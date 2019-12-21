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Все про:нагорода (568) СБУ (4954) Баканов Іван (97)

 Баканов вручив держнагороди двом спецназівцям і правоохоронцю-ветерану. ФОТО

Двоє спецназівців ЦСО "А" СБУ і ветеран правоохоронних органів отримали медалі "За військову службу Україні".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Голова Служби безпеки України Іван Баканов вручив двом спецпризначенцям ЦСО "А" СБУ і ветерану правоохоронних органів Сергію Кравченку медалі "За військову службу Україні". Нагородження відбулося відповідно до Указу президента України №741/2019 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня захисника України", - йдеться в повідомленні.

Баканов вручив держнагороди двом спецназівцям і правоохоронцю-ветерану 01

У 2014 році Сергій Кравченко спільно з українською контррозвідкою попередив спробу викрадення важкої військової техніки з ДП "Харківський бронетанковий завод" та її використання для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво ДП "Безпека" підозрюють у держзраді і заволодінні чужим майном, - САП

Баканов вручив держнагороди двом спецназівцям і правоохоронцю-ветерану 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив орденами і медалями 29 військовослужбовців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166720
 
   
 Топ коментарі
 
хто такий баканов ???
клоун роздає нагороди спецназівцям !
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Баканов, по-моему, даже срочную не служил. Или он трускавецкий универ закончил? Баканов вручил госнаграды двоим спецназовцам и правоохранителю-ветерану - Цензор.НЕТ 1883
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"Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов вручил двум спецназовцам...

Он точно Иван? А с виду Иоанн.. Баканов вручил госнаграды двоим спецназовцам и правоохранителю-ветерану - Цензор.НЕТ 9572
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хто такий баканов ???
клоун роздає нагороди спецназівцям !
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Таке от совпадєніє...
День рабо́тника о́рганов безопа́сности Росси́йской Федера́ции - профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО России[1]. Отмечается ежегодно, 20 декабря.
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клоун наградил шоколадними медальками
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"Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов вручил двум спецназовцам...

Он точно Иван? А с виду Иоанн.. Баканов вручил госнаграды двоим спецназовцам и правоохранителю-ветерану - Цензор.НЕТ 9572
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С зеркалом разговариваешь, остряк кухонный?
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С одними чертами разбирается...
Других награждает))))
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Во имя Игрь...Валерича...и солнцеликого ЗЕлеПута))))
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Баканов, по-моему, даже срочную не служил. Или он трускавецкий универ закончил? Баканов вручил госнаграды двоим спецназовцам и правоохранителю-ветерану - Цензор.НЕТ 1883
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«Трускавец. Лекция для слушателей партии СН.
Лектор:
- Товарищи депутатьі. Перед вами череп Александра Македонского, где ему 7 лет. А вот этот череп, где ему 25 лет. И, наконец, череп умершего Александра Македонского. Вопросы есть?
- Есть:
Скажите, пожалуйста, как может быть у одного человека три черепа?
- А вы, простите, кто? - спрашивает лектор.
- Дачник.
Вот и идите на - [cesored] отсюда. Это лекция для депутатов СН.»
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Интересно а " свыня " награды будет вручать . Подсвинок 1 , Подсвинок 2 . ?
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Технику хотели украсть(но не продать а) использовать ее для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе./ А, фигуранты Шереметгейта, догадается понятливый читатель. Так вот за что наградили волкодавов -скорохватов.
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Цуркис старший и два цуркиса младших,наградил своих корешей.
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Могли бы наградить сослуживца, Сирык Константина Николаевича
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День Захисника Вітчизни у нас 14 октября, не? Награждение ко дню чекиста - 20 декабря? Или я чего-то не понимаю?
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Двухгодичников офицеров, мы называли пиджаки, они это знали.

Баканова не знаю даже как назвать, человек не служил срочку, не был двухгодичным офицером призванным после военной кафедры вуза.

Лейтенант, могут сразу и полковника вручить погоны, или генерала, у нас всё возможно в стране.

Зашёл в википедию, прочитал: друг детства Владимира Зеленского, с которым вместе учился, а впоследствии вместе работал над проектами Студии Квартал-95.
Сведения об образовании Ивана Баканова противоречивы. Обычно упоминается, что он окончил юридический факультет киевской Академии труда, социальных отношений и туризма, а также учился в К(Кривой Рог)НЭУ на ревизора.

Лейтенантское звание - получил в конце мая 2019 года.
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Не "лейтенант", а "литинант". Это специальное звание для тех, кто занимает высокую должность в силовом ведомстве, хотя не служил. Арсен Борисович - "литинант", и Юрий Витальевич тоже был "литинантом".. В обязаности "литинантов" входит раздача именного оружия "хорошим людям" и государственных наград. Им же. Известную журналистку Т. Черновол еще при прежней власти наградили орденом "За мужество". Наверное, в боевых действиях участвовала, подвиг совершила...
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