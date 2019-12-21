 Посилення санкцій проти "Північного потоку-2" - спільна воля республіканців і демократів США, - Яценюк

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Бачимо спільну волю республіканців і демократів. Це також знак для всіх - коли діємо разом, тоді ми в безпеці", - зазначив Яценюк

Політик нагадав, що уряд України, який він очолював у 2014-2016 роках, був головним ініціатором масштабних міжнародних зусиль для протидії планам Росії провести газову окупацію Європи.

"Дуже важливо, щоб нинішній уряд зумів дотриматися нашої грамотної політики і діяв строго на користь національних інтересів", - наголосив Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає $300 млн для України і санкції проти "Північного потоку-2"

"Сумнівні компроміси з Москвою приносять лише шкоду, збитки і ганьбу. Дійте, як діяли ми. Не йдіть на поступки ворогу. Тримайте позиції, і ми переможемо", - підсумував він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп затвердив оборонний бюджет США на 2020 рік, який передбачає військову допомогу Україні і санкції проти газопроводу "Північний потік-2".