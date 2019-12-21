 Гральний бізнес очолюють ті, хто має йому протидіяти, - Рябошапка

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Зараз у країні склалася ситуація, коли особи, на яких законом покладено обов'язок протидіяти "гральному бізнесу", його очолюють. Це неприпустимо, і роль прокуратури в цьому напрямку буде жорсткою і безапеляційною", - сказав Рябошапка.

У пресслужбі відомства зазначили, що під процесуальним керівництвом прокуратури викрито і ліквідовано гральні заклади у Волинській, Запорізькій, Львівській, Одеській та Харківській областях.

"Правоохоронцями було вилучено ігрові прилади (рулетки, ігрові фішки, карти, ігрові апарати), відеореєстратори, системні комп’ютерні блоки з інтегрованим програмним забезпеченням, чорнову документацію, сервери, чеки, грошові кошти", - йдеться в повідомленні.

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Співробітники і клієнти гральних закладів були допитані, зазначили в ГПУ.

"За кожним епізодом порушення Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.

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