 Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Текст указу оприлюднено пресслужбою президента, він набуває чинності з дня оприлюднення.
Текст рішення РНБО "Про невідкладні заходи з посилення можливостей держави в сфері кібербезпеки" призначений для службового використання і не оприлюднюється у відкритому доступі.
￼Джон Смит
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
Але ліпити їхні скульптури з лайна... Чомусь воно якось фу.
Ти, НОРМАЛЬНИЙ?
будуть переслідування за пости проти авакова і зеленського
🤗
І все... Немає писюна.
А ты где воруешь или просто попрошайничаешь под магазином?
Кибербезопасность - слушай мою команду!
Безотлагательно усилиться! Ать-два!
Вольно...
Все указы этого чувачка... это имитация бурной деятельности... в турборежиме...
Грозит цензуза на censor.net или уже??
🤗
Любая власть не любит критику и сарказм!
Цель любой власти - ВЛАСТЬ!!
ЛОХАМ и НеЛОХАМ достанется, всем...
🤑
За чотири місяця повнокровного керування країною зільона команда добилася наступних успіхів:
1. Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд., всього було просрано 48 млрд. , а для виконання бюджету вже здійснюються запозичення з наступного року у 10 млрд., звісно за рахунок платників податків, а саме - нас з вами. Підприємства Коломойського отримали всі мислимі та немислимі преференції, з чого видно , що фінансові вкладення цього персонажа були досить вдалими.2. У законотворчій площині зелена команда показує небувалий успіх, підготовками законів про так звану децентралізацію, а саме ту саму ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ, яку вимагав від зе *****, ринок земля для хазяїна слуг, загалом так звані депутати почали приймати закони пачками, не читаючи їх, бо навіщо читати те, що не можеш зрозуміти? А пояснити нікому! Ви ж сдєлалі єто - розігнали розумних, а дурним букви ні до чого. Навчання у Трускавці пройшло досить вдало, тепер як у Фейсбуці ТАК, НІ, ЧИ ЯК! Показавою є бійка КІВИ та МОТОВИЛОВЦЯ на засіданні земельного комітету ВР, під час якої ківа пообіцяв розрізати на частини та з'їсти опонента. 73% веселих ідіотів - визробили не нас, ви зробили СЕБЕ.
3. У міжнародній площині все просто дійшло до лизання дупи *****. Після заяв ***** щодо територіальних претензій до нашої країни НІХТО з вищого керівництва не направив ноту протесту та не став вимагати від ЄС та США санкцій за такого роду заяв. 73% зебілів радійте, ви зробили себе.
4. Висновки: країна входить у стагнацію, зростання економіки змінилося її падінням, багато зарубіжних фірм покинули нашу країну саме через тупу економічну політику зебілів, а вони були основними платниками податків, а тепер прем'єр відкрито включає дурня і розповідає що він тут ні до чого, ПРОСТО бюджет НЕ НАПОВНЮЄТЬСЯ, а я тут НІ ДО ЧОГО. Наступний крок - прикрутити гайки ІТ сектору економіки, але тут кіна не буде, ІТ-спеціалісти просто виїдуть до інших країн і спокійно там працюватимуть, а 73% потомственних
дезебілів будуть СМОКТАТИ.
5. На днях у підземному переході метро зустрів бабусю-жебрачку, яка просила на хлібець. Спитав за кого голосувала, виявляється за зе! Додала, що хто ж міг подумати, що так палучітца!!! Сказав їй, що епоха бідності закінчилася, зе вирішив її кардинально - ЛОХИ МАЮТЬ ЗДОХНУТИ! Бо через них нам життя не буде. (Грошей на хлібець не дав, просто я ПОСЛІДОВНИЙ).
Тепер можете кинути у мене камінь.(с)
Министерство обороны побило рекорд неэффективности. Под руководством Андрея Загороднюка, который до этого возглавлял "проектный офис реформ" (организация существует за гранты), ведомство не смогло потратить около 8 млрд грн (из 17-ти), выделенных на вооружение! Закупки сорваны, тендеры отменяют, а деньги просто вернут в бюджет.
Молодой и амбициозный министр Загороднюк без реального военного опыта, но с имиджем "реформатора", фактически остановил закупки и проведение тендеров. Якобы пытались побороть коррупцию, а в результате из-за неэффективного распределения средств пострадала вся армия.
Договоренности по газу между Украиной и РФ не предусматривают прямые поставки российского газа - Оржель l
"Нафтогаз" продолжит требовать от РФ компенсации за крымские активы - Витренко
Тариф на транспортировку российского газа через украинскую ГТС будет повышен - Оржель
Ви ще не поважаєте владу Зебенського ? - тоді ми йдемо до вас
Ну, что ж, президентский законопроект «о децентрализации» (а по сути «об узурпации власти») был сегодня одобрен «зеленым комитетом», чтобы поставить его на голосование.
Еще вчера комитет его отклонил - но, видимо, «перетерли на вечеринке».
После его принятия презЕдент самолично не просто сможет УВОЛИТЬ любого выбранного мэра, главу сельрады и т.д. и распустить сельсовет - он сможет вообще РАСФОРМИРОВАТЬ любую территориальную единицу.
Т.е. «с завтрашнего дня ваше село - часть Донецкой области». Даже, если оно находится под Одессой или на Закарпатье (это смешно, потому что правда).
Вот как у крымчан местное самоуправление, если не ошибаюсь, находится в Сочи. И всё. Пишите письма мелким почерком.
А будете бузить - к вам в гости приедет нацгвардия, нквДБР, НАБУ и прочие веселые органы. На карательные органы бюджет 2020 как раз увеличен.
Ну, и «вишенка на торте», что «особый статус» (а по сути «федерализацию») можно будет принять для любого региона простым голосованием в 226 зеленых голосов.
Ви зробили це разом, придурки.
Аллан Левитов