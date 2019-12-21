 Керівництво ДП "Безпека" підозрюють у держзраді і заволодінні чужим майном, - САП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

За даними слідства, у вересні-листопаді 2017 року директор ДП "Безпека", діючи умисно та з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову із заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України.



Вони домовилися сприяти участі іноземної компанії Gray Fox Logistics (США) у виконанні державного оборонного замовлення в частині виготовлення і постачання в Україну "напівавтоматизованої лінії з виробництва корпусу з ведучим пояском снаряду калібрів 152/155 мм з комплексом ЗІП".

"При цьому посадові особи цілком усвідомлювали, що можливості виконати замовлення іноземна організація не має", - повідомляється в релізі.

Надалі директор ДП "Безпека" на виконання державного оборонного замовлення забезпечив укладення контракту між Gray Fox Logistics і Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" на виготовлення і поставку в Україну спеціалізованої продукції.

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Як з'ясувало слідство, у результаті таких дій Gray Fox Logistics у травні 2018 року отримало від ДАХК "Артем" передоплату в сумі $8,29 млн (на час вчинення злочину - 217,27 млн ​​грн), однак станом на грудень 2019 року іноземна компанія умов контракту так і не виконала.

Таким чином, була зірвана реалізація узгоджених етапів виконання державного оборонного замовлення і створено передумови для неповного і несвоєчасного забезпечення Збройних сил України боєприпасами критичної номенклатури.

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Досудове розслідування зазначених фактів детективи здійснюють з грудня 2019 року разом зі слідчими СБУ в межах загальної слідчої групи. Слідчі СБУ зібрали докази для повідомлення посадовій особі ДП "Безпека" в державній зраді. Згодом детективи НАБУ встановили в діях особи і ознаки заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Тому детективи за погодженням з прокурором повідомили посадовій особі про зміну раніше повідомленої підозри і про нову підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії особи кваліфіковано за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 111, частиною 5 статті 191 КК України (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою; державна зрада; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



