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 Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон

Після завершення переговорів про транзит газу в Мінську, за підсумками яких Росія і Україна погодилися укласти новий контракт на транзит газу, "Газпром" і Оператор газотранспортної системи України поїхали продовжувати переговори до Відня.

Про це повідомив глава Оператора ГТС України Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

"Після виснажливих перемовин у Берліні та Мінську прямую до Відня продовжувати двосторонні перемовини у форматі "Оператор ГТС України - Газпром" щодо реалізації досягнутих вчора домовленостей", - повідомив Макогон і пообіцяв незабаром розповісти деталі.

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Зазначимо, що контракт на транзит газу "Газпром" має підписати саме з Оператором ГТС - новою компанією, якій з 1 січня 2020 року передадуть в управління газотранспортну систему від "Нафтогазу". Така передача відбудеться через те, що Україна ввела європейську модель ринку газу і провела анбандлінг "Нафтогазу".

Переговори про транзит газу у форматі Оператор ГТС України - Газпром продовжаться у Відні, - Макогон 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166693
 
   
 Топ коментарі
 
Как витиевато ты пытаешься обставить зелёную оргию в КВЦ "Парковый".
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Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 4818

Вибачте, що в часи закінчення епох бідності, корупції, обману простих людей і торгівлі на крові приніс вам велику вугільну зраду. Просто це стосується кожного з нас. Тому прошу РЕПОСТ.
Як ви знаєте, в нас залишилась всього одна державна теплова генеруюча компанія - Центренерго (Вуглегірська ТЕС, Трипільська ТЕС, Зміївська ТЕС). В 2018 р. вона працювала на українському вугіллі (марки Д,Г - 3,6 млн. тонн) і трохи імпортувала американського вугілля (марки А,П - 0,3 млн. т) для Трипільської ТЕС, яка технологічно не може спалювати тільки марки ДГ. Слід нагадати, що наші східні ТЕС були спроектовані переважно на антрацит, що добувався на Донбасі. Зараз антрацитові шахти знаходяться на окупованій території, тому нам прийшлося в 2015-2018 рр. терміново змінювати технології на ТЕС та паралельно імпортувати дефіцитні марки вугілля. В січні-червні 2018 року для Центренерго прибули 4 судна з американським вугіллям - «WOOLLOOMOOLOO», «PENEY», «LORD BYRON», «NORD MISSOURI». А потім цілий рік Центренерго працювала тільки на українському вугіллі. Аж поки мудрий нарід не «скинув владу ненависних бариг» і не зажадав радикальних змін.
Якщо прийняти за точку відліку кінець травня (інавгурація), зміни справді відбувались в турборежимі. В червні «нові обличчя» господарським оком оглянули свої володіння, а вже в липні на Центренерго зайшли ефективні менеджери Коломойського і Ко (КоКо). Гешефт вигідний з усіх боків і покликаний частково компенсувати моральні травми КоКо від «підлої націоналізації» ПриватБанку. З однієї сторони, можна продавати мудрому нарідові вугілля втридорога (куди там Роттердаму+), з іншої сторони, купувати задешево електроенергію для феросплавних заводів КоКо - Запорізького і Нікопольського. І почала державна компанія Центренерго грузнути в щомісячних збитках (так буває, коли купуєш дорого і продаєш дешево). І потекли на Центренерго з серпня вугільні потоки з РФ та ОРДЛО (ось те все червоне звідти) через торгові прокладки КоКо. Загалом баланс вугілля Центренерго в 4 кварталі 2019 р.:
- 350 тис. тонн на місяць - антрацит з ОРДЛО і російські марки ДГ
- 350 тис. тонн на місяць - вугілля ДГ українських шахт 300 тис. т (200 тис. т на Вуглегірську ТЕС, 50 тис. т - на Змієвську ТЕС і 50 тис. т на Трипільську ТЕС) та 50 тис т марки А,П з США (по 1 судну в жовтні, листопаді, грудні на Трипільську ТЕС).
50 : 50, все «по-чесному»
Але не все так погано. Відомий енергетичний експерт Герус вже рве на собі сорочку і терміново скликає позачергові засідання ВР! Патріоти під проводом Семенченка і Парасюка оголосили безстрокову блокаду прикордонних з/д станцій, а також з/д гілок електростанцій! Шустер готує резонансну програму «Кто они, торговцы на крови?»! Пані Мосійчук несамовито волає з кожного телевізора про зраду національних інтересів, з ностальгією згадуючи часи Роттердаму+! Бігусу стало соромно від фантазій про висотоміри на $300 тис і він готує серію викривальних випусків про вугільну зраду на $400 мільйонів!
І чиновники теж не можуть ігнорувати хвилю громадянського невдоволення! Залишимо в спокої президента, він і в більш значущих справах не має часу і здібностей розібратися. Прем'єр-міністр Гончарук вже дав по шапкам всім міністрам і окремо доручення МВС прийняти невідкладні заходи і відкласти відкладні. Міністр енергетики Оржель пообіцяв оперативно відреагувати на отримані сигнали, виправдовуючись тим, що в нього надто багато державних генеруючих компаній - за всіма не вслідкуєш. Міністр фінансів Маркарова несподівано виявила діру у доходах бюджету і поставила руба питання про покращення фінансового стану Центренерго (це дивіденди завтра і гарна ціна при приватизації післязавтра). Пан Нєфьодов нарешті розібрався з останнім бусиком брендових речей на Раві-Руській і вже несеться на східний кордон! Просто 350 тис. тонн вугілля на місяць - це всього 100 вантажних потягів або 3,3 потяга на день. Не дивно, що не помітили - виправляться.
Все буде добре!
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На Мальдивах не планируется потом продолжать?
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А в Кремль когда ..докладатыся Путину...задание выполнено шеф!!!?????
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Да успокойся ты уже с этими Мальдивами. Уже более полугода зеленая плесень рулит Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 1744
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У вас, шоколадников, у всех такая бурная реакция на упоминание о Мальдивах?
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А чего бурная? Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 2806 Просто сейчас это уже не актуально. В трЄндЄ зелЬЙОная плесень Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 2806
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Скрепохрень, что опять Петька тебе с утра в споднее насрал?))
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Nu da vsio verno GTS dolzen podpisat po tranzitu kontrakt,tolko bojus sto nebudet tex 3 miliardov evro,polovina togo nebudet.
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Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 4818

Вибачте, що в часи закінчення епох бідності, корупції, обману простих людей і торгівлі на крові приніс вам велику вугільну зраду. Просто це стосується кожного з нас. Тому прошу РЕПОСТ.
Як ви знаєте, в нас залишилась всього одна державна теплова генеруюча компанія - Центренерго (Вуглегірська ТЕС, Трипільська ТЕС, Зміївська ТЕС). В 2018 р. вона працювала на українському вугіллі (марки Д,Г - 3,6 млн. тонн) і трохи імпортувала американського вугілля (марки А,П - 0,3 млн. т) для Трипільської ТЕС, яка технологічно не може спалювати тільки марки ДГ. Слід нагадати, що наші східні ТЕС були спроектовані переважно на антрацит, що добувався на Донбасі. Зараз антрацитові шахти знаходяться на окупованій території, тому нам прийшлося в 2015-2018 рр. терміново змінювати технології на ТЕС та паралельно імпортувати дефіцитні марки вугілля. В січні-червні 2018 року для Центренерго прибули 4 судна з американським вугіллям - «WOOLLOOMOOLOO», «PENEY», «LORD BYRON», «NORD MISSOURI». А потім цілий рік Центренерго працювала тільки на українському вугіллі. Аж поки мудрий нарід не «скинув владу ненависних бариг» і не зажадав радикальних змін.
Якщо прийняти за точку відліку кінець травня (інавгурація), зміни справді відбувались в турборежимі. В червні «нові обличчя» господарським оком оглянули свої володіння, а вже в липні на Центренерго зайшли ефективні менеджери Коломойського і Ко (КоКо). Гешефт вигідний з усіх боків і покликаний частково компенсувати моральні травми КоКо від «підлої націоналізації» ПриватБанку. З однієї сторони, можна продавати мудрому нарідові вугілля втридорога (куди там Роттердаму+), з іншої сторони, купувати задешево електроенергію для феросплавних заводів КоКо - Запорізького і Нікопольського. І почала державна компанія Центренерго грузнути в щомісячних збитках (так буває, коли купуєш дорого і продаєш дешево). І потекли на Центренерго з серпня вугільні потоки з РФ та ОРДЛО (ось те все червоне звідти) через торгові прокладки КоКо. Загалом баланс вугілля Центренерго в 4 кварталі 2019 р.:
- 350 тис. тонн на місяць - антрацит з ОРДЛО і російські марки ДГ
- 350 тис. тонн на місяць - вугілля ДГ українських шахт 300 тис. т (200 тис. т на Вуглегірську ТЕС, 50 тис. т - на Змієвську ТЕС і 50 тис. т на Трипільську ТЕС) та 50 тис т марки А,П з США (по 1 судну в жовтні, листопаді, грудні на Трипільську ТЕС).
50 : 50, все «по-чесному»
Але не все так погано. Відомий енергетичний експерт Герус вже рве на собі сорочку і терміново скликає позачергові засідання ВР! Патріоти під проводом Семенченка і Парасюка оголосили безстрокову блокаду прикордонних з/д станцій, а також з/д гілок електростанцій! Шустер готує резонансну програму «Кто они, торговцы на крови?»! Пані Мосійчук несамовито волає з кожного телевізора про зраду національних інтересів, з ностальгією згадуючи часи Роттердаму+! Бігусу стало соромно від фантазій про висотоміри на $300 тис і він готує серію викривальних випусків про вугільну зраду на $400 мільйонів!
І чиновники теж не можуть ігнорувати хвилю громадянського невдоволення! Залишимо в спокої президента, він і в більш значущих справах не має часу і здібностей розібратися. Прем'єр-міністр Гончарук вже дав по шапкам всім міністрам і окремо доручення МВС прийняти невідкладні заходи і відкласти відкладні. Міністр енергетики Оржель пообіцяв оперативно відреагувати на отримані сигнали, виправдовуючись тим, що в нього надто багато державних генеруючих компаній - за всіма не вслідкуєш. Міністр фінансів Маркарова несподівано виявила діру у доходах бюджету і поставила руба питання про покращення фінансового стану Центренерго (це дивіденди завтра і гарна ціна при приватизації післязавтра). Пан Нєфьодов нарешті розібрався з останнім бусиком брендових речей на Раві-Руській і вже несеться на східний кордон! Просто 350 тис. тонн вугілля на місяць - це всього 100 вантажних потягів або 3,3 потяга на день. Не дивно, що не помітили - виправляться.
Все буде добре!
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Россияне возмущены корпоративом партии Зеленского: "Празднуют конец СП - 2,сволочи!".
Думаю петюшки поросенкофермы на все 100% поддержат своих соседей из козлофермы.Может я ошибаюсь?
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Как витиевато ты пытаешься обставить зелёную оргию в КВЦ "Парковый".
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Так это самый шустрый ЗЕбил в Украине. Он первый понял, что ЗЕбилов в 20 году будут бить, и возможно ногами и рванул в штаты.
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Він кацап. А кацапи всі під VPNом на Цензор заходять бо на козлостані цей сайт заборонений.
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И? В 2018 году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на 50,36 миллиона долларов.Откуда?Из ОРДЛО.Сколько на этом заработали барыги?Почти в три раза больше по цене Ротердама+.Куда ушли эти деньги-на бурение четырёх сверхглубоких скважин белорусами для "Нефтегаза" в Полтавской области.Т.е. из государства в собственный частный барыжный бизнес.А народ-то считает,что воюет за свою страну или родную землю 2.76 млн.га которой уже в пользовании барыгами,типо Порошенка (155тыс.га).А ведь и Белорусия(как посредник по сжиженому газу)только в одном Киеве около 500 заправок имеет.Что меняет нынешний подход,если газ-оккупанта,а уголь сепаратиста-де факто,как был,так и остается?Ничего,кроме лапши на уши лохторату!
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Ты там ниже наверное тоже старший свынарь?
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Та хватіт уже своЙО вЯличие випячівать, всі вже й так зрозуміли Шо ти кацап Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 5557
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Не мучай скотыну грыцю-какой нахер с мокши какцап-катсап-кат-головорез-мясник с тюркского.Это для По и ботины пороссцянной он "тамжежнашилюди"кацап.Ты если злой-хоть имиджу ника соответствуй,а то какая-то размазня,обеливающая козла получается.Нехорошо.
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Низзя -мазгов нема-одни языки-только на мове.
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Дрыщ обосранный, чтобы устроиться на работу к Пороху, стоит немыслимая очередь. Потому что он платит по 20 тыщ в месяц. Не знаю, может твое пособие в Штатах, которое ты получаешь от правительства, что-бы не околеть с голодухи, будет побольше, то ЗЕлена шмаркля и Беня КАЛомойский своим работягам столько не платит.
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Зачемь мне твой ху"ло и петрыл вместе взятые?Украинцы вот пишут:"Один з основних бізнес-напрямків агрохолдингу Порошенка -поголів'я великої рогатої худоби досягає 5 200 голів. "Укрпромінвест-Агро" також займається свинарством" Ты там наверное пастухом? https://www.epravda.com.ua/news/2015/11/23/568673/
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мамочки!, - вам подарок от вашего Слуги.... Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 3837




Олекса Моцно Лютий

@tendertorg21

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￼ Заборона звільняти вагітних жінок і жінок,які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника більше не діятиме для держслужбовець.
Рада проголосувала.
А службовиці любили Зе

Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 699
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В одно известное место. Короче, они подержались немного за конец. Эпохи бедности. И получили то, что обещали ЗЕбилам - смачный пендель под жопу. Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 8703 Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 8703 Переговори про транзит газу у форматі "Оператор ГТС України - "Газпром"" продовжаться у Відні, - Макогон - Цензор.НЕТ 8703
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шо вы радуетесь лохи? это для вас баранов вас розводят как котят .кацапы как строили так и будут строить а с 1 апреля розорвут этот договор не впервой
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Украина отзовет оставшиеся газовые иски против РФ в рамках договора по транзиту, - Оржель
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Гм...
Выплата по Стокгольму? ОК!
Транзит в Европу? ОК!
А что насчёт ЗАКУПОК газа?
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В 2018 году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на 50,36 миллиона долларов.Откуда?Из ОРДЛО
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