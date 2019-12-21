EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  1281  65
Все про:Зеленський (3951) РНБО (615) кібербезпека (321)

 Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 923/2019, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 7 грудня 2019 року про заходи, спрямовані на посилення кібербезпеки держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Текст указу оприлюднено пресслужбою президента, він набуває чинності з дня оприлюднення.

Текст рішення РНБО "Про невідкладні заходи з посилення можливостей держави в сфері кібербезпеки" призначений для службового використання і не оприлюднюється у відкритому доступі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретар РНБО Данілов і посол Швеції Тиберг обговорили співпрацю у сферах кібербезпеки і Військово-морських сил

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166716
 
   
 Топ коментарі
 
Початок пошуку «фєрм порохоботов»?
 показати весь коментар
 
Порошенко вернулся на машине времени в прошлое, и забрал у тебя конхфету.. это гИнацид!
 показати весь коментар
 
Мобильному интернету в селах он уже полгода как приказал летать... а он как ползал... так и продолжает ползать..
Все указы этого чувачка... это имитация бурной деятельности... в турборежиме...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
и запугивания,поэтому и секретный
 показати весь коментар
 
 
честным людям бояться нечего,а тем кто пишет комментарии за деньги и извращает действительность,в интересах Порошенко есть над чем задуматься
 показати весь коментар
 
 
а что факты есть?а 12 лярдов простить оккупанту это правильно? и еще-Порошенко интерпол ищет?или суд был какой?"извращает действительность,в интересах Порошенко" а кто извращает действительность в интересах Зеленского?это как? Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки - Цензор.НЕТ 9950
 показати весь коментар
 
 
Удивительно но на Рассии точно так же говорят)
 показати весь коментар
 
 
Люди - Зе!Боти!

￼Джон Смит
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
 показати весь коментар
 
 
Сталін,звичайно,мерзотник але чотири мільйони доносів написали саме "чесні люди"!
 показати весь коментар
 
Как и вранье порохоботов - они с одного теста "слеплены". По одной схеме.
 показати весь коментар
 
 
Ви маєте повне право на неприязнь до політичних опонентів, звичайно.
Але ліпити їхні скульптури з лайна... Чомусь воно якось фу.
 показати весь коментар
 
 
эта субстанция то что размазывают порохоботы целыми днями не стесняясь
 показати весь коментар
 
А ещё чтоб ЗЕботы подбаивались и писали что надо.
 показати весь коментар
 
 
Так, зебені намагаюцця застрашити реальних патріотів та гумористів, які не є родичами тов.пєтросяна та кварталистів з кривого рогу та алчевську!) Убогіє ви, квартальщєкі! Вас ось-ось не буде. А Україна залишицця НАЗАВЖДИ!)
 показати весь коментар
 
 
И создание фермы "зеботов" которые будут хвалить вождя Зе. Тут не нужна уже никакая капитуляция они начали "русский мир" внутри Украины создавать.
 показати весь коментар
 
 
А що порохоботів шукати, вони фактично всі працюють з території країни окупанта або тимчасово окупованих територій, там їх не дістати, залишається тільки невеличка кількість місцевих корисних ідіотів, більшість яких отримує зарплатню через даний ресурс.
 показати весь коментар
 
 
24,45% проголосувало за Порошенка. Це 4,5 МІЛЬЙОНІВ.
Ти, НОРМАЛЬНИЙ?
 показати весь коментар
 
 
заспокойтеся, порохоботів ніхто не чіпатиме(тим більше що вони в основному в РФ)
будуть переслідування за пости проти авакова і зеленського
 показати весь коментар
 
Порошенко вернулся на машине времени в прошлое, и забрал у тебя конхфету.. это гИнацид!
 показати весь коментар
 
 
Супер! Портнов з Трубою вже знають? Терміново повідомить! До НР не так багато лишилось, а в них вже фантазія здохла Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки - Цензор.НЕТ 405
 показати весь коментар
 
 
лол, государственное бюро расследований теперь занимается камерами видеонаблюдения)) без единой жалобы посетилелей, и за немалые бюджетные средства. ору))
 показати весь коментар
 
 
Ага. І множество інтімних фото ігроков на піаніно.
 показати весь коментар
 
 
Придурок, камеры в таких местах ставятся для сохранности имущества посетителей!
 показати весь коментар
 
 
А раптом зі зливного отвору щупальце за писюна - ЦАП! - а потім СМИК!
І все... Немає писюна.
 показати весь коментар
 
 
Именно в раздевалке тупые зебилы и пытаются обворовывать посетителей!
А ты где воруешь или просто попрошайничаешь под магазином?
 показати весь коментар
 
 
Так можно написать про каждый ресторан, кафе, гостиницу. Я уж молчу про аэропорт. Там Порошенко тоже собирал информацию? Ну не дебилы?
 показати весь коментар
 
 
Щось кража вентиляції нагадує русняви методи кражи унітазів та ношених трусів Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки - Цензор.НЕТ 8420 Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки - Цензор.НЕТ 8402
 показати весь коментар
 
 
А стратегию мониторинга состава желудочно-кишечных газов?
 показати весь коментар
 
 
Сеня свою стену строил - из рабицы, Зеля свою - виртуальную. Но есть и общее - обе оттягивают на себя немало бабла и на выходе тоже, примерно, одинаково.
 показати весь коментар
 
І це піся корпоративу? Добре, що хоч перегаром не спалив! Бідненька бубочка! А де заяви стосовно висловлювань путлера про Україну? Чи "торговьіх партнеров" перед НР не треба злити? Чи тих заяв ми будемо чекати стільки ж, скільки чекаємо вибачень за "порноактрису", "синьора-голодомора", "термос" та "********* паличкі"?
 показати весь коментар
 
 
Р-равняйсь! Смир-р-рно!
Кибербезопасность - слушай мою команду!
Безотлагательно усилиться! Ать-два!
Вольно...
 показати весь коментар
 
 
Не-не. Там между ать-два и вольно куча бабла должна куда-то провалиться.
 показати весь коментар
 
 
Рюкзаквесхпереиграл. Завалил закон по игорному бизнесу. Закрыл на сутки 0.01% подпольных казино, попиарился по ящику и продолжил пилить игорный янтарный бизнес.

Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки - Цензор.НЕТ 5591
 показати весь коментар
 
а "нелоху в смартфоні" випадково дубілет "випадково" не забув пояснити що використання "*******" та інших "... веїв" може (і призведе) до втрати конфідеційної інформації на користь "третіх" країн ...чи він думає що поставив "пароль" і "захищений" ?
 показати весь коментар
 
 
Мобильному интернету в селах он уже полгода как приказал летать... а он как ползал... так и продолжает ползать..
Все указы этого чувачка... это имитация бурной деятельности... в турборежиме...
 показати весь коментар
 
 
накат понятен,волонтеры,участники АТО,теперь соцмережи-обижают вову,и вообще как сказала одна "слуга" многовато свободы слова
 показати весь коментар
 
 
ТаДа...Прахоботам здесь раздолье..
Грозит цензуза на censor.net или уже??
🤗
 показати весь коментар
 
Очень удачный год для пианиста -виртуоза и 73%.Лузеры -маразматики-воры скоро будут мочиться на свои ботинки.
 показати весь коментар
 
 
Ойц! Толька не нада киздеть!
Любая власть не любит критику и сарказм!
Цель любой власти - ВЛАСТЬ!!
ЛОХАМ и НеЛОХАМ достанется, всем...
🤑
 показати весь коментар
 
Баксєг Гаррієвіч Скрєпніков, сподіваюся, шо ти так само,як і я радієш, шо зебільні потвори не ********** критику та сарказм. Тому, що влада їхня вже майже на кнопці "STOP!"). А ти ж нєлох!) Зміниш погоняло та й продасиш себе комусь наступному.)
 показати весь коментар
 
Порохоботи це як протомолекула із серіалу "Простір", будуть будувати Рошен не дивлячись ні на що, навіть якщо всіх власників пересаджають. Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки - Цензор.НЕТ 2492
 показати весь коментар
 
 
"А что такое "Кибербезопасность"?" спросил роялист, подписывая закон.....
 показати весь коментар
 
 
Сьогодні можна сміливо підвести підсумки роботи зільоної команди у трьох іпостасях - законотворчій, управлінській та міжнародній.
За чотири місяця повнокровного керування країною зільона команда добилася наступних успіхів:

1. Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд., всього було просрано 48 млрд. , а для виконання бюджету вже здійснюються запозичення з наступного року у 10 млрд., звісно за рахунок платників податків, а саме - нас з вами. Підприємства Коломойського отримали всі мислимі та немислимі преференції, з чого видно , що фінансові вкладення цього персонажа були досить вдалими.2. У законотворчій площині зелена команда показує небувалий успіх, підготовками законів про так звану децентралізацію, а саме ту саму ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ, яку вимагав від зе *****, ринок земля для хазяїна слуг, загалом так звані депутати почали приймати закони пачками, не читаючи їх, бо навіщо читати те, що не можеш зрозуміти? А пояснити нікому! Ви ж сдєлалі єто - розігнали розумних, а дурним букви ні до чого. Навчання у Трускавці пройшло досить вдало, тепер як у Фейсбуці ТАК, НІ, ЧИ ЯК! Показавою є бійка КІВИ та МОТОВИЛОВЦЯ на засіданні земельного комітету ВР, під час якої ківа пообіцяв розрізати на частини та з'їсти опонента. 73% веселих ідіотів - визробили не нас, ви зробили СЕБЕ.

3. У міжнародній площині все просто дійшло до лизання дупи *****. Після заяв ***** щодо територіальних претензій до нашої країни НІХТО з вищого керівництва не направив ноту протесту та не став вимагати від ЄС та США санкцій за такого роду заяв. 73% зебілів радійте, ви зробили себе.

4. Висновки: країна входить у стагнацію, зростання економіки змінилося її падінням, багато зарубіжних фірм покинули нашу країну саме через тупу економічну політику зебілів, а вони були основними платниками податків, а тепер прем'єр відкрито включає дурня і розповідає що він тут ні до чого, ПРОСТО бюджет НЕ НАПОВНЮЄТЬСЯ, а я тут НІ ДО ЧОГО. Наступний крок - прикрутити гайки ІТ сектору економіки, але тут кіна не буде, ІТ-спеціалісти просто виїдуть до інших країн і спокійно там працюватимуть, а 73% потомственних де зебілів будуть СМОКТАТИ.

5. На днях у підземному переході метро зустрів бабусю-жебрачку, яка просила на хлібець. Спитав за кого голосувала, виявляється за зе! Додала, що хто ж міг подумати, що так палучітца!!! Сказав їй, що епоха бідності закінчилася, зе вирішив її кардинально - ЛОХИ МАЮТЬ ЗДОХНУТИ! Бо через них нам життя не буде. (Грошей на хлібець не дав, просто я ПОСЛІДОВНИЙ).
Тепер можете кинути у мене камінь.(с)
 показати весь коментар
 
 
А мы сможем как кацапы полностью отключиться от мирового Интернета и не потерять работоспособность своего сегмента, в том числе финансового?
 показати весь коментар
 
Министр обороны лишил украинскую армию миллиардов и работает в пользу разведки РФ?

Министерство обороны побило рекорд неэффективности. Под руководством Андрея Загороднюка, который до этого возглавлял "проектный офис реформ" (организация существует за гранты), ведомство не смогло потратить около 8 млрд грн (из 17-ти), выделенных на вооружение! Закупки сорваны, тендеры отменяют, а деньги просто вернут в бюджет.
Молодой и амбициозный министр Загороднюк без реального военного опыта, но с имиджем "реформатора", фактически остановил закупки и проведение тендеров. Якобы пытались побороть коррупцию, а в результате из-за неэффективного распределения средств пострадала вся армия.

Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки - Цензор.НЕТ 103
 показати весь коментар
 
 
не смогли раздерибанить (освоить) позорники.на липовые броники к примеру
 показати весь коментар
 
Ну все хлопчики і дівчата дотринділись ми своїми постами на форумах

Ви ще не поважаєте владу Зебенського ? - тоді ми йдемо до вас
 показати весь коментар
 
 
Мы все в ожидании!))) Не баріцця, будь ласочки!)))
 показати весь коментар
 
Ой, шо делаіцца! То фсьо фігня! На раісє з 23 грудня будуть пробні навчання по відключенню рунета. Уявляєте собі, відключеннятирнету! Це просто свято якесь. 🍾
 показати весь коментар
 
Путинская «вертикаль» в Украине

Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки - Цензор.НЕТ 3997

Ну, что ж, президентский законопроект «о децентрализации» (а по сути «об узурпации власти») был сегодня одобрен «зеленым комитетом», чтобы поставить его на голосование.
Еще вчера комитет его отклонил - но, видимо, «перетерли на вечеринке».
После его принятия презЕдент самолично не просто сможет УВОЛИТЬ любого выбранного мэра, главу сельрады и т.д. и распустить сельсовет - он сможет вообще РАСФОРМИРОВАТЬ любую территориальную единицу.
Т.е. «с завтрашнего дня ваше село - часть Донецкой области». Даже, если оно находится под Одессой или на Закарпатье (это смешно, потому что правда).
Вот как у крымчан местное самоуправление, если не ошибаюсь, находится в Сочи. И всё. Пишите письма мелким почерком.
А будете бузить - к вам в гости приедет нацгвардия, нквДБР, НАБУ и прочие веселые органы. На карательные органы бюджет 2020 как раз увеличен.
Ну, и «вишенка на торте», что «особый статус» (а по сути «федерализацию») можно будет принять для любого региона простым голосованием в 226 зеленых голосов.
Ви зробили це разом, придурки.
Аллан Левитов
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору