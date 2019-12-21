 Окупанти готуються пустити потяг Керченським мостом: в Азовській протоці перекрили рух суден

Інформація про це розміщена на сайті Міністерства транспорту Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У період з 00:00 21.12.2019 по 23:59 24.12.2019 не рекомендується вихід суден в акваторію Кримського моста в зв'язку з проведенням технологічних робіт. Нагадуємо про необхідність неухильного дотримання всіх заходів безпеки під час проходження акваторії моста", - сказано в повідомленні .
Російське інформагентство "Интерфакс" анонсує, що наступного тижня Керченським мостом буде запущено залізничне сполучення. "Очікується, що в заході візьме участь президент РФ Володимир Путін", - зазначають в агентстві.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у серпні-вересні зросла тривалість затримання під час заходу в Керченську протоку українських судів: при вході в Азовське море в 2,4 раза, при виході з нього в 3,2 раза в порівнянні з даними за липень.
У кінці листопада 2018 року тодішній глава Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Росія фактично заблокувала українські порти Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.
Дії Росії в Керченській протоці критикують в ряді європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій в Керченській протоці і закликали до стриманості і деескалації напруги.
Franak ViačorkaПодлинная учетная запись @franakviacorka 19 ч.19 часов назад
Belarus partisans https://twitter.com/i/status/1208124733625163776
Проверяйте любую инфу перед тем как перепостить.
Народ надо чем-то кормить... 🤕
🥴🤣
19 декабря в 09:06 ·
Війна росії з Україною точиться не лише на Донбасі та в Криму. Вона точиться в головах наших співвітчизників. Війна за думки та почуття людей на цьому етапі в десятки разів важливіша. Кожне сказане українське слово, кожен фільм, кожна книга, кожна українська пісня, кожен правдивий історичний нарис як камінчик до камінчику формують дорогу до становлення України як держави та перемоги у цій війні.
Ворог це також розуміє і робить усе, щоб українське зникало, щоб ми, як нація, перестали існувати.
«В Украине начало работу издательство «Альпіна Паблішер», которое является дочерней компанией российской издательской группы Альпина… За минувшие два месяца Альпіна Паблішер уже успела издать в Украине книги «Все хреново» Марка Мэнсона… Соотношение изданий на украинском и русском языках будет определяться в соответствии с актуальным спросом и украинским законодательством… Официальным дистрибьютором и партнером Альпiна Паблiшер стал книжный онлайн-магазин Yakaboo…» (28 листопада «Бізнес НВ»)
Це якийсь дурний сон? Таке враження, що за останні півроку десь відкрилася клоака, звідки пролізли таргани усіх мастей та забарвлень.
«Видавництво Старого Лева» мало не з'їли за продаж прав на публікацію в росії ДВОХ (!) книжок. А тут ціле російське видавництво спокійно заходить на ринок України, збирається визначати мову «в саатвєтствії с актуальним спросам», спокійно проплачує реліз у «НВ», бере собі в партнери НАЙБІЛЬШИЙ (!) інтернет-магазин України, і всі мовчать. Я побачив цю новину випадково, але мовчати не збираюсь.
Не знаю, як при поточній владі досягти заборони «Сватів» та «Битви екстрасенсів», що перетворюють моїх співвітчизників на аморфну масу, але в даному випадку маю декілька пропозицій.
1. Закликаю всіх небайдужих при купівлі книжок уважно дивитися, хто їх видав. Чи бува не стаєш ти мимоволі спонсором часточки російської пропагандистської машини під назвою « Видавництво Альпіна Паблішер Україна »?
2. Завтра я звернусь до дистриб'ютора, який займається розповсюдженням мого роману «Сліди на дорозі», з проханням відкликати з продажу ту частину накладу, яка продається через Yakaboo до моменту прояснення ситуації.
3. Як звичайний споживач, вимагаю від Yakaboo пояснити, яку роль найбільший інтернет-магазин книжок відіграє в цій історії, і що значить «партнер»? Ви в долі?
4. Закликаю всіх небайдужих бойкотувати сайт Yakaboo до прояснення ситуації. В Україні є багато альтернатив.
5. Прошу своїх знайомих, друзів, журналістів та блогерів звернути увагу на цю ситуації та надати їй широкого розголосу.
6. Пропоную компанії Альпіна згорнути свій «бізнес-проект» та йти додому торгувати українофобами прєлєпіним та лук'яненко.
Буду вдячний всім за активну позицію в протидії російському інфопродукту у вигляді репостів, коментарів та лайків.
Больше чем сделал Петя-параша для того чтобы расколоть Украину на 2 лагеря, не сделал никто, даже ***** плешивое не смог ... Его феноменальная лживость с феноменальной жадностью дали результат...
21.12.2019 18:36
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Спутники на орбите, тоже будут останавливать ради этого "чудесного" события?
Вот скорый 27/28 Таврия
Vіtаuskаs
@Vitauskas_A
·3 ч
ФОТОФАКТ. Жители Кировской области спешат домой смотреть пресс-конференцию своего горячо любимого президента, чтобы узнать: сколько мостов и дорог модернизировала и построила на Кубе и в Африке их великая сверхдержава
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть?...
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи зал.." Последнее слово экстрасенсы полностью сообщать отказались, но заметно покраснели и сильно смеялись.
"Министерство транспорта страны-агрессора на 4 суток перекрыло движение судов по Азовскому проливу." Джерело: https://censor.net.ua/n3166722
И присев на жидкий стул
Едет Вова в паровозе
Главное, что Крым вернул.
21 декабря, 2019 - 22:40
Нечто подобное уже происходило несколько лет назад, когда по городам страны прокатилась волна телефонного терроризма. Однако, если тогда эти события активно освещались в СМИ и социальных сетях, то теперь упоминания об этом довольно редки. Задался в своем блоге этим вопросом, к примеру, публицист Александр Шмелев:
«Меня интересует, спросил ли кто-то Путина про беспрерывные эвакуации детей из школ и детских садов, вот уже который день происходящие в Москве и других городах? Просто если судить по ленте, вокруг происходит событие какого-то невиданного масштаба: чуть ли не ежедневно детей выводят на улицу, поскольку поступает звонок, что школа или детсад заминированы - а почти все при этом молчат, и главной новостью ни в каких СМИ это не становится. Кто-нибудь вообще понимает, что происходит и с чем это может быть связано?
У Веры Рыклиной я видел предположение, что таким образом спецслужбы пытаются протолкнуть закон, позволяющий им отключать связь в тех или иных регионах. Дескать, в какой-то момент родители настолько задолбаются, что скажут "Бог с ним, вырубайте связь лучше, не хотим мы больше, чтобы наших детей раздетыми на мороз ежедневно выгоняли". Однако особой логики в этом тоже не видно: проще было бы тупо перестать реагировать на звонки о минировании. Но в чем тогда может быть причина и что происходит? Неужели не осталось в стране журналистов-расследователей, способных разобраться в этой проблеме?»
***
Вот что написала в своем блоге гражданский активист Вера Рыклина:
«Пока у нас в школе проходит седьмая за две недели эвакуация (на этот раз в детском саду), я немного покопалась в истории вопроса. Самое интересное в конце. Хочется комментариев понимающих людей и журналистов в теме...
Считается, что первая по-настоящему масштабная волна телефонного терроризма случилась в России в сентябре 2017 года - в течение недели из-за звонков с угрозами о минировании зданий было эвакуировано более 3500 административных учреждений и торговых центров в 180 городах. Ни в одном из случаев угроза взрыва не подтвердилась. Тогда происходящее комментировали: секретарь Совбеза Николай Патрушев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, замглавы МВД России Игорь Зубов и многие другие.
Директор ФСБ Александр Бортников возложил вину за волну телефонного терроризма на четырех россиян, проживающих за границей. Никакой конкретики или информации о последующих действиях не было.
Но через пару месяцев спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев разработали поправки в УК об ужесточении наказания за телефонный терроризм. Поправки были быстро приняты Думой и подписаны президентом.
Относительно небольшая волна прокатилась в начале 2018-го. Тоже с многими комментариями от всяких власть имущих, экспертов и СМИ. Первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский тогда говорил: «Мы научились многому на этом горьком опыте и в дальнейшем люди, которые будут пытаться совершить подобные преступления, будут получать по заслугам».
Никаких виновных найдено не было.
Нынешняя волна телефонного терроризма (хотя говорят, он не телефонный, а почтовый), кажется, беспрецедентна по своим масштабам. Только о ней никто и ничего не говорит и не пишет. И это самая большая для меня загадка: две недели столица разрывается от террористических угроз, а все как воды в рот набрали.
Объяснения этому у меня нет, но в своих поисках я наткнулась на любопытную новость. В конце октября стало известно, что Совет безопасности России дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом. Поправки предполагают, что ФСБ сможет отключать интернет-связь с целыми странами.
Для исполнения поручения, как рассказывают собеседники РБК, была создана межведомственная рабочая группа по регулированию пропуска голосового трафика и борьбе с фродом (мошенничеством).
Основное предложение группы - обязать операторов блокировать по требованию ФСБ трафик в направлении определенной страны, если с этой территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах.
Я не очень в этом разбираюсь и не вполне понимаю суть этого предложения. Но если это то, о чем я думаю, то вырисовывается не самая симпатичная картинка...»
***
Между тем, некоторые российские СМИ уже обратили внимание на эту проблему. Вот что пишет «Новая газета» :
«Уже месяц по стране катится беспрецедентная волна телефонного терроризма. Каждый день экстренным службам приходится эвакуировать десятки тысяч людей, парализуется работа госучреждений, страдают школьники и малыши.
Так, 19 декабря в Благовещенске из-за сообщений о минировании из 16 детских учреждений - садов и школ - было эвакуировано 3300 детей. В Хабаровске на улицу вывели 30 детских садов, в Москве проверяли более десяти. Но если в столице температура плюс 8, то в Благовещенске и Хабаровске сейчас минус 20.
В Москве с начала недели эвакуировано более 600 объектов, на Дальнем Востоке многие учебные заведения, в Санкт-Петербурге сообщения о минировании получили 20 станций метрополитена. В Москве были эвакуированы крупные торговые центры, десятки районных судов. Угрозы о минировании поступали в три столичных аэропорта и четыре вокзала.
Волна анонимных сообщений поднялась в конце ноября. Сначала она накрыла Москву и Санкт-Петербург, затем распространилось на другие регионы.
По сообщениям информагентств, за четыре неполных недели было эвакуировано более четырех тысяч учреждений и около полумиллиона человек. То есть речь идет не об отдельных случаях, а об угрозе национального масштаба.
Никакой официальной информации о том, что происходит, нет. Правительство, спецслужбы и МЧС молчат, на сайтах госучреждений и экстренных служб тоже никаких новостей...»
***
Молчание компентентных органов можно объяснить двояко. Или они действительно не хотят делать телефонным террористам лишнюю рекламы, ради которой они так стараются, или же в стране готовятся какие-то очень серьезные изменения в системе связи вообще. Вот, к примеру, что пишет телеграм-канал «ЗаТелеком» со ссылкой на документ, подписанный министром связи Константином Носковым:
«Министерство связи направило операторам связи и ведомствам организационные указания в связи с учениями, предусмотренными законом об изоляции Рунета. Первоначально учения по «обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования» интернета в России планировали провести 19 декабря. Но, как уточняет «ЗаТелеком», учения перенесли на 23 декабря.
В ходе учений, в частности, планируют проверить «возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов». Среди других задач - «проверка организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ».
К учениям намерены привлечь Минсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», «Лабораторию Касперского» и других.
Правительство РФ ранее постановило, что учения по изоляции Рунета должны проводиться не реже одного раза в год...»
И реки повернём вспять! (с)
Турция определилась с маршрутом самого масштабного проекта в современной истории страны - канал «Стамбул» (Kanal İstanbul) станет альтернативой перегруженному проливу Босфор.
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан сказал: "Мы определили маршрут прокладки канала «Стамбул». Как только завершим проектные работы и планирования, начнем строительство".