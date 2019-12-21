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Все про:житло (195) застава (249) компенсації (149) Антикорупційний суд (517) Колєсніков Дмитро (21)

 Колишньому "опоблоківцю" Дмитру Колєснікову призначили заставу в 750 тис. грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив екснародному депутату VIII скликання і колишньому міністру промислової політики Дмитру Колєснікову заставу в розмірі 750 тис. грн. Колєснікова підозрюють у незаконному отриманні компенсації за винаймання житла в Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"21 грудня слідчий суддя першої інстанції Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України та застосував запобіжний захід ексміністру промислової політики, нардепу VIII скликання у вигляді застави в розмірі 750 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Дмитра Колєснікова поклали обов'язки повідомляти детективам про зміну місця свого проживання і роботи, утримуватися від спілкування зі свідками і здати закордонний паспорт на зберігання детективу.

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Якщо він порушить один із цих обов'язків, суд може застосувати більш жорсткий запобіжний захід.

Нагадаємо, 17 грудня детективи НАБУ повідомили Дмитру Колєснікову про підозру. Йому інкримінують незаконне отримання 738 тис. грн компенсації нібито за оплату номеру в готелі "Київ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166717
 
 
 Топ коментарі
 
А боевому генералу 20 лимонов залог... почувствуйте разницу...
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ЗЕленая чума своих не сдает. А если им попадается доброволец, волонтер или военный, то залог никогда не бывает меньше чем 20 миллионов.
Эта срань ЗЕленая с каждым днем своего правления приближается к тому, как закончил Бандюковичь.
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Ну он же не боевой Генерал и не волонтёр...
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нормально?
как они... разыгрывают)))) сумму залога хрен их знает!
одним миллионы другим тысченки...
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ноль забыли поставить, а теперь стыдно признаться
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вчера все заведения закрыли, они сами в шоке как теперь разыгрывать
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Того шо рядовий , був би генералом, була б і сума генеральська
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Эта рыговская гнида из Кривого Рога, вот почему такой мини-залог
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А боевому генералу 20 лимонов залог... почувствуйте разницу...
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ты не равняй аферу с жильем и с бронежелетами
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А ты... зебил.. не равняй реальную аферу с жильем... и высосанный из пальца бред.. а скорее всего из другого органа...
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сепарятина,шо ж твой хенерал и его адвокаты,вместе с пособником парашенкой,не смогли доказать невиновность баевого хенерала?
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Чудило номерное, а разве суд уже доказал виновность или, тем более, огласил приговор?
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алень,суд ничего не доказывает.Он выносит приговор.
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В принципе да, но лень біло исправлять и я добавил в конце поста. чудило номерное, читать умеешь или только смотреть и слушать по зомбоящику путина и жидозебила?
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алень без принципа,он сидел в сизо по підозрє в особокрупных размерах.По такой статье вообще под залог выпускать нельзя.А твою расея 24,5 анал и премый я не смотрю
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ЗЕленая чума своих не сдает. А если им попадается доброволец, волонтер или военный, то залог никогда не бывает меньше чем 20 миллионов.
Эта срань ЗЕленая с каждым днем своего правления приближается к тому, как закончил Бандюковичь.
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Эта срань шоколадная с каждым днем своего правления приближает брехливого ворюгу-барыгу сажавшего тысячами добробатов к тому, как закончил Бандюковичь.

ВОРЮГУ - НА ЗОНУ !
МАРОДЁРА - НА ЗОНУ !
ПОДЕЛЬНИКА СВИНАРЧУКОВ - НА ЗОНУ !
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единственное, что их от этого удерживает, это 400-500К, собирающихся в центре Киева по взмаху ресниц Тимошенко, Порошенко и Вакарчука. Хорошо хоть есть наши люди в МВД, которые додумаются в нужный момент побить пару сот студентов, оставшихся на ночь
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Вот это как раз пример разумной работы следствия. "Все знают!" в суде не катит, и обвинения нужно строить только на том, где можно доказать.
Помните Аль Капоне с уклонением от налогов?
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Ну он же не боевой Генерал и не волонтёр...
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а чого так мало ?
з нього можна брати 750 млн гривень.
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А почему в залог не назначить скидочную карту Wallmart или талоны на питание гривен на 100? 30 000 баксов для такого пройдохи это моветон.
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Смешно товарищи,смешно! При зарплате,к примеру, Наема в 310тыс грн,не говоря о Коболеве с 2,5млн грн, для них это просто незначительная неприятность.
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