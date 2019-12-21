 Гральний бізнес очолюють ті, хто має йому протидіяти, - Рябошапка

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ГПУ.
"Зараз у країні склалася ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов'язок протидіяти "гральному бізнесу", його очолюють. Це неприпустимо, і роль прокуратури в цьому напрямку буде жорсткою і безапеляційною", - сказав Рябошапка.
У пресслужбі відомства зазначили, що під процесуальним керівництвом прокуратури викрито і ліквідовано гральні заклади у Волинській, Запорізькій, Львівській, Одеській та Харківській областях.
"Правоохоронцями було вилучено ігрові прилади (рулетки, ігрові фішки, карти, ігрові апарати), відеореєстратори, системні комп’ютерні блоки з інтегрованим програмним забезпеченням, чорнову документацію, сервери, чеки, грошові кошти", - йдеться в повідомленні.
Співробітники і клієнти гральних закладів були допитані, зазначили в ГПУ.
"За кожним епізодом порушення Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".
Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.
Председатель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать.Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.
Одним словом - мафия.
полиция которую мы заслужили...
менты крышуют..., все под ними....
проходимец Дубинский даже на это деньги свои поставил - на спор...
В этом и есть вся сущность слуги народа...
да на каждом углу - и все под ментами ))
Значит, работали совместно....рука руку ....
😲
Они ж годами все это безобразие крышевали вместе с ментами!
У меня знакомый делает ремонт в квартире одного крутька.
Так вот, сегодня утром тот пришёл к ним и говорит: " Сегодня ремонт делать не надо, а они должны с ним поехать и поснимать вывески и рекламу с.......... салонов игровых автоматов!"
Говорит надо несколько дней переждать!;
(я нічого не путаю, як би їх не називали-в поліцію, чи як їх там, йдуть лише міліціонери).
"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют. Это недопустимо, и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной"
тобто, коли б закон був би прийнятий, кришування грального бізнесу миліціонерами було б законним!?!?!!?