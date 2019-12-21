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 Керівництво ДП "Безпека" підозрюють у держзраді і заволодінні чужим майном, - САП

За погодженням з прокурорами САП детективи НАБУ за участю працівників СБУ повідомили про підозру в державній зраді і заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем директору державного підприємства "Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації" (Український центр "Безпека").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

За даними слідства, у вересні-листопаді 2017 року директор ДП "Безпека", діючи умисно та з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову із заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Вони домовилися сприяти участі іноземної компанії Gray Fox Logistics (США) у виконанні державного оборонного замовлення в частині виготовлення і постачання в Україну "напівавтоматизованої лінії з виробництва корпусу з ведучим пояском снаряду калібрів 152/155 мм з комплексом ЗІП".

"При цьому посадові особи цілком усвідомлювали, що можливості виконати замовлення іноземна організація не має", - повідомляється в релізі.

Надалі директор ДП "Безпека" на виконання державного оборонного замовлення забезпечив укладення контракту між Gray Fox Logistics і Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" на виготовлення і поставку в Україну спеціалізованої продукції.

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Як з'ясувало слідство, у результаті таких дій Gray Fox Logistics у травні 2018 року отримало від ДАХК "Артем" передоплату в сумі $8,29 млн (на час вчинення злочину - 217,27 млн ​​грн), однак станом на грудень 2019 року іноземна компанія умов контракту так і не виконала.

Таким чином, була зірвана реалізація узгоджених етапів виконання державного оборонного замовлення і створено передумови для неповного і несвоєчасного забезпечення Збройних сил України боєприпасами критичної номенклатури.

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Досудове розслідування зазначених фактів детективи здійснюють з грудня 2019 року разом зі слідчими СБУ в межах загальної слідчої групи. Слідчі СБУ зібрали докази для повідомлення посадовій особі ДП "Безпека" в державній зраді. Згодом детективи НАБУ встановили в діях особи і ознаки заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Тому детективи за погодженням з прокурором повідомили посадовій особі про зміну раніше повідомленої підозри і про нову підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії особи кваліфіковано за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 111, частиною 5 статті 191 КК України (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою; державна зрада; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Керівництво ДП Безпека підозрюють у держзраді і заволодінні чужим майном, - САП 01
Керівництво ДП Безпека підозрюють у держзраді і заволодінні чужим майном, - САП 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166702
 
   
 Топ коментарі
 
Там де і всі свинарчуки, під дахом великого петра.
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Знов євреям заробити не дали?
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Lera это бот свинофермы имени пороха-Медведчука
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де ж ви раніше були, такі відчайдушно патріотично налаштовані?
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Там де і всі свинарчуки, під дахом великого петра.
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Так все ж так орали , когда уберут доктор смерть ? Убрали , не жалуйтесь
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Lera это бот свинофермы имени пороха-Медведчука
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Год создания:
2016Тип бизнеса:
Малый бизнес, малый недостаток бизнеса
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А где написано, что фирма фиктивная? В заявлении прокуратуры сказано, что фирма не в состоянии выполнить контракт и это было известно заранее - она не имеет никакого отношения к оборонке.
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Скрин оригинала сообщения САП посмотри.
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Ок, принимается.
Ну фиктивные предприятия тоже официально зарегистрированы и даже могут вести некоторую хозяйственную деятельность. Фиктивность, наверное, в том, что предприятие сие чье-то "свое" и не имело никаких возможностей для выполнения контракта.
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"Громадянська війна" в Україні - це війна між НАБУ і САП.
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Добре що у вас всі вірять в свою Державу . Вам би наших всіх хто у владі , то попали б транзитом прямо до тюряги , але не до влади .
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При 🐷 такого не могло бути!
😁
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Короче,отмыли деньги. Но в этом и американцы должны были участвовать. К ним есть претензии?
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Насколько я понимаю, по американским законам ответственность за совершение таких преступлений должны по полной нести и американские граждане независимо от того в какой стране они были совершены.
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Я вас прошу.
Это фирма-посредник.
Сама ничего не производит, найдут исполнителя и все поставят.
Ну, деньгами, конечно, попользовались, но найдут тысячу оправданий.
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Ключевые слова здесь - отмывание денег и коррупция, для США такие преступления экстерриториальны и их не забывают.
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Отмывание и коррупция, это нечто другое.
Вот, Когда Клинтон тратила на свои выборы 7 лярдов украинских денег - это отмывание и коррупция.
Здесь - несвоевременное исполнение заказа из-за форсмажора, например полной загруженности мощностей конечного исполнителя другими заказами.
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Щас повылазят ******* и начнут из этого ворья героев лепить
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До боли знакомая история. Помнится в 2014 году на одном из предприятий нас тоже пытались привлечь к поставке оборудования и один из замов (который был там представителем одного из концернов) положил листик и сказал, чтоб ему написали слева стоимость станка, а справа откат. Не буду делать из себя ангела, но вынужден был отказаться от хорошего заказа с неплохим профитом. Причина была не в откате, а в том, что люди хотели покупать станки еще не имея технологии и не понимая производственного процесса. Искать на жопу приключения не было желания. Хотя я уверен, что кто-то согласился.
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нічого в цій країні не міняється, одна звіздьож, лишень перед Новим Роком чуть підсуєтились, запустили імітатори. при цьому корупція набирає ще грандіозніших масштабів, тому що передноворічний кіпіш переслідує виключно дві мети, перша - Вовочці треба хоч якоїсь локшини під йолочку для 45% з 73%, і банально прилякати корупціонерів, щоб ставки хабарів після новорічних свят зросли. усьо. тепер точно знаю, нічого іншого і не могло бути, проте і бути так не може.
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Рейтинг падает и Падает). Настало время ещё более очешуительных историй для зелёного планктона.
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