 Колишньому "опоблоківцю" Дмитру Колєснікову призначили заставу в 750 тис. грн

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"21 грудня слідчий суддя першої інстанції Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України та застосував запобіжний захід ексміністру промислової політики, нардепу VIII скликання у вигляді застави в розмірі 750 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Дмитра Колєснікова поклали обов'язки повідомляти детективам про зміну місця свого проживання і роботи, утримуватися від спілкування зі свідками і здати закордонний паспорт на зберігання детективу.

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Якщо він порушить один із цих обов'язків, суд може застосувати більш жорсткий запобіжний захід.

Нагадаємо, 17 грудня детективи НАБУ повідомили Дмитру Колєснікову про підозру. Йому інкримінують незаконне отримання 738 тис. грн компенсації нібито за оплату номеру в готелі "Київ".