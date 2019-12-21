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Все про:Львів (1137) Нацполіція (8694) Правоохоронні органи (559) стрілянина (1097)

 Автобус із пасажирами обстріляли у Львові

Невідомий вистрілив по автобусу з пневматичної зброї. Постраждалих немає. Поліція розшукує стрільця.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

"Сьогодні, 21 грудня, до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 7:35 на проспекті Червоної Калини у Львові в пасажирський автобус було здійснено постріл", - йдеться в повідомленні.

На місце відразу прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясували, що постріл було здійснено з пневматичної зброї. Кулька потрапила в бокове вікно автобуса.

"Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи зловмисника, вирішується питання правової кваліфікації події", - додали в поліції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166700
 
 
 Топ коментарі
 
Зависимость от лайков у зебила, видно же)
Куда не зайдешь он в первых рядах пишет пишет какой нить абырвалг
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Отето событие. А у нас из рогатки фонарь на столбе разбили.
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Зависимость от лайков у зебила, видно же)
Куда не зайдешь он в первых рядах пишет пишет какой нить абырвалг
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А, если бы пульнули из рогатки или плювачки, то заголовок был бы тоже "Обстреляли!!!"?

В страшное время живем - автобусы среди бела дня обстреливают из таких страшных приспособлений...
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Отето событие. А у нас из рогатки фонарь на столбе разбили.
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Новость супер,а у моего соседа кот обосрал подъезд тоже новость.
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21.12.19 12:38 Автобус с пассажирами обстреляли во Львове.
Автобус із пасажирами обстріляли у Львові - Цензор.НЕТ 6433Неизвестный выстрелил по автобусу из пневматического оружия.

Може якось обережніше з заголовками?
А то коли гине українский воїн на фронті, так то: « прєкращеніє самостоятєльной жизнєдєятельності от полученной травми.» А як якесь пяне бидло стрельнуло з пневматика: то: «обстрєлялі автобус» ...
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"На місце відразу прибула слідчо-оперативна група"..) - везёт львовянам.. если полицаи не врут..

у нас недавно на дачах, в Киеве, обнаруженных в пустой даче злоумышленников, вечером обложили пожилые "наблюдатели" и вызвали полицию Авакова - те приехали через полтора часа, когда в абсолютной темноте грабители дач спокойно выскользнули незаметно для активистов-соседей..
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На тому Сихові постійно якісь терористичні акти...То бзднуть в маршрутці,то наригають,а тепер от обстріляли з воздушки...Ще Скрябін дуже так делікатно співав - "Сихів - Сихів в автобусі надихав"...Це добре,що Цензор так за тим усім пильнує...
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