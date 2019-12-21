 Зеленський затвердив ухвалену РНБО програму невідкладних заходів щодо посилення кібербезпеки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Текст указу оприлюднено пресслужбою президента, він набуває чинності з дня оприлюднення.

Текст рішення РНБО "Про невідкладні заходи з посилення можливостей держави в сфері кібербезпеки" призначений для службового використання і не оприлюднюється у відкритому доступі.

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