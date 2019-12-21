 "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд, - Оржель

Про це повідомив на брифінгу міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, інформує Цензор.НЕТ.
"Важливий момент: ми регулюємо питання майбутніх арбітражів. Це потенційна можливість виграшу. Однак у нас вже є візія щодо того, які є домовленості щодо транзиту. Тому в цьому випадку пакетне рішення передбачає перегляд позицій щодо майбутніх арбітражів. Рішення про 3 млрд чітко визначені, а рішення про інші (арбітражі. - Ред.) будуть безпосередньо в межах пакету відкликані", - сказав він.
"Усі рішення є пакетними, тобто ми одночасно виконуємо всі елементи, про які ми домовилися. Насправді, це політичний документ, який передбачає кроки від компаній. Компанії підпишуть договори на інтерконект - це обов'язково. 12,2 млрд - це потенційний виграш в арбітражах, 12,2 - це не те, що ми маємо як 3. 3 - це безпосередньо ми можемо взяти вже до Нового року, тому що це зафіксовано. 12,2 і інші рішення будуть переглядатися та врегульовуватися", - додав Оржель.
За словами міністра, новий контракт планують підписати до кінця року.
"Ми зробили майже неможливе. Ми за три місяці зробили анбандлінг, ми домовилися про обсяги транзиту, ми забезпечили стабільність на українському і європейському ринках. Це означає, що Україна надійний партнер, Україна виконує свої зобов'язання, Україна забезпечує енергетичну безпеку в Україні", - підсумував Оржель.
Опупенная пабеда!
хотелось бы увидеть и на лице.
Так виглядає провал. Якщо коротко, маємо наступне. Цього року через ОВДП уряд позичив майже 200 млрд гривень, 4 млрд доларів і 200 млн євро. Тобто загалом понад 300 мільярдів гривень.
Це суттєво укріпило гривню, що, до речі, зробило щасливими невігласів і вжахнуло фінансистів, які розуміють наслідки цього курсу для українських виробників-експортерів та економіки в цілому.
Отже, при цих неймовірних позиках талановито примудрилися утворити діру в бюджеті у 40 мільярдів гривень. І, як наслідок, зупинили платежі, крім захищених. Нема грошей. І нема слів.
А найгірше провал молодого уряду, який так і не спромігся спуститися з небес на грішну землю і замість повітряних замків будувати реформи в реальних умовах, призведе до призначення наступного уряду настільки «міцних господарників», що часи Януковича-Азарова доведеться згадувати щодня.
Страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам -
Он будет им под стать
1 ч. ·
Україна погодилась повернути борг Януковича Путіну. А ще ми відмовились від позову до РФ на 12 млрд. долларів.
Повна здача національних інтересів, яку підноситимуть, як велику перемогу.