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 "Громадське" починає боротьбу з олігархами під керівництвом Банкової

Із 22 грудня головою громадської організації "Громадське телебачення" стала Юлія Банкова. Рішення було ухвалено Програмною радою організації під час щорічного планового засідання.

Про це повідомляє пресслужба "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

Юлія Банкова - одна із засновниць "Громадського", шеф-редакторка і ведуча програми "Нині вже".

До цього організацію 4 роки очолювала Наталія Гуменюк. Тепер вона виконуватиме обов'язки заступника головного редактора з партнерства і продовжить свою журналістську діяльність на "Громадському".

Також читайте: Коломойський очолить Наглядову раду телеканалу "1+1"

"На "Громадському" важливі зміни. Велика відповідальність (але також і неабияка честь) працювати тут. Адже ми будуємо незалежне від олігархів і політиків медіа, яким керуємо самі", - прокоментував призначення Банкової журналіст "Громадського" Богдан Кутєпов.

Громадське починає боротьбу з олігархами під керівництвом Банкової 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166709
 
   
 Топ коментарі
 
ну да.. и первые олигархи - на г+г, в параллельной реальности, или - как зебилам обрабатывают ватные моСхи:
"Громадське" починає боротьбу з олігархами під керівництвом Банкової - Цензор.НЕТ 2548
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Уф, а я уж на другую "банковую" подумал и испужался... "Громадське" начинает борьбу с олигархами под руководством Банковой - Цензор.НЕТ 3754
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Уф, а я уж на другую "банковую" подумал и испужался...
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Аналогічно. тільки не злякався а сміхом ледь не вдавився. Уявив як найвеличніший Зє бореться з олігархами.
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Логічно, якщо першим попаде під роздачу Каломойський.
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ну да.. и первые олигархи - на г+г, в параллельной реальности, или - как зебилам обрабатывают ватные моСхи:
"Громадське" починає боротьбу з олігархами під керівництвом Банкової - Цензор.НЕТ 2548
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Це хуцпа. Класична хуцпа!
"Бреши, бреши нахабно, впевнено і безапеляційно! Бреши голосно, так щоб чули лише тебе. А як упіймають на брехні, бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім знов повертайся до неї!"
із "Протоколів сіонський мудреців".
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Аналогично "Громадське" починає боротьбу з олігархами під керівництвом Банкової - Цензор.НЕТ 4166 А куда же попропадали всякие великие борцуны Станко, Ткач и прочие? Как Найем и Лещенко приглашения на "теплые" и "хлебные" места ждут?
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Всі так зрозуміли, але щоби бджоли проти меду)))
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гы-гы. Вот ещё один карманный борец с ко-ко-ко-коррупцией
"Раньше я думала, что совок это плохо. Но потом, чтоб не гавкала мне в глотку запихнули колбасу по 2.20" (с)
"Громадське" начинает борьбу с олигархами под руководством Банковой - Цензор.НЕТ 184
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Ну или громадське начинает борьбу с Банковой под руководством олигархов
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Порошенко вам покажет кузькину мать.
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скорей всего,хотя от жены лысого,которая ленку одевает,всего можно ожидать)))
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Вчера у киргиза Шейнина пришла одна дура контуженная вся в колорадке.
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нужно их проверить насчет причастности к убийству Шеремета....
явно раскачивают лодку...
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Если шокобиомасса ржёт сама с *** то это нормально
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Что у трезвого зебила на уме, то у пьяного на языке.
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П'яний проспиться а прахобот довбнем і залишиться!
🤗
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Прахобот - це що? Хобот - це у слона... а прахобот - це відповідно у праслона (себто мамонта)?
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Скрыпин вышел из запоя?
Продолжит борьбу?
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потужный лиформатор петрушка будет первым клиентом?
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Громадяни фирташ,ахметов,парашенко будуть боротися самі з собою.
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Вже помітила, що у тебе вибірковий склероз
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Ви вже доборолися!
Наслідком вашої героїчної боротьби стало обрання президентом найогиднішого з олігархів - Коломойського! "Громадське" починає боротьбу з олігархами під керівництвом Банкової - Цензор.НЕТ 8854
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І чим же Бєня вам огидніший за Фірташа, Ахметова, чи того ж Рощенка, ватани - тим що у скрутний момент допоміг українській армії, викликавши роздратування у путєна, котрий не втримавсь і назвав його "унікальним прозодімцем"? "Громадське" починає боротьбу з олігархами під керівництвом Банкової - Цензор.НЕТ 1683
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І за що ж вони боротимуться - за монархію? "Громадське" починає боротьбу з олігархами під керівництвом Банкової - Цензор.НЕТ 4143
В умовах олігархії значно простіше поборотися за "звуження джерела влади" (аж до однієї особи), ніж за його розширення (до демократичної більшості від усіх популів).
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Одиозный олигарх Виктор Медведчук начал сотрудничать с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским еще в 2004 году в период Оранжевой Революции и сегодня является ключевым спонсором ЗеКоманды.
Об этом в интервью Guildhall заявил кадровый украинский дипломат Дмитрий Чекалкин.
«В свое время Виктор Медведчук пригласил Владимира Зеленского для создания проекта «Серпом по яйцам» против нашего патриотического проекта «Веселые яйца» (проект поддерживал Оранжевую революцию - ред.).
Их проект был создан в мае 2004 года, а уже через три месяца они подписали контракт с телеканалом Интер. Фактически, те же самые шутки, которые были в продукции «Серпом по яйцам» стали лейтмотивом первых выпусков «Вечернего квартала» на Интере, который тогда курировал Медведчук.
Все это стало главной медиа-платформой для тогдашнего блока «НеТак», объединявшего Бойка с Медведчуком, которые сегодня руководят «Оппоблоком», - рассказал известный украинский дипломат.
«Тогда они рассказывали, что на Майдане люди стояли только за деньги, рассказывали о «трех сортах украинцев», что Украина якобы нужна Западу только в качестве «свалки ядерных отходов», унижали украинцев и украинский язык.
В то же время, Зеленский начал выходить в эфире телеканала СТС в Москве с унизительными шутками в отношении украинцев и украинской культуры, по типу: «Почему вы нас хохлов так не любите, у вас же тут на Тверской больше и любить то некого». Сйомки первых телепроектов Зеленского финансировались и показывались по сути всеми центральными российскими телеканалами.
Те же самые «Сваты», где образованному, интилигентному россиянину Ковалеву противоставляется туповатый украинец Будько.
Все это лишний раз подтверждает, что Зеленский уже тогда был участником этой гибридной войны, но, к сожалению, на стороне врага», - отметил Чекалкин.
«Медведчук был первым спонсором ЗеКоманды, который финансировал с блоком «НеТак» их первые сезоны, после чего они объединились с Хорошковским и затем договорились с Коломойским.
Тут и группа «Интер» и «1+1» и владельцы маленьких телеканалов, таких как ZIK, который сыграл серьезную роль в уничижении поста Президента, не говоря уже о каналах 112 и NewsOne.
Сегодня мы имеем результат объединения усилий олигархических структур вокруг Зеленского», - подытожил Чекалкин.
Источник: https://ghall.com.ua/2019/05/29/chekalkin-medvedchuk-i-zelenskij-sotrudnichayut-s-2004-goda111/
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кромадське скурвилось...лягло під зельонку...
яке ж тоді воно громадське "Громадське" починає боротьбу з олігархами під керівництвом Банкової - Цензор.НЕТ 8231
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А какому олигарху принадлезит телеканал "Громадське"?
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Ха-ха,на Цензорі гуморист об'явився.
Так розумію,Хробацьке вивісило об'яву :" Медіакіллер.Дорого.Гривні не пропонувать".Видно,після виборів на підніжний корм перейшли,і гранти пересохли.
Борцуни,бл...
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Сьогодні можна сміливо підвести підсумки роботи зільоної команди у трьох іпостасях - законотворчій, управлінській та міжнародній.
За чотири місяця повнокровного керування країною зільона команда добилася наступних успіхів:
1. Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд., всього було просрано 48 млрд. , а для виконання бюджету вже здійснюються запозичення з наступного року у 10 млрд., звісно за рахунок платників податків, а саме - нас з вами. Підприємства Коломойського отримали всі мислимі та немислимі преференції, з чого видно , що фінансові вкладення цього персонажа були досить вдалими.2. У законотворчій площині зелена команда показує небувалий успіх, підготовками законів про так звану децентралізацію, а саме ту саму ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ, яку вимагав від зе *****, ринок земля для хазяїна слуг, загалом так звані депутати почали приймати закони пачками, не читаючи їх, бо навіщо читати те, що не можеш зрозуміти? А пояснити нікому! Ви ж сдєлалі єто - розігнали розумних, а дурним букви ні до чого. Навчання у Трускавці пройшло досить вдало, тепер як у Фейсбуці ТАК, НІ, ЧИ ЯК! Показавою є бійка КІВИ та МОТОВИЛОВЦЯ на засіданні земельного комітету ВР, під час якої ківа пообіцяв розрізати на частини та з'їсти опонента. 73% веселих ідіотів - визробили не нас, ви зробили СЕБЕ.

3. У міжнародній площині все просто дійшло до лизання дупи *****. Після заяв ***** щодо територіальних претензій до нашої країни НІХТО з вищого керівництва не направив ноту протесту та не став вимагати від ЄС та США санкцій за такого роду заяв. 73% зебілів радійте, ви зробили себе.
4. Висновки: країна входить у стагнацію, зростання економіки змінилося її падінням, багато зарубіжних фірм покинули нашу країну саме через тупу економічну політику зебілів, а вони були основними платниками податків, а тепер прем'єр відкрито включає дурня і розповідає що він тут ні до чого, ПРОСТО бюджет НЕ НАПОВНЮЄТЬСЯ, а я тут НІ ДО ЧОГО. Наступний крок - прикрутити гайки ІТ сектору економіки, але тут кіна не буде, ІТ-спеціалісти просто виїдуть до інших країн і спокійно там працюватимуть, а 73% потомственних де зебілів будуть СМОКТАТИ.
5. На днях у підземному переході метро зустрів бабусю-жебрачку, яка просила на хлібець. Спитав за кого голосувала, виявляється за зе! Додала, що хто ж міг подумати, що так палучітца!!! Сказав їй, що епоха бідності закінчилася, зе вирішив її кардинально - ЛОХИ МАЮТЬ ЗДОХНУТИ! Бо через них нам життя не буде. (Грошей на хлібець не дав, просто я ПОСЛІДОВНИЙ).
Тепер можете кинути у мене камінь.(с)
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... и почему мы еще не малороссийский федеральный округ?

Партия Зеленского хочет расследовать почему Украина в 2015 году не объявила дефолт как этого хотел Коломойский.

"Громадське" починає боротьбу з олігархами під керівництвом Банкової - Цензор.НЕТ 9153

@ Mikhail Golub
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