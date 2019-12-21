 Санкції проти "Північного потоку-2" починають діяти негайно, - Мінфін США

Про це йдеться в повідомленні підрозділу Мінфіну США, що відповідає за правозастосування в галузі санкцій (OFAC), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

Розділ про санкції, що стосуються російського газотранспортного проєкту "Північний потік-2", набув чинності відразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету країни (NDAA) на 2020 рік, зазначили в Мінфіні США.

"З моменту підписання президентом 20 грудня 2019 року положення статті 7503 NDAA негайно набули чинності. Залучені сторони, які свідомо продали, орендували або надали судна, які займаються прокладанням труб на глибині 100 футів або нижче від рівня моря для будівництва "Північного потоку-2" або "Турецького потоку", мають забезпечити негайне припинення такими суднами діяльності, пов'язаної з будівництвом", - ідеться в повідомленні.

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Водночас у Мінфіні повідомили, що винятки може бути зроблено "для безпеки трубопроводу або команди на борту судна, захисту людських життів або технічного обслуговування, щоб уникнути екологічної або іншої суттєвої шкоди".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп затвердив оборонний бюджет США на 2020 рік, який передбачає військову допомогу Україні і санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв назвав підписання закону про оборонний бюджет, що передбачає санкції проти "Північного потоку-2", "найкращим новорічним подарунком".

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Швейцарська компанія Allseas, залучена до прокладання трубопроводу для "Північного потоку-2", вже тимчасово зупинила участь у будівництві.