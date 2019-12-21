 "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд, - Оржель

Про це повідомив на брифінгу міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливий момент: ми регулюємо питання майбутніх арбітражів. Це потенційна можливість виграшу. Однак у нас вже є візія щодо того, які є домовленості щодо транзиту. Тому в цьому випадку пакетне рішення передбачає перегляд позицій щодо майбутніх арбітражів. Рішення про 3 млрд чітко визначені, а рішення про інші (арбітражі. - Ред.) будуть безпосередньо в межах пакету відкликані", - сказав він.

"Усі рішення є пакетними, тобто ми одночасно виконуємо всі елементи, про які ми домовилися. Насправді, це політичний документ, який передбачає кроки від компаній. Компанії підпишуть договори на інтерконект - це обов'язково. 12,2 млрд - це потенційний виграш в арбітражах, 12,2 - це не те, що ми маємо як 3. 3 - це безпосередньо ми можемо взяти вже до Нового року, тому що це зафіксовано. 12,2 і інші рішення будуть переглядатися та врегульовуватися", - додав Оржель.

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За словами міністра, новий контракт планують підписати до кінця року.

"Ми зробили майже неможливе. Ми за три місяці зробили анбандлінг, ми домовилися про обсяги транзиту, ми забезпечили стабільність на українському і європейському ринках. Це означає, що Україна надійний партнер, Україна виконує свої зобов'язання, Україна забезпечує енергетичну безпеку в Україні", - підсумував Оржель.

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