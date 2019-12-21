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Все про:санкції (2445) США (5847) Яценюк (684) Північний потік (423) Народний фронт (551)

 Посилення санкцій проти "Північного потоку-2" - спільна воля республіканців і демократів США, - Яценюк

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вітає рішення Сполучених Штатів посилити санкції проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Бачимо спільну волю республіканців і демократів. Це також знак для всіх - коли діємо разом, тоді ми в безпеці", - зазначив Яценюк

Політик нагадав, що уряд України, який він очолював у 2014-2016 роках, був головним ініціатором масштабних міжнародних зусиль для протидії планам Росії провести газову окупацію Європи.

"Дуже важливо, щоб нинішній уряд зумів дотриматися нашої грамотної політики і діяв строго на користь національних інтересів", - наголосив Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2"

"Сумнівні компроміси з Москвою приносять лише шкоду, збитки і ганьбу. Дійте, як діяли ми. Не йдіть на поступки ворогу. Тримайте позиції, і ми переможемо", - підсумував він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп затвердив оборонний бюджет США на 2020 рік, який передбачає військову допомогу Україні і санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Посилення санкцій проти Північного потоку-2 - спільна воля республіканців і демократів США, - Яценюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166697
 
   
 Топ коментарі
 
Это тебе Сеня не Великую Стену строить.. Усиление санкций против "Северного потока-2" - общая воля республиканцев и демократов США, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9495
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Шото пэтро п'ятий запаздует с поздравлениями.
Порохоботы уже заждались свого геть/свына.
Это ж,как никак заслуга пытра.
Та и морозов нет.Тоже пытра заслуга.
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Ты сам с этим прекрасно справляешься.Зачем мне ещё что-то доказывать?
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В такому разі залишаєшся в списку назавжди.
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Я ж этого не переживу.Лучше санкции давай
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Ты ж в своих коментах это косвенно доказываешь,сам этого не замечая.
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а шостий вже роздуплився? а ну зебіли розкажіть яка заслуга у моні зельцмана? Посилення санкцій проти "Північного потоку-2" - спільна воля республіканців і демократів США, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6090
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И причем тут маленький несчастный кролик.
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Яценюк то тут причём?Или он уже в спикеры подался ?
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Махлюет Яцегнюк.Санкции на СП-2-инициированы Трампом-республиканцы поддержали,чемь и наложили на дымов огромную кучу с их сдачей и Крыма и помощью Украине подушками.Эти байданутые были заинтересованы только в рынке земли в Украине-прихватизировали своими земельными банками уже 2,76 млн.га с/х земли с помощью барыг.Так что только бизнес-помощью от дымов там и не пахло,кроме как подлянкой с обьявлением "Азова"-террористами!А вот непредсказуемость в противовес многоху"ловщику,с самого начала и было целью республиканцев-орки с тех пор и шампусик пют и от укр.границы в ассадовский мешок лезут,как лягушатина в пасть восточной ядовитой змеи.В истории,как Первый Президент США,подписавший помощь Украине оружием Трамп уже отмечен,хоть и голову о клаву его враги импичники пусть разобют,вместе с шмеркелями и мухронами гейропскими.
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Сеня, хоть ты не задалбывай .И без тебя хватает дешевого пиара в сети .
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Долбанная кролятина. Лучший премьер по версии ляшка. - Воровская шайка парашенко-ахметова.
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