, між нарахувати і стягнути прірва.
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"нарахували" означает что украинцы получили прибыли на 23% больше чем при казнокраде Порошенко! Все логично.
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Прибыль... и НДС... это как говорят в Одессе это две большие разницы... это только для тупого зебилья одно и тоже..
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прикольно к ну ка расшифруй эти буковки НДС Что в твоей башке получится? Податкова в умовах падіння поставок нарахувала за листопад на 23,6% більше ПДВ, ніж торік, - Верланов - Цензор.НЕТ 7132
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Вот что получаеца ЗЕбил . ЗЕмародёры украли уже 40 миллиардов.

при уменьшении объемов поставок - они снизились на 40,4 млрд грн, или на 5%.
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Петя украл, а сбор налогов увеличился! Вот так нужно работать!
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Для особо одаренных.У предприятия могут вырасти платежи по НДС,но при этом оно будет убыточным.
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Мозги украсть нельзя,при условии,что их нет
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по другому быть не может. прибыль прячут в офшорах. как твой петя.
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Налог на добавочную стоимость...
Повторяю по буквам.. на ДОБАВОЧНУЮ...
И для особо одаренных.. поясню на пальцах...
Ты купил за 10 грн... в том числе НДС в этой сумме составляет 1.66 грн.
Теперь ты продал за 12,грн...НДС в этой сумме составляет 2 грн... отсюда твои налоговые обязательства по НДС составляют 34 копейки... а твоя "грязная" прибыль..1,66 гривны...
И с этих 1,66 гривны... ты еще несешь расходы по доставке... хранению... зарплатам.. налогам.. и прочему...
Учи придурь матчасть..
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продай копм и купи мозги. Прибыль определяется добавочной стоимостью.
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Чем вас зебилов кормят что вы такие тупые?
Прибыль это то что останется от добавочной стоимости после выплаты всех расходов...
Формула проста... даже зебил по идее должен понять...
Добавочная стоимость минус расходы... равно *******...
дошло зебилушка?
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тяжело быть тупому? Только добавочная стоимость определяет прибыль. Хоть бы Маркса читал в школе.
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Зебилушка... она то определяет... но не является прибылью...
Что воспаленный мозг зебила ответит на простой вопрос...если НДС это и есть прибыль... то почему НДС и налог на прибыль... это разные налоги... по разному администрирубтся и по разному платятся...?
Напряги мозжечОк... и выдай нам очередной свой бред...
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ну ты и тупой. НДС как налог ПРЯМОПРОПОРЦИОНАЛЕН прибыли! Это общепринятый налог и прописная истина.
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Нет не пропорционален... это ты бредишь...
Нет ни какой зависимости... НДС может быть... а прибили при этом может и не быть...
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добавленная стоимость пропорциональна прибыли.
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Я понимаю что ты идиот... но вмему же должен быть предел...
Давай посчитаем...
Твоя добавочная стоимость 3000грн....а расходы у тебя 4000 грн... у тебя есть прибыль и нет?, что на это скажет твой воспаленный мозг?
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😀 Лихо закручен сюжет..
Диагноз товарища Саахова подтвержлается...
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добавленная стоимость минус себестоимость = прибыль
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😀 А себестоимость зебилушка из чего складывается?
Себестоимость... это и расходы на производство или продажу товара...
Стомость материалов... расходы на энергоресурсы... заоплаты... налоги... это все составляющии себестоимости... это и есть расходы...
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это не важно. Важно что ПРИБЫЛЬ украинцев увеличилась почти на четверть по сравнению с твоим мародером.
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Зебилушка давай еще потренеруем твой воспаленный мозг цифрами...
К примеру у тебя есть
15000 грн...
Ты купил товара на 10000 грн...
15000-10000=5000 грн у тебя осталось в кармане..
Теперь ты продал этот товар за 12000 грн..
Доьавочная стоимость у тебя составляет 2000 грн
И у тебя в кармане стало 17000 грн...
5000+12000=17000
И ты заплатил зарплату своему работнику 4000 грн...
17000-4000=13000
И у тебя в кармане в итоге получилось 13000 грн...
Скажи мне зебилушка... а где тут у тебя прибыль? 😀
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Игорюня. Пример. Два предприятия выпускают одну продукцию. Продают по одной рыночной цене. Но на одном старое оборудование и выше себестоимость, ниже качество, на другом новое. Первое работает в ноль, второе имеет рентабельность 15%. Какие будут тут пропорции? А НДС заплатят одинаково.
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Банкрот это когда не можешь погасить свои обязательства... а до этого момента предприятие может работать как в ноль... так ив убыток...
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Что ж тогда разные кварталы и лиги смеха не обанкротились, если они ни разу за десятилетие не вышли в прибыль?
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Ха-ха-ха. Новый Карлуша Марксик в зеленой пижаме. Давай дальше. Толкай про призрак.
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Я тебя поздравляю. Значит уши зеленые еще работают.
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НДС имеет две составляющие... это обязательства и кредит...
И только разница между ними это то что попадает в бюджет...
Можно отрапортовать о том что обязатества выросли на 50 ярдов... и умолчать о том что кредит вырос на 70 ярдов... и зебилье будет видать и ссаца от счастья...
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Запиши в своей методичке, а еще луче на лбу зеленой. НДС - Налог на добавленную стоимость (прибыль) и ничего более.
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Господи,как Убыточные предприятия тоже НДС платят,но этому в Трускавцах не учат
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Да уж... степень идиотизма зебилов не имеет границ..
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ПДВ - це податок на реалізацію! Ваша зарплатня в собівартості товару теж обкладається ПДВ. Тобто, работодавець Вам сплатив зарплатню, а бюджету ще 20% від неї у вигляді ПДВ.
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итого, чем выше собрали ПДВ тем больше украинцы получили прибыль!
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Ви зовсім-зовсім не знайомі з податковою системою в Україні. Може, то Ваше щастя. Коли не знаєшь, то й не переймаєшься. Зате можна із пустою кишенею порадіти, що до нічого додали ще 23% нічого.
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если для вас НДС это штраф, то вы незнакомы с экономикой.
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Для мене ПДВ - це щоденна робота. Я бухгалтер і добре знаюся і на природі податків, і на методах їх адміністрування.
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не завидую вашему директору, если у него такой бухгалтер.
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А конвертационные центры, минимизирующие этот самый НДС и налог на прибыль, при зеленой шмаркле обрели новое дыхание. Чтобы не было сбоев и проблем у клиентов-обнальщиков за дело взялась прокуратура, дающая гарантии, что "ничего за это не будет", если будут работать через их структуры. Лично для меня это еще один мощный сигнал: при шмаркле всё будет только хуже. Количество структур по борьбе с коррупцией и преступностью растет (как и доходы их сотрудников), также растут и аппетиты негодяев из ГПУ и районных прокуратур. СБУ не даст соврать: подельников сдавать никто не будет.
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мы не обсуждаем уголовщину, ты еще скажи про ограбление банков.
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Пипец ЗЕмародёры украли 40 миллиардов всего за пол года ...при Порошенко собрали 804,5 млрд, при ЗЕбилах уже 764 млрд.. ЗЕшобла бешенными темпами увеличивает дефицит бюджета.
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Причем, зеленое шобло уверена: им за это ничего не будет.
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Отже на відшкодування хлопці добряче зароблять
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При бариге мародёре который всё украл было 804 лярда поступлений, а при чесных ЗЕкловунах сразу -40 ярдов и падение до 764.. Во банда бородатой бабушки даёт..А пропаганду то как с кремлёвской методички списали аля "небольшой отрицательный рост" -40 лярдов по налоговым поступлениям, но ЗЕбилятник выходит такой и говорит -- а нас тут НДС на +4 ярда!!!..Хотя любой дебил знает шо схема идёт не на сборе , а грабёж идёт на возврате НДС...По любому их гебня кремлёвская курирует...такие акробатические манипуляции только на лубянке умеют делать..
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Да ладно бы только это. При барыге-мародере почему-то денег хватало и на воровать и на выплаты и на возврат НДС, а при честном Зе-бене сразу дыра образовалась в бюджете. Вопрос....... где то, что воровалось барыгой и сейчас должно было оставаться в бюджете и сколько же ворует честный Зе Податкова в умовах падіння поставок нарахувала за листопад на 23,6% більше ПДВ, ніж торік, - Верланов - Цензор.НЕТ 6096
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дыра образовалась именно потому, что так был составлен барыгой бюджет, очень дефицитный. На весь год не хватило.
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Зарда по версии порохоботов. Гривна укрепляется, сбор налогов увеличивается! При пете такого не было! Податкова в умовах падіння поставок нарахувала за листопад на 23,6% більше ПДВ, ніж торік, - Верланов - Цензор.НЕТ 5908
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Оля где ты увидело слово ШТРАФЫ! Смени методичку.
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Ігоре, у слові "нарахували". Нараховують лише штрафи. А податки розраховують.
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"нарахували" это значит ПОСЧИТАЛИ и ничего более?
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Не ПОрахували, а НАрахували. Ось нараховують на підприємстві зарплатню 100тищ, а сплатити її нічим. Хтось став від цього жити краще? Віртуально - так, нарахували, а грошей все одно нема. Так і тут. Відсотків за 60 платники відібьють блокування по судах, відсотків 10 краще обнулять фірму. Інші "порєшают". Тож до бюджету дійде краплина.
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Они тупо перестали возмещать НДС реальному сектору экономики, в условиях отсутствия судов можно делать что угодно, дело Азірова живёт и побеждает!
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Они тупо перестали возмещать НДС и сбор увеличился на 23%
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Неужели вы не понимаете, что ГФС просто не вернула эти 23% собранного НДС, но рано или поздно их нужно возвращать?
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вы порохоботы читать умеете? " за ноябрь сумма начисленного налога на добавленную стоимость (НДС) составила 21,9 млрд грн. Это почти на 4,2 млрд грн, или на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2018 (17,8 млрд).Источник: https://censor.net.ua/n3166724 "
При чем тут не вернули?
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Податкова нараховує лише в одному випадку - при перевірці. При нормальнрму процесі платник нараховує свої зобов'язання самастійно.
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тем более. Значит БАЗА начисления налога УВЕЛИЧИЛАСЬ на 23%. Почти на четверть украинцы стали жить лучше чем при пете.
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Предприятия недополучат 150 млрд грн и не смогут расплатиться с работниками, подрядчиками и поставщиками, - Каленков об отмене возмещения НДС. Источник: https://censor.net.ua/n3166732
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где вас таких идиотов - порохоботов берут?
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Души бизнес, пусть все за границу валят, сильно независимые, майданы устраивают.
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