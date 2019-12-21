 Баканов вручив держнагороди двом спецназівцям і правоохоронцю-ветерану. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Голова Служби безпеки України Іван Баканов вручив двом спецпризначенцям ЦСО "А" СБУ і ветерану правоохоронних органів Сергію Кравченку медалі "За військову службу Україні". Нагородження відбулося відповідно до Указу президента України №741/2019 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня захисника України", - йдеться в повідомленні.

У 2014 році Сергій Кравченко спільно з українською контррозвідкою попередив спробу викрадення важкої військової техніки з ДП "Харківський бронетанковий завод" та її використання для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

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