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Все про:Газпром (480) Нафтогаз (658) Олексій Оржель (41)

 "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд, - Оржель

Домовленості про відкликання позову "Нафтогазу" до "Газпрому" на $12,25 млрд сторони досягли під час тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.

Про це повідомив на брифінгу міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливий момент: ми регулюємо питання майбутніх арбітражів. Це потенційна можливість виграшу. Однак у нас вже є візія щодо того, які є домовленості щодо транзиту. Тому в цьому випадку пакетне рішення передбачає перегляд позицій щодо майбутніх арбітражів. Рішення про 3 млрд чітко визначені, а рішення про інші (арбітражі. - Ред.) будуть безпосередньо в межах пакету відкликані", - сказав він.

"Усі рішення є пакетними, тобто ми одночасно виконуємо всі елементи, про які ми домовилися. Насправді, це політичний документ, який передбачає кроки від компаній. Компанії підпишуть договори на інтерконект - це обов'язково. 12,2 млрд - це потенційний виграш в арбітражах, 12,2 - це не те, що ми маємо як 3. 3 - це безпосередньо ми можемо взяти вже до Нового року, тому що це зафіксовано. 12,2 і інші рішення будуть переглядатися та врегульовуватися", - додав Оржель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель

За словами міністра, новий контракт планують підписати до кінця року.

"Ми зробили майже неможливе. Ми за три місяці зробили анбандлінг, ми домовилися про обсяги транзиту, ми забезпечили стабільність на українському і європейському ринках. Це означає, що Україна надійний партнер, Україна виконує свої зобов'язання, Україна забезпечує енергетичну безпеку в Україні", - підсумував Оржель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія виплатить $3 млрд боргу перед "Нафтогазом" грошима, - Єрмак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166707
 
   
 Топ коментарі
 
Может быть получим 3 и точно потеряем 12,5. Офигеть, как выгодно.
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нціхто б зараз транзит не зупинив - "північний поток" недобудований, США ввели санкції. в України була виграшна позиція, але ті, що зараз у владі не бажають перемагати, вони бажають просирати.
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вернись я все прощу..., в голосе явное сожаление о том, что не удалось простить и 3 уже выиграных лярда..., ну ниче мы найдем способ их вернуть нашему дорогому владим владимычу, ну Крымом, например, заберет...
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"Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд"

Опупенная пабеда!
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полная капитуляция- госизмена налицо.
хотелось бы увидеть и на лице.
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Интересно, им за это будет премия в процентах от 3 млрд или штраф в процентах от 9 млрд?))
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Дыра в бюджете требует денег, требует заткнуть себя деньгами, чтобы недолугие любители зелюков не начали задавать вопросы про конец эпохи бедности и брехни. И тут - джекпот!!! Выигранные проклятым барыгой 3 млрд забираем деньгами сейчас, а на будущее насрать. Уже подключились пиар-асы, разнося весть для слабоумных - ЭТА ПАБЕДА!
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"Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд, - Оржель - Цензор.НЕТ 3241 Володимир Ар'єв. Так виглядає провал.

Так виглядає провал. Якщо коротко, маємо наступне. Цього року через ОВДП уряд позичив майже 200 млрд гривень, 4 млрд доларів і 200 млн євро. Тобто загалом понад 300 мільярдів гривень.
Це суттєво укріпило гривню, що, до речі, зробило щасливими невігласів і вжахнуло фінансистів, які розуміють наслідки цього курсу для українських виробників-експортерів та економіки в цілому.
Отже, при цих неймовірних позиках талановито примудрилися утворити діру в бюджеті у 40 мільярдів гривень. І, як наслідок, зупинили платежі, крім захищених. Нема грошей. І нема слів.
А найгірше провал молодого уряду, який так і не спромігся спуститися з небес на грішну землю і замість повітряних замків будувати реформи в реальних умовах, призведе до призначення наступного уряду настільки «міцних господарників», що часи Януковича-Азарова доведеться згадувати щодня.
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Чому бідний - бо дурний , чому дурний - бо бідний . Треба порушувати кримінальну справу про нанесесення державі збитків на 12,5млрд$. Не виключено , що за відкат . Щоб платники податків не почувалися ідіотами , які плотять гроші невідомо кому і навіщо .
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Простили 12,5 миллиардов $...потом простят Крым...
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Тот, кто решится по кускам
Страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам -
Он будет им под стать
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США и Европа должны из-за санкций терять свои деньги, в то время когда мы прощаем 12 лярдов. За эти 5 лет может быть и заработаем эту сумму, увидим, дождемся конца строительства СП-2. И скажи, что не дебилы
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ЦЕ ЗНАЧИТЬ ЩО 12.25 мільярдів БОРГІВ МОСКОВІЇ ОПЛАТЯТЬ УКРАЇНЦІ , З СВОЄЇ КИШЕНІ . СУПЕР ПЕРЕМОГА НАД ОКУПАНТОМ !
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Порохоотсосы, почитал ваши камменты и не могу понять - вам какая разница ЗРАДА или ПЕРЕМОГА? Все что вы получите -обещания от мальдивского мародера, а все сливки от этого "договора" разделят коболев и еще десяток холуев. А вот если бы проиграли 12.5 млн, то платить пришлось бы всем пересiним громадянам...
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Мирослав Гай
1 ч. ·

Україна погодилась повернути борг Януковича Путіну. А ще ми відмовились від позову до РФ на 12 млрд. долларів.
Повна здача національних інтересів, яку підноситимуть, як велику перемогу.
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