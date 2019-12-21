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Все про:Азовське море (1272) Керченська протока (213) Росія (14716) Керченський міст (125)

 Окупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден

Міністерство транспорту країни-агресора на 4 доби перекрило рух суден Азовською протокою. Це пов'язано з планами запустити залізничний рух Керченським мостом. Очікують, що в урочистостях на честь запуску поїзда візьме участь Путін.

Інформація про це розміщена на сайті Міністерства транспорту Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У період з 00:00 21.12.2019 по 23:59 24.12.2019 не рекомендується вихід суден в акваторію Кримського моста в зв'язку з проведенням технологічних робіт. Нагадуємо про необхідність неухильного дотримання всіх заходів безпеки під час проходження акваторії моста", - сказано в повідомленні .

Російське інформагентство "Интерфакс" анонсує, що наступного тижня Керченським мостом буде запущено залізничне сполучення. "Очікується, що в заході візьме участь президент РФ Володимир Путін", - зазначають в агентстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це п#здець": в окупованому Криму проведуть слухання "міжнародного громадського трибуналу" щодо інциденту в Керченській протоці

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у серпні-вересні зросла тривалість затримання під час заходу в Керченську протоку українських судів: при вході в Азовське море в 2,4 раза, при виході з нього в 3,2 раза в порівнянні з даними за липень.

У кінці листопада 2018 року тодішній глава Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Росія фактично заблокувала українські порти Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.

Дії Росії в Керченській протоці критикують в ряді європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій в Керченській протоці і закликали до стриманості і деескалації напруги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сидять і п'ють чай", - начальник адміністрації портів України в Маріуполі Барський розповів, як ФСБ оглядає судна в Керченській протоці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166722
 
   
 Топ коментарі
 
ще більше свиней в Крим понаїде..
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да там 5 машин проезжает в час, хотя может через профсоюз будут билеты на паровоз впаривать как с путёвками на засраные базы.
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Все покажут. Это будет новый ежегодный праздник. Окупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден - Цензор.НЕТ 8183
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А тобі це цікаво? Тоді краще дивись рашку 24, там в прямому ефірі це шоу покажуть.
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Там покажут наоборот - как из пучины морской кузя-дровеносец воскресает прямо на мост...
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Эт да, помню Парашку24 включил, а там отсчёт до пуска какого то пепелац, то ли 30 минут осталось, не суть. Короче шоу. Поставил будильник, зазвенел пошел глянуть чё да как. Да только пепелац тот так и не взлетел, то ли поп осветил не по технологии, то ли гравицаппу ********🤣🤣🤣.
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Какой партизан? Война началась ему четыре года было.
Проверяйте любую инфу перед тем как перепостить.
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Они каждый раз будут судоходство перекрывать как по нему поезд идти будет?) Ну оно логично конечно, свои гыгнут то такое, а вот иностранцы на барже пострадают - очередной суд в Гааге. Им еще за боинг распедаливать не один год.)
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Там поезда уже полгода ходят. Перекрывают. так как что-то там в фарватере доделывают
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Куда они полгода там ходят? Там 4 месяца назад еще рельсы не везде были.
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Потихоньку ходят. Осторожно, медленно, аккуратно...
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Ну им же нужно показать хоть какой-то "рост достижений". 🤯
Народ надо чем-то кормить... 🤕
🥴🤣
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Ну Петя рельсовый автобус в аэропорт с помпой пустил. Что на какой-то крупнейший мост в Европе?
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Вот гиперлуп - это тема!
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А дружили бы россияне с украинцами, а не были бы зомбаками *********** , глядишь и мост бесполезный не нужен был.
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Я бы посоветовал пускать, как на сортировке, отдельными вагонами! В первом Путина отправить!
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Там уклон переменный, при чем, внезапно - будут того х-йла по всему мосту ловить...
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Тю! А що в міцності мосту немає впевненості, що аж судоплавство перекривають?
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и видеокамерьі уже год как поснимали, как только открьіли для автотранспорта, бьіли инеткамерьі.
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Да поезда по нему ещё летом ходили. Вероятно надо сделать ещё какие то работы в фарватере.
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какие в жопу поезда ??? там даже фуры груженые не ездят....
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Чергова показуха для ***** - урочисто проїде в одному причепленому до локомотиву вагоні, покажуть це по всіх каналах сруцкага зомбоящику і на цьому залізничне сполучення Рашки з анексоваим Кримом закінчиться.
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Не неси ерунды
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***, еще один. Ты их видел там лично, те поезда летом? Я - нет.
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Валерій Ананьєв
19 декабря в 09:06 ·

Війна росії з Україною точиться не лише на Донбасі та в Криму. Вона точиться в головах наших співвітчизників. Війна за думки та почуття людей на цьому етапі в десятки разів важливіша. Кожне сказане українське слово, кожен фільм, кожна книга, кожна українська пісня, кожен правдивий історичний нарис як камінчик до камінчику формують дорогу до становлення України як держави та перемоги у цій війні.
Ворог це також розуміє і робить усе, щоб українське зникало, щоб ми, як нація, перестали існувати.

«В Украине начало работу издательство «Альпіна Паблішер», которое является дочерней компанией российской издательской группы Альпина… За минувшие два месяца Альпіна Паблішер уже успела издать в Украине книги «Все хреново» Марка Мэнсона… Соотношение изданий на украинском и русском языках будет определяться в соответствии с актуальным спросом и украинским законодательством… Официальным дистрибьютором и партнером Альпiна Паблiшер стал книжный онлайн-магазин Yakaboo…» (28 листопада «Бізнес НВ»)
Це якийсь дурний сон? Таке враження, що за останні півроку десь відкрилася клоака, звідки пролізли таргани усіх мастей та забарвлень.
«Видавництво Старого Лева» мало не з'їли за продаж прав на публікацію в росії ДВОХ (!) книжок. А тут ціле російське видавництво спокійно заходить на ринок України, збирається визначати мову «в саатвєтствії с актуальним спросам», спокійно проплачує реліз у «НВ», бере собі в партнери НАЙБІЛЬШИЙ (!) інтернет-магазин України, і всі мовчать. Я побачив цю новину випадково, але мовчати не збираюсь.
Не знаю, як при поточній владі досягти заборони «Сватів» та «Битви екстрасенсів», що перетворюють моїх співвітчизників на аморфну масу, але в даному випадку маю декілька пропозицій.
1. Закликаю всіх небайдужих при купівлі книжок уважно дивитися, хто їх видав. Чи бува не стаєш ти мимоволі спонсором часточки російської пропагандистської машини під назвою « Видавництво Альпіна Паблішер Україна »?
2. Завтра я звернусь до дистриб'ютора, який займається розповсюдженням мого роману «Сліди на дорозі», з проханням відкликати з продажу ту частину накладу, яка продається через Yakaboo до моменту прояснення ситуації.
3. Як звичайний споживач, вимагаю від Yakaboo пояснити, яку роль найбільший інтернет-магазин книжок відіграє в цій історії, і що значить «партнер»? Ви в долі?
4. Закликаю всіх небайдужих бойкотувати сайт Yakaboo до прояснення ситуації. В Україні є багато альтернатив.
5. Прошу своїх знайомих, друзів, журналістів та блогерів звернути увагу на цю ситуації та надати їй широкого розголосу.
6. Пропоную компанії Альпіна згорнути свій «бізнес-проект» та йти додому торгувати українофобами прєлєпіним та лук'яненко.
Буду вдячний всім за активну позицію в протидії російському інфопродукту у вигляді репостів, коментарів та лайків.
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Больше чем сделал Петя-параша для того чтобы расколоть Украину на 2 лагеря, не сделал никто, даже ***** плешивое не смог ... Его феноменальная лживость с феноменальной жадностью дали результат...
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Окупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден - Цензор.НЕТ 7984 Иван Иванов 1f0e171f

Больше чем сделал Петя-параша для того чтобы расколоть Украину на 2 лагеря, не сделал никто, даже ***** плешивое не смог ... Его феноменальная лживость с феноменальной жадностью дали результат...
21.12.2019 18:36
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Чтоб с путярой этот поезд провалился на дно и его не достали
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Да не будь жадным таким! Хай достанут. И потом "гонки на лафетах" под кремлем по телику посмотрим. Ой, и напьюсь же я за здоровье ****ла!!! Повторюсь, что именно ЗА ЗДОРОВЬЕ (чтоб не ожил случайно).
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Если ЭТО ПАДЛО провалится вместе с поездом, проход кораблей будет блокирован навечно. Не годится. Пусть их чудо-творение покроется трещинами, как паутиной, и станет непроездным на долгие годы и объектом бо-о-ольших и непрерывных финансовых вливаний!
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за те судовьіе иски, что на них за єто повалятся, вьічистят дно до первозданного вида.
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оператор поездов тут же попадет под санкции
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США может санкции и введут (только что они смогут сделать РЖД?). А вот Европа - ни за что. Ей нужен транспорт для торговли с РФ.
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Есть инфа что машинистом локомотива сам ВВП будет.
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Не, ну дело хорошее, конечно. Интересно другое- РЖД, зассал возможных санкций, и выделил отдельного оператора на это дело. Это реально ржачно конечно. Как и Сбер, ВТБ и Альфа так и не имеют офисов в Крыму. До сих пор. Но Крым наш конечно, епт...
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Не факт. Вагоны в Крыму с эмблемой РЖД


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Это с Крыма на таких вывозят или завозят?
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Aле ж якє б то було щасття щоб ***** разом з мостом .... того
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Это тот мост который вот вот рухнет???? Потому что там геология.... И воды на неделю осталось, и света нету, и работы не будет)))))
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Роздайся море - говно плывет Окупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден - Цензор.НЕТ 6309
Спутники на орбите, тоже будут останавливать ради этого "чудесного" события? Окупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден - Цензор.НЕТ 6309
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Тогда на Камазе приехало *****, а терь на дрезине приканает, на педальном ходу c лыжными палочками отталкиваясь, ибо паравозов оно боится с детства, так как всегда промахивался на первой ступеньке и падал под поезд.
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Увы. поезда и вагоны для Крыма все нулячие.
Вот скорый 27/28 Таврия

Окупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден - Цензор.НЕТ 6135
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Vіtаuskаs

@Vitauskas_A

·3 ч

ФОТОФАКТ. Жители Кировской области спешат домой смотреть пресс-конференцию своего горячо любимого президента, чтобы узнать: сколько мостов и дорог модернизировала и построила на Кубе и в Африке их великая сверхдержаваОкупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден - Цензор.НЕТ 8838
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Нужно на о. Туза поставить гарпунную пушку и потом заарканить ватный гумконвой Окупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден - Цензор.НЕТ 4765
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- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть?...
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи зал.." Последнее слово экстрасенсы полностью сообщать отказались, но заметно покраснели и сильно смеялись.
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А в Украине скоро день рождение Стёпы. А строят только совковые дебилы.
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То шо, баяны готовить? Шампусик есть на Новый год, если что, не жалко, открою.
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Кацапам можно только позавидовать.... Построили мост там, где наши божились - это не возможно.... Построили в обещанные сроки.... Все четко, по графику....
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Это не так. Моста быть не может. Тут об этом 1000 раз писали. ЧМ по футболу был в Англии, а СП2 не будет никогда. А кто в это верит, тот лох и дурак. И Гордон об этом говорил..
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с такими темпами викидів метану в атмосферу твоє ***** бздіти сам в трубу незабаром буде
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А шо народ лучше стал жить после моста и прочего или опять грандиозные пропагандистские суперпроекты.
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Народ так на паромах и плавает. Говорят - не хотим по мосту, совершенно мол бесполезная хрень. Кацапы...
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Понимают наверное что ********** за счёт народа, как и железный занавес.
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одно судно для ***** таки будет, шоб не в море обосраться
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А що це новий географічний об'єкт - "Азовський пролив"? До сих пір це була Керченська протока. Окупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден - Цензор.НЕТ 8892
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У козломордих не тільки своя історія, а ще й своя географія.
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Читай повідомлення.

"Министерство транспорта страны-агрессора на 4 суток перекрыло движение судов по Азовскому проливу." Джерело: https://censor.net.ua/n3166722 Окупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден - Цензор.НЕТ 9941
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Каждую шпалу ФСБ просветит рентгеном. Под каждой опорой будут водолазы. Для этого хватит четыре дня? Раньше уже находили небольшие авиабомбы времён ВОВ. Но ВВ никакие ВОВ не страшны!
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Каждую шпалу ФСБ просветит рентгеном. Под каждой опорой будут водолазы. Для этого хватит четыре дня? Раньше уже находили небольшие авиабомбы времён ВОВ. Но ВВ никакие ВОВ не страшны!
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Четыре дня на один состав? А успеют из воды все вагоны достать?
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Во сколько эшелон с танками падать будет, вместе с мостом, пля буду, спать не буду, чтоб не пропустить такое значимое событие. А может поезда по дну будут ходить, какая-то специальная модификация, через жопу сделанная.
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Утирая пот ушанкой
И присев на жидкий стул
Едет Вова в паровозе
Главное, что Крым вернул.
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"Эхо России" Кто и почему терроризирует в России детские сады и школы телефонными звонками
21 декабря, 2019 - 22:40
Окупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден - Цензор.НЕТ 1522Нечто подобное уже происходило несколько лет назад, когда по городам страны прокатилась волна телефонного терроризма. Однако, если тогда эти события активно освещались в СМИ и социальных сетях, то теперь упоминания об этом довольно редки. Задался в своем блоге этим вопросом, к примеру, публицист Александр Шмелев:
«Меня интересует, спросил ли кто-то Путина про беспрерывные эвакуации детей из школ и детских садов, вот уже который день происходящие в Москве и других городах? Просто если судить по ленте, вокруг происходит событие какого-то невиданного масштаба: чуть ли не ежедневно детей выводят на улицу, поскольку поступает звонок, что школа или детсад заминированы - а почти все при этом молчат, и главной новостью ни в каких СМИ это не становится. Кто-нибудь вообще понимает, что происходит и с чем это может быть связано?
У Веры Рыклиной я видел предположение, что таким образом спецслужбы пытаются протолкнуть закон, позволяющий им отключать связь в тех или иных регионах. Дескать, в какой-то момент родители настолько задолбаются, что скажут "Бог с ним, вырубайте связь лучше, не хотим мы больше, чтобы наших детей раздетыми на мороз ежедневно выгоняли". Однако особой логики в этом тоже не видно: проще было бы тупо перестать реагировать на звонки о минировании. Но в чем тогда может быть причина и что происходит? Неужели не осталось в стране журналистов-расследователей, способных разобраться в этой проблеме?»
***
Вот что написала в своем блоге гражданский активист Вера Рыклина:
«Пока у нас в школе проходит седьмая за две недели эвакуация (на этот раз в детском саду), я немного покопалась в истории вопроса. Самое интересное в конце. Хочется комментариев понимающих людей и журналистов в теме...
Считается, что первая по-настоящему масштабная волна телефонного терроризма случилась в России в сентябре 2017 года - в течение недели из-за звонков с угрозами о минировании зданий было эвакуировано более 3500 административных учреждений и торговых центров в 180 городах. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась. Тогда происходящее комментировали: секретарь Совбеза Николай Патрушев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, замглавы МВД России Игорь Зубов и многие другие.
Директор ФСБ Александр Бортников возложил вину за волну телефонного терроризма на четырех россиян, проживающих за границей. Никакой конкретики или информации о последующих действиях не было.
Но через пару месяцев спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев разработали поправки в УК об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Поправки были быстро приняты Думой и подписаны президентом.
Относительно небольшая волна прокатилась в начале 2018-го. Тоже с многими комментариями от всяких власть имущих, экспертов и СМИ. Первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский тогда говорил: «Мы научились многому на этом горьком опыте и в дальнейшем люди, которые будут пытаться совершить подобные преступления, будут получать по заслугам».
Никаких виновных найдено не было.
Нынешняя волна телефонного терроризма (хотя говорят, он не телефонный, а почтовый), кажется, беспрецедентна по своим масштабам. Только о ней никто и ничего не говорит и не пишет. И это самая большая для меня загадка: две недели столица разрывается от террористических угроз, а все как воды в рот набрали.
Объяснения этому у меня нет, но в своих поисках я наткнулась на любопытную новость. В конце октября стало известно, что Совет безопасности России дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом. Поправки предполагают, что ФСБ сможет отключать интернет-связь с целыми странами.
Для исполнения поручения, как рассказывают собеседники РБК, была создана межведомственная рабочая группа по регулированию пропуска голосового трафика и борьбе с фродом (мошенничеством).
Основное предложение группы - обязать операторов блокировать по требованию ФСБ трафик в направлении определенной страны, если с этой территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах.
Я не очень в этом разбираюсь и не вполне понимаю суть этого предложения. Но если это то, о чем я думаю, то вырисовывается не самая симпатичная картинка...»
***
Между тем, некоторые российские СМИ уже обратили внимание на эту проблему. Вот что пишет «Новая газета» :
«Уже месяц по стране катится беспрецедентная волна телефонного терроризма. Каждый день экстренным службам приходится эвакуировать десятки тысяч людей, парализуется работа госучреждений, страдают школьники и малыши.
Так, 19 декабря в Благовещенске из-за сообщений о минировании из 16 детских учреждений - садов и школ - было эвакуировано 3300 детей. В Хабаровске на улицу вывели 30 детских садов, в Москве проверяли более десяти. Но если в столице температура плюс 8, то в Благовещенске и Хабаровске сейчас минус 20.
В Москве с начала недели эвакуировано более 600 объектов, на Дальнем Востоке многие учебные заведения, в Санкт-Петербурге сообщения о минировании получили 20 станций метрополитена. В Москве были эвакуированы крупные торговые центры, десятки районных судов. Угрозы о минировании поступали в три столичных аэропорта и четыре вокзала.
Волна анонимных сообщений поднялась в конце ноября. Сначала она накрыла Москву и Санкт-Петербург, затем распространилось на другие регионы.
По сообщениям информагентств, за четыре неполных недели было эвакуировано более четырех тысяч учреждений и около полумиллиона человек. То есть речь идет не об отдельных случаях, а об угрозе национального масштаба.
Никакой официальной информации о том, что происходит, нет. Правительство, спецслужбы и МЧС молчат, на сайтах госучреждений и экстренных служб тоже никаких новостей...»
***
Молчание компентентных органов можно объяснить двояко. Или они действительно не хотят делать телефонным террористам лишнюю рекламы, ради которой они так стараются, или же в стране готовятся какие-то очень серьезные изменения в системе связи вообще. Вот, к примеру, что пишет телеграм-канал «ЗаТелеком» со ссылкой на документ, подписанный министром связи Константином Носковым:
«Министерство связи направило операторам связи и ведомствам организационные указания в связи с учениями, предусмотренными законом об изоляции Рунета. Первоначально учения по «обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования» интернета в России планировали провести 19 декабря. Но, как уточняет «ЗаТелеком», учения перенесли на 23 декабря.
В ходе учений, в частности, планируют проверить «возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов». Среди других задач - «проверка организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ».
К учениям намерены привлечь Минсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», «Лабораторию Касперского» и других.
Правительство РФ ранее постановило, что учения по изоляции Рунета должны проводиться не реже одного раза в год...»
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Ждем кары небесной, мост упадет, рано или поздно.
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Може й нам викопати канал до Азовського моря???
И реки повернём вспять! (с)

Турция определилась с маршрутом самого масштабного проекта в современной истории страны - канал «Стамбул» (Kanal İstanbul) станет альтернативой перегруженному проливу Босфор.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан сказал: "Мы определили маршрут прокладки канала «Стамбул». Как только завершим проектные работы и планирования, начнем строительство".Окупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден - Цензор.НЕТ 4373
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