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Все про:санкції (2445) США (5847) Північний потік (423)

 Санкції проти "Північного потоку-2" починають діяти негайно, - Мінфін США

Компанії, що продали або надали судна для прокладання труб на будівництві газопроводу "Північний потік-2", мають невідкладно зупинити діяльність цих суден.

Про це йдеться в повідомленні підрозділу Мінфіну США, що відповідає за правозастосування в галузі санкцій (OFAC), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

Розділ про санкції, що стосуються російського газотранспортного проєкту "Північний потік-2", набув чинності відразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету країни (NDAA) на 2020 рік, зазначили в Мінфіні США.

"З моменту підписання президентом 20 грудня 2019 року положення статті 7503 NDAA негайно набули чинності. Залучені сторони, які свідомо продали, орендували або надали судна, які займаються прокладанням труб на глибині 100 футів або нижче від рівня моря для будівництва "Північного потоку-2" або "Турецького потоку", мають забезпечити негайне припинення такими суднами діяльності, пов'язаної з будівництвом", - ідеться в повідомленні.

Читайте також: "Найкращий новорічний подарунок": Коболєв про санкції США проти "Північного потоку-2". ФОТО

Водночас у Мінфіні повідомили, що винятки може бути зроблено "для безпеки трубопроводу або команди на борту судна, захисту людських життів або технічного обслуговування, щоб уникнути екологічної або іншої суттєвої шкоди".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп затвердив оборонний бюджет США на 2020 рік, який передбачає військову допомогу Україні і санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв назвав підписання закону про оборонний бюджет, що передбачає санкції проти "Північного потоку-2", "найкращим новорічним подарунком".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилення санкцій проти "Північного потоку-2" - спільна воля республіканців і демократів США, - Яценюк

Швейцарська компанія Allseas, залучена до прокладання трубопроводу для "Північного потоку-2", вже тимчасово зупинила участь у будівництві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166703
 
   
 Топ коментарі
 
Щелчок пальцами и "сверхдержава" упала на жёппу.
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Рано радуются, никто газифицировать не будет, это экономически не выгодно.
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Кацапы теперь от слез все сгинут..
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Сгинуть, конечно, не сгинут, но бабла поменьшае Санкции против "Северного потока-2" начинают действовать немедленно, - минфин США - Цензор.НЕТ 7781 Бггг...
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У Нафтагаза станет бабла побольше. Как думешь, у тебя в кармане прибавится ?
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Ласт крисмас дядя Сэм подарить мне санкшен, нехт еар парше будет *******. АЛИЛЛУЯ.
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Сейчас карла начнет как истеричное дитяте падать на пол и сучить ногами. Вот Украину не зря он вспомнил позавчера, убивец.
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Кацапів зробили класно! Втопили десяток мільярдыв баксів, вклалися у інфраструктуру і тут на тобі!
Палучі фашист гранату!
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потрачено около ста млрд баксов на все потоки: СП-1 СП-2, Южный (свернут), Турецкий №1(половина), Турецкий -2 (заблокирован) ,"силанемощь Сибири" продажа ниже себестоимости..
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Кацы, это вам под елочку! Ха-ха-ха-ха!!! Санкции против "Северного потока-2" начинают действовать немедленно, - минфин США - Цензор.НЕТ 3197
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Расссея- территория ограниченная кремлевской стеной, а все остальное-Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дегестан, Ингушетия, Кабардино Балкария, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха, Северная Осетия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чечения, Чувашия. Кенигсберг и Курилы. Что там от рашки остается?
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Дед ХУ...может ввести только между булок своим Аленям)))))
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Я вибачаюсь, але правильно "Получай, рашист гранату!"
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Дайте отдохнуть еноту . Он заслужил отпуск и медаль !
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Как я люблю енота с обратным пространственно-временным континиумом!
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Как это просто остановить. А убрать после себя металлолом со дна моря?
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отакий буде "пєчальньій" новий рік у ***** з *********
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Предлагаю сделать этот день праздничным...
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Предлагаю тебе привстань с бутылки
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Санкции против "Северного потока-2" начинают действовать немедленно/ А Узеленского торговля на крови."Не выстрелить бы себе в ногу ": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир. И процесс пошёл: Снятие экономической блокады ОРДЛО : Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./ Коломойский начал импортировать электроэнергию из России /"Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу" ./ Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России.
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Вот молодцы, США пришли и порядок в Европе навели, иначе этот цирк продолжался бы и дальше.
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Санкции начинают действовать немедленно - как приятно журчит песня сия
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С новым годом ватники, с новыми санкциями!!
которые конечно же вам на пользу...
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Опять кремляди надо миллионы на взятки выбрасывать,чтобы наконец дотащить свой металлолом до немчуры. Будут заряжать и заряжать лоббистов долларами в то время как собственная чернь слоняется по лесам в поисках валежника,чтобы обогреться. Слава )(уйлу!
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С Новым годом тебя ГазПром!))))
МЕЧТЫ ЗДУВАЮТСЯ!))))
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традиционно у жителей воронежа запрели промежности от ожидания ответки кремлевских сатанистов Санкції проти "Північного потоку-2" починають діяти негайно, - Мінфін США - Цензор.НЕТ 4732
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Для всех ясно одно: Америка ждала, пока ватники не похоронят в воде максимум труб и денег. А потом запрети Северный поток 2. Так что потеря дикой азиатской орды будет максимальной ...
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Много ходов очка, вовочка , трямп переиграл газ прьом
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Прикинте какие кислые е..ки будут в этом году на корпоративе ГазПрома!?)))))
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продам метало трубы с балтийского моря на лом, самовывоз с глубины 20-27метров!
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Санкции завалили такого гиганта как СеРуСеРу...
А ощипаной курице РФ от них только лутше!))))))))
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Перед тим як бурхливо радіти раджу переглянути блог Ігара Тишкевича з цього приводу. Дивує що "Цензор", який майже завжди розміщає пости цього блогера, в данному випадку " не помітив" розгорнутого аналізу можливої добудови Північного Потоку при підписаних санкціях США.
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На первый взгляд кажется, что никакие санкции строителям обоих газопроводов уже не грозят - работы в море закончены или заканчиваются. Тем не менее в принятом законе видны моменты, которые заставляют вчитаться в него внимательнее.
Во-первых, формулировки стали строже и конкретнее по сравнению с законом о «санкциях против противников Америки», принятым в августе 2017 года (CAATSA). Если тогда конгресс объявлял, что администрация может (may) вводить санкции против российских экспортных газопроводов, то теперь она уже обязана (shall) их ввести.
Во-вторых, если ранее упомянутые в CAATSA санкции могли вводиться только по согласованию с европейскими союзниками Соединенных Штатов (а Германия ни за что не дала бы своего согласия на наказание участников своего любимого «Северного потока 2»), то в новом законе подобные оговорки отсутствуют.
И в-третьих, - и это самое главное - закон предписывает подвергнуть санкциям за действия в прошедшем времени, то есть те суда, которые не «участвуют», а «участвовали» в прокладке «Северного потока 2» и «Турецкого потока», а также лиц, которые предоставляли эти суда для строительства каждого из этих трубопроводов или организовали «обманные или структурированные транзакции» для предоставления судов-трубоукладчиков под указанные проекты. Фактически, закон имеет обратную силу. Надо сразу сказать, что участие в работах по ремонту и обслуживанию указанных газопроводов санкциям не подвергается. Никак не затрагивается и Германия, которой «Северный поток 2» фактически бесплатно дарит статус стратегического узла Европы по реализации российского природного газа.
Остается понять, как долго будет действовать положение о санкциях. Закон разъясняет и это. Его действие прекратится либо через 5 лет, либо в тот день, когда президент США проинформирует комитеты Конгресса о создании гарантий следующего: минимизирована способность правительства Российской Федерации использовать проект в качестве инструмента принуждения и политического давления, то есть обеспечено разделение производства и передачи энергоносителя так, чтобы организации, принадлежащие российскому правительству или контролируемые им, не контролировали транспортировку по трубопроводу. Кроме того, президент должен доказать конгрессу, что проект не ведет к сокращению транспортировки российского энергоносителя более чем на 25% от объема прокачки по сетям других стран, в особенности Украины, в 2018 году.
Тем не менее лазейка для того, чтобы избежать санкций, у владельцев судов-трубоукладчиков имеется. Читаем текст закона дальше. Оказывается, президенту США предоставляется право не вводить санкции, если они в течение 30 дней после вступления закона в силу предпримут реальные действия для прекращения работ по проектам. Это несколько противоречит положению закона об «обратной силе» и открывает широкое поле деятельности для юристов, которым, возможно, придется договариваться с госдепартаментом США о возможном исключении их клиентов из санкционных списков.
Интересно, что компании, вложившие деньги в «Северный поток 2», то есть Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall формально не подпадают под действие санкций. Мишенью стали компании, предоставившие для прокладки морских участков суда-трубоукладчики - в первую очередь швейцарская AllSeas Group SA. Однако при желании их тоже можно обвинить в «обманных и структурированных транзакциях», которые привели к аренде таких судов через финансирование проекта. Этим объясняются недавние тревожные заявления представителей OMV и Shell по поводу санкций. Руководство фирм фактически подтвердило, что участие в «Северном потоке 2» может быть прекращено, если администрация США распространит действие этого закона на компании, обеспечивающие финансирование проекта. В любом случае, статус участников и степень воздействия на них объявленных санкций будет проясняться путем их консультаций с американским Госдепартаментом, а также будущих действий Белого дома в рамках нового законодательства.
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Как вообще можно было допустить строительство жтого потока. По карте труба проходит у самых проливов в Балтийское море. Там активное движение судов 9 стран ( как минимум) . Это безопасность этих стран. Вот **** перекроет пролив - и все , будет скандал как в Азовском море. Но Германия о стратегической безопасности не думает
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Вот какраз немчура и думает,росиянци закопали в море пару десятков лярдов ,и чтоб заработал этот северный поток-2 будут ставить росиянцам условия далеко не в их пользу.Украина для запада средство давление на кацапчиков,для своей выгоды.
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результат этих санкций РОВНО НОЛЬ! потому что 1. они будут реально действовать через 2 месяца - там надо подготовить документы, список компаний и т.д.
2. а за 2 месяца трубу как раз и достроят
а санкции ТОЛЬКО на НОВУЮ стройку трубы. т.е. как раз ПОСЛЕ завершения укладки труб на нужной глубине.
ох. уже 5 лет вешают лапшу про санкции..

МВФ оценил ущерб российской экономике от падения цен на нефть и санкций
Санкции замедляли российскую экономику в среднем на 0,2 процентного пункта (п.п.) ежегодно с 2014 по 2018 год
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D4946E0804D3
а нам 5 лет!!!!! втирали, что санкции вернут Крым, вернут Донбасс, свергнут тирана, уничтожат монстра, принесут мир, навсегда отобьют охоту оккупировать...
Крым - это НЕ 0,2% ВВП! это чуть-чуть больше + экономия 5-8 млрд дол валюты ежегодно, что НЕ 0,2% импорта! Анексия Крыма - ОЧЕНЬ выгодная операция!
Контрсанкции увеличили с.х производство почти в 2 раза! это в 30 раз больше чем 0,2% ВВП
Санкции - отличная отмазка для московской власти, теперь грабёж колоний можно списать на санкции: это проклятые пиндосы делают вас нищими, а не налоги и поборы Москвы.
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