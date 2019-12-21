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Все про:ГПУ (3258) гральний бізнес (113) Правоохоронні органи (559) Рябошапка Руслан (223)

 Гральний бізнес очолюють ті, хто має йому протидіяти, - Рябошапка

Глава ГПУ пообіцяв, що "роль прокуратури на цьому напрямку буде жорсткою і безапеляційною".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Зараз у країні склалася ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов'язок протидіяти "гральному бізнесу", його очолюють. Це неприпустимо, і роль прокуратури в цьому напрямку буде жорсткою і безапеляційною", - сказав Рябошапка.

У пресслужбі відомства зазначили, що під процесуальним керівництвом прокуратури викрито і ліквідовано гральні заклади у Волинській, Запорізькій, Львівській, Одеській та Харківській областях.

"Правоохоронцями було вилучено ігрові прилади (рулетки, ігрові фішки, карти, ігрові апарати), відеореєстратори, системні комп’ютерні блоки з інтегрованим програмним забезпеченням, чорнову документацію, сервери, чеки, грошові кошти", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські закрили понад 5300 гральних закладів, вилучено обладнання на 50 млн гривень, - Гончарук

Співробітники і клієнти гральних закладів були допитані, зазначили в ГПУ.

"За кожним епізодом порушення Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не хочете платити в бюджет - негайно закриваємо всі ігрові зали. Думай ... те, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166706
 
   
 Топ коментарі
 
Рябошапка прыгнула на Авакова. ЗЕ-команда начала пожирать друг друга необычайно быстро.
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Учитывая, что Аваков был министром и при поросе...
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Рябошапка прыгнула на Авакова. ЗЕ-команда начала пожирать друг друга необычайно быстро.
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Учитывая, что Аваков был министром и при поросе...
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аваков из партии,которая тогда была в раде ,поэтому он министром был понятно почему)а вот зечмо авакяна за подтасовки на выборах взял...
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Аваков всегда работал только на свой карман, и особенно с этими игровыми автоматами. Ты там совсем ошалело, соевое, что уже его пытаешься обелить Авакова?
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так пусть твоя,зебанат, шобла попробует только рыпнуться теперь против авакяна - вот начнется веселуха,менты всю зебанатную заразу затопчат)))
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А шо, педиотина, сильно твоя шоколадная шайка смогла что-то с Аваковым сделать?Твой максимум-вонять тут на форуме, карбонарий ты сетевой)))
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на авакяне настаивал НФ,как на представителе своей партии,зебанат) а вот с какого зечмо его оставило... Гральний бізнес очолюють ті, хто має йому протидіяти, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5194
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А сейчас наверное Аваков перешёл в СН, став частью Зе-команды, да, сойка?)))
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вот именно,что остался в НФ,которые в раду не прошли)так с какого зечмо авакяна на должности тогда оставило,если по закону должен быть представитель партии,присутствующей в парламенте,зебобик?)))
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Спасибо, заскриншотил, такого масштаба феерический бред я иногда сохраняю.
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А так же учитывая, что монобольшинства у порося не было, всякий зебил может засунуть язык про авакова в положенное зебилу место
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Порохоботы, вы больные люди, ваши фантазии по поводу, кто куда срал это подтверждают Гральний бізнес очолюють ті, хто має йому протидіяти, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3838. Видимо, только и думаете об этом. Лечитесь, пока не позно Гральний бізнес очолюють ті, хто має йому протидіяти, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4141
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Да ладно. это он про своих. Сколько знаю прокурорские всю жизнь на нем сидели. А теперь их Аваков подвинул , так визг подняли.
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Август 2019.
Председатель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать.Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.
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Аваков против игорного бизнеса, пчела против меда
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Игорный бизнес возглавляют те, кто должен ему противодействовать, - Рябошапка
Одним словом - мафия.

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Проституция ,игорный бизнес ,наркотики . КоЗе ностра ))
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возможно и торговля оружием..... Игорный бизнес возглавляют те, кто должен ему противодействовать, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1369
полиция которую мы заслужили...
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За продажу оружия террористам "маленьким копчик массируют"(С)
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Игорный бизнес возглавляют те, кто должен ему противодействовать/ А пианист ещё с Коломойским за президентство не рассчитался-недоговаривает владелец диплома университета Соломона.
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это и про наркоту и проституцию верно....
менты крышуют..., все под ними....
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Рябошапке конец, а Арсен Аваков станет премьер министром...
проходимец Дубинский даже на это деньги свои поставил - на спор...
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Це впевнений крок в бік громадянської
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Хтось тут сказав шо на ньому люмініва шапка. Так і є.
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Игорный бизнес невозможно победить , его можно только возглавить .
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Начат слив Авакяна)
В этом и есть вся сущность слуги народа...
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Vladimir Longer - неа..., это последнее слово Рябошапки.., перед его сливом...
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авакян зелебоб на раз два три сольет,причем сразу всю шоблу)))так что зря они так...
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Хтож відмовиться від сотень мільйонів просто так... Там ще добра бійня за це бабло буде.
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Это какой-то трэш)) авакова подсиживают те , кого он привел к власти 😁😁😁
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я чтото пропустил - у нас авкакинская диктатура ри ментов да? ))
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а в киеве типа нема да?
да на каждом углу - и все под ментами ))
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А шо слабо вам по походці оприділити хазяїна цього бізнесу?
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Ну, а по Закону прокуратура осуществляет контроль за полицией!
Значит, работали совместно....рука руку ....
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давайте оперировать фактами, а факт пока только один- закрытие игорных залов. Все остальное ваши предположения и домыслы, оставьте их себе.
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Це ж треба таке ляпнути , ніяких "панятій" . Облом перед лохами .
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А где ж они харчеватца то будут??
😲
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Ну, так начни со своих прокуроров!
Они ж годами все это безобразие крышевали вместе с ментами!
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Генпрокурор має виносити звинувчення, а не натякати. Мабуть Рябошапка щось переплутав
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Ай не магу.... цинізм цієї гнилої влади зашкалює. Сабаков, головний хто кришує це все дає команду закрити)))). Згадайте таке саме, 2015, 2016...як цей подонок вже давав вказівки. Зелений не ганьбис не пробивай дно дна. Прибери цього злочинця Сабакова. Одразу протести закінчиться і закриються салони.
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Сейчас мусора с плакатами выйдут на протесты под Банковую и будут перекрывать дорогиГральний бізнес очолюють ті, хто має йому протидіяти, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 702
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народ сегодня та же просьба... отзовитесь у кого в городе закрыли игровые автоматы..... знаю что таких будет 0.......

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Сегодня не показатель. Умный по-любому затихариться, прикрыв свое заведение/ния на пару дней. Показательно будет во вторник. Вряд ли больше нужно времени для "решалова" на любом уровне. Даи по любому поводу.
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без боя эти притоны не закрываются.... г. Глухов работают до сих пор работают только запускают по звонку на телефон....
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Рябошапка, ты когда откроешь дело по зверскому убийству Романа Беспалого террористами из ОПГ "ЛДНР" ?
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Вот блин, такие заявления уже бесят. Ну знаешь ты, кто за этим стоит - напиши заявление в полицию, сцыкотно - молчи, а так как в лужу перднул - звука много, а смысла никакого.
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"Игорный бизнес возглавляют те, кто должен ему противодействовать, - Рябошапка" - это он на Авакова намекает?
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Да здравствует, самый справедливый прокурор в мире!)
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ой бл я!вот это откровения!где он вообще был до прихода в генпрокуроры?
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"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют. Самокритика похвальна
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Хз.
У меня знакомый делает ремонт в квартире одного крутька.
Так вот, сегодня утром тот пришёл к ним и говорит: " Сегодня ремонт делать не надо, а они должны с ним поехать и поснимать вывески и рекламу с.......... салонов игровых автоматов!"
Говорит надо несколько дней переждать!;
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Капитан очевидность, вся страна об этом и так знает. Так же и проституцию они крышуют, возможно даже оборот наркотиков.
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і за кого ці ідіоти мають українців? очевидно, виключно за "народонаселение". уявіть на мить ситуацію, коли б парламент таки прийняв закон про легалізацію грального бізнесу, як тоді розуміти заяву рябишапки про нашу гидотну міліцію
(я нічого не путаю, як би їх не називали-в поліцію, чи як їх там, йдуть лише міліціонери).
"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют. Это недопустимо, и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной"
тобто, коли б закон був би прийнятий, кришування грального бізнесу миліціонерами було б законним!?!?!!?
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игровой бизнес раньше был легальным, но потом его запретили, подражая раше, то есть врагу и агрессору, потому он работал в подполье на пользу родине.. Гральний бізнес очолюють ті, хто має йому протидіяти, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 197
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