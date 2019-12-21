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Все про:Одеса (2256) пожежа (1960) Гончарук_Олексій (390)

 Комісія Кабміну назвала основну версію пожежі в одеському коледжі: займання побутового електрообладнання

Урядова комісія назвала основну версію пожежі в одеському коледжі, внаслідок якої загинули 16 людей і постраждали понад 30 осіб.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Основна версія виникнення пожежі – займання побутового електрообладнання, яке виникло на третьому поверсі коледжу. Звідси пожежа поширилася на інші поверхи, а люди не могли евакуюватися, тому що один із виходів був зачинений", - написав він.

За словами Гончарука, це сталося через недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу, які систематично ігнорували обов’язкове забезпечення протипожежного захисту та вимог пожежної безпеки, передбачені законодавством: "Вони свідомо порушували норми утримання евакуаційних шляхів та експлуатації електрообладнання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після пожежі в одеському коледжі з ДСНС звільнено начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Федорчака

Прем'єр також зазначив, що порушення правил пожежної безпеки стало можливим зокрема і через низку прогалин у законодавстві.

"Міністерство освіти і науки є засновником коледжу, але не мало повноважень профінансувати протипожежні заходи. Через мораторій на перевірки, який діяв майже 4 роки, ДСНС не проводила перевірки цього навчального закладу з 2014 року (при чому будівлі коледжу 105 років!). Та й за неусунення виявлених інспекторами порушень штраф мізерний – 170 грн", - розповів Гончарук.

Таким чином, урядова комісія рекомендує:
- розробити законопроекти щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення пожежної безпеки;
- внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зобов’язання передбачати в бюджетах всіх рівнів обов’язкові відрахування на заходи протипожежної безпеки;
- запровадити добровільне страхування цивільно-правової відповідальності,
- впровадити перевірку стану утримання будівель (шляхів евакуації, засобів пожежогасіння, утримання електромереж тощо) на законодавчому рівні, а також перевірку дотримання пожежної безпеки в закладах освіти, додаткових інструктажів, позапланових тренувань з евакуації.

Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Також читайте: У ДСНС Одеської області намагалися знищити документи з перевірки коледжу, в якому сталася пожежа, - СБУ

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.

Комісія Кабміну назвала основну версію пожежі в одеському коледжі: займання побутового електрообладнання 01
Комісія Кабміну назвала основну версію пожежі в одеському коледжі: займання побутового електрообладнання 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166694
 
 
 Топ коментарі
 
Основная версия пожара - нищета и убогость наших учебных заведений .
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А то що згорів архів земельного кадастру Одеської області то то фігня....
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Удлинитель скорее, часто загораются от обогревателя. Уже знаю 2 случая, в обоих успели ковры потушить.
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ага обогревались турбиной от самолета)))
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Да обычный обогреватель, 10А удлинители со временем загораются, сам в шоке что такое возможно, а их на каждом углу продают и они дешевые.
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а прідахранітєлі на автомати нє памєнялі??? Нікакой елєктрік нє поставіт вам автомат "с запасом" большим чєм может проводка
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Да это все демагогия, в розетку включенный тонкий провод не учитывается электриком, провод только до розетки и он как правило не меньше 16 А, потому что все розетки идут стандартно до 16 ампер.
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праільна - згорить пєрєноска, а проводка - нє
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Китайские удлинители. Изоляция провода вроде толстая, а внутри проводок не то что 10А, а и 5 не выдержит.
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То что я видел (ликвидировал) в прошлом году не поддается никакой логике.
На расстоянии 15 см от неработающей розетки,(220в) в сторону электросчетчика, в кабеле с двойной изоляцией пошла дуга между проводами... Сгореть успело примерно с пол метра провода, хорошо что вовремя обнаружили и успели"вырвали провода" (отключили пробки).
Кто то, как то может сие объяснить?
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одноврємєнно всє удлінітєлі на етаже вспихнулі?
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Удлинитель, и сама проводка. Если здание старое то там проводка слабая. Ну и да обычные бытовые удлинители не рассчитаны на обогреватель.
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всьо на ліцо: умисєл, возможность, отпєчаткі і слєди ДНК
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Жаль только , что погибших это не вернёт. Главного пожарника, кстати, уволили уже.
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"Главного пожарника, кстати, уволили уже." - во как строго.
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По поводу отчислений на пожарную безопасность,ЧТОБЫ было все правильно,и денежки не НЕ терялись,отвечать за это долже ГЛАВА РГА( штрафы в отношении него,если что) и ЗАМеститель - Ответственный за эту безопасность. Ответственный проверяет все вся,а Глава РГА контролирует,по городам также,а за ними Пожарные проверяют, сделанную ими работу,как в нормальных странах.А так откаты,растраты,и отмазки...
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КОМІСІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ!!! КАРЛ!!! Сподіваюся, головою комі іх був сам Гончарук! Якщо ні, то ця аомічюсфя-нелегітимна !. Офуєть, чим Кабмін займає ься - всі на яихздах по реґіоеюнах у складі комісій. Тому не дивно, що внутрішній дефолт у державі. І запитання: А нафуя пожежна охорона?
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нє, ну ви попробуйте розпалити костьор навіть в суху теплу погоду! Ну не вірю я шо само мобою вмить запалав увесь поверх.
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Основная версия пожара - нищета и убогость наших учебных заведений .
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Убогость мозгов у людей, вот основная причина пожара.
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Распущенность, безответственность, безнаказанность, наплевательское отношение к окружающим. Это наша реальность. Последствия: пожары, автокатострофы, убийства, брошенные дети, война. И это надолго.
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Как завернул. А может просто воспитывать надо своих детей лучше.
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ага, вчити своїх дітей справедливості та самопожертви, коли всі нацьковують своїх ********* шо тих бійцівських псів
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Все, это и ты тоже? Тогда твои дети тоже ********.
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я сам. Навіть кота нема. Недавно ризикнув орхідею завести. Кстаті, получаєця - цвіла більше півроку. Зараз видала два цвєтоноса - в очікувані нового цвітіння!
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Могу только посочувствовать. Писать гадости не буду. Надоело.
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Всё верно . Когда всё нищее , то и результат выборов соответственный .
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Ага нищее. Суцильне зубожиння! Откуда тогда пробки на дорогах, в кафе вечером не попадёшь. В Европе, Турции, Египте больше всего туристов с Украины. Да и гляньте на видео с пляжей той же Одессы, умирающих с голоду там тоже не видно. На 20% увеличилась покупка новых машин по сравнению с прошлым годом. Дома жилые растут как грибы.
Так что хватить херню нести.
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а шо лічно ти сдєлал шоп сдєлать нашу рєальность луччє???
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Правда, красота какая? Посмотришь и реальность лучше, заодно ответил на твой глупый вопрос.
Комісія Кабміну назвала основну версію пожежі в одеському коледжі: займання побутового електрообладнання - Цензор.НЕТ 908
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Нет, просто красивая картинка с инета. Позитив.
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А то що згорів архів земельного кадастру Одеської області то то фігня....
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люди не могли эвакуироваться, так как один из выходов был закрыт Источник: https://censor.net.ua/n3166694
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будь-які двері мона відкрити коли смажить дупу
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Если есть чем, это во первых.
А во вторых, если задымление коридора пошло, то долго не поломаешь дверь, тем более женщинам.
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Короче виноваты законы, а не чиновники которые не топят, и там вынудеждены были использовать обогреватели.
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обогрєватєль мог работать токмо у дірєктора і йєго сєкрєтуткі. Дєтям такойє нєпозволітєльно
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а як зайнявся увесь поверх??? Практічєскі мгновєнно, перекривши вихід
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Может конечно проводка вспыхнула. Но и так элементарно, что-то загорелось перекинулось дальше, вспыхнули шторки, и дальше понесло. здание то старое с деревянными перекрытиями.
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Ни один закон, чиновник или пожарник не остановит придурка который пхает в розетку что попало и не думает о последствиях.
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Ну это в смысле что проверок не было. А в самом колледже естесвенно же про пожарную безопасность никто не слышал.
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Человеческий фактор. Защититься от дурака не всегда получается.
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в Одесі такі барбекю увійшли в традицію. Влітку засмажили відпочиваючих у тому хостелі, шо в трамвайному депі прилаштували
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Трамвайному депі??? Коротко, а сміятись можна довго.
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Во всём виновата экономия на отоплении. Это самое главное зло. Люди греются. И как правило чем попало. В каждой комнате обогревалка. При такой концентрации вероятность пожара взлетает. Ведь обогреватели, даже вроде неплохие в конце концов всё равно ломаются.
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Проводка старая и не предназначена на такие нагрузки.
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не могло там бути в кожному кабінєті по обогрєватєлю. І не могли вони одночасно зламатись - с ума сходят по одіночкє, ето гріпом болєют вмєсті
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С глубоким удовлетворением я, и все украинцы, встретили выводы высокой правительственной проверяющей комиссии, которая заявила, что "Основная версия пожара - возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже колледжа".
И стало на душе так легко-легко, и захотелось встретить инициативу правительства новыми трудовыми свершениями.
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Бюзгалтерия как всегда грела судочки на плиточке
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"Куда смотрит власть?!"

У Черкасах за прибирання снігу уже заплатили 2,88 мільйона гривень
Департамент житлово-комунального-комунального комплексу заплатив 2,88 мільйона гривень підприємиці Ніні Бортник за послуги з механізованого прибирання. Відповідна транзакція від 12 грудня опублікована на порталі E-Data. Кошти сплачені за договором від 24 жовтня, що був укладений із товариством "Свій лад".
Цією угодою передбачено надавання послуг із жовтня по грудень цього року. У переліку послуг серед іншого послуги із зимового утримання вулиць:очищення шляхів та тротуарів від снігу, вивезення снігу, оброблення доріг реагентом, розчищення снігових валів та прибирання зупинок.
Згідно з інформації з платежу, послуги надавалися з 6 до 30 листопада. Обробляти дороги автомобілі вперше виїхали 26 листопада. (джерело)
Комісія Кабміну назвала основну версію пожежі в одеському коледжі: займання побутового електрообладнання - Цензор.НЕТ 1824
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