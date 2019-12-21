 Баканов вручив держнагороди двом спецназівцям і правоохоронцю-ветерану. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Голова Служби безпеки України Іван Баканов вручив двом спецпризначенцям ЦСО "А" СБУ і ветерану правоохоронних органів Сергію Кравченку медалі "За військову службу Україні". Нагородження відбулося відповідно до Указу президента України №741/2019 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня захисника України", - йдеться в повідомленні.
У 2014 році Сергій Кравченко спільно з українською контррозвідкою попередив спробу викрадення важкої військової техніки з ДП "Харківський бронетанковий завод" та її використання для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.
клоун роздає нагороди спецназівцям !
День рабо́тника о́рганов безопа́сности Росси́йской Федера́ции - профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО России[1]. Отмечается ежегодно, 20 декабря.
Он точно Иван? А с виду Иоанн..
Других награждает))))
Лектор:
- Товарищи депутатьі. Перед вами череп Александра Македонского, где ему 7 лет. А вот этот череп, где ему 25 лет. И, наконец, череп умершего Александра Македонского. Вопросы есть?
- Есть:
Скажите, пожалуйста, как может быть у одного человека три черепа?
- А вы, простите, кто? - спрашивает лектор.
- Дачник.
Вот и идите на - [cesored] отсюда. Это лекция для депутатов СН.»
Баканова не знаю даже как назвать, человек не служил срочку, не был двухгодичным офицером призванным после военной кафедры вуза.
Лейтенант, могут сразу и полковника вручить погоны, или генерала, у нас всё возможно в стране.
Зашёл в википедию, прочитал: друг детства Владимира Зеленского, с которым вместе учился, а впоследствии вместе работал над проектами Студии Квартал-95.
Сведения об образовании Ивана Баканова противоречивы. Обычно упоминается, что он окончил юридический факультет киевской Академии труда, социальных отношений и туризма, а также учился в К(Кривой Рог)НЭУ на ревизора.
Лейтенантское звание - получил в конце мая 2019 года.