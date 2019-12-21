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 Фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові, жертвами якого стали 13 осіб, готують до обміну з РФ, - активіст Горовий

Обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові, внаслідок якого в 2015 році загинули чотири людини, можуть видати РФ у межах обміну.

Про це повідомив активіст Руслан Горовий, передає Цензор.НЕТ.

"Є інформація, що в Харків нібито прийшов запит від Генеральної прокуратури України, щоб готували документи для передачі виродків на обмін.

Ось так наші правоохоронні органи "врахували" позицію громадських організацій та небайдужих людей", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив під арештом фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові, у якому загинули і постраждали 13 осіб

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух.Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, підозрюваних можуть включити в списки обміну полоненими між Україною і Росією.

Районний суду 3 вересня 2019 року продовжив обвинуваченим дію запобіжного заходу до 1 листопада і відмовив у задоволенні клопотань обвинувачених про зміну і скасування заходів.

Фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові, жертвами якого стали 13 осіб, готують до обміну з РФ, - активіст Горовий 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166714
 
   
 Топ коментарі
 
Конституция Украины:

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Те ублюдки - граждане другого государства или кое-кто нарушает Конституцию Украины???
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меняем террористов и боевиков на простых граждан Украины , которых наловила ФСБ
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Конституция Украины:

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Те ублюдки - граждане другого государства или кое-кто нарушает Конституцию Украины???
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Я не уверен что это граждане Украины. Гражданин ни когда не подымит оружие против своей Страны или Родины, как кому больше нравится.
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Почему молчал, когда Порошенко лишил гражданства Саакашвили?
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Михо подсунул туфту, что ему и припомнили.
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Ацих уродів ніхто не виганяє, вони згоду дають... Кацапи вимивають з України всіх свідків які можуть свідчити в трибуналі про те як кацапська агентура наймала підарасів для проведення терактів та розв'язувала війну.
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Я это всё прекрасно понимаю. НО! Если к этому вопросу подходить формально: Конституция - закон прямого действия. Там нигде не написано что "выдавать своих граждан можно в случае их согласия".
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Та я тоже все розумію, але ж ми маємо справу з кацапською ордою, а які формальності з ними можуть бути? Нехай краще якісь нормальні хлопці вернуться до своїх родин, а ці виродки нехай їдуть до виродків. Ну відсидять вони тут років по 10, їх треба одягати, годувати, гріти та т.і. А наші хлопці у кацапні на підвалі гнити?
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Москва може формувати обмінний фонт пачками по принципу "сколько ізволітє"
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если бы у нас при власти были патриоты , а не жыды то "журнашлюхи" с телеканала "Звезда" уже были бы в обменном фонде .
Увы , у нас пархатые барыги , воры , убийцы и предатели
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Их не в РФ выдавать будут , а на Донбасс( в ОРДЛО).
Причем здесь другое государство?
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То есть новость дочитать даже до третьей строчки не судьба. Ну ещё бы! Платят копеечку ******* не за "читать" а за "писать".
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Рф не является стороной конфликта и РФ никого выдавать не будут.Ты в игноре грубиян.
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О да-а-а-а!!! Не является!!! А за твой "игнор" - передумай, пожалуйста! Ну как я дальше буду жить если меня игнорирует случайно залетевший сюда из-за поребрика ватный мудак?!!
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меняем террористов и боевиков на простых граждан Украины , которых наловила ФСБ
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Это ещё в лучшем случае. Среди тех кого выдаёт ФСБ Украине обычно процентов 10 откровенных сепаров....
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Ти лицемір. Як би ти сидів у застінках ФСБ і тобі під"єднували струм до яєць ти б інакше співав.
Легко сидячи за компютером бути патріотом.
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родственникам погибших предлагаю уйти в запой.....
Только что этой новостью их и их достоинство втоптали в грязь...
Или..
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Та их достоинство с 22 апреля 2015 года втаптывают в грязь, когда обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Почему до сих пор тянут кота за хвост и не присудили им пожизненное?
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Судьи меньжуются, а вдруг ХНР, им же тогда от должности откажут
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то всё фигня! "Простому наріду" кинули кость пожевать
Фигурантов дела о теракте у Дворца спорта в Харькове, жертвами которого стали 13 человек, готовят к обмену с РФ, - активист Горовый - Цензор.НЕТ 2330
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Е*ануться, туфли гнутся (и сандали поспадали)
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Та, Рашкє наловити людей на обмін цих вбивць, не проблема.
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а что их ловить?
сколько миллионов в оккупации - а зелёные гниды засирают мозги хернёй всякой...
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Там вони зате героями будуть... І розповідатимуть, як мужньо пішли на страшні борошна в бандерівському гестапо - щоб помститися фошистам, як ді(л)ди!
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Все по и ху ! Нет в Украине ничего , ни власти , ни здорового общества. Все деградировало ниже плинтуса. Американцы ещё когда запретили своим гражданам посещать Кубу ? Зачем они это сделали ? Не затем , что бы потом своих граждан не обменивать ? И Америка не была в состоянии войны с Кубой. А тут полный дебелизм , Путин ловит простих граждан , и меняет их на террористов . Почему ещё граждане Украины едут в Росиии ?
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Почему не запретит гражданам Украине ездить в Россию ? А если кто после этого поедет , то только на свою ответственность . Менять их на террористов никто не будет .
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Ты представляешь какой поднимется вой среди "граждан". Ето же добрая половина електората Зеленского.
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Когда американцы запрещали своим гражданам ехать на Кубу , то никто не спрашивал про вой. Кого будете потом менять , когда закончатся террористы ?
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Дело в том, что в Америке живут в подавляющем большинстве американцы. В Украине же, как минимум, 73% хохлов. Так што к их "мнению" нужно прислушываться.
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Слушно.Брати щось на зразок підписки,що тей хто виїзджає в мордор-робить все на свій страх і ризик.А як інакше?
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Один Вова- попросив.... Другий Вова- "здєлал!!!
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И агент Медведчук бегает как собачка за палкой то к одному Вове,то к другому. Фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові, жертвами якого стали 13 осіб, готують до обміну з РФ, - активіст Горовий - Цензор.НЕТ 9348
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Предлагаю этих троих уродов обменять на одного Зелю. Зеля пусть едет в парашу, а эти трое сгниют в тюрьме пожизненно.
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Кого будете потом менять , когда закончатся ?
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Пагана новина,погана.Як вчинити?Там гинуть невинні,а з іншої сторони тут ніяк не засудять вбивць і терористів.Цуцванг якийсь.
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так і будемо міняти терористів-убивць на озабочєних *******?
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Суд признал их убийцами? Приговор вынесен о том что они убийцы?
Нет?
Завали поддувало!
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оттє на! он слєдствійє розкрило убівство шєрємєта і даже отчиталось он-лайн міністрам та прєЗє!дєнту. А тут які вопроси?
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Причем здесь Шеремет? Это его в Харькове убили?
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все говно стекает в кацапстан..., вышака у нас нет, а кормить эту мразь у меня нет никакого желания.....
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Це типу ВІДДАЮТЬ НА ПАрАШУ НА ПЕРЕПІДГОТОВКУ, щоб вони повернулись і більш "професіонально" повбивали харків'ян чи ще когось в наступній ході. ТВАРЮКИ!!!
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А говорили, что террористам и убийцам амнистии не будет.
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убийцы, военные преступники и прочее это те кто близок россии или кто выполнял команду убивать украинцев на их земле
заложники, гражданские, военнослужащие с другой стороны
так кто фашисты? хотя это уже давно ни к чему спрашивать всё ясно и так
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Поздравляю 73% зебилодов! Ви зробили це разом!
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Украинский дипломат рассказал о масштабной сети агентов Кремля в ООН... а сколько их в центре и на юго востоке Украины это не сосчитать, похоже юго восточную часть Украины готовят к сдаче,это может случиться любым утром,сегодня в одной стране живём,а завтра уже в империи умом непонятного образования.
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Им Юго Восток костью станет поперек горла.Тут не замученние роботяги, будем партизанить рашистов по полной.
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ВСЕХ наших нужно освободить ПО ЛЮБОМУ
Хоть Чекатило отпустить.
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А вы уверены что сидят виновные? Вон Аваков даже известным патриотам сомнительные дела шьет. А кто знает скольких дурачков он или СБУ назначили "террористами". Ведь никого это никогда не волновало.
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Мрази конченных уголовников обменять на руках которых кровь людей да они пожизненно дложны сидеть Вам Раша что скажит то Вы и делаете лакеи ублюдочные
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Фактически даем убийцам шанс гулять на свободе и быть снова заброшенными в Украину для новых убийств.
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Раніше говорили: "По просьбє трудящіхся",
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В России в тюрьмах сидят украинские патриоты , но кому то лишь бы попиариться и шум поднять - им не интересно освободить своих патриотов . Израиль обменял за своего сержанта больше тысячи террористов , среди которых тоже были убийцы - я считаю это правильно . Кстати , я харьковчанин . И зачем нам такие граждане которые ненавидят все украинское ?! Менять надо на своих !
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Почитал коменты и охринел от псевдопатриотов , которым лишь бы погавкать и обгадить всех и вся . Я думаю это или проплаченные боты пытающиеся раскачать Украину на новые неприятности или иностранцы , которые рассказывают как жить украинцам сидя в уютной Европе или в благополучных США , при этом и тем и другим плевать и на Украину и на ее народ - а то бы думали башкой шо болтать !
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