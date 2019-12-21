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 Політика України, Економіка
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Все про:Газпром (480) транзит газу (132) Оператор ГТС (8)

 Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель

Договір про транзит газу між Оператором ГТС України і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років.

Про це повідомив на брифінгу глава Мінекоенерго України Олексій Оржель, інформує Цензор.НЕТ.

"Транзит на п'ять років з можливістю пролонгації на тих умовах, які зараз передбачені на перші п'ять років, - ще на наступні десять років", - сказав Оржель.

"Перший рік - 65 (млрд куб. м – Ред.) і 40 (млрд куб. м – Ред.) у наступні чотири роки. Тобто 65, 40, 40, 40, 40", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон

20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166705
 
 
 Топ коментарі
 
Санкции США по П-2 стимулируют рф адекватно воспринимать действительность. Господи, береги Америку.
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Как то не складывается : долг 3 млрд оплатят, транзит возобновили...
Ну не делает параша ничего просто так.
О теневых договоренностях остается только догадываться!
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"Когда все плохо, тогда все правильно.
Когда не совсем плохо, тогда не правильно."

Какая-то странная позиция...
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Да какая же зрада? Это перемога зебилов - простить ********* 12,5 млрд долларов. Да, зебильчик? Перемога? Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 3275 Бараны вы, даже использовать готовые иски не можете Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 1603
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Шо, жаба чоколятна, ви знов відсмоктали ..... Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 7792
Бажаю вам , тваринкам продажним в Новому році подавитися своїм ядом і чоколятом. Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 4434
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Если завтра Зеленский примет капитуляцию России, порохоботы разорутся что не под тем углом подпись поставил и мы все умрем без вора и мародера.
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Слушай чудо ,, чего ты раскудахтался , шо ты хочешь , шоб порохоботы тебя найух послали .? В каждом комменте ты ничего не пишешь по сути , а лишь пытаешься дразнить порохоботов ,, ты чего , больной Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 1425 .. ??

Мы тут , мы никуда не делись ,, пока что смотрим , слушаем , читаем .. Узбогойся .. Оператор ГТС України і "Газпром" погодили транзит газу на 5 років в обсязі 225 млрд куб. м, - Оржель - Цензор.НЕТ 1812 .
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Я знаю что вы можете только ненависть разжигать и матом всех крыть. петин еврейчик который пете выборы сорвал, такую инструкцию вам написал.
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подписал ,позорник транзит 45 лярдов кубов газа в год по украинской трубе,которая прокачивала порядка 130-150 лярдов...вот и взул Украину и ее народ , на 12 лярдов за 5 лет ,,он их "не лохов процентных" сделали
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При том, что прокачка 40 млрд. куб. в год єто нижний порог рентабельности украинской ГТС
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ідіоти 12 мільярдів просрати одним підписом.... Кого ви літом обрали в Веховну Зраду???
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