 Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель

Про це повідомив на брифінгу глава Мінекоенерго України Олексій Оржель, інформує Цензор.НЕТ.
"Транзит на п'ять років з можливістю пролонгації на тих умовах, які зараз передбачені на перші п'ять років, - ще на наступні десять років", - сказав Оржель.
"Перший рік - 65 (млрд куб. м – Ред.) і 40 (млрд куб. м – Ред.) у наступні чотири роки. Тобто 65, 40, 40, 40, 40", - додав міністр.
20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу.
Бажаю вам , тваринкам продажним в Новому році подавитися своїм ядом і чоколятом.
Мы тут , мы никуда не делись ,, пока что смотрим , слушаем , читаем .. Узбогойся .. .