 Автобус із пасажирами обстріляли у Львові

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
"Сьогодні, 21 грудня, до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 7:35 на проспекті Червоної Калини у Львові в пасажирський автобус було здійснено постріл", - йдеться в повідомленні.
На місце відразу прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясували, що постріл було здійснено з пневматичної зброї. Кулька потрапила в бокове вікно автобуса.
"Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи зловмисника, вирішується питання правової кваліфікації події", - додали в поліції.
Куда не зайдешь он в первых рядах пишет пишет какой нить абырвалг
В страшное время живем - автобусы среди бела дня обстреливают из таких страшных приспособлений...
Неизвестный выстрелил по автобусу из пневматического оружия.
Може якось обережніше з заголовками?
А то коли гине українский воїн на фронті, так то: « прєкращеніє самостоятєльной жизнєдєятельності от полученной травми.» А як якесь пяне бидло стрельнуло з пневматика: то: «обстрєлялі автобус» ...
у нас недавно на дачах, в Киеве, обнаруженных в пустой даче злоумышленников, вечером обложили пожилые "наблюдатели" и вызвали полицию Авакова - те приехали через полтора часа, когда в абсолютной темноте грабители дач спокойно выскользнули незаметно для активистов-соседей..