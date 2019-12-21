 Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон

Про це повідомив глава Оператора ГТС України Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

"Після виснажливих перемовин у Берліні та Мінську прямую до Відня продовжувати двосторонні перемовини у форматі "Оператор ГТС України - Газпром" щодо реалізації досягнутих вчора домовленостей", - повідомив Макогон і пообіцяв незабаром розповісти деталі.

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Зазначимо, що контракт на транзит газу "Газпром" має підписати саме з Оператором ГТС - новою компанією, якій з 1 січня 2020 року передадуть в управління газотранспортну систему від "Нафтогазу". Така передача відбудеться через те, що Україна ввела європейську модель ринку газу і провела анбандлінг "Нафтогазу".