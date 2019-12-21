 "Громадське" починає боротьбу з олігархами під керівництвом Банкової

Про це повідомляє пресслужба "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.
Юлія Банкова - одна із засновниць "Громадського", шеф-редакторка і ведуча програми "Нині вже".
До цього організацію 4 роки очолювала Наталія Гуменюк. Тепер вона виконуватиме обов'язки заступника головного редактора з партнерства і продовжить свою журналістську діяльність на "Громадському".
"На "Громадському" важливі зміни. Велика відповідальність (але також і неабияка честь) працювати тут. Адже ми будуємо незалежне від олігархів і політиків медіа, яким керуємо самі", - прокоментував призначення Банкової журналіст "Громадського" Богдан Кутєпов.
"Бреши, бреши нахабно, впевнено і безапеляційно! Бреши голосно, так щоб чули лише тебе. А як упіймають на брехні, бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім знов повертайся до неї!"
із "Протоколів сіонський мудреців".
"Раньше я думала, что совок это плохо. Но потом, чтоб не гавкала мне в глотку запихнули колбасу по 2.20" (с)
https://youtu.be/bmtEgUAzmdA
явно раскачивают лодку...
😂😂
🤗
Продолжит борьбу?
Наслідком вашої героїчної боротьби стало обрання президентом найогиднішого з олігархів - Коломойського!
В умовах олігархії значно простіше поборотися за "звуження джерела влади" (аж до однієї особи), ніж за його розширення (до демократичної більшості від усіх популів).
Об этом в интервью Guildhall заявил кадровый украинский дипломат Дмитрий Чекалкин.
«В свое время Виктор Медведчук пригласил Владимира Зеленского для создания проекта «Серпом по яйцам» против нашего патриотического проекта «Веселые яйца» (проект поддерживал Оранжевую революцию - ред.).
Их проект был создан в мае 2004 года, а уже через три месяца они подписали контракт с телеканалом Интер. Фактически, те же самые шутки, которые были в продукции «Серпом по яйцам» стали лейтмотивом первых выпусков «Вечернего квартала» на Интере, который тогда курировал Медведчук.
Все это стало главной медиа-платформой для тогдашнего блока «НеТак», объединявшего Бойка с Медведчуком, которые сегодня руководят «Оппоблоком», - рассказал известный украинский дипломат.
«Тогда они рассказывали, что на Майдане люди стояли только за деньги, рассказывали о «трех сортах украинцев», что Украина якобы нужна Западу только в качестве «свалки ядерных отходов», унижали украинцев и украинский язык.
В то же время, Зеленский начал выходить в эфире телеканала СТС в Москве с унизительными шутками в отношении украинцев и украинской культуры, по типу: «Почему вы нас хохлов так не любите, у вас же тут на Тверской больше и любить то некого». Сйомки первых телепроектов Зеленского финансировались и показывались по сути всеми центральными российскими телеканалами.
Те же самые «Сваты», где образованному, интилигентному россиянину Ковалеву противоставляется туповатый украинец Будько.
Все это лишний раз подтверждает, что Зеленский уже тогда был участником этой гибридной войны, но, к сожалению, на стороне врага», - отметил Чекалкин.
«Медведчук был первым спонсором ЗеКоманды, который финансировал с блоком «НеТак» их первые сезоны, после чего они объединились с Хорошковским и затем договорились с Коломойским.
Тут и группа «Интер» и «1+1» и владельцы маленьких телеканалов, таких как ZIK, который сыграл серьезную роль в уничижении поста Президента, не говоря уже о каналах 112 и NewsOne.
Сегодня мы имеем результат объединения усилий олигархических структур вокруг Зеленского», - подытожил Чекалкин.
Источник: https://ghall.com.ua/2019/05/29/chekalkin-medvedchuk-i-zelenskij-sotrudnichayut-s-2004-goda111/
яке ж тоді воно громадське
Так розумію,Хробацьке вивісило об'яву :" Медіакіллер.Дорого.Гривні не пропонувать".Видно,після виборів на підніжний корм перейшли,і гранти пересохли.
Борцуни,бл...
За чотири місяця повнокровного керування країною зільона команда добилася наступних успіхів:
1. Прем'єр-міністр, який отримав економіку країни з профіцитом у 8 млрд. та динамічно ростучу, за ці чотири місяці зумів загнати її у дефіцит на 40 млрд., всього було просрано 48 млрд. , а для виконання бюджету вже здійснюються запозичення з наступного року у 10 млрд., звісно за рахунок платників податків, а саме - нас з вами. Підприємства Коломойського отримали всі мислимі та немислимі преференції, з чого видно , що фінансові вкладення цього персонажа були досить вдалими.2. У законотворчій площині зелена команда показує небувалий успіх, підготовками законів про так звану децентралізацію, а саме ту саму ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ, яку вимагав від зе *****, ринок земля для хазяїна слуг, загалом так звані депутати почали приймати закони пачками, не читаючи їх, бо навіщо читати те, що не можеш зрозуміти? А пояснити нікому! Ви ж сдєлалі єто - розігнали розумних, а дурним букви ні до чого. Навчання у Трускавці пройшло досить вдало, тепер як у Фейсбуці ТАК, НІ, ЧИ ЯК! Показавою є бійка КІВИ та МОТОВИЛОВЦЯ на засіданні земельного комітету ВР, під час якої ківа пообіцяв розрізати на частини та з'їсти опонента. 73% веселих ідіотів - визробили не нас, ви зробили СЕБЕ.
3. У міжнародній площині все просто дійшло до лизання дупи *****. Після заяв ***** щодо територіальних претензій до нашої країни НІХТО з вищого керівництва не направив ноту протесту та не став вимагати від ЄС та США санкцій за такого роду заяв. 73% зебілів радійте, ви зробили себе.
4. Висновки: країна входить у стагнацію, зростання економіки змінилося її падінням, багато зарубіжних фірм покинули нашу країну саме через тупу економічну політику зебілів, а вони були основними платниками податків, а тепер прем'єр відкрито включає дурня і розповідає що він тут ні до чого, ПРОСТО бюджет НЕ НАПОВНЮЄТЬСЯ, а я тут НІ ДО ЧОГО. Наступний крок - прикрутити гайки ІТ сектору економіки, але тут кіна не буде, ІТ-спеціалісти просто виїдуть до інших країн і спокійно там працюватимуть, а 73% потомственних
дезебілів будуть СМОКТАТИ.
5. На днях у підземному переході метро зустрів бабусю-жебрачку, яка просила на хлібець. Спитав за кого голосувала, виявляється за зе! Додала, що хто ж міг подумати, що так палучітца!!! Сказав їй, що епоха бідності закінчилася, зе вирішив її кардинально - ЛОХИ МАЮТЬ ЗДОХНУТИ! Бо через них нам життя не буде. (Грошей на хлібець не дав, просто я ПОСЛІДОВНИЙ).
Тепер можете кинути у мене камінь.(с)
Партия Зеленского хочет расследовать почему Украина в 2015 году не объявила дефолт как этого хотел Коломойский.
@ Mikhail Golub