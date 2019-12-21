 Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель

Про це повідомив на брифінгу глава Мінекоенерго України Олексій Оржель, інформує Цензор.НЕТ.

"Транзит на п'ять років з можливістю пролонгації на тих умовах, які зараз передбачені на перші п'ять років, - ще на наступні десять років", - сказав Оржель.

"Перший рік - 65 (млрд куб. м – Ред.) і 40 (млрд куб. м – Ред.) у наступні чотири роки. Тобто 65, 40, 40, 40, 40", - додав міністр.

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20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу.